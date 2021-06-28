Теория лжи. Какие сказки рассказывала ЗЕ-власть о "вагнергейте" - разбор от "Без цензуры". ВИДЕО
Есть ложь, есть большая ложь, а есть выдумки ЗЕ-власти о "вагнергейте". И в сегодняшнем "Без цензуры" Богдан Буткевич анализирует три версии лжи, которую распространяли президент Зеленский и его окружение по поводу "вагнеровской спецоперации".
После того, как в интервью Натальи Мосейчук на "1+1" Владимир Зеленский признал, что спецоперация по вагнеровцах все же была, перед информационными солдатами Офиса президента появилось новое сверхсложное задание: куда девать почти целый год лжи о том, что ничего не было?!
А чтобы им это не удалось и всегда можно было ткнуть лжецов носом в их же собственные выдумки, мы не пожалели нервов и тщательно разобрали, что именно рассказывали о якобы несуществующей спецоперации в Офисе президента и, так сказать, "сочувствующие" блогеры.
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ЗЕ и компания, это потерянное время для Украины
б*же, да ёто даже..... я так думал шо послёдний дурак знает... и да - ты обосрался, ...как и я.
сборище проституток вонючих штопанных инцестных людишек нет их мамы не рожали а выплевывали прямо головкой в унитаз..потом выросло шо выросло....
так шо - извини, гавкай и дальше. я ненавижу совок и прочих упырей, типо попов.
б*же, даже у вас там высрано - не сотвори куумирчика = куча людей срутся на предмет - По - бох, а Зе - лох. смешно же, Сатурн докажет.
ладно, не тупи, браток.
кстати модель такая есть с таким именем
Можливі три варіанти
1. Майдан
2. Тихе до-сидження каденції.
3. Дострокові перевибори.
Чим ближче до "горизонту справедливості"- тим він далі....
Більшісті тут і зараз треба ще зрозуміти,
що справедливість а що горизонт...😁
Я вже років двадцять дивився на майбутнього гаранта, як на недолугий випадок набора генів
Зеленский известный актер,
Привычен к потоку оваций.
В политике голый король,
Заставил весь мир потешаться. .
Зеленский плохой дипломат,
Не шарит в делах заграничных.
Отсутствует опыт и такт,
И знаний нехватка обычных. .
Ах, Зеленский, просто не верится,
Что клоун забрался на трон.
Ах, Зеленский, людям не терпится,
Когда тебя выкинут вон. .
Не чтит безопасность страны,
Охрану свою развивает.
Кортеж километр длины,
Гордыня его распирает. .
Он хочет закончить войну,
Которую нам навязали.
Готов раздербанить страну
В угоду пропутинской швали. .
Ах, Зеленский, просто не верится,
Что клоун забрался на трон.
Ах, Зеленский, людям не терпится,
Когда тебя выкинут вон. .
Зеленский во всем дилетант,
Не знает баланса бюджета.
Он деньги умеет считать
Лишь те, что приносят в конвертах. .
Зеленский желает рулить,
Но правит упрямо в трясину.
Народ не умеет ценить,
Плевал он на всю Украину. .
Ах, Зеленский, просто не верится,
Что клоун забрался на трон.
Ах, Зеленский, людям не терпится,
Когда тебя выкинут вон. . . .
(с) Доктор Гаспар Амаретто На мотив песни Максима Леонидова «Алиса»
в военную разведку. На практике вьіглядело так: только вернулся, перекусил, переобулся и снова пошел
Тоже его ********???
Или это у меня уже глюки???
мира в Украине??? ну войсками так войсками а чем ещё бастами и филями ???
просто слабый укор совести.....
В Офісі Зеленського настільки бояться відповідальності за зрив спецоперації із затримання бойовиків з ПВК Вагнера, що готові вдатися до «анекдотичних» заходів. Про це на брифінгу у Верховній Раді повідомила народна депутатка з «Європейської Солідарності» Вікторія Сюмар.
«Ми багато спостерігали рухів довкола цієї теми і побачили дуже багато брехні довкола неї. У своїх спробах приховати свою у зриві спецоперації по затриманню «вагнерівців» Банкова і влада дійшли до певної анекдотичності. По нашій інформації станом на зараз вже змонтовані якісь чергові нові «плівки». Розмови, що нібито про «вагнерівців» Лукашенку розказав Петро Порошенко. Петро Порошенко багато говорив про «вагнерівців» не коли був на посаді президента, не з Лукашенком, а вже зараз. Ці цитати наскубли, нарізали. Ми знаємо, хто це робив, навіщо. І зараз ці нові чергові «плівки» - змонтовані, абсолютно фейкові - намагаються розмістити в різних Інтернет ЗМІ для того, аби відвести увагу від організації зливу цієї спецоперації нинішніми керманичами вулиці Банкової», - повідомила Сюмар.
«Нічого крім усмішки такі фейки викликати не можуть, хоча зрозуміла мета - розмити тему, посіяти якісь нові підозри. Так багато брехні навколо цієї теми, що влада ризикує в ній вже утонути», - іронізує Сюмар.
«Правду і державну зраду будуть доводити відповідні органи, і вона буде звучати. А от брехню ви викрили - і не один раз - самі, коли казали, що спецоперації не було, потім сказали, що вона була, але добре, що вона була зірвана. Саме це ми почули від президента Зеленського. А зараз відповідальність знову вкотре намагаються перекласти на опозицію», - зазначає Вікторія Сюмар.
«В цьому питанні доведеться говорити правду - рано чи пізно», - переконана Сюмар.