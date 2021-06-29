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У Невельского и Красногоровки российские террористы стреляли из 120-мм минометов, с начала суток 3 нарушения. Беспилотник противника подавлен на Луганщине, - ООС. ВИДЕО

В районе проведения операции Объединенных сил с начала текущих суток, 29 июня, зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня. У Невельского и Красногоровки противник вел огонь из минометов 120-го калибра.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Отмечается также, что на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. БПЛА противника был вовремя подавлен средствами РЭБ.

По данным штаба, боевых потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

"О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск украинская сторона СЦКК сообщила представителям миссии ОБСЕ, используя установленный координационный механизм", - добавили в штабе.

Кроме этого сообщается, что в районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Сегодня пиротехнические расчеты ГСЧС разминировали свыше 2 гектаров территории и передали на уничтожение 34 взрывоопасных предмета.

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У Невельского и Красногоровки российские террористы стреляли из 120-мм минометов, с начала суток 3 нарушения. Беспилотник противника подавлен на Луганщине, - ООС - Цензор.НЕТ 6715
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29.06.2021 17:24 Ответить
Подавлен беспилотник?? Значит не сбит?? Ушел к своим??
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29.06.2021 17:59 Ответить
Ніяких, як мінімум двох порушень ( обстріл, безпілотник), в упор не бачимо, щоб не зіпсувати всеосяжний зелений мир.
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29.06.2021 18:11 Ответить
 
 