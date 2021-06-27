Уроженка Украины Гайдукова претендовала на место в Бундестаге, но не смогла ответить ни на один вопрос на съезде партии. ВИДЕО

Уроженка Украины Ирина Гайдукова в предвыборном списке Партии зеленых от земли Саар в Бундестаг была под вторым номером, но на съезде политсилы не смогла ответить ни на один вопрос.

Об этом сообщает немецкое издание Bild, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

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На съезде партии Гайдуковой задали несколько вопросов, но она не смогла на них ответить. Политик улыбалась и по большей части молчала.

Ее спросили, как она относится к велосипедной политике, на что Гайдукова ответила: "Положительно". На вопрос о том, как она объединила бы защиту климата и социальной справедливости, политик сказала: "Имею ли я время подумать об этом?" Также она не ответила на вопрос о торговле сертификатами CO2.

Гайдукова уволилась из окружного совета города Саарбрюккен после того, как в интернете распространили видео ее выступления. В совете отметили, что политик ушла в отставку по собственному желанию.

Некоторые пользователи смеются и возмущаются выступлением Гайдуковой. В частности, критикуют решение поставить политика на второе место в предвыборном списке.

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По немецким правилам, выше должность и все нечетные места в предвыборном списке предназначены для женщин, чтобы больше привлекать их к политике. Ранее Гайдукова была на третьем месте, однако подвинулась на второе после того, как несмотря на правило № 1 в списке стал Хуберт Ульрих (после того, как из партии ушла политик Тина Шепфер). Пользователи в соцсетях возмущаются, что Гайдукова попала в список из-за того, что она женщина.

Гайдукова не комментировала свое выступление. В организации партии на земле Саар также не комментировали выступление и не сообщали, остается ли она кандидатом в Бундестаг. Как пишет издание Tichys Einblick, сайт Гайдуковой недоступен с пятницы, 25 июня.