Два человека погибли, четверо - госпитализированы в результате ДТП на Львовщине, - полиция. ВИДЕО

В результате дорожно-транспортного происшествия во Львовской области погибли 2 человека, еще 4 доставлены в больницу. Среди пострадавших 11-летняя девочка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Львовской области.

"Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 27 июня, около 10:00 на автодороге Львов - Рогатин - Ивано-Франковск - Мукачево между селами Ланы и Ходорковцы на территории Бобрской ОТГ. Как предварительно установили правоохранители, водитель автомобиля Ford, 41-летняя жительница города Золочев, не справилась с управлением, в результате чего автомобиль перевернулся. Двое пассажиров автомобиля - 70-летний мужчина и женщина 67 лет - от полученных травм скончались на месте происшествия", - говорится в сообщении.

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Кроме того, в больницу с повреждениями доставлены водитель и пассажиры автомобиля - 11-летняя девочка и две женщины 60 и 65 лет.

Как уточняют в пресс-службе ГСЧС, одну из пострадавших зажало деформированными деталями кузова. Спасатели ее вытащили и передали работникам скорой помощи.