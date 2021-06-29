Проект "Без цензуры": За что Киркоров взял Зеленского? Как президент спасает друга-"крымнашиста", его концерты и деньги. ВИДЕО
Скорее всего, вы уже в курсе, что СБУ сначала запретила Филиппу Киркорову въезд в Украину, но потом неожиданно изменила решение. И после этого неожиданного изменения Минкульт по обращению СБУ исключил российского певца Филиппа Киркорова из перечня лиц, угрожающих национальной безопасности Украины.
Как объяснить такое неожиданное решение? Здесь далеко ходить не надо. Киркоров и Зеленский вместе снимались в кино, вдвоем вели российский "Фактор А", вместе играли свинку и собачку в новогоднюю ночь. Ну и вишенка на торте – накануне президентских выборов Киркоров открыто поддержал давнего друга, Владимира Зеленского.
Напомним, российскому певцу Филиппу Киркорову 23 июня запретили въезд на территорию Украины. В СБУ пояснили, что он попал в "черный список" за то, что оправдывал агрессию РФ и оккупацию Крыма.
Минкультуры 27 июня сообщило, что исключает Филиппа Киркорова из списка лиц, которые угрожают нацбезопасности Украины, по обращению СБУ.
Служба безопасности направила в министерство письмо с просьбой отозвать предыдущее письмо о включении Киркорова в перечень лиц, угрожающих национальной безопасности Украины. Отзыв письма СБУ объяснила "судебными прецедентами" и отметила, что нужно дополнительно проработать этот вопрос.
Подробнее о дружбе и сотрудничестве Киркорова и Зеленского читайте в статье ""Давай, брат, спасай!": історія дружби Кіркорова та Зеленського".
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Главное что фильмы Квартала с киркоровым, нужно было запретить к прокату в Украине. А на єто буба пойти не могет.
Коррупция в чистом виде.
От 3 до 5-ти с конфискацией и запретом на госдолжности до 10 лет.
Віскі який вживає пан Наєм від 13.000 гривень пляшка...
29.06.2021
В расследованиях министерства юстиции США относительно деятельности израильской компании Teva Pharmaceutical Industries Ltd. внезапно зазвучала украинская тема. Министерство юстиции США обнаружило несколько очень интересных трансзакций связанных с Украиной и ее руководством. Еще в сентябре 2019 г. мы обращали на это внимание, но тогда тема развития как то не получила. Надеемся что новые расследования Министерства юстиции США прольют свет на это темное дело.
"бегі, зеля, бегі; рядом дом продаецца"
Стены от пола до потолка украшены искусственными джунглями. Искусственные папоротники и другие растения тихоокеанского региона напоминали мне сцены театра кукол, постановки Остров сокровищ или Пираты Карибского моря. Только не хватало в кустах черепов и скелетов. Единственное, что говорило, что мы не в детском театре, -- неоновая надпись как в магазинах, только не реклама Кока-колы, а "Центр дiї Президента". (звучит как - Центр силы Президента).
Теперь коридоры офиса Президента украшают картины, как и в дорогих гостиницах.
Петр Алексеевич Порошенко давал интервью в кабинете, похожем на кабинет профессора истории. Стены заставлены книжными шкафами с книгами в основном академического содержания. Золото только на корешках книг.
Не буду кривить душой, такой интерьер мне нравился.
Каждый раз, рассматривая кабинеты украинских чиновников, я с завистью вспоминал офисы израильских министров, похожие на сборные финские домики, где не было ничего лишнего, ничего похожего на роскошь.
https://www.facebook.com/efrem.lukatsky/posts/4548279088538520
на Донбасі !
Сьогодні є важкопоранений наш боєць , ось подяка тим лохам , які ходять на концерти окупантів !!
Я в шоці від наших громадян , які спонсорують лаптєногих на нашій землі
і від , так званого преЗЕдента , який дає зелене світло таким покидькам , як кіркоров і баста!
Но не Филя раздуплил Ваву, это еще на квнах произолшло. На диких оргиях у Маслякова, ценителя молоденьких мальчиков.
Собственно любовную драму , Вава, Бодя и Ермак наблюдала вся страна.