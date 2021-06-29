"Коля, ты больной или идиот?"- "слуги народа" Тищенко и Куницкий подрались в столовой Верховной Рады. ВИДЕО

Нардепы монобольшинства Николай Тищенко и Александр Куницкий подрались в столовой Верховной Рады.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил исключенный из "Слуги народа" нардеп Александр Дубинский.

Видео Инсайдер UA

"Кум Ермака Николай Тищенко с кулаками напал на депутата СН Куницкого в столовой Верховной Рады. Произошла драка. Причиной нападения Куницкий называет свои разоблачающие материалы по схемам поборов с моряков", - говорится в сообщении.

Ранее глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко, комментируя информацию о том, что якобы Тищенко и Куницкий подрались в буфете ВР, подчеркнул: "я видел отдельно и Тищенко, и Куницкого. Они не выглядели как побитые".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рада разблокировала внесение изменений в закон об обличителях коррупции