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Новости Видео
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Наша сборная, вагнеровцы и госизмена Зеленского, Кива против Вирастюка и селфи-мышцы Тищенко | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #15. ВИДЕО

Прежде всего, поздравляем всю Украину с выходом нашей футбольной сборной в 1/8 Чемпионата Европы по футболу! И сразу же переходим к раздаче трофеев от "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу" на "Цензор.НЕТ" 🔥

🔴ЗЕ-явка с повинной.

Президент Зеленский на этой неделе наговорил даже не на поросенка, а на целую свинью, причем с явными признаками государственной измены. Ведь не каждый день (и даже не каждую неделю) действующий президент Украины признается в срыве международной операции спецслужб по задержанию российских террористов, убивавших украинских граждан.

🟢 Селфи-мышцы Тищенко

Как задержать вылет самолета? Можно, например, снимать селфи-видео, как нардеп Николай Тищенко. Видео никак не удавалось, так что вылет рейса Киев – Ужгород пришлось задержать на 10 минут. А вы слышали, говорят, что операцию по вагнеровцам на самом деле тоже сорвал Николай Тищенко! (Шутка, конечно же).

🟠 В который раз не жалеем поросенка для Ильи Кивы! Ведь, как оказалось, драка с Тищенко на прошлой неделе – это была лишь разминка. Кива на этой неделе успел прокомментировать, готов ли он к бою с новым депутатом Рады, обладателем титула "Самый сильный человек мира" Василием Вирастюком!

🟡 ТЕЛЕКАНАЛИЗАЦИЯ: деолигархизации

В рубрике "Телеканализация" у нас сегодня побеждают два телеканала олигарха Рината Ахметова, которые запускают новую информационно-аналитическую еженедельную программу "Большая деолигархизация"! Вам уже смешно? Нам тоже.

А еще сегодня в меню – раздевание Олега Ляшко в эфире программы Юрия Луценко на 5-м канале. Как вам?

🔴 КОВИДИОТ НЕДЕЛИ

В рубрике "Ковидиот недели" победу празднует нардеп "Слуга народа" Юрий Камельчук. Тот самый, который называл коронавирус "выдумкой для контроля над широкими массами людей". Так вот, он выступил на очередной сессии ПАСЕ с докладом о COVID-паспортах. Что ж, дальше можем обсуждать полеты на Марс со сторонниками теории плоской земли.

🟡 ОБЛТРЕШПОСТАЧ

Сегодня эта эпическая рубрика посвящена региональному агропромышленному дизайну. Председатель Копичинецкого горсовета Тернопольской области Богдан Келичавий изготовил себе визиток из ... вяленого мяса! Вангуем очередь желающих с ним познакомиться, ммм ...

Смотрите также: Зелепусичка в джунглях, Кива без штанов, битва быков и потоп в Керчи | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #14. ВИДЕО

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Программа "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу" подготовлена ​​и размещена каналом "Цензор.НЕТ" в рамках реализации проекта по медиаграмотности и противодействию дезинформации в украинских медиа при поддержке Представительства "Фонда Фридриха Науманна за Свободу" в Украине.

В программе высказаны исключительно взгляды авторов. Они не обязательно отражают позицию Представительства "Фонда Фридриха Науманна за Свободу" в Украине.

Автор: 

Соколенко Наталья (50) Буткевич Богдан (433)


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Топ комментарии
+11
Наша збірна, вагнерівці та держзрада Зеленського, Кива проти Вірастюка і селфі-м’язи Тищенка | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #15. ВІДЕО - Цензор.НЕТ 2177
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27.06.2021 15:02
+10
Наша збірна, вагнерівці та держзрада Зеленського, Кива проти Вірастюка і селфі-м’язи Тищенка | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #15. ВІДЕО - Цензор.НЕТ 8775
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27.06.2021 15:50
+7
Ось ця потвора і є справжній свинарчук
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27.06.2021 18:50
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Наша збірна, вагнерівці та держзрада Зеленського, Кива проти Вірастюка і селфі-м’язи Тищенка | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #15. ВІДЕО - Цензор.НЕТ 8449
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27.06.2021 15:01 Ответить
Наша збірна, вагнерівці та держзрада Зеленського, Кива проти Вірастюка і селфі-м’язи Тищенка | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #15. ВІДЕО - Цензор.НЕТ 2177
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27.06.2021 15:02 Ответить
Наша збірна, вагнерівці та держзрада Зеленського, Кива проти Вірастюка і селфі-м’язи Тищенка | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #15. ВІДЕО - Цензор.НЕТ 8775
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27.06.2021 15:50 Ответить
Наша збірна, вагнерівці та держзрада Зеленського, Кива проти Вірастюка і селфі-м’язи Тищенка | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #15. ВІДЕО - Цензор.НЕТ 2329
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27.06.2021 15:08 Ответить
Наша збірна, вагнерівці та держзрада Зеленського, Кива проти Вірастюка і селфі-м’язи Тищенка | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #15. ВІДЕО - Цензор.НЕТ 5267
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27.06.2021 15:12 Ответить
https://mobile.twitter.com/selanta

https://mobile.twitter.com/selanta світлана горобчик https://mobile.twitter.com/selanta @selanta https://mobile.twitter.com/selanta/status/1407597288642564097 23 июн.

Сюжет для фільму-чорнухи в стилі рашенських 1990х...

Наша збірна, вагнерівці та держзрада Зеленського, Кива проти Вірастюка і селфі-м’язи Тищенка | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #15. ВІДЕО - Цензор.НЕТ 7453
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27.06.2021 15:15 Ответить
Треба про все, відповідально, наполегливо запитати кандидата в канцлери ФРН, або у Байдена... особливо! чому досі не звільнено Крим і дамбас..? оооо Зе...
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27.06.2021 15:16 Ответить
Так тож голобородька...а не зелегнский...
Лохов зебилов именно на этом развели...
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27.06.2021 15:31 Ответить
наша сборная? - не смешите мне здесь...
как шведы ее вытащили - так они ее и закопают и будут в 1/4
для себя же тащили.....
хлопцы не хотят играть, не умеют и не будут
а мы все будем сопли подтирать....
после того как шведы переедут нас - болеть буду тока за шведoв.
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27.06.2021 15:49 Ответить
кто кто, а они сделали все шо могли для Украины.
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27.06.2021 15:50 Ответить
????
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28.06.2021 00:24 Ответить
А Пороха в этот раз он забыл лягнуть?
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27.06.2021 15:54 Ответить
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27.06.2021 16:53 Ответить
Ось ця потвора і є справжній свинарчук
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27.06.2021 18:50 Ответить
строит двухэтажный свинарник для себя любимого --- двери надо ширее . а то не пролезет боров
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28.06.2021 06:46 Ответить
хотя чему удивляться... когда быдлотное данилов из зрады национальной бэспэкы сказал, что надо освободиться от всех советских кадров, можно сказать только одно - дурень он... хотя операцию по вагнеровцам подготовленные у Украине кадры подготовить не могли вследствие того, что у них голова не для получения знаний и думания, а только чтобы в нее жрать и брехать.. прямо как у всего высшего рукойвоства Украины...
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27.06.2021 17:04 Ответить
внимание, ватник обнаружен!

концентрация боярышника на литр колорадских ленточек превышена!111
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28.06.2021 12:10 Ответить
какое будущее может быть у страны, у которой в профессорах числятся такие как янукович и кива
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27.06.2021 21:13 Ответить
І президент Зеленський.
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28.06.2021 00:26 Ответить
кыва обещал очередную ..диссертацию.. на тему как такое тупорылое животное как он может стать ..кандидатом наук..
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28.06.2021 06:50 Ответить
Наша збірна, вагнерівці та держзрада Зеленського, Кива проти Вірастюка і селфі-м’язи Тищенка | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #15. ВІДЕО - Цензор.НЕТ 2741
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27.06.2021 23:58 Ответить
Наша збірна, вагнерівці та держзрада Зеленського, Кива проти Вірастюка і селфі-м’язи Тищенка | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #15. ВІДЕО - Цензор.НЕТ 3374
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28.06.2021 03:19 Ответить
Наша збірна, вагнерівці та держзрада Зеленського, Кива проти Вірастюка і селфі-м’язи Тищенка | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #15. ВІДЕО - Цензор.НЕТ 9962
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28.06.2021 03:21 Ответить
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28.06.2021 03:21 Ответить
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28.06.2021 03:22 Ответить
а что зелень курило перед интервью украинской оскопеевой мосейчук?
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29.06.2021 05:57 Ответить
зачем кривляться со словом "етер"?
Буткевич ненавидит напр. слово "проєкт", но єто почти то же самое - достало кривляние. мізки надо иметь шоп так кривляться шоле?
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29.06.2021 15:23 Ответить
 
 