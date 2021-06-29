На Донбассе ранен белорусский доброволец Волат: у него осколочные ранения в голову и область сердца. ВИДЕО
На Донбассе ранен белорусский доброволец Волат.
Об этом сообщил Павел Данильчук, передает Цензор.НЕТ.
"На востоке тяжело ранен белорусский доброволец Волат, в эти дни врачи борются за его жизнь", - рассказал он.
В видео о ранении воина говорится, что у него осколочные ранения в голову и область сердца. Осколок из головы уже извлечен, в ближайшее время должна состоятся операция по извлечению осколка из области сердца. На данный момент, Волат в искусственной коме и находится на искусственной вентиляции легких.
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Українські поціновувачі басти-моргенштерна-кіркорова (й 95 Кварталу теж) на захист України не спішать, друг з Білорусі захищає.
"Головнокомандувачу", що чотири рази косив від армії, ще така "несуб"єктність" не муляє?
Бажаю одужання білорускому Герою України!
Тільки приємні спогади від десятків белоруських побратимів на фронті!
Живе Білорусь!
Загін «Погоня» ( до 250 бійців ) - добровільне збройне формування, яке приймало участь в російсько - українській війні на сході України, що складається з громадян Білорусії, які мужньо воюють на боці України допомагаючи своїм українським братам захистити від кремлівського агресора суверенітет і територіальну цілісність Української держави. В липні 2014 року перші групи білоруських бійців добровольчого загону "Погоні" під червоно - білим прапором прибули на схід України. Де загін брав активну участь в боях за Іловайськ, в ході яких відзначилися бійці з позивними «Брест», «Усач» і «Горб»... зуміли підбити в кривавих вуличних боях, танк Т-72 і дві БМД загарбників і знищили багато російських окупантів. Згідно із заявою представника загону Тетяни Еловой, частина бійців підрозділу мужньо боролася в складі українських батальйонів на передовій проти російських загарбників і бандитів - терористів (ОРДЛО). І вже взимку 2015 років з'явилися дані про загибель в боях 12 бійців. Видно тепер треба і нам українцям реально допомогти братам білорусам в їх святій боротьбі за свою свободу і за свободу своєї поки що суверенної держави проти кривавого прокремлівського диктаторського режиму ката комуно-фашиста Луки .. і кремлівських окупантів які реально хочуть зробити Білорусь своєю бридкою кацапською колонією.