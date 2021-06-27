Непогода в Одессе: самолеты не смогли приземлиться в аэропорту, район Аркадия затопило. ВИДЕО
Из-за непогоды в Одессе вечером 26 июня не смогли приземлиться несколько самолетов.
Сразу четыре авиарейса из-за грозы и ливня вынуждены были искать другое место для посадки, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание "Думская".
В частности, речь идет о самолетах авиакомпаний SkyUp (с греческого Ираклиона), МАУ (из бельгийского Остенде), Ryanair (из Вроцлава) и Turkish Airlines (из Стамбула). Борты SkyUp, МАУ и Turkish Airlines приземлились в Кишиневе, Ryanair - в Констанце.
24-й телеканал сообщает, что дождь в городе начался примерно в 21:00. В результате ливня серьезно затопило элитный прибрежный район Аркадия - там улицы и лестницы превратились в горные реки.
Кроме ливней, по городу также ударила гроза и на небе начали появляться молнии. По данным местных телеграмм-каналов, за одну минуту их можно было одновременно наблюдать в разных районах Одессы.
По информации "Думской", из-за непогоды вечером перестал ходить общественный транспорт, при этом службы такси существенно подняли цены.
В результате непогоды без электричества и водоснабжения остался город Килия. Об этом в фейсбуке сообщил тамошний мэр Вячеслав Чернявский.
По словам чиновника, в городе выпало сверхнормативное количество осадков. Ситуация осложнилась тем, что насосные станции города не могут подавать воду, зато те насосы, которые ее откачивают, не могут справиться со сбросами.
"Заполнено все резервуары и идут разливы стоков. Есть возможность затопления насосов в связи с этой ситуацией!", — подчеркнул Чернявский.
Позже он уточнил, что электроэнергия восстановлена на большей части поселков! Насосные включены.
Кроме этого, Чернявский опубликовал фото, на которых виден масштаб подтоплений в городе Килия.
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Європа теж постраждала...
А в Ораве снесло пол зоопарка
https://youtu.be/iwO21oZvyQQ
Просто не лініться , закатуйте штанини , тай ходіть собі
Цензор. З нас знущаються ? Звичайно, це ж гроза, вода ллється, грім гримить, блискавки ширяють ...
Гуляйполе по прежнему...
веры
Иисус - это единственный «посредник между Богом и людьми». Он «посредник нового соглашения»
"Вот почему он является посредником нового соглашения. Он стал им, чтобы призванные получили обещание вечного наследства. Всё это стало возможным благодаря его смерти, через которую они были выкуплены и освобождены от преступлений, совершённых под прежним соглашением." (Евр. 9:15)
"и к Иисусу - посреднику нового соглашения, и к крови окропления, которая говорит лучше, чем кровь А́веля." (Евр. 12:24).
мученником... просто философ и йог-естествоиспытатель
оставить рацио???
«[Бог] утвердил землю на прочном основании, она не поколеблется вовеки, вечно» (https://www.jw.org/ru/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%8F/bi12/%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%9F%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D1%8B/104/#v19104005 Псалом 104:5 ).
«Поколение уходит, и поколение приходит, а земля остается на века» (https://www.jw.org/ru/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%8F/bi12/%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%AD%D0%BA%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B0%D1%81%D1%82/1/#v21001004 Экклезиаст 1:4 ).
«Праведные наследуют землю и будут жить на ней вечно» (https://www.jw.org/ru/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%8F/bi12/%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%9F%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D1%8B/37/#v19037029 Псалом 37:29 ).
«Будет обилие хлеба на земле, на вершинах гор он будет в избытке» (https://www.jw.org/ru/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%8F/bi12/%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%9F%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D1%8B/72/#v19072016 Псалом 72:16 ).
ПЕРЕБДБАЧАТИ ПОГОДУ, АЛЕ І ЗМІНЮВАТИ ІЇ ...
Хочу помилятись на цю непогоду в Україні.
Второго потопа не будет, утверждает Библия
Земля и все дела на ней сгорят (с)
Мир на земле будет установлен не усилиями людей, а с помощью Царства Бога - небесного правительства под руководством Христа Иисуса. Обратите внимание, что говорится в Библии об этой замечательной надежде.
Прекратив «войны до края земли», Бог исполнит свое обещание установить «мир на земле среди людей, к которым он благосклонен!» (https://www.jw.org/ru/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%8F/bi12/%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%9F%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D1%8B/46/#v19046009 Псалом 46:9; https://www.jw.org/ru/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%8F/bi12/%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B8/2/#v42002014 Луки 2:14 ).
Царство Бога будет править над всей землей с небес (https://www.jw.org/ru/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%8F/bi12/%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%D0%BB/7/#v27007014 Даниил 7:14 ). Как мировое правительство, оно уничтожит национализм - причину многих конфликтов.
Иисус, Правитель Царства Бога, назван «Князем мира». Он обеспечит «мир [которому] не будет конца» (https://www.jw.org/ru/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%8F/bi12/%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B8%D1%8F/9/#v23009006-v23009007 Исаия 9:6, 7 ).
Людям, которые намерены и дальше воевать, не будет позволено жить под правлением Царства, поскольку «всякого, любящего насилие, ненавидит... душа [Бога]» (https://www.jw.org/ru/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%8F/bi12/%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%9F%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D1%8B/11/#v19011005 Псалом 11:5; https://www.jw.org/ru/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%8F/bi12/%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%87%D0%B8/2/#v20002022 Притчи 2:22 ).
Бог учит своих подданных тому, как жить в мире. В Библии описываются результаты такого обучения: «Они перекуют свои мечи на лемеха и копья на садовые ножи. Народ не поднимет меча на народ, и не будут больше учиться воевать» (https://www.jw.org/ru/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%8F/bi12/%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B8%D1%8F/2/#v23002003-v23002004 Исаия 2:3, 4 ).
Миллионы Свидетелей Иеговы по всему миру учатся у Бога, как быть миролюбивыми людьми (https://www.jw.org/ru/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%8F/bi12/%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%B5%D1%8F/5/#v40005009 Матфея 5:9 ). Хотя они принадлежат к различным этническим группам и живут более чем в 230 странах и территориях, они отказываются брать в руки оружие, чтобы воевать со своими ближними.
Уже сегодня Свидетели Иеговы учатся, как сохранять мирhttps://www.jw.org/finder?wtlocale=U&docid=502012123&srcid=share
ещё немношко.... сайт к сожалению ордынский и силы света это естессно..... ну как и у
евреев тут всё все себя любимых примеряют а вот что делать с астрономией и точными
датами ? наверно надо предать анафеме.....
тоже враньё?
то есть это были такие добрые сказки для больших людей но если учесть степень раз
вития на то время то их вполне можно сравнить с дикими туземными племенами.......
и вот им была придумана сказка о Христе и на самом деле это компиляция из многих
реальных событий реальных казней но за что уже мы врядли узнаем.... и вот эта сказка
не приживается но ктото очень не глупый усмотрел в ней возможность устанавливать
власть над массами и забирает её добавляя и переиначивая под свои нужды и сказка
уходит ра сев.запад т.е. в Европу... тогда придумывают другую но уже с упрощённой со-
бытийностью и без особого трагизма- типа какомуто мужику чегото наснилось... назы-
вают мусульманством но... опять мимо и сказку как и первую забирают на юго-восток
тогда придумывают третью сказку - тору!!! и она приживается..... както так....
Кстати, про тору. Возможно что вас ввели в заблуждение так же как и во всём остальном.
Тора (Закон) - Пятикнижие, или пять книг Моисея: Бытие, Исход, Левит, Числа и Второзаконие. Однако словом «Тора» иногда обозначают и еврейскую Библию, и устный закон, и Талмуд
но верить во враньё или полуправду тоже не буду
пришлось ждать пока ливень не пройдет шобы чайку попить