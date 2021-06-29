Единственный в Украине: выпускник киевского физико-математического лицея получил 200 баллов по трем предметам ВНО. ВИДЕО
В Украине один школьник получил 200 баллов по трем предметам Внешнего независимого оценивания (ВНО).
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Факты", об этом 29 июня во время пресс-конференции сообщил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет.
Имя ученика пока не разглашается, однако известно, что это выпускник киевского физико-математического лицея.
"Один человек, который получил 200 баллов по трем учебным предметам, это выпускник (не буду называть) заведения общего среднего образования. Но это один из лучших не только в Киеве, но и во всей Украине заведений физико-математического образования, — поделился Валерий Бойко - руководитель Украинского центра оценивания качества образования".
Глава Министерства образования и науки рассказал, что в этом году в общей сложности 550 участников ВНО получили максимальные 200 баллов. Из них 523 участника набрали 200 баллов по одному предмету, а 27 - из двух.
Сергей Шкарлет добавил, что общая картина станет понятной после проведения дополнительной сессии ВНО и апелляций.
25 июня Украинский центр оценивания качества образования обнародовал результаты ВНО по украинскому языку и литературе, биологии и истории Украины. По украинскому языку порог преодолели 267,4 тыс. человек, по украинскому языку и литературе преодолели — более 204 тыс. участников.
Из истории Украины преодолели порог 163 тыс. абитуриентов, а по биологии более 79 тыс.
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Ежедневно пацаны гоняют мяч на школьном стадионе.
Но вы тут же возразите - лучше бы математику учили.
Да?
И сколько таких ? наверное 73%!
Но программисты-сеньоры и в Украине зарабатывают очень много. Материально в Украине программистам оставаться выгоднее, т.к. зарплаты европейские, а цены украинские.
А этот хлопец, если родители не идиоты, имеет все шансы получить нормальное высшее образование за кордоном и там же получить нормальную работу.
По рублю ведро сейчас эта элита - бородатые мальчики, говорящие головой про стекхолдеров и синергию усилий. За пределами Украины эта "элита" никому нахрен не нужна и в Украине Голохвастовых уже тоже переизбыток.
Респект парню!!!
З.Ы. Вапрос на засыпку: что было раньше, паровая машина или водяной пар?(с)
встречу известных и прославленных выпускников школы
решили организовать на суперъяхте двоечника и второгодника Петрова.
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так хвилинка реклами
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склала ЗНО з хімії на 200,
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працюю по спеціяльності.
можу готувати до ЗНО, ДПА, олімпіяд, конкурсів і т.д.
ретвіт бумбласка
А скільки не здали? Який процент тих що здали і не здали ЗНО?
Физмат - это вам не МАУП, не юридический, не лингвистический или филологический. На физмате нужен очень высокий интеллект. Желаю удачи этому талантливому ученику (или ученице, пол нигде не указан).
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біологія -хімія- математика
стане біологом