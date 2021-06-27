Уроженка Украины Гайдукова претендовала на место в Бундестаге, но не смогла ответить ни на один вопрос на съезде партии. ВИДЕО
Уроженка Украины Ирина Гайдукова в предвыборном списке Партии зеленых от земли Саар в Бундестаг была под вторым номером, но на съезде политсилы не смогла ответить ни на один вопрос.
Об этом сообщает немецкое издание Bild, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.
На съезде партии Гайдуковой задали несколько вопросов, но она не смогла на них ответить. Политик улыбалась и по большей части молчала.
Ее спросили, как она относится к велосипедной политике, на что Гайдукова ответила: "Положительно". На вопрос о том, как она объединила бы защиту климата и социальной справедливости, политик сказала: "Имею ли я время подумать об этом?" Также она не ответила на вопрос о торговле сертификатами CO2.
Гайдукова уволилась из окружного совета города Саарбрюккен после того, как в интернете распространили видео ее выступления. В совете отметили, что политик ушла в отставку по собственному желанию.
Некоторые пользователи смеются и возмущаются выступлением Гайдуковой. В частности, критикуют решение поставить политика на второе место в предвыборном списке.
По немецким правилам, выше должность и все нечетные места в предвыборном списке предназначены для женщин, чтобы больше привлекать их к политике. Ранее Гайдукова была на третьем месте, однако подвинулась на второе после того, как несмотря на правило № 1 в списке стал Хуберт Ульрих (после того, как из партии ушла политик Тина Шепфер). Пользователи в соцсетях возмущаются, что Гайдукова попала в список из-за того, что она женщина.
Гайдукова не комментировала свое выступление. В организации партии на земле Саар также не комментировали выступление и не сообщали, остается ли она кандидатом в Бундестаг. Как пишет издание Tichys Einblick, сайт Гайдуковой недоступен с пятницы, 25 июня.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ось що це таке соціальна справедливість? Може те,що вчора сомалієць в Німеччині зробив? А за клімат також казочки розповідають.Зараз кажуть просто зміна клімату,а ще недавно казали за глобальне потепління.
Больше велосипедов-меньше выбросов CO2.Чтоб объединит социальную справедливость с климатом нужно выдавать сертификаты CO2 велосепидистам,чтоб они могли их продавать автомобилистам.
Звучит это как: «Дважды два бууудет?… че… ты…»
Дауны могут в уме производить вычисления наравне с компьютером - а шнурки завязать не могут.
Одинокие женщины живут себе спокойно - а одинокие мужики?
так что такое "глупее"?
- это готовый депутат для элитных крипаков из "слуг народа": тупая, весёлая, раскрепощённая в общении бабада-корабельнаясосна..
только вот в Германии такую зачморили и забраковали, а в Украине тупорылое жлобьё, после "трускавецких курсов по минету начальству", банкует и решает судьбу страны..
- Г+Г и прочие таньки-володьки-сваты-папики своё дело оболвания "мудрого" нарИда выполняет вполне успешно