"Без цензуры" в прямом эфире: Заткнуть глотку вате, любимый Филя Зеленского, Довбик - наш герой. ВИДЕО

Богдан Буткевич и Марина Данилюк-Ярмолаева в прямом эфире разбирают по косточкам главные политические и не только события последних дней.

Сегодня в 20:45 в стриме "Без цензуры" в прямом эфире на Цензор.НЕТ речь пойдет о следующем.

🟢 Кейс Славы Баранского, или заткнуть рот вате.

Сеть Fozzy Group сообщила об увольнении маркетинг-директора одного из своих стартапов Славы Баранского, который оказался в центре скандала из-за комментариев о концерте российского певца Басты, "сельской тупости" и "гідності" в Украине.

Почему это - единственно правильное решение? И когда украинские кампании перестанут охотиться на специалистов из-за поребрика?

🟢 Любимый Филя Зеленского.

СБУ сначала запретила Филиппу Киркорову въезд в Украину, но затем неожиданно изменила мнение. И после этого неожиданного изменения Минкульт по обращению СБУ исключил российского певца Филиппа Киркорова из перечня лиц, угрожающих национальной безопасности Украины.

Разбираем в дружбе Зеленского и Киркорова и размышляем, когда же наконец всякие "крымнашисты" перестанут лезть в Украину.

🟢 "Дед-мопед" Арахамия

В День Конституции, 28 июня, народные депутаты собрались на торжественное заседание Рады. На нем присутствовали многие гости, в том числе Виктор Шишкин и Степан Хмара. И была очень смешная ситуация, когда "слуга народа" Давид Арахамия не узнал соавторов главного закона Украины. "Что это за два "деда-мопеда"? Стоят в зале", - написал нардеп.

🟢 Артем Довбик - наш герой!

Без футбола - никуда, особенно сейчас, когда наша сборная впервые в истории вышла в 1/4 европейского футбольного чемпионата. Будем радоваться за наших футбольных котиков вместе!

Будет жарко и весело, включайтесь! 🔥🔥🔥