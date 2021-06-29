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Резервисты не хотят ездить на учения в ОРДЛО: командование ВС РФ планирует ввести штрафы в 30 тыс. рублей, - разведка. ВИДЕО

Резервисты не хотят ездить на учения в ОРДЛО: командование ВС РФ планирует ввести штрафы в 30 тыс. рублей, - разведка. ВИДЕО

Командование ВС РФ наращивает подготовку военнообязанных запаса для комплектования соединений и частей оперативной группировки российских оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

По данным украинской разведки, с 29 июня по 3 июля на полигонах первого и второго армейских корпусов продлится третий этап сборов с резервистами оккупантов.

"Особое внимание противником уделено подготовке специалистов артиллерийских и минометных подразделений. К проверке проведения сборов привлечены офицеры командования ВС РФ", - сказано в сообщении.

В то же время, как отметили в ГУР, фиксируется низкий уровень прибытия военнообязанных оккупантов для участия в предыдущих этапах сборов резервистов 17-19 и 22-26 июня.

"В связи с этим российские оккупационные администрации инициировали введение штрафов в размере 30 тыс рос. рублей за отсутствие в так называемом "паспорте ДНР" штампа о "взятии гражданина на воинский учет"", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Противник увеличил интенсивность применения диверсионно-разведывательных групп на Донбассе, - ГУР МО

Минобороны (9333) разведка (4175)


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Топ комментарии
+12
Вот же ж дурачки! Не хотят покататься на фургонах "ZOO"!
Резервисты не хотят ездить на учения в ОРДЛО: командование ВС РФ планирует ввести штрафы в 30 тыс. рублей, - разведка - Цензор.НЕТ 5970
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29.06.2021 14:02
+6
Там же пострілюють.
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29.06.2021 14:01
+4
Ну а чё? Бесплатно "рюське мир" не приходит.
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29.06.2021 14:18
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Там же пострілюють.
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29.06.2021 14:01 Ответить
Вот же ж дурачки! Не хотят покататься на фургонах "ZOO"!
Резервисты не хотят ездить на учения в ОРДЛО: командование ВС РФ планирует ввести штрафы в 30 тыс. рублей, - разведка - Цензор.НЕТ 5970
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29.06.2021 14:02 Ответить
!И безвАздмездно, то есть даром!
https://www.youtube.com/watch?v=PnjdFWtmmtM
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29.06.2021 14:46 Ответить
Ну а чё? Бесплатно "рюське мир" не приходит.
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29.06.2021 14:18 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=wS3OP9hxqHU
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29.06.2021 14:47 Ответить
Пусть поиграют в русскую рулетку.
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29.06.2021 14:41 Ответить
А зря . Отличная мясорубка . Бесплатно и безымянной яме .
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29.06.2021 14:48 Ответить
Крымчане,на воинские сборы не хотите ли?
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29.06.2021 14:49 Ответить
Краще 30 тис.руб. штрафу,ніж дерев"яний "капюшон" і" фанерна пам"ять" із зіркою.
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29.06.2021 14:50 Ответить
Скрепы заржавели?
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29.06.2021 15:22 Ответить
 
 