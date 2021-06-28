Зеленский перед матчем со Швецией запустил флешмоб в поддержку сборной Украины. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал сборную Украины по футболу перед матчем со Швецией в 1/8 финала Евро-2020 и призвал украинцев присоединиться к флешмобу, записав видео со словами поддержки игроков.

Соответствующее видео опубликовано в соцсетях президента, сообщает Цензор.НЕТ.

"Привет, моя любимая сборная Украины по футболу! Я – Владимир Зеленский, президент Украины, но завтра я буду обычным гражданином Украины, и я буду твоим фанатом. Я буду вместе с тобой все 90 минут. Поверь мне, я буду вместе с тобой петь гимн Украины, я буду вместе с тобой кричать после каждого острого момента. Мне будет очень больно из-за каждой подножки, и я буду очень радоваться каждому забитому голу. Я буду вместе с тобой все эти минуты на поле, как каждый украинец, каждый гражданин Украины. Поэтому, знай, вас на поле не будет 11, нас на поле будет 40 млн", - сказал Зеленский в видеообращении.

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Президент подписал публикацию словами "присоединяйся к флешмобу! Запиши видео в поддержку сборной Украины по футболу".

Как сообщалось, сборные Франции, Германии и Португалии по футболу завоевали путевки в 1/8 финала чемпионата Европы-2020.

Определились все пары 1/8 финала, сборная Украины сразится со сборной Швеции.

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29 июня в Лондоне пройдет игра Англия - Германия, в Глазго - Швеция - Украина.