Сотрудники речной полиции спасли нетрезвого мужчину, который выпал с прогулочного теплохода в Киеве. ВИДЕО

Сотрудники речной полиции Киева спасли мужчину, который выпал из экскурсионного теплохода в Днепр возле моста Патона.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

"Мы выяснили, что потерпевший нетрезвым отдыхал на корабле и во время движения не удержался и упал в воду. Когда мы его вытащили, то предложили вызвать скорую помощь, однако он отказался", - рассказали полицейские.

Напоминаем, с начала года в Киеве на воде погибли 42 человека, из них 20 человек - в июне.Полицейские спасли 26 человек.

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