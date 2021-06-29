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Единственный в Украине: выпускник киевского физико-математического лицея получил 200 баллов по трем предметам ВНО. ВИДЕО

В Украине один школьник получил 200 баллов по трем предметам Внешнего независимого оценивания (ВНО).

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Факты", об этом 29 июня во время пресс-конференции сообщил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

Имя ученика пока не разглашается, однако известно, что это выпускник киевского физико-математического лицея.

"Один человек, который получил 200 баллов по трем учебным предметам, это выпускник (не буду называть) заведения общего среднего образования. Но это один из лучших не только в Киеве, но и во всей Украине заведений физико-математического образования, — поделился Валерий Бойко - руководитель Украинского центра оценивания качества образования".

Глава Министерства образования и науки рассказал, что в этом году в общей сложности 550 участников ВНО получили максимальные 200 баллов. Из них 523 участника набрали 200 баллов по одному предмету, а 27 - из двух.

Сергей Шкарлет добавил, что общая картина станет понятной после проведения дополнительной сессии ВНО и апелляций.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Каждый третий участник ВНО не смог решить задание по математике за 9-й класс. Грустно, - и.о. директора УЦОКО Бойко

25 июня Украинский центр оценивания качества образования обнародовал результаты ВНО по украинскому языку и литературе, биологии и истории Украины. По украинскому языку порог преодолели 267,4 тыс. человек, по украинскому языку и литературе преодолели — более 204 тыс. участников.

Из истории Украины преодолели порог 163 тыс. абитуриентов, а по биологии более 79 тыс.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 550 участников ВНО получили наивысший балл в этом году, - Шкарлет

ВНО (417) Центр оценивания качества образования (103) Шкарлет Сергей (297)


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Топ комментарии
+15
Хочется сказать ученику напутственное слово: --- ТИКАЙ!!!
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29.06.2021 15:16
+11
Вітаю, хлопце! На тебе вся надія! Бо на сьогодні маємо в презЕдентах одаробло, яке взагалі ніде нічьому не вчилося. Успіхів тобі! Бажано, в Україні!
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29.06.2021 15:13
+8
И где он здесь сможет реализовать свой талант?? Лучше не носить розовых очков, сразу подавать документы в Европейский вуз. Через 4 года открыты все дороги, с реальными знаниями, а не теме рудиментами из 80-х.
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29.06.2021 15:31
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Собрал 200 лайков....
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29.06.2021 15:10 Ответить
Три раза по 200 лайков
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29.06.2021 15:18 Ответить
Он не играл в футбол с пацанами во дворе ?
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29.06.2021 15:12 Ответить
а вы сейчас часто видите детей играющих в футбол???
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29.06.2021 15:14 Ответить
Каждый день с раннего утра до 1.00 ночи . Возле нас мини стадион .
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29.06.2021 15:16 Ответить
и это прекрасно!
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29.06.2021 16:02 Ответить
Вижу, но только в парке где Кличкр сделал современное поле, на асфальных дети не играют и хорошо - целее будут
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29.06.2021 16:52 Ответить
А вы не видите?
Или не хотите видеть?
Ежедневно пацаны гоняют мяч на школьном стадионе.
Но вы тут же возразите - лучше бы математику учили.
Да?
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29.06.2021 15:18 Ответить
нет не возражу - я Вам позавидую... возле меня иногда мотаются на самокатах а в основном - в гаджетах сидят... вот честно, давно не видел (хотя небольшая площадка недалеко есть...и раньше, лет ...лет... сколько-то назад там было все (зимой с соседями даже импровизированный каток заливали) а теперь собачников просим после своих питомцев там не забывать убирать...
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29.06.2021 16:02 Ответить
В FIFA 21 сейчас играют.
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29.06.2021 15:59 Ответить
Те кто в детстве гонял мяч во дворе и потом не перешел на пиво и сигареты, сейчас гоняют мяч по контракту и зарабатываю получше чем любой доктор физмат наук )
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29.06.2021 15:15 Ответить
.... зарабатываю получше чем любой доктор физмат наук

И сколько таких ? наверное 73%!
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29.06.2021 15:43 Ответить
Забрали детство у ребенка! Все мяч, мяч. Нет, чтобы коменты в интернете оставлять..
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29.06.2021 16:29 Ответить
И не слушал басту.
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29.06.2021 15:16 Ответить
Вітаю, хлопце! На тебе вся надія! Бо на сьогодні маємо в презЕдентах одаробло, яке взагалі ніде нічьому не вчилося. Успіхів тобі! Бажано, в Україні!
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29.06.2021 15:13 Ответить
И где он здесь сможет реализовать свой талант?? Лучше не носить розовых очков, сразу подавать документы в Европейский вуз. Через 4 года открыты все дороги, с реальными знаниями, а не теме рудиментами из 80-х.
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29.06.2021 15:31 Ответить
100% если не хочет похоронить свои способности и потом ездить на заработки на стройку за границу, только в Европу.
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29.06.2021 15:51 Ответить
Пусть сразу в депутаты идет.
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29.06.2021 16:31 Ответить
Йому буде гидко з такими депутатами, яких набрали по підворотнях та з біглих колаборантів.
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29.06.2021 18:25 Ответить
Физмат - лицей! Да он сейчас пойдет в Киевский политех или КНУ на программирование, будет чуть ли не с первого курса зарабатывать хорошие деньги в долларах. А к выпуску будет уже сеньором и поедет работать в Гугл, если захочет.
Но программисты-сеньоры и в Украине зарабатывают очень много. Материально в Украине программистам оставаться выгоднее, т.к. зарплаты европейские, а цены украинские.
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29.06.2021 17:20 Ответить
А остальные пойдут в работать к Ахметову на "Метинвест" или в колхозы еврейской общины
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29.06.2021 16:15 Ответить
Круто, молодец!
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29.06.2021 15:16 Ответить
Хочется сказать ученику напутственное слово: --- ТИКАЙ!!!
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29.06.2021 15:16 Ответить
11 лет оттрубил теперь на волю. ))))
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29.06.2021 15:21 Ответить
И чем дальше на Запад от Украины, тем лучше.
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29.06.2021 15:54 Ответить
Ага, поповнювати ряди нелегальних емігрантів. Краще такому хлопцю поступати в НАУКМА у Києві -- усі його бажання здійсняться. З Києво-Могилянської академії виходить еліта.
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29.06.2021 18:33 Ответить
Ряды нелегальных эмигрантов будут пополнять полуграмотные кугуты, которые ЗНО сдать не могут и голосуют за ЗЕ.

А этот хлопец, если родители не идиоты, имеет все шансы получить нормальное высшее образование за кордоном и там же получить нормальную работу.
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29.06.2021 20:27 Ответить
З Києво-Могилянської академії виходить еліта

По рублю ведро сейчас эта элита - бородатые мальчики, говорящие головой про стекхолдеров и синергию усилий. За пределами Украины эта "элита" никому нахрен не нужна и в Украине Голохвастовых уже тоже переизбыток.
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29.06.2021 20:30 Ответить
Ну ця еліта виходить і йде на ринок торгувати з фізмат ВО.
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30.06.2021 10:33 Ответить
Хірню пишете, в Україні здібна молодь зараз тоже не погано заробляє. Моя знайома (26 років) ,яка також ЗНО з математики здала на 200 отримує +40000₴ , її чоловік- також відмінник, "червонодипломник" ще більше. Зараз фірмам потрібні професіонали, років 20 тому на твої знання може й не звертали увагу.
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29.06.2021 16:08 Ответить
Зеленскому кокаин дорожат ?
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29.06.2021 16:16 Ответить
Бачиш, в тебе навіть розуму не вистачає щоб придумати якійсь нормальні способи заробітку не те що здійснити їх)))
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29.06.2021 16:23 Ответить
Необязательно профессионалы. Многие фирмы куют кадры себе сами. И под себя. Это нормальная кадровая политика. Поэтому, если в объяве указано "с опытом работы ++" - это обычно какое то гавно хуже оутсорса.
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29.06.2021 16:34 Ответить
Угу, нужны мои знания)) с 2004-2009 год отпахал в КБ " Морозова" за зп в 2400+ копеечные надбавки, потом плюнул и занялся удаленкой, работал инженером по Европе и странам Ближнего Востока. Уже забыл про КБ " Морозова", набирают меня в 2014 году, рады Вас пригласить назад у нас хорошая зарплата 3600 грн + надбавка. Вот Вам и социальный лифт, за 5 лет на 1200 грн. Были посланы в эротическое путешествие.
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29.06.2021 17:00 Ответить
Прикольная история. Прям как в "Дне Радио"))) Вспомнили через 5 лет! Я вас поздравляю. А вообще это типичная ситуация, когда некоторые товарисчи, облеченные властью, теряют контакт с реальностью. В данный момент интересно, они поняли, что в настоящее время предлагать грамотному специалисту $400 - это оскорбление, или еще нет? Вот когда это понимание приедет в голову топ-менеджменту, включая государственный, тогда и начнет в стране что-то меняться к лучшему.
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29.06.2021 18:02 Ответить
Позор системе!!!
Респект парню!!!
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29.06.2021 15:19 Ответить
Один отличник на всю страну?
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29.06.2021 15:21 Ответить
Там де написано - один, который х3, 27 - х2, 523 - х1. А чего добился ты?
З.Ы. Вапрос на засыпку: что было раньше, паровая машина или водяной пар?(с)
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29.06.2021 15:30 Ответить
Ты наверное с Кривого Рога! Там таки так!
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29.06.2021 15:49 Ответить
На встречу выпускников пришёл только отличник Петя. Остальные приехали, прилетели, приплыли
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29.06.2021 15:39 Ответить
А некоторых, очевидно, привезли под конвоем.
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29.06.2021 15:42 Ответить
***
встречу известных и прославленных выпускников школы
решили организовать на суперъяхте двоечника и второгодника Петрова.
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29.06.2021 16:05 Ответить
Вначале должно быть подключение мозгов и умение читать.
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29.06.2021 17:19 Ответить
Подключение мозгов есть ВСЕГДА. К телевизору, например. Возможно, вы имели в виду термин "правильная инициализация".
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29.06.2021 17:50 Ответить
и писАть желательно.
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29.06.2021 18:27 Ответить
Та да, косяк «системы». Нужно просмотр сериала «Сваты» срочно включить в школьную программу.
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29.06.2021 16:00 Ответить
Универсальный солдат.А отличников -много.Учителя-троешники не могут научить на отлично.Да и родители -троечники тоже передают свои гены.Раньше был отбор физико-матических,химических талантов.Их учили по специальным программам,спонсировали.А сейчас? Физмат лицей превратился в дояра-рекордиста.
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29.06.2021 15:34 Ответить
Ага особенно Королева, отобрали, обучили и мотивацию дали. То что творилось в вышках раньше дало итог в виде проФФесоров и ученых кыв, причем это те кто публичные и молотят реальную дичь, а сколько гноя еще внутри... Образование в СНГ мертво.
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29.06.2021 15:44 Ответить
Учителя при савке были весьма высокооплачиваемой кастой,особенно в сельской местности,где их крохи были богатством ,на фоне абсолютного отсутствия зарплаты у колхозников,работавших от зари и до заката за похлёбку.Я учился при савке и знаю цену моим сельским учителям.Большинство из них были прекрасными учителями.Я им благодарен за практически бескорыстный труд.
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29.06.2021 17:30 Ответить
https://twitter.com/dorybvb13
https://twitter.com/dorybvb13
https://twitter.com/dorybvb13
https://twitter.com/dorybvb13 бан очкаЄдиний в Україні: випускник київського фізико-математичного ліцею отримав 200 балів із трьох предметів ЗНО - Цензор.НЕТ 8813 https://twitter.com/dorybvb13 @dorybvb13 https://twitter.com/dorybvb13/status/1406980539589050368 21 июн.

так хвилинка реклами

пропоную свої послуги як репетиторки з хімії,
склала ЗНО з хімії на 200,
їздила на всеукрїнські олімпіяди, на МАН,
закінчую КНУ Шевченка за спеціяльністю хімія,
працюю по спеціяльності.
можу готувати до ЗНО, ДПА, олімпіяд, конкурсів і т.д.

ретвіт бумбласка
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29.06.2021 15:36 Ответить
Геть звідси, розбійник!
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29.06.2021 16:10 Ответить
"...По украинскому языку порог преодолели 267,4 тыс. человек, по украинскому языку и литературе преодолели - более 204 тыс. участников..."

А скільки не здали? Який процент тих що здали і не здали ЗНО?
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29.06.2021 17:10 Ответить
шокуючий %
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30.06.2021 13:11 Ответить
Физико-математический лицей - это очень крутая школа, это практически готовый программист. И сдавал он явно математику, английский и украинский, а значит английский - очень высокий уровень. Поступит на программиста и будет работать чуть ли не с первого дня учебы в ВУЗе, его там с руками оторвут.
Физмат - это вам не МАУП, не юридический, не лингвистический или филологический. На физмате нужен очень высокий интеллект. Желаю удачи этому талантливому ученику (или ученице, пол нигде не указан).
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29.06.2021 17:27 Ответить
Кінзерський Д.В.

https://abit-poisk.org.ua/#search-%D0%9A%D1%96%D0%BD%D0%B7%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%94.%D0%92.

біологія -хімія- математика
стане біологом
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03.08.2021 09:33 Ответить
а чего не назвать? есть подозрения, что место куплено? (или у кого-то есть желание перекупить для чада несмышленого и тупого, но своего?) или чтобы народ не слишком волновался, типа, закрытые данные, декларации, конкурсы, бюджеты, лицензии и т.п. так пусть и тут все будет шито-крыто?
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29.06.2021 17:44 Ответить
или боятся конкурента на президентские \ депутатскиевыборы?
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29.06.2021 17:45 Ответить
Одна из моих учениц,тоже получила по 200 баллов по трём предметам (украинский,история,английский)! Одесса.
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29.06.2021 18:33 Ответить
КИВА - это ты ?
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30.06.2021 00:06 Ответить
 
 