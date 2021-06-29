От удара подбросило в воздухе: автомобиль сбил семейную пару прямо на пешеходном переходе в Виннице. ВИДЕО

28 июня во Виннице водитель автомобиля Mercedes-Benz на нерегулируемом пешеходном переходе сбил двух человек. Пострадавшие с травмами разной степени тяжести госпитализированы в отделение политравмы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Винницкой области.

Отмечается, что авария произошла около 11:30 на улице Батожской.

По предварительной информации следствия, 32-летний водитель автомобиля Mercedes-Benz допустил наезд на двух пешеходов. Во время наезда 50-летний мужчина и его 46-летняя жена переходили проезжую часть дороги по разметке нерегулируемого пешеходного перехода.

Пострадавшие с травмами головы и политравмами госпитализированы в больницу.



Фото: сайт полиции

Водителя освидетельствовали, он был трезв.

Автомобиль помещен на штрафплощадку.

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"Основной диагноз черепно мозговая травма, плюс переломы. Я знаю случаи, когда люди умирали при такой ситуации. Они живы, будут жить, они восстановятся", - сообщил дежурный врач больницы скорой медицинской помощи Александр Шамов, пишет ТСН.

Свидетели ДТП и работники окружающих офисов говорят, что этот участок дороги опасен - здесь живой трафик, ездят трамваи и машины, которые объезжают пробки на центральных дорогах.

В полиции сообщили, что водитель так и не смог объяснить, как мог не увидеть пешеходов. Убеждал, что отвлекся и не увидел людей на переходе. Уголовное производство открыли, но виновника не задержали.

Следствием начато уголовное производство по ч. 1 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

За такое правонарушение предусмотрено наказание до 3-х лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами.