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Непогода в Одессе: самолеты не смогли приземлиться в аэропорту, район Аркадия затопило. ВИДЕО

Из-за непогоды в Одессе вечером 26 июня не смогли приземлиться несколько самолетов.

Сразу четыре авиарейса из-за грозы и ливня вынуждены были искать другое место для посадки, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание "Думская".

В частности, речь идет о самолетах авиакомпаний SkyUp (с греческого Ираклиона), МАУ (из бельгийского Остенде), Ryanair (из Вроцлава) и Turkish Airlines (из Стамбула). Борты SkyUp, МАУ и Turkish Airlines приземлились в Кишиневе, Ryanair - в Констанце.

24-й телеканал сообщает, что дождь в городе начался примерно в 21:00. В результате ливня серьезно затопило элитный прибрежный район Аркадия - там улицы и лестницы превратились в горные реки.

Кроме ливней, по городу также ударила гроза и на небе начали появляться молнии. По данным местных телеграмм-каналов, за одну минуту их можно было одновременно наблюдать в разных районах Одессы.

По информации "Думской", из-за непогоды вечером перестал ходить общественный транспорт, при этом службы такси существенно подняли цены.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Последствия ливней в оккупированном Крыму: ялтинский поселок погребен под грудой камней и мусора. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В результате непогоды без электричества и водоснабжения остался город Килия. Об этом в фейсбуке сообщил тамошний мэр Вячеслав Чернявский.

По словам чиновника, в городе выпало сверхнормативное количество осадков. Ситуация осложнилась тем, что насосные станции города не могут подавать воду, зато те насосы, которые ее откачивают, не могут справиться со сбросами.

"Заполнено все резервуары и идут разливы стоков. Есть возможность затопления насосов в связи с этой ситуацией!", — подчеркнул Чернявский.

Позже он уточнил, что электроэнергия восстановлена на большей части поселков! Насосные включены.

Кроме этого, Чернявский опубликовал фото, на которых виден масштаб подтоплений в городе Килия.

Непогода в Одессе: самолеты не смогли приземлиться в аэропорту, район Аркадия затопило 01
Непогода в Одессе: самолеты не смогли приземлиться в аэропорту, район Аркадия затопило 02
Непогода в Одессе: самолеты не смогли приземлиться в аэропорту, район Аркадия затопило 03
Непогода в Одессе: самолеты не смогли приземлиться в аэропорту, район Аркадия затопило 04
Непогода в Одессе: самолеты не смогли приземлиться в аэропорту, район Аркадия затопило 05

Автор: 

непогода (817) Одесса (7898) потоп (336) самолет (3600)


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Топ комментарии
+8
Главное, чтобы не БЛИСКАВКА
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27.06.2021 09:58
+4
Мольнія
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27.06.2021 09:39
+4
Окрім зливи, по місту також вдарила гроза та на небі почали з'являтися блискавки.

Цензор. З нас знущаються ? Звичайно, це ж гроза, вода ллється, грім гримить, блискавки ширяють ...
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27.06.2021 09:57
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Правила форума Совет форумчан
У нас сьогодні очікується грім і молонья.
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27.06.2021 09:22 Ответить
Мольнія
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27.06.2021 09:39 Ответить
Главное, чтобы не БЛИСКАВКА
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27.06.2021 09:58 Ответить
Молонья Трамп? Симпатишная? Я к вам
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27.06.2021 10:16 Ответить
дааа уж... в этом году как-то по-особенному сильно заливает и топит наши города и села...
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27.06.2021 09:40 Ответить
Не тільки наші...
Європа теж постраждала...
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27.06.2021 10:00 Ответить
так, згоден...дістається багатьом..
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27.06.2021 10:02 Ответить
Разрушительное торнадо в Чехии 25 июня
А в Ораве снесло пол зоопарка
https://youtu.be/iwO21oZvyQQ
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27.06.2021 10:22 Ответить
У нас что что теперь, каждую лужу будут показывать как сенсацию?
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27.06.2021 09:51 Ответить
Более двух лет показывают лужи мочи и лапшу.
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27.06.2021 09:56 Ответить
Ну чому ж ? Якщо у них такого ніколи не було, то це подія. І попередження від небесної канцелярії.
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27.06.2021 09:59 Ответить
Отсутствие канализаций естественно для луж
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27.06.2021 10:24 Ответить
Тобто , коли дороги перетворюються у річки - це нічого цікавого , так має бути
Просто не лініться , закатуйте штанини , тай ходіть собі
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27.06.2021 11:01 Ответить
Окрім зливи, по місту також вдарила гроза та на небі почали з'являтися блискавки.

Цензор. З нас знущаються ? Звичайно, це ж гроза, вода ллється, грім гримить, блискавки ширяють ...
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27.06.2021 09:57 Ответить
А не дешевле ли было приземлиться в Николаеве или Херсоне?
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27.06.2021 09:59 Ответить
У нас в Миколаєві, доречі, вчора було спокійно та тихо...
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27.06.2021 10:02 Ответить
А потом искать керосин для заправки и не знать..что делать с пассажирами? Таможня , граница и в Николаеве и в Херсоне работают только на прилёт и улёт редких рейсов, а тут сразу несколько самолётов с сотнями пассажиров!!))) И неожиданно!!!))) А выпускать пассажиров с самолёта без присутствия границы и таможни в Украине ЗАПРЕЩЕНО!! Это Вам не Констанца и даже не Кишинёв!!! Лучше дальше...но без проблем, чем ближе и с массой проблем!!
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27.06.2021 10:30 Ответить
Вдруг решили рассказать что Украину вообще-то тоже топит. Они уже две недели периодически уходят под воду.

Негода в Одесі: літаки не змогли приземлитися в аеропорту, район Аркадія затопило - Цензор.НЕТ 1657
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27.06.2021 10:19 Ответить
Посмотрим, что сегодня в Киеве будет.
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27.06.2021 10:39 Ответить
запорожью похiй нi блiскiвок нi дiждей(( жорюка
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27.06.2021 11:06 Ответить
Масштабна повінь залила очковий сортир!
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27.06.2021 12:36 Ответить
Еще пару таких ливней и все небоскребы Kadorr вместе со всей Аркадией сползут в море
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27.06.2021 13:20 Ответить
это вам за платные пляжи.....
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27.06.2021 13:54 Ответить
шота у Боженьки корректировщик дождя молодой-зелёный ещё.....
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27.06.2021 16:24 Ответить
А вот народец не двинул по церквям, просить милости,
Гуляйполе по прежнему...
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27.06.2021 21:02 Ответить
так можно и без церкви на прямую правда обвинят в язычестве и отступничестве от
веры
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27.06.2021 21:38 Ответить
"Есть один Бог и один посредник между Богом и людьми - человек Христос Иисус, который отдал себя как соответствующий выкуп за всех, о чём должно быть засвидетельствовано в своё время." (1 Тимофею 2:5, 6)
Иисус - это единственный «посредник между Богом и людьми». Он «посредник нового соглашения»
"Вот почему он является посредником нового соглашения. Он стал им, чтобы призванные получили обещание вечного наследства. Всё это стало возможным благодаря его смерти, через которую они были выкуплены и освобождены от преступлений, совершённых под прежним соглашением." (Евр. 9:15)
"и к Иисусу - посреднику нового соглашения, и к крови окропления, которая говорит лучше, чем кровь А́веля." (Евр. 12:24).
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27.06.2021 21:44 Ответить
вот по этому мне ближе Будда который не был ни богом ни человеко-богом ни святым
мученником... просто философ и йог-естествоиспытатель
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27.06.2021 21:57 Ответить
к стати по ссылочкам что скажите? ватно-скрепные фантазии ??? а если отжать сказки и
оставить рацио???
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27.06.2021 22:01 Ответить
Вот что говорит Библия:
«[Бог] утвердил землю на прочном основании, она не поколеблется вовеки, вечно» (https://www.jw.org/ru/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%8F/bi12/%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%9F%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D1%8B/104/#v19104005 Псалом 104:5 ).
«Поколение уходит, и поколение приходит, а земля остается на века» (https://www.jw.org/ru/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%8F/bi12/%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%AD%D0%BA%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B0%D1%81%D1%82/1/#v21001004 Экклезиаст 1:4 ).
«Праведные наследуют землю и будут жить на ней вечно» (https://www.jw.org/ru/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%8F/bi12/%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%9F%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D1%8B/37/#v19037029 Псалом 37:29 ).
«Будет обилие хлеба на земле, на вершинах гор он будет в избытке» (https://www.jw.org/ru/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%8F/bi12/%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%9F%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D1%8B/72/#v19072016 Псалом 72:16 ).
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27.06.2021 22:24 Ответить
..природа выравнивает дисбаланс вносимый неисправимым человечеством, которому всё в природе мешает жЫть па-бАгатому.. и она победит по-любому..
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27.06.2021 17:06 Ответить
Наче злив ніколи не було.
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27.06.2021 17:30 Ответить
ЯК КАЗАЛА ОДНА ЛЮДИНА ЗАРАЗ МЕТЕО СУПУТНИКИ МОЖУТЬ НЕ ЛИШЕ

ПЕРЕБДБАЧАТИ ПОГОДУ, АЛЕ І ЗМІНЮВАТИ ІЇ ...
Хочу помилятись на цю непогоду в Україні.
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27.06.2021 18:46 Ответить
Спокойно, только спокойно
Второго потопа не будет, утверждает Библия
Земля и все дела на ней сгорят (с)
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27.06.2021 21:05 Ответить
Как будет установлен мир на земле?

Мир на земле будет установлен не усилиями людей, а с помощью Царства Бога - небесного правительства под руководством Христа Иисуса. Обратите внимание, что говорится в Библии об этой замечательной надежде.
Прекратив «войны до края земли», Бог исполнит свое обещание установить «мир на земле среди людей, к которым он благосклонен!» (https://www.jw.org/ru/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%8F/bi12/%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%9F%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D1%8B/46/#v19046009 Псалом 46:9; https://www.jw.org/ru/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%8F/bi12/%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B8/2/#v42002014 Луки 2:14 ).
Царство Бога будет править над всей землей с небес (https://www.jw.org/ru/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%8F/bi12/%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%D0%BB/7/#v27007014 Даниил 7:14 ). Как мировое правительство, оно уничтожит национализм - причину многих конфликтов.
Иисус, Правитель Царства Бога, назван «Князем мира». Он обеспечит «мир [которому] не будет конца» (https://www.jw.org/ru/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%8F/bi12/%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B8%D1%8F/9/#v23009006-v23009007 Исаия 9:6, 7 ).
Людям, которые намерены и дальше воевать, не будет позволено жить под правлением Царства, поскольку «всякого, любящего насилие, ненавидит... душа [Бога]» (https://www.jw.org/ru/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%8F/bi12/%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%9F%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D1%8B/11/#v19011005 Псалом 11:5; https://www.jw.org/ru/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%8F/bi12/%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%87%D0%B8/2/#v20002022 Притчи 2:22 ).
Бог учит своих подданных тому, как жить в мире. В Библии описываются результаты такого обучения: «Они перекуют свои мечи на лемеха и копья на садовые ножи. Народ не поднимет меча на народ, и не будут больше учиться воевать» (https://www.jw.org/ru/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%8F/bi12/%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B8%D1%8F/2/#v23002003-v23002004 Исаия 2:3, 4 ).
Миллионы Свидетелей Иеговы по всему миру учатся у Бога, как быть миролюбивыми людьми (https://www.jw.org/ru/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%8F/bi12/%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%B5%D1%8F/5/#v40005009 Матфея 5:9 ). Хотя они принадлежат к различным этническим группам и живут более чем в 230 странах и территориях, они отказываются брать в руки оружие, чтобы воевать со своими ближними.

Уже сегодня Свидетели Иеговы учатся, как сохранять мирhttps://www.jw.org/finder?wtlocale=U&docid=502012123&srcid=share
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27.06.2021 21:34 Ответить
http://xn--b1amnebsh.ru-an.info/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%B8%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%81%D0%B0-%D1%85%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%8F%D0%BB%D0%B8-%D0%B2-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5-%D1%82%D1%8B%D1%81%D1%8F%D1%87%D1%83-%D0%BB%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%B4/
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27.06.2021 21:41 Ответить
Извините, но российские СМИ не стОят особого внимания. Слишком много манипуляций и лжи.
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27.06.2021 21:45 Ответить
кто наврал?
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27.06.2021 21:42 Ответить
http://xn--b1amnebsh.ru-an.info/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%91-%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2/

ещё немношко.... сайт к сожалению ордынский и силы света это естессно..... ну как и у
евреев тут всё все себя любимых примеряют а вот что делать с астрономией и точными
датами ? наверно надо предать анафеме.....
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27.06.2021 21:54 Ответить
Нет, ложь меня абсолютно не интересует. Ни с каким соусом гниль не нравится, и не уговаривайте.
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27.06.2021 22:26 Ответить
меня тоже как ни странно...... но дата хотя бы дата 16фев.1086г. Константинополь это
тоже враньё?
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27.06.2021 22:43 Ответить
у меня подозрение что иудейские религии носили чисто местный локальный характер
то есть это были такие добрые сказки для больших людей но если учесть степень раз
вития на то время то их вполне можно сравнить с дикими туземными племенами.......
и вот им была придумана сказка о Христе и на самом деле это компиляция из многих
реальных событий реальных казней но за что уже мы врядли узнаем.... и вот эта сказка
не приживается но ктото очень не глупый усмотрел в ней возможность устанавливать
власть над массами и забирает её добавляя и переиначивая под свои нужды и сказка
уходит ра сев.запад т.е. в Европу... тогда придумывают другую но уже с упрощённой со-
бытийностью и без особого трагизма- типа какомуто мужику чегото наснилось... назы-
вают мусульманством но... опять мимо и сказку как и первую забирают на юго-восток
тогда придумывают третью сказку - тору!!! и она приживается..... както так....
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27.06.2021 22:54 Ответить
До карантина мы проповедовали от двери к двери. Разные люди, и по разному реагируют на истину из Библии. Некоторые угрожали оружием, кто-то сразу говорит "нет", кто-то спорит... Но когда попадаются люди, которые ищут истину и отзываются - вот это событие! Ради этого мы терпим всех остальных.
Кстати, про тору. Возможно что вас ввели в заблуждение так же как и во всём остальном.
Тора (Закон) - Пятикнижие, или пять книг Моисея: Бытие, Исход, Левит, Числа и Второзаконие. Однако словом «Тора» иногда обозначают и еврейскую Библию, и устный закон, и Талмуд
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28.06.2021 00:17 Ответить
я не буду никого уговаривать или отговаривать потому что мне нечего дать взамен
но верить во враньё или полуправду тоже не буду
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28.06.2021 07:46 Ответить
Эх жаль шо не произошел супероползень и не смыло в море дома буржуев, трухановское уродство на аркадиевской аллее и российское консульство
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27.06.2021 21:57 Ответить
На даче пришлось на костре готовить, но это пол беды...а ночью телефон и фонарик садятся, и как закон подлости ни капли керосина примус распалить и лампу жечь...
пришлось ждать пока ливень не пройдет шобы чайку попить
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27.06.2021 22:03 Ответить
 
 