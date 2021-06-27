Наша сборная, вагнеровцы и госизмена Зеленского, Кива против Вирастюка и селфи-мышцы Тищенко | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #15. ВИДЕО
Прежде всего, поздравляем всю Украину с выходом нашей футбольной сборной в 1/8 Чемпионата Европы по футболу! И сразу же переходим к раздаче трофеев от "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу" на "Цензор.НЕТ" 🔥
🔴ЗЕ-явка с повинной.
Президент Зеленский на этой неделе наговорил даже не на поросенка, а на целую свинью, причем с явными признаками государственной измены. Ведь не каждый день (и даже не каждую неделю) действующий президент Украины признается в срыве международной операции спецслужб по задержанию российских террористов, убивавших украинских граждан.
🟢 Селфи-мышцы Тищенко
Как задержать вылет самолета? Можно, например, снимать селфи-видео, как нардеп Николай Тищенко. Видео никак не удавалось, так что вылет рейса Киев – Ужгород пришлось задержать на 10 минут. А вы слышали, говорят, что операцию по вагнеровцам на самом деле тоже сорвал Николай Тищенко! (Шутка, конечно же).
🟠 В который раз не жалеем поросенка для Ильи Кивы! Ведь, как оказалось, драка с Тищенко на прошлой неделе – это была лишь разминка. Кива на этой неделе успел прокомментировать, готов ли он к бою с новым депутатом Рады, обладателем титула "Самый сильный человек мира" Василием Вирастюком!
🟡 ТЕЛЕКАНАЛИЗАЦИЯ: деолигархизации
В рубрике "Телеканализация" у нас сегодня побеждают два телеканала олигарха Рината Ахметова, которые запускают новую информационно-аналитическую еженедельную программу "Большая деолигархизация"! Вам уже смешно? Нам тоже.
А еще сегодня в меню – раздевание Олега Ляшко в эфире программы Юрия Луценко на 5-м канале. Как вам?
🔴 КОВИДИОТ НЕДЕЛИ
В рубрике "Ковидиот недели" победу празднует нардеп "Слуга народа" Юрий Камельчук. Тот самый, который называл коронавирус "выдумкой для контроля над широкими массами людей". Так вот, он выступил на очередной сессии ПАСЕ с докладом о COVID-паспортах. Что ж, дальше можем обсуждать полеты на Марс со сторонниками теории плоской земли.
🟡 ОБЛТРЕШПОСТАЧ
Сегодня эта эпическая рубрика посвящена региональному агропромышленному дизайну. Председатель Копичинецкого горсовета Тернопольской области Богдан Келичавий изготовил себе визиток из ... вяленого мяса! Вангуем очередь желающих с ним познакомиться, ммм ...
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Программа "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу" подготовлена и размещена каналом "Цензор.НЕТ" в рамках реализации проекта по медиаграмотности и противодействию дезинформации в украинских медиа при поддержке Представительства "Фонда Фридриха Науманна за Свободу" в Украине.
В программе высказаны исключительно взгляды авторов. Они не обязательно отражают позицию Представительства "Фонда Фридриха Науманна за Свободу" в Украине.
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https://mobile.twitter.com/selanta світлана горобчик https://mobile.twitter.com/selanta @selanta https://mobile.twitter.com/selanta/status/1407597288642564097 23 июн.
Сюжет для фільму-чорнухи в стилі рашенських 1990х...
Лохов зебилов именно на этом развели...
как шведы ее вытащили - так они ее и закопают и будут в 1/4
для себя же тащили.....
хлопцы не хотят играть, не умеют и не будут
а мы все будем сопли подтирать....
после того как шведы переедут нас - болеть буду тока за шведoв.
концентрация боярышника на литр колорадских ленточек превышена!111
Буткевич ненавидит напр. слово "проєкт", но єто почти то же самое - достало кривляние. мізки надо иметь шоп так кривляться шоле?