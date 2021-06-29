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Проект "Без цензуры": За что Киркоров взял Зеленского? Как президент спасает друга-"крымнашиста", его концерты и деньги. ВИДЕО

Скорее всего, вы уже в курсе, что СБУ сначала запретила Филиппу Киркорову въезд в Украину, но потом неожиданно изменила решение. И после этого неожиданного изменения Минкульт по обращению СБУ исключил российского певца Филиппа Киркорова из перечня лиц, угрожающих национальной безопасности Украины.

Как объяснить такое неожиданное решение? Здесь далеко ходить не надо. Киркоров и Зеленский вместе снимались в кино, вдвоем вели российский "Фактор А", вместе играли свинку и собачку в новогоднюю ночь. Ну и вишенка на торте – накануне президентских выборов Киркоров открыто поддержал давнего друга, Владимира Зеленского.

Напомним, российскому певцу Филиппу Киркорову 23 июня запретили въезд на территорию Украины. В СБУ пояснили, что он попал в "черный список" за то, что оправдывал агрессию РФ и оккупацию Крыма.

Минкультуры 27 июня сообщило, что исключает Филиппа Киркорова из списка лиц, которые угрожают нацбезопасности Украины, по обращению СБУ.

Служба безопасности направила в министерство письмо с просьбой отозвать предыдущее письмо о включении Киркорова в перечень лиц, угрожающих национальной безопасности Украины. Отзыв письма СБУ объяснила "судебными прецедентами" и отметила, что нужно дополнительно проработать этот вопрос.

Подробнее о дружбе и сотрудничестве Киркорова и Зеленского читайте в статье ""Давай, брат, спасай!": історія дружби Кіркорова та Зеленського".

Автор: 

Зеленский Владимир (20365) Киркоров Филипп (67) Крым (26389) СБУ (19901) Данилюк-Ярмолаева Марина (356)


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Топ комментарии
+16
Срамота !
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29.06.2021 15:32
+16
111 стаття.
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29.06.2021 15:37
+13
Проєкт "Без цензури": За що Кіркоров взяв Зеленського? Як президент рятує друга-"кримнашіста", його концерти і гроші - Цензор.НЕТ 6846
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29.06.2021 15:40
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Срамота !
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29.06.2021 15:32 Ответить
Смычок от пианины - какая ж это срамота?
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29.06.2021 15:47 Ответить
вже "срамота" скінчилася. Відбив кришкою рояля.
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29.06.2021 16:04 Ответить
зрадазрадазрада
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29.06.2021 15:33 Ответить
111 стаття.
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29.06.2021 15:37 Ответить
Позивну заяву вже написав? )))
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29.06.2021 15:38 Ответить
Торгувати на форумах за копійки))) -бхе! Гидота(
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29.06.2021 15:40 Ответить
Підпишу.
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29.06.2021 15:46 Ответить
Задницю спочатку від дивану відірви. )
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29.06.2021 15:50 Ответить
Не твоє діло, що мені робити.
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29.06.2021 15:53 Ответить
Ти ж сам написав що заяву підпишеш. То чого ще сидиш?
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29.06.2021 15:56 Ответить
сцыкота, те кандомом родился, или курсы какие оканчивал?
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29.06.2021 16:04 Ответить
За мене не переживай
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29.06.2021 16:08 Ответить
Ясно. Твоє діло - язиком молоти.
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29.06.2021 17:10 Ответить
В тебе мізків немає, щоб щось розуміти.
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29.06.2021 17:19 Ответить
Вау! Курва залишається курвою завжди. Заплатили-вставай раком.
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29.06.2021 15:38 Ответить
Бачу, у вас великий досвід в стоянні раком.
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29.06.2021 15:40 Ответить
Я не торгую на Цензорі за копійки.
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29.06.2021 15:40 Ответить
Ти тут за іриски працюєш, грошей тобі не дають.
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29.06.2021 15:42 Ответить
Як тобі бути вегітаріанцем?
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29.06.2021 15:47 Ответить
поправка: обосцанным вегетарианцем
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29.06.2021 16:04 Ответить
Теплий Дощ це ЗЕблом обісцяний?
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29.06.2021 17:44 Ответить
це в них типу окреме наддержавне утворення "Пострадянський Шоубіз", який в них понад усе та користується підтримкою і максимальною солідарністю поза державних українських рамок
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29.06.2021 16:12 Ответить
А если не пустишь - я пра тебя всё расскажу "ПРАВТИВНЫЙ"!!!"
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29.06.2021 15:33 Ответить
А я верю тут собачьему рту :то не просто дружба с кирей,то ещё чтоб показывать зебилью "лУбов в большом городе" с рожей кири ...бабки
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29.06.2021 15:35 Ответить
Бубочка - мразь!
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29.06.2021 15:39 Ответить
Проєкт "Без цензури": За що Кіркоров взяв Зеленського? Як президент рятує друга-"кримнашіста", його концерти і гроші - Цензор.НЕТ 6846
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29.06.2021 15:40 Ответить
враги Украины.
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29.06.2021 16:05 Ответить
Проєкт "Без цензури": За що Кіркоров взяв Зеленського? Як президент рятує друга-"кримнашіста", його концерти і гроші - Цензор.НЕТ 8590
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29.06.2021 16:14 Ответить
дружба двох клованов там второстепенное.
Главное что фильмы Квартала с киркоровым, нужно было запретить к прокату в Украине. А на єто буба пойти не могет.
Коррупция в чистом виде.
От 3 до 5-ти с конфискацией и запретом на госдолжности до 10 лет.
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29.06.2021 15:41 Ответить
Біжи в прокуратуру, чергу займай. )
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29.06.2021 15:42 Ответить
вам на окружній мало херів, прийшло ще сюди збирать?
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29.06.2021 15:46 Ответить
Бачу, ви добре орієнтуєтесь про кількість херів на окружній.
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29.06.2021 15:49 Ответить
я ще добре орієнтуюсь по платних зебілах
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29.06.2021 15:53 Ответить
Кругом встигаєте )
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29.06.2021 15:57 Ответить
то говорят ты больше трехи не берешь? Врут люди?
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29.06.2021 16:06 Ответить
Твоїх розцінок не знаю. Можеш і безкоштовно попу підставляти. Ти сам собі хазяїн.
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29.06.2021 17:11 Ответить
Бабло побеждает зло. Ничего не поменялось в Украине
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29.06.2021 15:42 Ответить
бабло везде побеждает зло, уж если быть справедливому
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29.06.2021 15:45 Ответить
это ли не кумовство, за которое тот же зеленский стебал других президентов?
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29.06.2021 15:43 Ответить
Це не просто кумівство. Це злочин. Це корупція. Це співпраця з ворогом.
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29.06.2021 16:42 Ответить
Зрада за зрадою, а де ті нацсуки і нацпересуки, які ганялися за Порошенко і кидали йому під офіс свинки, цибали на капот автомобіля охорони Порошенко. Ось зелені свині перегадили всі інститути влади, порушили тисячу раз Конституцію і мертва тиша. Де ви "правдолюби"??? Такі "правдолюби" як Сирожа Лєщака, Найом підлещник, та інша "патріотична" маса рахують свої "правдиві" гроші, які застрягли в їхнії жабрах, а барига Сракошвілі барижнічає по великому, але нікому ніякої справи до ворогів України немає. Невже всі такі? Так виходить, що Косоворотка не знав хто захопив Крим і це підтримав? А якже слова, що якби був він, то вмерби, але не допустивби?
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29.06.2021 15:43 Ответить
Наєм розказує сину чому тато засумував коли вилив 18 річний віскі на штани.
Віскі який вживає пан Наєм від 13.000 гривень пляшка...
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29.06.2021 15:51 Ответить
два малайца нашли общий язык... или общий гешефт?
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29.06.2021 16:08 Ответить
и то и другое... и и третье - два ..оба-двое из шоубизнеса
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29.06.2021 16:23 Ответить
А как Мариночка хорошо против Пороха видосики пилила, а теперь вот.
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29.06.2021 16:09 Ответить
Хроника одного президента

‎‎29.‎06.‎2021

В расследованиях министерства юстиции США относительно деятельности израильской компании Teva Pharmaceutical Industries Ltd. внезапно зазвучала украинская тема. Министерство юстиции США обнаружило несколько очень интересных трансзакций связанных с Украиной и ее руководством. Еще в сентябре 2019 г. мы обращали на это внимание, но тогда тема развития как то не получила. Надеемся что новые расследования Министерства юстиции США прольют свет на это темное дело.

"бегі, зеля, бегі; рядом дом продаецца"
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29.06.2021 18:04 Ответить
искал на сайте там про вагнерасов - не нашел. ну так что за дела то? или есть все таки? - давай сюда - извинюсь шо искал и не нашел
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29.06.2021 18:08 Ответить
почему никто не подаст в суд на сбу и президента? юристы патриоты вы где?)))
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29.06.2021 19:50 Ответить
https://www.facebook.com/efrem.lukatsky?hc_ref=ARS7qoUymJu40UVf-Md7czJP9V2iOifoqS-Tt8s-qIPDp2N0f6uZC8jGsy731JUFsik&fref=nf Efrem Lukatsky , https://www.facebook.com/The-Associated-Press-493748880719508/ The Associated Press Сегодня я с интересом рассматривал кабинет, в котором давал интервью Владимир Зеленский.
Стены от пола до потолка украшены искусственными джунглями. Искусственные папоротники и другие растения тихоокеанского региона напоминали мне сцены театра кукол, постановки Остров сокровищ или Пираты Карибского моря. Только не хватало в кустах черепов и скелетов. Единственное, что говорило, что мы не в детском театре, -- неоновая надпись как в магазинах, только не реклама Кока-колы, а "Центр дiї Президента". (звучит как - Центр силы Президента).
Теперь коридоры офиса Президента украшают картины, как и в дорогих гостиницах.

Петр Алексеевич Порошенко давал интервью в кабинете, похожем на кабинет профессора истории. Стены заставлены книжными шкафами с книгами в основном академического содержания. Золото только на корешках книг.
Не буду кривить душой, такой интерьер мне нравился.

Каждый раз, рассматривая кабинеты украинских чиновников, я с завистью вспоминал офисы израильских министров, похожие на сборные финские домики, где не было ничего лишнего, ничего похожего на роскошь.
https://www.facebook.com/efrem.lukatsky/posts/4548279088538520
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29.06.2021 20:05 Ответить
Всі хто ходили на концерт Басти та піде на концерт Кіркорова , фінансують обстріли наших позицій
на Донбасі !
Сьогодні є важкопоранений наш боєць , ось подяка тим лохам , які ходять на концерти окупантів !!
Я в шоці від наших громадян , які спонсорують лаптєногих на нашій землі
і від , так званого преЗЕдента , який дає зелене світло таким покидькам , як кіркоров і баста!
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29.06.2021 23:18 Ответить
Так Вовчик гей, разве \то откровение? Ленка в курсах, давно.
Но не Филя раздуплил Ваву, это еще на квнах произолшло. На диких оргиях у Маслякова, ценителя молоденьких мальчиков.
Собственно любовную драму , Вава, Бодя и Ермак наблюдала вся страна.
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30.06.2021 09:47 Ответить
Видно текст читает по телесуфлёру..А написан текст 95-ми "талантами" и, по-сути, является пропагандой ихней #какойразницы
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30.06.2021 11:01 Ответить
После начала российской агрессии Киркоров стал ярым сторонником путинского режима -"Мы живем в свободной стране, где каждый имеет право на свое мнение, и публично поддержать своего президента - это лишь крошечная благодарность за уверенность в завтрашнем дне. Путин - лучший президент",
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30.06.2021 12:33 Ответить
гебня мабуть спалила обидвох засранців на гей-вечоринках та добре тримає і підаРашку кіркорова і недолугу шмарклю за дупи...
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30.06.2021 19:48 Ответить
 
 