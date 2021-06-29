Нардеп "Голоса" Железняк о законопроекте Зеленского по борьбе с олигархами: Это только красивый тизер, рассчитанный на большие кассовые сборы. ВИДЕО

Фракция "Голос" внесла в Верховную Раду свои предложения, которые направлены на борьбу с олигархами.

Об этом заявил на Согласительном Совете ВРУ глава фракции "Голос" Ярослав Железняк, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"Если мы хотим бороться с олигархами, давайте не придумывать украинский велосипед, который действительно популярен в некоторых политических сериалах, а давайте посмотрим, как с ними боролись в США и других странах", - рассказал нардеп.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Законопроект об олигархах Рада рассмотрит 1 июля на внеочередном заседании, - "слуга народа" Кравчук

Железняк напомнил, что в парламенте находится президентский законопроект о борьбе с олигархами.

"Когда его читаешь, то понимаешь, что это только красивый тизер, который рассчитан или на большие кассовые сборы, или на пиар, который потом не принесет никакой конкретики", - заявил депутат.