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Арахамия не будет отстранять Тищенко из-за коррупционного скандала: Данное дело - подследственность НАБУ. ВИДЕО

Лидеру фракции "Слуга народу" Давиду Арахамии понравилась "битва титанов 21 века телефонами".

Так, в интервью журналистам он прокомментировал конфликт народных депутатов Николая Тищенко и Александра Куницкого, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

"Это новые тренды, я думаю, потом это будут использовать в каких-то выступлениях на IT-ишных конференциях", - отметил Арахамия.

Нардеп признался, что не обсуждал с Тищенко и Куницким их вчерашний конфликт.

Отвечая на вопрос журналистов относительно того, будут ли отстранять Тищенко в связи с коррупционным скандалом, лидер фракции "СН" заявил: "Он же не может вмешиваться в работу правоохранительных органов, а я могу его отстранять, если речь идет о политической деятельности. Но когда говорится об уголовной ответственности, то этим занимаются правоохранительные органы. Кстати, если вы говорите о том, что связано с Тищенко, то это подследственность НАБУ. Я думаю, что ни у кого в этой стране нет сомнений, что на НАБУ можно каким-то образом влиять. Я считаю, что это самый независимый правоохранительный орган в стране".

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Он также признался, что был в гостях у Тищенко в квартире, которая внесена в его декларацию.

"Выглядит так, что это не просто квартира, знаете, есть же опытные парламентарии, у которых есть квартира для журналистов, и квартира или дом, где они живут. Тут так не выглядит. Там были детские вещи, он там живет", - добавил Арахамия.

Как сообщалось, родственники "слуги народа" Тищенко причастны к коррупционной "схеме" при строительстве Подольско-Воскресенского моста в Киеве.

Автор: 

НАБУ (4222) коррупция (8562) Арахамия Давид (989) Слуга народа (2631) Куницкий Александр (45) Тищенко Николай (336)


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Топ комментарии
+20
як сцикливий Арахамія може відсторонити Колю-котлету? Коля просто в гівно Арахамію розмаже тоді.
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30.06.2021 10:36
+20
Ко***** Зеленского - КоЗёл.
А вот и один КоЗёл из этой команды:
Арахамия не будет отстранять Тищенко из-за коррупционного скандала: Данное дело - подследственность НАБУ - Цензор.НЕТ 8942
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30.06.2021 10:42
+17
дятел дятлу в лоб не клюнет )))))
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30.06.2021 10:36
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як сцикливий Арахамія може відсторонити Колю-котлету? Коля просто в гівно Арахамію розмаже тоді.
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30.06.2021 10:36 Ответить
Повадки Арахамии соответствуют его внешности маститого проходимца. А, что касается Тищенко, то он зеркальное отражение своего предводителя Зеленского и манерами и действиями. Может, Зеля чуть хитрее. Но если их поменять местами, то появится "серливое брехло", только повыше ростом.
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30.06.2021 11:07 Ответить
этого пучеглазова удота надо проверить на вменяемость,однако ну ОЧЕНЬ хитрожопый
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30.06.2021 15:00 Ответить
По нормальному, на время следствия всегда нужно отстранять
Ну это разве что если ты не заинтересованное лицо
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30.06.2021 10:36 Ответить
Це по нопмальному. Де нормальність, а де це зелене провладне лайно?
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30.06.2021 16:06 Ответить
дятел дятлу в лоб не клюнет )))))
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30.06.2021 10:36 Ответить
Срать они хотели с высоты узурпированной власти на быдлоэлекторат в виде мудрого нариду...
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30.06.2021 10:37 Ответить
Сегодня очередь арахамии ссать в очи зебилам.
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30.06.2021 10:37 Ответить
зелёное шобло так обленилось, что уже даже штаны для этого не расстёгивают.
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30.06.2021 10:41 Ответить
Утырок и отморозок.
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30.06.2021 10:39 Ответить
Ко***** Зеленского - КоЗёл.
А вот и один КоЗёл из этой команды:
Арахамия не будет отстранять Тищенко из-за коррупционного скандала: Данное дело - подследственность НАБУ - Цензор.НЕТ 8942
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30.06.2021 10:42 Ответить
Так євреї ж при владі. Українців зовсім мало.
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30.06.2021 10:48 Ответить
A chto plahom v evreje ? A eti ne evreji , ani uzhe ruskije , i eta uzhe neizlechimo . Eta primerna takoj process , kak ukrainci stanovitsa hahlami .
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30.06.2021 11:09 Ответить
в евреях плохо две вещи- присутствие наглости и отсутствие совести, а так все терпимо!
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30.06.2021 11:50 Ответить
Smatrju ti ne mnoga znajesh o evrejah , no tvajo apisanije kakraz padhodit k zabalevshim virusom RUSKIJ !
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30.06.2021 12:10 Ответить
Все что вам нужно знать о ЗеДегенератах. Как там главный ЗеНедоумок пел, "если нарушу закон, - сам уйду в отставку." Вагнеровцы где?
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30.06.2021 10:44 Ответить
Пора Арахамию возвращать на его родину, в абхазские *****. Уж сильно пригрелся он в Украине. Клоп зеленый.
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30.06.2021 10:45 Ответить
Я думаю, что ни у кого в этой стране нет сомнений, что на НАБУ можно каким-то образом влиять. Я считаю, что это самый независимый правоохранительный орган в стране".

Хитрожопый зверёк сам не вполне понимает, что городит.
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30.06.2021 10:46 Ответить
Он сам должен уйти на период расследования.
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30.06.2021 10:48 Ответить
Не дождётесь , 😜как и от 🤢🤡клоуна , который клялся , что сам уйдёт , если нарушит закон !
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30.06.2021 10:55 Ответить
по твоему лучше чтобы зеленский ушел и президентом стал кто?
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30.06.2021 11:51 Ответить
Арахамія не буде відстороняти Тищенка через корупційний скандал: Ця справа - підслідність НАБУ - Цензор.НЕТ 7861
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30.06.2021 11:04 Ответить
Я бы этому Тищенко вместе с Хламидией пальцы через мясорубку прогнал на фарш для собачих котлет
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30.06.2021 10:51 Ответить
Та ясно. ...
Бо якщо відсторонювати Тищенка, то прийдеться всім йти у відставку.
І зеленському в імпічмент.
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30.06.2021 10:51 Ответить
воно не клоун, воно підступний ворог України.
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30.06.2021 11:00 Ответить
Правильно. Якщо почати відсторонювати слуг через корупцію - доведеться відсторонювати всіх, починаючи з гаранта.
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30.06.2021 11:04 Ответить
быдло73 выбрало гламурных петухов. теперь смотрит на все это как на продолжение сериала, весело, прикольно.
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30.06.2021 12:21 Ответить
Мля как задолбал этот агрохимия
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30.06.2021 13:29 Ответить
найвеличніший серед трускавецьких кріпаків Зелі маймун Арахамія - тупо сцить..
понавибирали, 73%ві зебіли, блін
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30.06.2021 14:55 Ответить
Украина всегда славилась идиотми,,,
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30.06.2021 15:39 Ответить
коля-ПИТУХ ТИЩЕНКО В 7 РАЗ ДОРОЖЕ МОРСКИЕ ДОКУМЕНТЫ СДЕЛАЛ МРАЗЬ КОНЧЕНАЯ Арахамія не буде відстороняти Тищенка через корупційний скандал: Ця справа - підслідність НАБУ - Цензор.НЕТ 6463
КОЛЯ ТЫ НЕ КОТЛЕТА -ТЫ ПИТУХ ДЫРЯВЫЙ
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30.06.2021 19:12 Ответить
Да, у власти совсем мало украинцев, а просто один сброд. И вот этому сброду, Украина и нафик не нужна, им надо лишь одно - побольше украсть всё, что возможно, а потом и трава не расти. Думайте, кого выбираете в депутаты, в президенты, какие "слуги народа" и для кого они действительно служат.
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30.06.2021 20:02 Ответить
 
 