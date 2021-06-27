Непогода в Одессе: самолеты не смогли приземлиться в аэропорту, район Аркадия затопило. ВИДЕО

Из-за непогоды в Одессе вечером 26 июня не смогли приземлиться несколько самолетов.

Сразу четыре авиарейса из-за грозы и ливня вынуждены были искать другое место для посадки, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание "Думская".

В частности, речь идет о самолетах авиакомпаний SkyUp (с греческого Ираклиона), МАУ (из бельгийского Остенде), Ryanair (из Вроцлава) и Turkish Airlines (из Стамбула). Борты SkyUp, МАУ и Turkish Airlines приземлились в Кишиневе, Ryanair - в Констанце.

24-й телеканал сообщает, что дождь в городе начался примерно в 21:00. В результате ливня серьезно затопило элитный прибрежный район Аркадия - там улицы и лестницы превратились в горные реки.

Кроме ливней, по городу также ударила гроза и на небе начали появляться молнии. По данным местных телеграмм-каналов, за одну минуту их можно было одновременно наблюдать в разных районах Одессы.

По информации "Думской", из-за непогоды вечером перестал ходить общественный транспорт, при этом службы такси существенно подняли цены.

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В результате непогоды без электричества и водоснабжения остался город Килия. Об этом в фейсбуке сообщил тамошний мэр Вячеслав Чернявский.

По словам чиновника, в городе выпало сверхнормативное количество осадков. Ситуация осложнилась тем, что насосные станции города не могут подавать воду, зато те насосы, которые ее откачивают, не могут справиться со сбросами.

"Заполнено все резервуары и идут разливы стоков. Есть возможность затопления насосов в связи с этой ситуацией!", — подчеркнул Чернявский.

Позже он уточнил, что электроэнергия восстановлена на большей части поселков! Насосные включены.

Кроме этого, Чернявский опубликовал фото, на которых виден масштаб подтоплений в городе Килия.









