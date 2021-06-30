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Новости Видео Санкции против России
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Путин уверяет, что Россия адаптировалась к режиму санкций: "Ограничения даже пошли на пользу". ВИДЕО

Президент РФ Владимир Путин признает, что от президента США Джо Байдена много зависит в отношениях с РФ.

Об этом Путин заявил в ходе "Прямой линии", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российский "Интерфакс".

Он уверяет, что какие бы санкции к России не применяли, она якобы развивается: развивает экономику, свою военную мощь. 

"Мир кардинально меняется, и американские партнеры меняются - потому проводилась встреча в Женеве. С другой стороны, они пытаются сохранить доминирующее положение, поэтому вводятся санкции", - заявил Путин.

Он также добавил, что Россия адаптировалась к режиму санкций.

"В чем-то ограничения даже пошли на пользу и дали толчок для развития внутреннего производства. Общий долг РФ - как государственный, так и коммерческий - сократился", - пытается заверить президент РФ.

"Россия не будет делать ответные шаги, которые могут повредить стране", - подчеркнул президент РФ. Как пример он приводит поставки ракетных двигателей для американских космических кораблей или поставки титана для "Боинга".

При этом он утверждает, что Россия находит возможность ответить, когда в этом возникает необходимость.

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Автор: 

путин владимир (31318) россия (95660) санкции (11314)


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Топ комментарии
+16
Путин уверяет, что Россия адаптировалась к режиму санкций: "Ограничения даже пошли на пользу" - Цензор.НЕТ 3467
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30.06.2021 15:02
+12
Чего ж ты чучело и стадо фашистов тебя окружающих везде ноете как шлюхи - снимите "такие полезные" недружественные санкции??
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30.06.2021 15:04
+8
Киньте цього пи...ара у вулик.
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30.06.2021 15:03
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Путин уверяет, что Россия адаптировалась к режиму санкций: "Ограничения даже пошли на пользу" - Цензор.НЕТ 3467
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30.06.2021 15:02 Ответить
Путин уверяет, что Россия адаптировалась к режиму санкций: "Ограничения даже пошли на пользу" - Цензор.НЕТ 9301
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30.06.2021 15:03 Ответить
Киньте цього пи...ара у вулик.
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30.06.2021 15:03 Ответить
зараз ЄС і Байден ше підгонять вітаміни -санкції.
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30.06.2021 15:04 Ответить
Чего ж ты чучело и стадо фашистов тебя окружающих везде ноете как шлюхи - снимите "такие полезные" недружественные санкции??
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30.06.2021 15:04 Ответить
Дайте йому салом по рилу 400 разів.
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30.06.2021 15:04 Ответить
Та просто по рилу.Не треба сало мурзать.
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30.06.2021 15:08 Ответить
Дивлячись яке сало. Жорстке, смердюче, некузяве сало з кнура, ще й із необсмаленою щетиною - якраз норм буде.
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30.06.2021 15:10 Ответить
Угу,або якщо лежале , жовте і гірке.
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30.06.2021 15:17 Ответить
Конечно санкции на пользу, но что-то роста ВВП в РФ нет уже который год и падение доходов граждан продолжается.Стоит ли этого имперский психоз московского узурпатора?
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30.06.2021 15:06 Ответить
Польза есть однозначно: народ подобрал ягель, кору и валежник !
Леса на РФ стали чище.....
Правда, лесов стало меньше!
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30.06.2021 15:06 Ответить
Путин уверяет, что Россия адаптировалась к режиму санкций: "Ограничения даже пошли на пользу" - Цензор.НЕТ 6058
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30.06.2021 15:08 Ответить
Вот бы вас всех ещё в "табу" отимели, ото бы польза была! Профилактика запора и опять-же полезный массаж простаты природным способом.
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30.06.2021 15:08 Ответить
Что, что, а язык у него подвешен идеально. Увлекательно рассказывает, аргументирует и настраивает граждан на свою волну.
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30.06.2021 15:08 Ответить
Путин уверяет, что Россия адаптировалась к режиму санкций: "Ограничения даже пошли на пользу" - Цензор.НЕТ 1415
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30.06.2021 15:09 Ответить
Путін запевняє, що Росія адаптувалася до режиму санкцій: "Обмеження навіть пішли на користь" - Цензор.НЕТ 682
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30.06.2021 15:12 Ответить
НЕЛЬЗЯ ЗАБЫВАТЬ, ЧТО САНКЦИИ ВВОДИЛИСЬ В ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ СТЕПЕНИ ПОД КОНТРОЛЕМ САМОГО ПУТИНА - И В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ЗАТРОНУЛИ "СОВМЕСТНЫЕ" КОМПАНИИ И ИНОСТРАННЫЕ ПРОЕКТЫ, ВКЛЮЧАЯ СОЦИАЛЬНЫЕ. КОНЕЧНО, ЭТО ОПТИМИЗИРОВАЛО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РЕЖИМА, КОТОРЫЙ ТОЛЬКО УСИЛИЛСЯ
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30.06.2021 15:23 Ответить
Жалкое блеяние крысы,которая знает в какой жопе кацапстан. Но тупому быдлу надо ведь травить байки о процветании. Закон жанра.
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30.06.2021 15:29 Ответить
У Путина и прочих ватников просто ШИЗОФРЕНИЯ:
с утра у них "санкции на пользу".
а вечером уже "геноцид".
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30.06.2021 15:39 Ответить
Ну хорошо. это летом пока лопух растет, а как быть зимой - чем задницу вытирать???!!!
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30.06.2021 15:46 Ответить
Путін запевняє, що Росія адаптувалася до режиму санкцій: "Обмеження навіть пішли на користь" - Цензор.НЕТ 2450
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30.06.2021 15:56 Ответить
Давить карлика пока свои холопы ваиники не свергнут
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30.06.2021 16:04 Ответить
Значит надо еще побольше санкций для процветания РФ. Им на пользу пойдет и резкое падение курса рубля и особенно остановка потока-2.
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30.06.2021 16:08 Ответить
так беспутин антихрист люциферович - шалабол, известный на весь мир.
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30.06.2021 16:11 Ответить
Путін запевняє, що Росія адаптувалася до режиму санкцій: "Обмеження навіть пішли на користь" - Цензор.НЕТ 1908
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30.06.2021 16:14 Ответить
Украине нужно тоже закрыть импорт сельхоз продукции. Потому что импортные дешевле и это убивает Украинскую сельхоз продукцию. Даже США закрыли импорт мяса, чтобы своих производителей защитить и этот запрет привел к росту производства мяса и всех видов, что море продукции мясной и главное на экспорт США продает мясо своих производителей и зарабатывает много. А в Украине отрыт импорт и свои производители исчезают. Нужно или импорт обложить налогами или т.п. Или закрыть его полностью. Надо своих производителей подымать! Украине нужно с Нидерландами наладить сотрудничество в агрономии ибо Нидерланды по этому направлению очень продвинутые. Если будет сотрудничество такое, то у Украины много земли, по сравнению с Нидерландами и можно сотрудничать и накормить мир и заработать на этом. Украине нужны технологии Нидерландов и обучение. Нужно Украинцев обучать в университете Нидерландском по сельскому хозяйству. Опыт надо с теплицами и светом и все виды выращивания и параметры лучшие и все их знания надо и еды в мире станет больше. А Украина экономику нарастит.
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30.06.2021 16:14 Ответить
дело еще и в неумении хозяйствовать. В Нидерланды делегации ездили-ездили, да ничего так и не наездили. https://economics.segodnya.ua/economics/enews/gde-ukrainskoe-pochemu-polskoe-moloko-deshevle-chem-otechestvennoe-1390284.html Где украинское: почему польское молоко дешевле, чем отечественное
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30.06.2021 17:47 Ответить
А кто о потребителях подумает? Уже 30лет, как "защищают" так называемого "отечественного производителя, а он только цены повышает и повышает (они уже выше,чем в ЕС). Нет уж, все должны учиться работать в реальной конкурентной мировой экономики без всяких подтяжек. Не умеешь, значит ты банкрот,,иди нанимайся в "управдомы".
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30.06.2021 20:04 Ответить
наприклад "на пользу газпрому"(((
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30.06.2021 17:14 Ответить
Тоді БІЛЬШ БІЛЬШ БІЛЬШ САНКЦІЙ!
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30.06.2021 17:22 Ответить
 
 