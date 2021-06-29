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На Донбассе ранен белорусский доброволец Волат: у него осколочные ранения в голову и область сердца. ВИДЕО

На Донбассе ранен белорусский доброволец Волат.

Об этом сообщил Павел Данильчук, передает Цензор.НЕТ.

"На востоке тяжело ранен белорусский доброволец Волат, в эти дни врачи борются за его жизнь", - рассказал он.

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В видео о ранении воина говорится, что у него осколочные ранения в голову и область сердца. Осколок из головы уже извлечен, в ближайшее время должна состоятся операция по извлечению осколка из области сердца. На данный момент, Волат в искусственной коме и находится на искусственной вентиляции легких.

Автор: 

ранение (3385) Донбасс (26956) добровольцы (1168) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+31
Треба щоб вижив і одужав.
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29.06.2021 09:40
+19
Білоруси наші брати, і вже їх не один загинули за Україну. Дай Боже пораненому видужати і жити довго. А ворогам Білорусі і України бажаю тар-тарари на вічну вічність.
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29.06.2021 09:54
+14
Це результат, зокрема, концертів росіянина Басти в Україні
Українські поціновувачі басти-моргенштерна-кіркорова (й 95 Кварталу теж) на захист України не спішать, друг з Білорусі захищає.
"Головнокомандувачу", що чотири рази косив від армії, ще така "несуб"єктність" не муляє?
Бажаю одужання білорускому Герою України!
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29.06.2021 09:58
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Треба щоб вижив і одужав.
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29.06.2021 09:40 Ответить
Говнокомандуюче каже пострілюють.
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29.06.2021 09:41 Ответить
Білоруси наші брати, і вже їх не один загинули за Україну. Дай Боже пораненому видужати і жити довго. А ворогам Білорусі і України бажаю тар-тарари на вічну вічність.
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29.06.2021 09:54 Ответить
Це результат, зокрема, концертів росіянина Басти в Україні
Українські поціновувачі басти-моргенштерна-кіркорова (й 95 Кварталу теж) на захист України не спішать, друг з Білорусі захищає.
"Головнокомандувачу", що чотири рази косив від армії, ще така "несуб"єктність" не муляє?
Бажаю одужання білорускому Герою України!
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29.06.2021 09:58 Ответить
Боже, поможи
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29.06.2021 10:13 Ответить
Одужуй братчику!
Тільки приємні спогади від десятків белоруських побратимів на фронті!
Живе Білорусь!
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29.06.2021 12:19 Ответить
На Донбасі поранено білоруського добровольця Волата: у нього осколкові поранення в голову і ділянку серця - Цензор.НЕТ 1844
Загін «Погоня» ( до 250 бійців ) - добровільне збройне формування, яке приймало участь в російсько - українській війні на сході України, що складається з громадян Білорусії, які мужньо воюють на боці України допомагаючи своїм українським братам захистити від кремлівського агресора суверенітет і територіальну цілісність Української держави. В липні 2014 року перші групи білоруських бійців добровольчого загону "Погоні" під червоно - білим прапором прибули на схід України. Де загін брав активну участь в боях за Іловайськ, в ході яких відзначилися бійці з позивними «Брест», «Усач» і «Горб»... зуміли підбити в кривавих вуличних боях, танк Т-72 і дві БМД загарбників і знищили багато російських окупантів. Згідно із заявою представника загону Тетяни Еловой, частина бійців підрозділу мужньо боролася в складі українських батальйонів на передовій проти російських загарбників і бандитів - терористів (ОРДЛО). І вже взимку 2015 років з'явилися дані про загибель в боях 12 бійців. Видно тепер треба і нам українцям реально допомогти братам білорусам в їх святій боротьбі за свою свободу і за свободу своєї поки що суверенної держави проти кривавого прокремлівського диктаторського режиму ката комуно-фашиста Луки .. і кремлівських окупантів які реально хочуть зробити Білорусь своєю бридкою кацапською колонією.
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29.06.2021 12:48 Ответить
Білоруси - то наші рідні брати і сестри. Ріднішого народу у нас немає у всьому світі. "бацьки" і "клоуни" згинуть, як роса на сонці, а брати і сестри житимуть у віках. Одужання Воїну - попереду ще важкий шлях. Слава Україні!. Живе Білорусь!
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29.06.2021 21:32 Ответить
 
 