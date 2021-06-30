Проходное место в списке ОПЗЖ на местных выборах в Мариуполе стоило $70 тысяч, - исключенный из фракции депутат горсовета Ткач. ВИДЕО
Депутата Мариупольского городского совета Максима Ткача исключили из фракции ОПЗЖ за "откровенно хамское поведение", в ответ он с трибуны начал разоблачать однопартийцев.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание 0629.
По данным издания, Ткач, находясь на отдыхе в Турции, похвастался в рабочей переписке бюджетной депутатской комиссии, что не платит налоги. После этого в сообщении подтвердил, что не платит налоги, и посмеялся над депутатами от "Силы Людей", которые их платят. "Вы умны, поэтому платите налоги, а я со своим талантом и умом - нет! Так кто из нас умный?" - написал он. Поведение Ткача обсуждали на комиссии по депутатской этике, а позже его исключили из фракции.
На сессии горсовета 30 июня депутат заявил, что почти не расстроился. По его словам, проходное место в списке ОПЗЖ на местных выборах стоило 70 тысяч долларов.
Ткач назвал партию, которую до недавнего времени сам же и возглавлял в Мариуполе, "партийкой по разворовыванию денег городского бюджета".
В финале он пригласил на перекрестный допрос на полиграфе лидера фракции ОПЗЖ Владимира Клименко.
Клименко никак не прокомментировал эту речь. Он просто улыбался, слушая выступление коллеги.
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