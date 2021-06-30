Гол Довбыка в ворота сборной Швеции стал самым поздним победным забитым мячом в истории чемпионатов Европы. ВИДЕО
Взятие ворот от Артема Довбыка на 121-й минуте (120:37) вошло в историю. Этот гол стал самым поздним победным забитым мячом в истории чемпионатов Европы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".
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Предыдущим обладателем рекорда был знаменитый француз Мишель Платини, который во время Евро-1984 смог отличиться в воротах Португалии на 119-й минуте (118:53).
В дополнение, гол Довбика стал вторым самым поздним забитым голом на чемпионатах Европы вообще. Первенство продолжает удерживать представитель Турции Семих Сентюрк, который забил на 122-й минуте в четвертьфинале Евро-2008 в ворота Хорватии (121:01).
Напомним, в 1/8 финала Евро-2020 сборная Украины по футболу победила сборную Швеции и впервые вышла в четвертьфинал.
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ой! а может оно так и было?))
(я так казав...як би...фігурально)
От удара прямой ногой у Беседина случилась гиперэкстензия (переразгибание) в коленном суставе, которая вызвала такую обширную травму. Сейчас мы проводим консультации с травматологами и хирургами по поводу тактики лечения. Предварительно это консервативное лечение. Сроки восстановления - около шести месяцев", - сообщил главный врач киевского клуба Андрей Шморгун.
Рус. коментатори про вчорашню перемогу України - об'єктивно.
"Артему Беседину было проведено МРТ-обследование. На снимках МРТ у него есть частичное повреждение задней крестообразной связки, частичное повреждение внутренней и наружной боковой связок, а также перелом мыщелков бедренной кости без смещения.
От удара прямой ногой у Беседина случилась гиперэкстензия (переразгибание) в коленном суставе, которая вызвала такую обширную травму. Сейчас мы проводим консультации с травматологами и хирургами по поводу тактики лечения. Предварительно это консервативное лечение. Сроки восстановления - около шести месяцев", - сообщил главный врач киевского клуба Андрей Шморгун.
Хоча б щодо того, що "зіграв у м'яч" вже два роки перекривається твердим роз'ясненням ФІФА: "не береться до уваги".
На самом же деле, на игроке украинской сборной Артеме Довбике был и не топик, и не лифчик, а часть спортивной экипировки футболиста. Это жилет с датчиками, которые фиксируют физические показатели спортсмена. Основная часть жилета - Viper pod, девайс, которые крепится между лопатками футболиста. Он измеряет:суммарное расстояние,
пройденное на максимальной скорости;
число ускорений;пульс;
как влияют падения или столкновения на состояние игрока;
уровень усталости;
распределение веса на ноги;
уровень адаптации к дополнительным нагрузкам.
Само устройство размером со спичечную коробку, а жилет лишь выполняет поддерживающую функцию.
Нет, просто проблема таких как ты - в безграмотности.
STATSports: The training technology used by Arsenal, Man City, Barcelona and more
https://www.skysports.com/football/news/11095/10502787/statsports-the-training-technology-used-by-arsenal-man-city-barcelona-and-more
Какой успех !!!
Теперь урожайность поднимется на 30%, добыча газа увеличится и понизятся тарифы на коммуналку,победим все смертоносные болезни ... В общем жить станет веселее и без проблем!!!
Президент в экстазе поздравлял... Могу допустить что Зеленский мог это сделать, но президент это нонсенс т.к. в стране сплошные проблемы,а он то ездит отдыхать то ...