Воины с передовой на Донбассе поздравили украинцев с Днем Конституции: "Чтобы жить счастливо, нужно просто соблюдать законы". ВИДЕО
Сегодня Украина отмечает День Конституции. Наши защитники, которые воюют за территориальную целостность Украины с российскими оккупантами, передали поздравления всем украинцам.
Видео записал журналист Цензор.НЕТ Михаил Ухман.
Украинские воины поделились своими мыслями по поводу того, что для них означает Конституция.
Будьте с нами, следите за последними новостями, придерживайтесь Конституции Украины - и все у нас будет хорошо.
Слава Украине!
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И будет вам счастье.
Героям слава !!!
Бенито Хуарес имел рост 135 см и считается самым низкорослым правителем в человеческой истории. В его честь был назван Бенито Муссолини, тоже высоким ростом не отличавшийся (160 см).
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