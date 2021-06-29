Резервисты не хотят ездить на учения в ОРДЛО: командование ВС РФ планирует ввести штрафы в 30 тыс. рублей, - разведка. ВИДЕО
Командование ВС РФ наращивает подготовку военнообязанных запаса для комплектования соединений и частей оперативной группировки российских оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.
По данным украинской разведки, с 29 июня по 3 июля на полигонах первого и второго армейских корпусов продлится третий этап сборов с резервистами оккупантов.
"Особое внимание противником уделено подготовке специалистов артиллерийских и минометных подразделений. К проверке проведения сборов привлечены офицеры командования ВС РФ", - сказано в сообщении.
В то же время, как отметили в ГУР, фиксируется низкий уровень прибытия военнообязанных оккупантов для участия в предыдущих этапах сборов резервистов 17-19 и 22-26 июня.
"В связи с этим российские оккупационные администрации инициировали введение штрафов в размере 30 тыс рос. рублей за отсутствие в так называемом "паспорте ДНР" штампа о "взятии гражданина на воинский учет"", - сказано в сообщении.
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