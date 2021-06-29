"Коля, ты больной или идиот?"- "слуги народа" Тищенко и Куницкий подрались в столовой Верховной Рады. ВИДЕО
Нардепы монобольшинства Николай Тищенко и Александр Куницкий подрались в столовой Верховной Рады.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил исключенный из "Слуги народа" нардеп Александр Дубинский.
Видео Инсайдер UA
"Кум Ермака Николай Тищенко с кулаками напал на депутата СН Куницкого в столовой Верховной Рады. Произошла драка. Причиной нападения Куницкий называет свои разоблачающие материалы по схемам поборов с моряков", - говорится в сообщении.
Ранее глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко, комментируя информацию о том, что якобы Тищенко и Куницкий подрались в буфете ВР, подчеркнул: "я видел отдельно и Тищенко, и Куницкого. Они не выглядели как побитые".
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Зе владу пора відправляти на "пенсію", а там братись за п яту колону
Причина невідома.
Учасники Депутати фракції ВРУ «Блок Петра Порошенка» - Іван Мельничук та Сергій Лещенко.
Розгортання бійки
Бійка сталася під час розгляду парламентом нової редакції закону про Конституційний Суд. Мельничук підійшов до робочого місця Лещенка, почалася бійка. Інші депутати втрутилися, розвели учасників бійки.
Результати бійки Лещенку порвали піджак. Голова Верховної Ради Андрій Парубій доручив парламентському комітету з питань регламенту та організації роботи з'ясувати, що сталось у сесійній залі.
Історію своєї держави краще знати до того, як вішати ярлики. Згідно твоєї логіки Україна за Порошенка не мала жодної перспективи. Живи тепер з цим.
https://twitter.com/Yar_Bondarenko
Ярослав Бондаренко / Yaroslav Bondarenko
@Yar_Bondarenko
·https://twitter.com/Yar_Bondarenko/status/1409915188556484610 1 ч Два ЗЕбіла - оце "сила" Так вже все це дістало, кількість зашкварів повністю розмила інфополе, до тошноти, що навіть не писати не говорити немає бажання. Але досі голова болить від розуміння того, що українське стадо привело до влади та як це виправити...
КОЛЯ ТЫ НЕ КОТЛЕТА -ТЫ ПИТУХ ДЫРЯВЫЙ