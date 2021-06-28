Теория лжи. Какие сказки рассказывала ЗЕ-власть о "вагнергейте" - разбор от "Без цензуры". ВИДЕО

Есть ложь, есть большая ложь, а есть выдумки ЗЕ-власти о "вагнергейте". И в сегодняшнем "Без цензуры" Богдан Буткевич анализирует три версии лжи, которую распространяли президент Зеленский и его окружение по поводу "вагнеровской спецоперации".

После того, как в интервью Натальи Мосейчук на "1+1" Владимир Зеленский признал, что спецоперация по вагнеровцах все же была, перед информационными солдатами Офиса президента появилось новое сверхсложное задание: куда девать почти целый год лжи о том, что ничего не было?!

А чтобы им это не удалось и всегда можно было ткнуть лжецов носом в их же собственные выдумки, мы не пожалели нервов и тщательно разобрали, что именно рассказывали о якобы несуществующей спецоперации в Офисе президента и, так сказать, "сочувствующие" блогеры.

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