На Донбассе ранен белорусский доброволец Волат: у него осколочные ранения в голову и область сердца. ВИДЕО

На Донбассе ранен белорусский доброволец Волат.

Об этом сообщил Павел Данильчук, передает Цензор.НЕТ.

"На востоке тяжело ранен белорусский доброволец Волат, в эти дни врачи борются за его жизнь", - рассказал он.

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В видео о ранении воина говорится, что у него осколочные ранения в голову и область сердца. Осколок из головы уже извлечен, в ближайшее время должна состоятся операция по извлечению осколка из области сердца. На данный момент, Волат в искусственной коме и находится на искусственной вентиляции легких.