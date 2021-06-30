Арахамия не будет отстранять Тищенко из-за коррупционного скандала: Данное дело - подследственность НАБУ. ВИДЕО
Лидеру фракции "Слуга народу" Давиду Арахамии понравилась "битва титанов 21 века телефонами".
Так, в интервью журналистам он прокомментировал конфликт народных депутатов Николая Тищенко и Александра Куницкого, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.
"Это новые тренды, я думаю, потом это будут использовать в каких-то выступлениях на IT-ишных конференциях", - отметил Арахамия.
Нардеп признался, что не обсуждал с Тищенко и Куницким их вчерашний конфликт.
Отвечая на вопрос журналистов относительно того, будут ли отстранять Тищенко в связи с коррупционным скандалом, лидер фракции "СН" заявил: "Он же не может вмешиваться в работу правоохранительных органов, а я могу его отстранять, если речь идет о политической деятельности. Но когда говорится об уголовной ответственности, то этим занимаются правоохранительные органы. Кстати, если вы говорите о том, что связано с Тищенко, то это подследственность НАБУ. Я думаю, что ни у кого в этой стране нет сомнений, что на НАБУ можно каким-то образом влиять. Я считаю, что это самый независимый правоохранительный орган в стране".
Он также признался, что был в гостях у Тищенко в квартире, которая внесена в его декларацию.
"Выглядит так, что это не просто квартира, знаете, есть же опытные парламентарии, у которых есть квартира для журналистов, и квартира или дом, где они живут. Тут так не выглядит. Там были детские вещи, он там живет", - добавил Арахамия.
Как сообщалось, родственники "слуги народа" Тищенко причастны к коррупционной "схеме" при строительстве Подольско-Воскресенского моста в Киеве.
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Ну это разве что если ты не заинтересованное лицо
А вот и один КоЗёл из этой команды:
Хитрожопый зверёк сам не вполне понимает, что городит.
Бо якщо відсторонювати Тищенка, то прийдеться всім йти у відставку.
І зеленському в імпічмент.
понавибирали, 73%ві зебіли, блін
КОЛЯ ТЫ НЕ КОТЛЕТА -ТЫ ПИТУХ ДЫРЯВЫЙ