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Родственники "слуги народа" Тищенко причастны к коррупционной "схеме" при строительстве Подольско-Воскресенского моста в Киеве, - СМИ. ВИДЕО

Журналистам удалось отыскать связь одиозного нардепа "Слуги народа" Николая Тищенко с коррупционной схемой по строительству Подольско-Воскресенского моста в Киеве, на который до сих пор выделяют миллиарды из городского бюджета.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на youtube-канал BIHUS info.

"Миллионы из городского бюджета в этой схеме осели и в компании сестры Тищенко. Сам депутат разводил руками, открещивался и от сестры, и от Комарницкого, которому эту схему приписывают", - подчеркивают журналисты.

Речь идет о фирме "Экспресс-К", которая фигурировала в изъятых документах "смотрящего от ОП по Киеву" Дениса Комарницкого.

Журналисты выяснили, что к "схемам" причастен муж сестры Тищенко Герман Блинов. С 2019 по 2021 годы он напрямую получал зарплату от компании "Эко-Буд-Трейд", которая в 2017 году без тендера получила из бюджета Киева 6 миллиардов гривень на достройку Подольско-Воскресенского моста, работы по возведению которого до сих пор не завершены.

Авторы расследования отмечают, что Комарницкий контролировал эту фирму; она долгое время была обычной "прокладкой", которая оставляла часть из полученных бюджетных средств себе или перекидывала на другие подконтрольные фирмы.

Журналисты узнали, что Блинов регулярно приезжает на стройку для проведения совещаний и якобы контролирует процесс.

В Bihus.Info отмечают, что "Эко-Буд-Трейд" продолжает получать от коммунальщиков деньги. В июне ей перечислили 460 миллионов гривень. Часть средств в течение последних лет фирма перебросила на компанию "Позитив-В", подконтрольной структурам Германа Блинова.

Отмечается также, что в течении года финансовые дела семьи сестры Тищенко Юлии стремительно пошли вверх. Она активно скупала элитную землю в Конча-Заспе и строила элитные коттеджи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Тищенко, не дожидаясь окончания конкурса, уже назначил своего начальника таможни на Закарпатье - Александра Костина, - журналист Плинский

Автор: 

коррупция (8560) мост (1028) Тищенко Николай (336)


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Топ комментарии
+24
Зеленые мрази доравлись до кормушки. Конец эпохи бедности!
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29.06.2021 10:24
+18
Зато без барыг.
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29.06.2021 10:25
+15
А ви думали навіщо їм свій мер? Уявляєте, як би вони Київ дерибанила, аби ще й довбонуту верещук протягли?
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29.06.2021 10:26
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Зеленые мрази доравлись до кормушки. Конец эпохи бедности!
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29.06.2021 10:24 Ответить
Зато без барыг.
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29.06.2021 10:25 Ответить
Да не может быть! Такой знаменитый "ресторатор" как Коля-котлета?! Да не!!!
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29.06.2021 10:25 Ответить
А ви думали навіщо їм свій мер? Уявляєте, як би вони Київ дерибанила, аби ще й довбонуту верещук протягли?
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29.06.2021 10:26 Ответить
Так з рослідування виходить, що вони дерибанять Київ саме при Кличко.
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29.06.2021 10:31 Ответить
Відмазка не зарахована. Ключове слово - "дерибанять". А винен Клічко. Чи може Порошенко? Така вже суть зелебобіка - шукати в усьому слід "слєвого бариги" і відмазувати зеленорилих наперсточників.)))
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29.06.2021 10:39 Ответить
А хто винен, що слуга дерибанить при Кличко?
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29.06.2021 10:42 Ответить
Порошенко.
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29.06.2021 10:43 Ответить
Зараз не його черга біля корита.
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29.06.2021 10:58 Ответить
Виходить...
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29.06.2021 10:41 Ответить
Так хто ж дерибанить?
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29.06.2021 10:43 Ответить
Я не знаю, хто не дерибанить. При любій владі.
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29.06.2021 11:04 Ответить
Воні деребанять Київ саме при Клоуні
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29.06.2021 10:44 Ответить
Дерибанили при Кучмі, при Ющенко, при Порошенко і при Зеленському, вочевидь, виключення не сталось.
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29.06.2021 11:08 Ответить
… а ось при комуністах!
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29.06.2021 12:10 Ответить
І ще за царя!
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29.06.2021 13:08 Ответить
В 2017 году без тендера фирма получила из городского бюджета 6 млрд. гривен! В то время тоже клоун был при власти? Тогда его звали по-другому!😁
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29.06.2021 14:09 Ответить
Эта, как ево тама, Байден! Чё мы не в НАТО?
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29.06.2021 10:28 Ответить
Новиє літса. Зелені.
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29.06.2021 10:29 Ответить
Как же он мне противен этот Коля-котлета! И вообще, как же мне противны все ЗЕбилы!
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29.06.2021 10:29 Ответить
а с этой стороны?
Родичі "слуги народу" Тищенка причетні до корупційної "схеми" під час будівництва Подільсько-Воскресенського моста в Києві, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4273
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29.06.2021 12:12 Ответить
Ну, а лучший мер, конечно же, ничего не знает про это и продолжает кормить обещаниями открыть очередной золотой мост.
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29.06.2021 10:31 Ответить
Так порушуйте справу проти мера зате, що крадуть зелебобіки. Вся правоохоронна система в руках у Приниженя України. Чи яких повноважень вам не вистачає - розстрільних трійок?
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29.06.2021 10:42 Ответить
Зачем убивать безмозглую курицу, которая несёт золотые яйца слугам?
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29.06.2021 12:21 Ответить
Эта фирма в схеме с 2017 года, кто тогда был при власти?
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29.06.2021 14:11 Ответить
так пущай воруют. чай не баригі
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29.06.2021 10:35 Ответить
Виталя в доле. Не верю, что он стоит в сторонке.
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29.06.2021 10:41 Ответить
Клоун в долі. Не вірю, що Чемпіон буде маратись об такі гроші та людей
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29.06.2021 10:46 Ответить
ну какое ж мерзкое чмо...
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29.06.2021 10:59 Ответить
Бигус - это проплаченная джинса и типичная журнашлюха, из жопы которой торчит рука Бени и кацапского ФСБ. Поэтому относиться серьезно к такому расследованию нельзя ни в коем случае. Что, конечно же, не отменяет того факта, что Коля-Велюр-Котлета - типичное одноклеточное из моностада, дорвавшееся до власти
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29.06.2021 11:20 Ответить
порохоботы в своем репертуаре. Как только Bihus найдет что-то на Порошенко -это вранье, а если на кого-то из СН - это правда. Не вижу очередного поливания грязью Bihus.
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29.06.2021 11:21 Ответить
Че там с Тищенко? Ермаком? Тартаровьім? Оманом? Зрачками? Вагнеровцами? Зекономикой? Пандемией? С мозгом ? Зеофилия- єто не круто, Вас обманули. 😂
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29.06.2021 13:05 Ответить
хороший комент. оставлю тут.

"А вот и еще одно доказательство того, что медиа-киллер Денис Бигус сейчас старательно отрабатывает медиа-повестку Офиса президента. Точнее - советника Ермака и гения политтехнологий Миши Подоляка.
Сегодня выходит ролик-расследование о коррупции связанной с депутатом Николаем Тищенко.
На первый взгляд - Бигус не выбирает себе цели, бьет одинаково по всем. Но это только на первый взгляд. Например, по своему родителю Станиславу Бигусу, герою тендерных махинаций, наш медиа-киллер не бьет вообще. Дела батюшки его не интересуют.
А вот Тищенко - дело другое. Мы уже писали, наибольшую пользу от перемещения Тищенко из Киева на Закарпатье получил... Андрей Ермак. Это одна из частей его стратегии зачистки окружения Зеленского от людей неподконтрольных лично ему.
Теперь по Тищенко ударят еще и расследованием. Ермак непрозрачно намекает, чтобы Тищенко и не думал о возвращении в Киев. А то!..
Дальше просто. Подоляк исполняет любое желание Ермака. А Бигус - желания Подоляка, согласно прейскуранта услуг. Все просто!"
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29.06.2021 11:38 Ответить
Стаду не цікаво, якщо ніяким боком неможливо "баригу" приплести...
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29.06.2021 12:51 Ответить
Он и при нем воровал 😂 А при предьідущих так и просто -убивал. Следовательно, Зеленскиц благотворно влияет на бандитов и разведенок. Зеологика зеофильі.
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29.06.2021 12:58 Ответить
Я не понял - в статье черным по-белому написано, что начали воровать в 2017 году ....
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29.06.2021 13:04 Ответить
См. вьіше🖕
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29.06.2021 13:08 Ответить
начинать чистить "эти конюшни" необходимо с уголовника Януковича, шулера Порошенко и их подельников-достойников. Полная и абсолютная КОНФИСКАЦИЯ всех активов с пожизненным запретом работы в госструктурах! Только немедленное и неминуемое уголовное наказание способно прекратить эту ВАКХАНАЛИЮ
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22.10.2021 01:42 Ответить
 
 