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Дамба на Северо-Крымском канале сооружена на 80%: этого достаточно, чтобы не пустить днепровскую воду в оккупированный Крым, - Кориневич. ВИДЕО

Постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым (АРК) Антон Кориневич заявил, что строительство дамбы в Херсонской области на 107-м километре Северо-Крымского канала завершено на 80%, чего вполне достаточно, чтобы не пустить днепровскую воду на временно оккупированную территорию полуострова.

"Капитальная дамба на 107-м километре готова на 80%. На 20% она не достроена, поскольку нет соответствующего бюджетного финансирования… По состоянию на сейчас, капитальной дамбы на 80% хватает, чтобы не дать воде попасть в Крым. Если что-то внезапно произойдет с дамбой на 91-м километре, то дамба на 107-м километре свою работу выполнит", - заявил Кориневич в среду в Киеве на брифинге по итогам двух лет работы команды представительства президента в АР Крым, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По его словам, сотрудники представительства президента Украины в АР Крым находятся в постоянной коммуникации с руководством Северо-Крымского канала. "Ничего не прорвало, вода в Крым не течет", - добавил он.

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Он также отметил, что подача днепровской воды на временно оккупированную территорию Крыма и г. Севастополь станет возможной только после деоккупации полуострова, что четко зафиксировано в Стратегии деоккупации и реинтеграции региона.

Автор: 

Крым (26411) канал (160) водоснабжение (722) вода (918) Кориневич Антон (91)


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Топ комментарии
+16
Сторожа нужно проверенного. Эти зелёные пи..расы по ночам могут кран открывать.
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30.06.2021 13:13
+11
"У капитальной дамбы две функции: 1. Сдержать воду. 2. Открыть заслонки и шандоры, чтобы пропустить воду дальше по каналу на Крым.
Так вот, что касается первой части - то здесь все в порядке. А вот что касается второй - не поставили те моторы и лебедки, которые должны бы открывать тяжелые заслонки. Так как на них деньги не выделяли.
Вот уж поистине - первый недострой, которому я аплодирую."

(Лаврентий Дубчак, YouTube)
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30.06.2021 14:43
+4
при прорыве выше, может случиться гидроудар на этой дамбе и тогда тех 20% может ох. как не доставать...
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30.06.2021 13:14
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Сторожа нужно проверенного. Эти зелёные пи..расы по ночам могут кран открывать.
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30.06.2021 13:13 Ответить
там нет крана
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30.06.2021 13:47 Ответить
при прорыве выше, может случиться гидроудар на этой дамбе и тогда тех 20% может ох. как не доставать...
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30.06.2021 13:14 Ответить
так чо добудовувати не будуть?
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30.06.2021 13:40 Ответить
А що, окупанти вже забралися з Криму, щоби на дамбі монтувати устаткування для відкриття шлюзів?
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30.06.2021 15:36 Ответить
Дамба обычно это что то препятствующее проходу воды.
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30.06.2021 13:46 Ответить
Мене дивує,чому представник президента України в Криму сидить в Києві?...Їдь в Крим і там розповідай кримським українцям про дамбу...Тоді в цій посаді буде якийсь сенс...
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30.06.2021 13:55 Ответить
Получается строили по 10% в год? ... К вопросу о государственных приоритетах ....
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30.06.2021 13:55 Ответить
нужно пускать воду к нацистам, мы ж не звери.
1 янв и 24 авг.
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30.06.2021 14:01 Ответить
воды нет. и не будет
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30.06.2021 14:15 Ответить
Запостили фото хари, а не дамбы...ну да, харя пол-канала примерно может перекрыть, а чьей харей другую половину перекрыть.? Прямо в воздухе витает аромат свежесспиленного бабла !!!!
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30.06.2021 14:03 Ответить
Блин, ну надо ж нормально писать, объясняя суть дела! Эту дамбу быстренько соорудили ещё 2014, президент там был не причём, потому получилось быстро и эффективно, как раз на 80%.
"Недостроенные" 20% это как раз запорная арматура и сопутствующее, превращающие это в "полноценную" дамбу, позволяющую регулировать поток воды. Ессно достраивать не будут, нахрен Украине это надо. Ну, разве что после возвращения Крыма, и то большой вопрос.
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30.06.2021 14:15 Ответить
В 2014 г. на 91-ом км соорудили вот эту дамбу:
Дамба на Північно-Кримському каналі споруджена на 80%: цього достатньо, щоб не пустити дніпровську воду в окупований Крим, - Кориневич - Цензор.НЕТ 357

В статье же идет речь о капитальной дамбе на 107-ом км (начало сооружения - 2015 г.):
Дамба на Північно-Кримському каналі споруджена на 80%: цього достатньо, щоб не пустити дніпровську воду в окупований Крим, - Кориневич - Цензор.НЕТ 7245
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30.06.2021 15:30 Ответить
Якщо дамбу в Крим прорве то в Києві хтось захлинеться в каналізації.
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30.06.2021 14:34 Ответить
"У капитальной дамбы две функции: 1. Сдержать воду. 2. Открыть заслонки и шандоры, чтобы пропустить воду дальше по каналу на Крым.
Так вот, что касается первой части - то здесь все в порядке. А вот что касается второй - не поставили те моторы и лебедки, которые должны бы открывать тяжелые заслонки. Так как на них деньги не выделяли.
Вот уж поистине - первый недострой, которому я аплодирую."

(Лаврентий Дубчак, YouTube)
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30.06.2021 14:43 Ответить
При прорыве этой дамбы затопить может целую улицу Банковую в Киеве.
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30.06.2021 14:50 Ответить
а на 100% ну ніяк не виходить все зробити!!! Все рівно якусь шпаринку потрібно залишити,от під..си!!!
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30.06.2021 14:53 Ответить
Чукча не читатель, чукча писатель?))) Дамба СПЕЦИАЛЬНО не достроена, чтобы какому то дебилу не взбрело на тихоря пустить воду в Крым) Там не поставили подьемники) ВСЕ)))
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30.06.2021 23:21 Ответить
Так у них води вистачає, особливо у Ялті і Керчі.
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30.06.2021 17:11 Ответить
Засыпьте это канал нафиг, когда Крым вернем, то всю вату надо будет заставить его заново руками вырыть.
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30.06.2021 19:55 Ответить
Да это сверх наглости! Мало того, что укры Черное море им выкопали так ещё днепровскую воду подавай. И не страшаться, что в ней вся таблица Менделеева.
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30.06.2021 21:35 Ответить
 
 