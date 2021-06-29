Единственный в Украине: выпускник киевского физико-математического лицея получил 200 баллов по трем предметам ВНО. ВИДЕО

В Украине один школьник получил 200 баллов по трем предметам Внешнего независимого оценивания (ВНО).

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Факты", об этом 29 июня во время пресс-конференции сообщил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

Имя ученика пока не разглашается, однако известно, что это выпускник киевского физико-математического лицея.

"Один человек, который получил 200 баллов по трем учебным предметам, это выпускник (не буду называть) заведения общего среднего образования. Но это один из лучших не только в Киеве, но и во всей Украине заведений физико-математического образования, — поделился Валерий Бойко - руководитель Украинского центра оценивания качества образования".

Глава Министерства образования и науки рассказал, что в этом году в общей сложности 550 участников ВНО получили максимальные 200 баллов. Из них 523 участника набрали 200 баллов по одному предмету, а 27 - из двух.

Сергей Шкарлет добавил, что общая картина станет понятной после проведения дополнительной сессии ВНО и апелляций.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Каждый третий участник ВНО не смог решить задание по математике за 9-й класс. Грустно, - и.о. директора УЦОКО Бойко

25 июня Украинский центр оценивания качества образования обнародовал результаты ВНО по украинскому языку и литературе, биологии и истории Украины. По украинскому языку порог преодолели 267,4 тыс. человек, по украинскому языку и литературе преодолели — более 204 тыс. участников.

Из истории Украины преодолели порог 163 тыс. абитуриентов, а по биологии более 79 тыс.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 550 участников ВНО получили наивысший балл в этом году, - Шкарлет