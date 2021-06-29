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"Коля, ты больной или идиот?"- "слуги народа" Тищенко и Куницкий подрались в столовой Верховной Рады. ВИДЕО

Нардепы монобольшинства Николай Тищенко и Александр Куницкий подрались в столовой Верховной Рады.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил исключенный из "Слуги народа" нардеп Александр Дубинский.

Видео Инсайдер UA

"Кум Ермака Николай Тищенко с кулаками напал на депутата СН Куницкого в столовой Верховной Рады. Произошла драка. Причиной нападения Куницкий называет свои разоблачающие материалы по схемам поборов с моряков", - говорится в сообщении.

Ранее глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко, комментируя информацию о том, что якобы Тищенко и Куницкий подрались в буфете ВР, подчеркнул: "я видел отдельно и Тищенко, и Куницкого. Они не выглядели как побитые".

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Автор: 

ВР (29247) драка (2020) Куницкий Александр (45) Дубинский Александр (429) Тищенко Николай (336)


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Топ комментарии
+69
Котлету не поделили?
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29.06.2021 13:07
+53
Тем более, что опыт у них давний. Николай Тищенко - в бандитских 90-х бригадир в ОПГ Савлоховых, убийца.

В трагичные времена Майдана, когда на улицах столицы шли протесты и гибли люди, Коля Оболонский не только называл Революцию Достоинства «подрывом и расшатыванием устоев украинского государства», но и, по некоторым данным, сам финансировал и организовывал привоз титушек в Киев. От их рук погибло немало майдановцев.
Убийца, бандит - представитель украинского народа, друг Президента Зеленского и Ермака.
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29.06.2021 13:17
+43
"Слуга народу" Тищенко напав на "слугу народу" Куницького. Сталася бійка, - Дубінський - Цензор.НЕТ 7894
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29.06.2021 13:14
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ИСКЛЮЧИТЬ ОБОИХ НЕМЕДЛЕННО !!! ИЛИ ТРЕТИЙ МАЙДАН !!!
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29.06.2021 15:42 Ответить
Не вериться, что это не в школьной столовой, а в столовой Верховной Рады. Зачем Украине вообще верховная рада, если там один такой сброд. Украине нужно создать лучше сайт верховной демократии и на нем все граждане Украины смогут предлагать законы и те, что поддержат большинство граждан, те станут законом, а те, которые не наберут поддержки, будут пролетать. И нужно создать канал, чтобы люди с важными законами могли приходить и объяснять важность и если закон стоящий важный, то большинство поможет в принятии его. Украина должна быть, как одна семья и каждый должен относиться к согражданам, как к родственникам. Когда все будут помогать друг-другу, то тогда и дом у всей большой Украинской семьи будет хороший.
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29.06.2021 15:47 Ответить
Моральне дно вибрали у 2019 му, моральне дно кремлівського гатунку.
Зе владу пора відправляти на "пенсію", а там братись за п яту колону
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29.06.2021 16:18 Ответить
Думаю Порох з цим упорається блискуче.
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29.06.2021 16:18 Ответить
Два дебила - это сила! Они друг друга стоят. Оба с прибабахом.
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29.06.2021 16:38 Ответить
Милые бранятся - только тешатся. Коля вопросы решает. А Кунице депутатский мандат открыл новые коммерческие горизонты (судя по его активности в бизнесе электрозаправок), надо вопросы решать. Помирятся. Но уже дороже.
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29.06.2021 17:12 Ответить
Быдло - оно и в буфете быдло.
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29.06.2021 17:17 Ответить
А смердячая катлета, сразу мабилу врубает, на случай если выгдебет люлей, сразу же с видосиком бежать в суд жаловаться
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29.06.2021 17:57 Ответить
Жалкое сцыкло. Тьху пля!!!!
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29.06.2021 17:58 Ответить
Тобто країна з такими депутатами провластної партії прагне європейських перспектив? Жодної перспективи поки влада у цієї зеленої мразоти!
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29.06.2021 19:11 Ответить
2017 рік. Рада
Причина невідома.
Учасники Депутати фракції ВРУ «Блок Петра Порошенка» - Іван Мельничук та Сергій Лещенко.

Розгортання бійки
Бійка сталася під час розгляду парламентом нової редакції закону про Конституційний Суд. Мельничук підійшов до робочого місця Лещенка, почалася бійка. Інші депутати втрутилися, розвели учасників бійки.

Результати бійки Лещенку порвали піджак. Голова Верховної Ради Андрій Парубій доручив парламентському комітету з питань регламенту та організації роботи з'ясувати, що сталось у сесійній залі.

Історію своєї держави краще знати до того, як вішати ярлики. Згідно твоєї логіки Україна за Порошенка не мала жодної перспективи. Живи тепер з цим.
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30.06.2021 08:36 Ответить
понабирали идиотов...
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29.06.2021 19:13 Ответить
Роздайте цим люмпенам ножі!
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29.06.2021 19:37 Ответить
Ні, краще вогнемети.
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29.06.2021 20:17 Ответить
На дуэль вызвать было слабо ? Эх люмпены совковые !
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29.06.2021 19:54 Ответить
Е...а доля це нами такі керують, на шо це море перейшло
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29.06.2021 20:27 Ответить
Хіба одне виключає інше?
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29.06.2021 20:53 Ответить
Это тот Куницкий, который ментов задрачивал на камеру? В раде не получилось?
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29.06.2021 21:12 Ответить
Зе влада це моральне дно
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29.06.2021 21:25 Ответить
https://twitter.com/Yar_Bondarenko
https://twitter.com/Yar_Bondarenko

Ярослав Бондаренко / Yaroslav Bondarenko

@Yar_Bondarenko

·https://twitter.com/Yar_Bondarenko/status/1409915188556484610 1 ч Два ЗЕбіла - оце "сила" Так вже все це дістало, кількість зашкварів повністю розмила інфополе, до тошноти, що навіть не писати не говорити немає бажання. Але досі голова болить від розуміння того, що українське стадо привело до влади та як це виправити...
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29.06.2021 21:40 Ответить
Хахахах!!!! Жидёнок Куницкий не учёл весовые категории)))) Хамовитый блогер против бригадира из 90-х)))))
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29.06.2021 21:46 Ответить
пх-пх-пх)))) торговці трусєлями в 20-х раптом стали «бригадинами з 90-х))))
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29.06.2021 22:44 Ответить
коля-ПИТУХ ТИЩЕНКО В 7 РАЗ ДОРОЖЕ МОРСКИЕ ДОКУМЕНТЫ СДЕЛАЛ МРАЗЬ КОНЧЕНАЯ "Колю, ти хворий чи ідіот?" - "слуги народу" Тищенко і Куницький побилися в їдальні Верховної Ради - Цензор.НЕТ 8170
КОЛЯ ТЫ НЕ КОТЛЕТА -ТЫ ПИТУХ ДЫРЯВЫЙ
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29.06.2021 21:51 Ответить
Жалкое зрелище))))
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29.06.2021 22:11 Ответить
Коля конечно ещё то дерьмо, но куницкому давно надо рыло начислять.
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29.06.2021 22:33 Ответить
начистить
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29.06.2021 22:33 Ответить
Чем дальше идём, тем всё яснее становится, что в "слугах" полным-полно бандитов, которые создают свои законы и лишь под себя. Ну что ж клоун, это ты их привёл в свою компанию. Эх ты, ЧУДО!!!
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29.06.2021 22:49 Ответить
сказочный терпила " Коля , Коля иди сюда Коля .." дай ещё раз Коля...
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29.06.2021 23:04 Ответить
***** і Суєта зустрілись в двобої.
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30.06.2021 02:15 Ответить
Спектакль.
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30.06.2021 04:49 Ответить
"Колю, ти хворий чи ідіот?" - "слуги народу" Тищенко і Куницький побилися в їдальні Верховної Ради - Цензор.НЕТ 6160
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30.06.2021 05:19 Ответить
вот это зпСанек разьел лицо
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30.06.2021 08:40 Ответить
РАЗОГНАТЬ без права быть избранным снова... а потом - максимум полтора срока...
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30.06.2021 10:28 Ответить
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