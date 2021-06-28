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Воины с передовой на Донбассе поздравили украинцев с Днем Конституции: "Чтобы жить счастливо, нужно просто соблюдать законы". ВИДЕО

Сегодня Украина отмечает День Конституции. Наши защитники, которые воюют за территориальную целостность Украины с российскими оккупантами, передали поздравления всем украинцам.

Видео записал журналист Цензор.НЕТ Михаил Ухман.

Украинские воины поделились своими мыслями по поводу того, что для них означает Конституция.

Будьте с нами, следите за последними новостями, придерживайтесь Конституции Украины - и все у нас будет хорошо.
Слава Украине!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наша Конституция - одна из лучших в Европе, - Разумков

Автор: 

Конституция (2236) День Конституции (90) Ухман Михаил (236)


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Топ комментарии
+30
Дякуємо, рідненькі! І Вас зі святом! Бережи Вас Господь !!!
Героям слава !!!
Воины с передовой на Донбассе поздравили украинцев с Днем Конституции: "Чтобы жить счастливо, нужно просто соблюдать законы" - Цензор.НЕТ 6558
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28.06.2021 12:38
+22
Воїни з передової на Донбасі привітали українців із Днем Конституції: "Щоб жити щасливо, потрібно просто дотримуватися законів" - Цензор.НЕТ 4264
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28.06.2021 12:40
+14
Причем вам соблюдать законы обязательно, а ЗЕ нет.

И будет вам счастье.
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28.06.2021 12:36
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Причем вам соблюдать законы обязательно, а ЗЕ нет.

И будет вам счастье.
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28.06.2021 12:36 Ответить
Дякуємо, рідненькі! І Вас зі святом! Бережи Вас Господь !!!
Героям слава !!!
Воины с передовой на Донбассе поздравили украинцев с Днем Конституции: "Чтобы жить счастливо, нужно просто соблюдать законы" - Цензор.НЕТ 6558
показать весь комментарий
28.06.2021 12:38 Ответить
Воїни з передової на Донбасі привітали українців із Днем Конституції: "Щоб жити щасливо, потрібно просто дотримуватися законів" - Цензор.НЕТ 4264
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28.06.2021 12:40 Ответить
Дуже проста формула щастія але тільки тоді коли УСІ виконують ці закони
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28.06.2021 12:40 Ответить
а люфи зачОтні !!)
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28.06.2021 12:41 Ответить
Бенито Хуарес, правил Мексикой в 1858-1872 гг., в том числе последние пять лет - на посту президента. Он сказал: "Для моих товарищей будут амнистии, для моих врагов - вся тяжесть закона" (Para mis camaradas habrá amnistías, para mis enemigos, todo el peso de la ley)

Бенито Хуарес имел рост 135 см и считается самым низкорослым правителем в человеческой истории. В его честь был назван Бенито Муссолини, тоже высоким ростом не отличавшийся (160 см).
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28.06.2021 12:42 Ответить
Намёк понятен 😀👍🏼
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28.06.2021 12:49 Ответить
_У нас счастливо живут бандиты - и их слуги. А те кто соблюдают - перед бандитами беззащитны и бедны.
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28.06.2021 12:46 Ответить
Напомните новому "пресституту", что сегодня государственный праздник и нужно вывесить на официальном сайте поздравления с днем Конституции
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28.06.2021 12:52 Ответить
Помню как в апелляционном Суде я Судье говорю Ваша честь это не по конституции, а она мне вывалила фразу у мене закон це вказiка з Кабiнету Мiниiстрiв
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28.06.2021 13:10 Ответить
Соблюдать закон,это пройти путь евреев и немцев. Они периодически опускались до принципиального уровня соблюдения закона и затем стремительно деградировали ...до бесчеловечности. Мы ,украинцы тоже имели такие потуги и поэтому даже сейчас не наскребли в сусеках своей нац. памяти достаточно МУки состояться более менее всеми нами! хотя бы достойными гражданами своего государства. Любой толчок извне запросто превращает гражданина в дятла или больного ублюдка.А запущенная 350 лет внутренняя нестабильность вообще не дает шанса.
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28.06.2021 13:00 Ответить
ого. а только час дня. это ж надо ж было так наотмечаться!
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28.06.2021 13:08 Ответить
Воїни з передової на Донбасі привітали українців із Днем Конституції: "Щоб жити щасливо, потрібно просто дотримуватися законів" - Цензор.НЕТ 9563

.
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28.06.2021 13:29 Ответить
Написать ого! это и есть признак - наотмечаться?? Что тебе не ясно в моем предыдущем посте!?? Соблюдать! Принципиально! ЭТО Бесчеловечно!????
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28.06.2021 14:00 Ответить
Вась-вась - ты что принял с утра?
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28.06.2021 14:29 Ответить
а что ты не принял...? Прими петлю и не напрягай все цензорное сообщество??? Но это не руководство к действию. Это способ таких самовлюбленных типов,как ты , поставить на место. Твое место- пройти курс социализации после 5 лет принятия наркотиков.
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28.06.2021 14:56 Ответить
холопы должны соблюдать. Боярам это не обязательно. Я правильно понял этот праздник?
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28.06.2021 19:37 Ответить
Друге привітання - прикольне!
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28.06.2021 19:47 Ответить
Непогане озброєння у козацюр на фото... Здоров"я Вам, натхнення відстрілювати москальскі кабаки, з славою і перемогою - ПОВЕРТАЙТЕСЬ ЖИВИМИ...!!!
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28.06.2021 20:29 Ответить
,, ...надо перестать стрелять!" Господи, коли Ти нас звільниш від цієї говорячої мавпи?
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28.06.2021 20:47 Ответить
как они терпят ублюдка-уклониста? так оно еще и парад принимать собралось...
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29.06.2021 10:05 Ответить
 
 