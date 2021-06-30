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Проходное место в списке ОПЗЖ на местных выборах в Мариуполе стоило $70 тысяч, - исключенный из фракции депутат горсовета Ткач. ВИДЕО

Депутата Мариупольского городского совета Максима Ткача исключили из фракции ОПЗЖ за "откровенно хамское поведение", в ответ он с трибуны начал разоблачать однопартийцев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание 0629.

По данным издания, Ткач, находясь на отдыхе в Турции, похвастался в рабочей переписке бюджетной депутатской комиссии, что не платит налоги. После этого в сообщении подтвердил, что не платит налоги, и посмеялся над депутатами от "Силы Людей", которые их платят. "Вы умны, поэтому платите налоги, а я со своим талантом и умом - нет! Так кто из нас умный?" - написал он. Поведение Ткача обсуждали на комиссии по депутатской этике, а позже его исключили из фракции.

На сессии горсовета 30 июня депутат заявил, что почти не расстроился. По его словам, проходное место в списке ОПЗЖ на местных выборах стоило 70 тысяч долларов.

Ткач назвал партию, которую до недавнего времени сам же и возглавлял в Мариуполе, "партийкой по разворовыванию денег городского бюджета".

В финале он пригласил на перекрестный допрос на полиграфе лидера фракции ОПЗЖ Владимира Клименко.

Клименко никак не прокомментировал эту речь. Он просто улыбался, слушая выступление коллеги.

Автор: 

Мариуполь (5718) местные выборы (2752) скандал (4476) Оппозиционная платформа - За жизнь (452)


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Топ комментарии
+11
Они платят эти деньги непросто так, а чтобы бы потом отбить и выйти в значительный плюс. В итоге получается, что платит не он, а все граждане Украины. Т.е. каждый из вас. Этому обидно стало, что отбить не успел(а может и успел, но не вышел в значительный плюс). В любом случае, здесь все ответы почему страна бедная. Ведь такое не только в "зажопе". Круговая порука и "бег хомяка в колесе", от выборов к выборам.
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30.06.2021 22:08
+10
опз жопный террариум прорвало....
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30.06.2021 22:00
+7
спасибо капитан очевидость
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30.06.2021 22:13
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опз жопный террариум прорвало....
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30.06.2021 22:00 Ответить
А ще пишуть, що Бог наказує за процвітання глупості.
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30.06.2021 22:01 Ответить
бурлит клоака...
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30.06.2021 22:05 Ответить
Они платят эти деньги непросто так, а чтобы бы потом отбить и выйти в значительный плюс. В итоге получается, что платит не он, а все граждане Украины. Т.е. каждый из вас. Этому обидно стало, что отбить не успел(а может и успел, но не вышел в значительный плюс). В любом случае, здесь все ответы почему страна бедная. Ведь такое не только в "зажопе". Круговая порука и "бег хомяка в колесе", от выборов к выборам.
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30.06.2021 22:08 Ответить
спасибо капитан очевидость
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30.06.2021 22:13 Ответить
а в чем новость ....- местнім дЄхпутатам же типа никто не платит ...., они все идут служить Державе и Людям ... - сами доплачивают - святые люди , истинные слуги ...
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30.06.2021 22:16 Ответить
Послушайте Татьяну Заровную . В ютубе это всё пока ещё есть .
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30.06.2021 22:17 Ответить
Охренел этот депутант. А если тупин узнает (а уж он узнает)? И начнет мертвечука за бабло спрашивать? Что, мертвечук ему скажет как Шура Балаганов "машинально"? Теперь понятно почему остальные "члены" так натянуто улыбались.
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30.06.2021 22:22 Ответить
Якщо до існування партії причетний хоч один олігарх, то це звичайний бізнес-проект.
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30.06.2021 22:29 Ответить
В других партиях такое же самое, бабки вложили в рекламу и бигморды, лапшы перед выборами навешали народу, а потом давай решать свои дела и отбивать вложенное, на народ и избирателей естественно положили до следующих выборов.
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30.06.2021 22:39 Ответить
Это пускай прокурор спрашивает кто из вас "умный" и ищет "самого умного".
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30.06.2021 22:59 Ответить
А полиция тебя не грабит? У них схемы, есть хитрые
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30.06.2021 23:00 Ответить
Страна воров, подонков, выродков и мусоров
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30.06.2021 23:01 Ответить
Что такое ОПЗЖ? Коррупционная клоака, грабящая народные массы, для привлечения которой использует совковую бодягу и ватное сумашествие.
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30.06.2021 23:05 Ответить
Крысы побежали с тонущего корабля... как это ожидаемо. По головам своих собратьев к выходу ломятся)
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01.07.2021 00:55 Ответить
Три тижні назад моєму шкільному товаришу позвонили із офіса ОПЗЖ і запропонували йому (інваліду другої групи) і його дочці (інваліду першої групи) по три тисячі грн.На моє запитання --які умовидля цього,отримав відповідь--за підтримку партії. Гроші він вже отримав. Отака це партія,будується все на підкупи. Можна тільки уявити скільки отримують там депутати і інші "прихильникі"
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01.07.2021 08:33 Ответить
Это в основном кремлевские деньги через пятые-десятые руки. Ни стыда, ни совести у ОПЗЖ - использовать инвалидов в гибридной войне Кремля против Украины!
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01.07.2021 12:37 Ответить
 
 