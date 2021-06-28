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Зеленский перед матчем со Швецией запустил флешмоб в поддержку сборной Украины. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал сборную Украины по футболу перед матчем со Швецией в 1/8 финала Евро-2020 и призвал украинцев присоединиться к флешмобу, записав видео со словами поддержки игроков.

Соответствующее видео опубликовано в соцсетях президента, сообщает Цензор.НЕТ.

"Привет, моя любимая сборная Украины по футболу! Я – Владимир Зеленский, президент Украины, но завтра я буду обычным гражданином Украины, и я буду твоим фанатом. Я буду вместе с тобой все 90 минут. Поверь мне, я буду вместе с тобой петь гимн Украины, я буду вместе с тобой кричать после каждого острого момента. Мне будет очень больно из-за каждой подножки, и я буду очень радоваться каждому забитому голу. Я буду вместе с тобой все эти минуты на поле, как каждый украинец, каждый гражданин Украины. Поэтому, знай, вас на поле не будет 11, нас на поле будет 40 млн", - сказал Зеленский в видеообращении.

Смотрите: Украинцы поблагодарили Швецию за возможность сыграть в плей-офф Евро-2020. ФОТО

Президент подписал публикацию словами "присоединяйся к флешмобу! Запиши видео в поддержку сборной Украины по футболу".

Как сообщалось, сборные Франции, Германии и Португалии по футболу завоевали путевки в 1/8 финала чемпионата Европы-2020.

Определились все пары 1/8 финала, сборная Украины сразится со сборной Швеции.

Читайте: Посол Швеции Тиберг о выходе Украины в 1/8 Евро-2020: Всегда рады помочь!

29 июня в Лондоне пройдет игра Англия - Германия, в Глазго - Швеция - Украина.

Автор: 

Зеленский Владимир (20365) сборная по футболу (296) футбол (3586) флешмоб (139) Евро-2020 (105)


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Топ комментарии
+67
Вяжите уже его полотенцами!
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28.06.2021 19:30
+50
бедоносец футбол хоть оставь
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28.06.2021 19:31
+42
https://twitter.com/RockOtherWorlds

https://twitter.com/RockOtherWorlds Rock: Other Worlds https://twitter.com/RockOtherWorlds @RockOtherWorlds https://twitter.com/RockOtherWorlds/status/1409550074909282307 3 мин

https://twitter.com/RockOtherWorlds/status/1409550074909282307/photo/1
Зеленский перед матчем со Швецией запустил флешмоб в поддержку сборной Украины - Цензор.НЕТ 8291
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28.06.2021 19:35
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Страница 2 из 2
Он флешмоб с тюремной робой для себя лучше бы запустил.
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28.06.2021 23:21 Ответить
Ну и запускал бы себе, а в президенты зачем полез?
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28.06.2021 23:31 Ответить
завтра будет равная борьба со шведами, шансы выйти дальше 50/50
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29.06.2021 02:11 Ответить
Шоб ти ісдох падло!
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29.06.2021 08:42 Ответить
Iди у СРА.У
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29.06.2021 09:51 Ответить
Яких сорок мільйонів гідрант. Ти хоть знаешь кількість населення України, решту люду куди дів.
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29.06.2021 09:53 Ответить
Поганий знак, від поганого президента
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29.06.2021 10:02 Ответить
квартальный рагуль так отьел ряху, что она уже в не влазит во фронтальную камеру
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29.06.2021 10:14 Ответить
гнусавая крыса пару "дорожек" дунула и давай свою пику куда ни попадя совать..
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29.06.2021 10:20 Ответить
Предатель решил на фуболе попиарится.
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29.06.2021 11:48 Ответить
Чучело ..
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29.06.2021 15:29 Ответить
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