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Новости Видео Силовики
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Сотрудники речной полиции спасли нетрезвого мужчину, который выпал с прогулочного теплохода в Киеве. ВИДЕО

Сотрудники речной полиции Киева спасли мужчину, который выпал из экскурсионного теплохода в Днепр возле моста Патона.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

"Мы выяснили, что потерпевший нетрезвым отдыхал на корабле и во время движения не удержался и упал в воду. Когда мы его вытащили, то предложили вызвать скорую помощь, однако он отказался", - рассказали полицейские.

Напоминаем, с начала года в Киеве на воде погибли 42 человека, из них 20 человек - в июне.Полицейские спасли 26 человек.

Смотрите: "Ремня тебе сейчас дать бы...", - волонтер Ричард Горда с помощью спиннинга спас ребенка, уплывшего на льдине от берега. ВИДЕО

Автор: 

Днепр (4426) Киев (25571) Нацполиция (16487) правоохранительные органы (2970) силовики (2799) водная полиция (2)


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Топ комментарии
+5
Может ему там домой ближе было, на прямую? Он там всегда выходит.
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29.06.2021 23:26
+2
а точно сделали ? писали как героически спасли в Кириловке отдыхающих которых в море унесло с кучей фоток спасённых и с собой на ихнем фоне . только потом вылезло . что спас посторонний на гидроцикле . а полиция приехала через пару часов на фотосессию
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29.06.2021 23:33
+1
Молодцы, сделали работу, наградить и всех граждан за их работу
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29.06.2021 23:17
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Молодцы, сделали работу, наградить и всех граждан за их работу
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29.06.2021 23:17 Ответить
а точно сделали ? писали как героически спасли в Кириловке отдыхающих которых в море унесло с кучей фоток спасённых и с собой на ихнем фоне . только потом вылезло . что спас посторонний на гидроцикле . а полиция приехала через пару часов на фотосессию
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29.06.2021 23:33 Ответить
это у тебя галлюцинации от сидения на бутылке
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30.06.2021 00:47 Ответить
антонина полиграфовна ?
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30.06.2021 00:52 Ответить
вижу сильвер бриз. слава березнякам
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30.06.2021 01:49 Ответить
Может ему там домой ближе было, на прямую? Он там всегда выходит.
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29.06.2021 23:26 Ответить
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30.06.2021 00:09 Ответить
просто на мосту как обычно ремонт и пробки, надоело ждать... а так полиция бесплатно на ту сторону перевезет
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30.06.2021 12:22 Ответить
В таку спеку ще й хочеться бухати.
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29.06.2021 23:32 Ответить
Він пив пиво просто дуже багато випив, в спеку багато хто любить пити холодне пиво не замислюючись

а ви що п'єте в спеку
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29.06.2021 23:57 Ответить
чай
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29.06.2021 23:59 Ответить
Зелений з цукром з піали або чорний
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30.06.2021 00:12 Ответить
чорний з сушеними фруктами
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30.06.2021 00:17 Ответить
 
 