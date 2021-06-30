Путин уверяет, что Россия адаптировалась к режиму санкций: "Ограничения даже пошли на пользу". ВИДЕО

Президент РФ Владимир Путин признает, что от президента США Джо Байдена много зависит в отношениях с РФ.

Об этом Путин заявил в ходе "Прямой линии", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российский "Интерфакс".

Он уверяет, что какие бы санкции к России не применяли, она якобы развивается: развивает экономику, свою военную мощь.

"Мир кардинально меняется, и американские партнеры меняются - потому проводилась встреча в Женеве. С другой стороны, они пытаются сохранить доминирующее положение, поэтому вводятся санкции", - заявил Путин.

Он также добавил, что Россия адаптировалась к режиму санкций.

"В чем-то ограничения даже пошли на пользу и дали толчок для развития внутреннего производства. Общий долг РФ - как государственный, так и коммерческий - сократился", - пытается заверить президент РФ.

"Россия не будет делать ответные шаги, которые могут повредить стране", - подчеркнул президент РФ. Как пример он приводит поставки ракетных двигателей для американских космических кораблей или поставки титана для "Боинга".

При этом он утверждает, что Россия находит возможность ответить, когда в этом возникает необходимость.

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