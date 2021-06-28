Воины с передовой на Донбассе поздравили украинцев с Днем Конституции: "Чтобы жить счастливо, нужно просто соблюдать законы". ВИДЕО

Сегодня Украина отмечает День Конституции. Наши защитники, которые воюют за территориальную целостность Украины с российскими оккупантами, передали поздравления всем украинцам.

Видео записал журналист Цензор.НЕТ Михаил Ухман.

Украинские воины поделились своими мыслями по поводу того, что для них означает Конституция.

Будьте с нами, следите за последними новостями, придерживайтесь Конституции Украины - и все у нас будет хорошо.

Слава Украине!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наша Конституция - одна из лучших в Европе, - Разумков