Гол Довбыка в ворота сборной Швеции стал самым поздним победным забитым мячом в истории чемпионатов Европы. ВИДЕО

Взятие ворот от Артема Довбыка на 121-й минуте (120:37) вошло в историю. Этот гол стал самым поздним победным забитым мячом в истории чемпионатов Европы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

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Предыдущим обладателем рекорда был знаменитый француз Мишель Платини, который во время Евро-1984 смог отличиться в воротах Португалии на 119-й минуте (118:53).

В дополнение, гол Довбика стал вторым самым поздним забитым голом на чемпионатах Европы вообще. Первенство продолжает удерживать представитель Турции Семих Сентюрк, который забил на 122-й минуте в четвертьфинале Евро-2008 в ворота Хорватии (121:01).

Напомним, в 1/8 финала Евро-2020 сборная Украины по футболу победила сборную Швеции и впервые вышла в четвертьфинал.

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