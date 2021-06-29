У Невельского и Красногоровки российские террористы стреляли из 120-мм минометов, с начала суток 3 нарушения. Беспилотник противника подавлен на Луганщине, - ООС. ВИДЕО
В районе проведения операции Объединенных сил с начала текущих суток, 29 июня, зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня. У Невельского и Красногоровки противник вел огонь из минометов 120-го калибра.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
Отмечается также, что на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. БПЛА противника был вовремя подавлен средствами РЭБ.
По данным штаба, боевых потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.
"О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск украинская сторона СЦКК сообщила представителям миссии ОБСЕ, используя установленный координационный механизм", - добавили в штабе.
Кроме этого сообщается, что в районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Сегодня пиротехнические расчеты ГСЧС разминировали свыше 2 гектаров территории и передали на уничтожение 34 взрывоопасных предмета.
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