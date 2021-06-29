Родственники "слуги народа" Тищенко причастны к коррупционной "схеме" при строительстве Подольско-Воскресенского моста в Киеве, - СМИ. ВИДЕО
Журналистам удалось отыскать связь одиозного нардепа "Слуги народа" Николая Тищенко с коррупционной схемой по строительству Подольско-Воскресенского моста в Киеве, на который до сих пор выделяют миллиарды из городского бюджета.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на youtube-канал BIHUS info.
"Миллионы из городского бюджета в этой схеме осели и в компании сестры Тищенко. Сам депутат разводил руками, открещивался и от сестры, и от Комарницкого, которому эту схему приписывают", - подчеркивают журналисты.
Речь идет о фирме "Экспресс-К", которая фигурировала в изъятых документах "смотрящего от ОП по Киеву" Дениса Комарницкого.
Журналисты выяснили, что к "схемам" причастен муж сестры Тищенко Герман Блинов. С 2019 по 2021 годы он напрямую получал зарплату от компании "Эко-Буд-Трейд", которая в 2017 году без тендера получила из бюджета Киева 6 миллиардов гривень на достройку Подольско-Воскресенского моста, работы по возведению которого до сих пор не завершены.
Авторы расследования отмечают, что Комарницкий контролировал эту фирму; она долгое время была обычной "прокладкой", которая оставляла часть из полученных бюджетных средств себе или перекидывала на другие подконтрольные фирмы.
Журналисты узнали, что Блинов регулярно приезжает на стройку для проведения совещаний и якобы контролирует процесс.
В Bihus.Info отмечают, что "Эко-Буд-Трейд" продолжает получать от коммунальщиков деньги. В июне ей перечислили 460 миллионов гривень. Часть средств в течение последних лет фирма перебросила на компанию "Позитив-В", подконтрольной структурам Германа Блинова.
Отмечается также, что в течении года финансовые дела семьи сестры Тищенко Юлии стремительно пошли вверх. Она активно скупала элитную землю в Конча-Заспе и строила элитные коттеджи.
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"А вот и еще одно доказательство того, что медиа-киллер Денис Бигус сейчас старательно отрабатывает медиа-повестку Офиса президента. Точнее - советника Ермака и гения политтехнологий Миши Подоляка.
Сегодня выходит ролик-расследование о коррупции связанной с депутатом Николаем Тищенко.
На первый взгляд - Бигус не выбирает себе цели, бьет одинаково по всем. Но это только на первый взгляд. Например, по своему родителю Станиславу Бигусу, герою тендерных махинаций, наш медиа-киллер не бьет вообще. Дела батюшки его не интересуют.
А вот Тищенко - дело другое. Мы уже писали, наибольшую пользу от перемещения Тищенко из Киева на Закарпатье получил... Андрей Ермак. Это одна из частей его стратегии зачистки окружения Зеленского от людей неподконтрольных лично ему.
Теперь по Тищенко ударят еще и расследованием. Ермак непрозрачно намекает, чтобы Тищенко и не думал о возвращении в Киев. А то!..
Дальше просто. Подоляк исполняет любое желание Ермака. А Бигус - желания Подоляка, согласно прейскуранта услуг. Все просто!"