Резервисты не хотят ездить на учения в ОРДЛО: командование ВС РФ планирует ввести штрафы в 30 тыс. рублей, - разведка. ВИДЕО

Командование ВС РФ наращивает подготовку военнообязанных запаса для комплектования соединений и частей оперативной группировки российских оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

По данным украинской разведки, с 29 июня по 3 июля на полигонах первого и второго армейских корпусов продлится третий этап сборов с резервистами оккупантов.

"Особое внимание противником уделено подготовке специалистов артиллерийских и минометных подразделений. К проверке проведения сборов привлечены офицеры командования ВС РФ", - сказано в сообщении.

В то же время, как отметили в ГУР, фиксируется низкий уровень прибытия военнообязанных оккупантов для участия в предыдущих этапах сборов резервистов 17-19 и 22-26 июня.

"В связи с этим российские оккупационные администрации инициировали введение штрафов в размере 30 тыс рос. рублей за отсутствие в так называемом "паспорте ДНР" штампа о "взятии гражданина на воинский учет"", - сказано в сообщении.

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