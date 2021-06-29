Проект "Без цензуры": За что Киркоров взял Зеленского? Как президент спасает друга-"крымнашиста", его концерты и деньги. ВИДЕО

Скорее всего, вы уже в курсе, что СБУ сначала запретила Филиппу Киркорову въезд в Украину, но потом неожиданно изменила решение. И после этого неожиданного изменения Минкульт по обращению СБУ исключил российского певца Филиппа Киркорова из перечня лиц, угрожающих национальной безопасности Украины.

Как объяснить такое неожиданное решение? Здесь далеко ходить не надо. Киркоров и Зеленский вместе снимались в кино, вдвоем вели российский "Фактор А", вместе играли свинку и собачку в новогоднюю ночь. Ну и вишенка на торте – накануне президентских выборов Киркоров открыто поддержал давнего друга, Владимира Зеленского.

Напомним, российскому певцу Филиппу Киркорову 23 июня запретили въезд на территорию Украины. В СБУ пояснили, что он попал в "черный список" за то, что оправдывал агрессию РФ и оккупацию Крыма.

Минкультуры 27 июня сообщило, что исключает Филиппа Киркорова из списка лиц, которые угрожают нацбезопасности Украины, по обращению СБУ.

Служба безопасности направила в министерство письмо с просьбой отозвать предыдущее письмо о включении Киркорова в перечень лиц, угрожающих национальной безопасности Украины. Отзыв письма СБУ объяснила "судебными прецедентами" и отметила, что нужно дополнительно проработать этот вопрос.

Подробнее о дружбе и сотрудничестве Киркорова и Зеленского читайте в статье ""Давай, брат, спасай!": історія дружби Кіркорова та Зеленського".