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Новости Видео ДТП
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Переполненная маршрутка влетела в столб на пешеходном переходе в Киеве: шесть человек госпитализировали. ВИДЕО

На улице Курнатовского в Киеве 30 июня маршрутка с пассажирами врезалась в столб.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", авария произошла в час пик, когда маршрутка была переполнена пассажирами.

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Патрульные рассказали, что водитель маршрутки не смог пропустить машину, которая проезжала мимо, не смог притормозить и на скорости въехал в столб. Шесть человек госпитализировали с травмами разной степени тяжести, остальным пассажирам медики оказывали помощь на месте. Авария произошла прямо на пешеходном переходе, к счастью, в этот момент людей здесь не было.

Водителю повезло - несмотря на то, что удар был именно с его стороны, он совершенно не пострадал. У маршрутки полностью выбито переднее стекло, искорежена кабина водителя и передний бампер.

Официальные причины аварии будут выяснять следователи.

Автор: 

ДТП (7678) Киев (25577) маршрутки (546)


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Топ комментарии
+7
Маразм сегодняшнего законодательства в том что мусора штрафуют водителей личных авто за непристегнутый ремень и закрывают глаза на переполненные маршрутки и поезда, со стоячими пассажирами. Народ, вы ***нутые все.
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30.06.2021 23:17
+6
почему еще не переименовали улицу, курнатовский кацапский революционер марксист
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30.06.2021 22:58
+5
Страна дураков, в которой хотят вернуть ТО для легковых автомобилей ссылаясь якобы на улучшение безопасности частных водителей, на якобы требование Евросоюза ( только не понятно причем здесь ЕС к Украине) при етом плюют на общественный транспорт.
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30.06.2021 23:19
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почему еще не переименовали улицу, курнатовский кацапский революционер марксист
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30.06.2021 22:58 Ответить
Дійсно. А те, що на вулицях катастрофа, то таке. Головне назва.
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30.06.2021 23:03 Ответить
Була б нормальна назва то й аварії могло б і не бути...
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01.07.2021 00:34 Ответить
Я бачу, що тобі прикольно існувати дебілом...
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01.07.2021 01:22 Ответить
Краще дебілом чим кацапом
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01.07.2021 09:18 Ответить
На щастя, я не був ні тим, ні тим. Тому вірю на слово...
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01.07.2021 21:16 Ответить
В тебе всЬО Ше впЄрЄді, нЄ розчаровуйся
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01.07.2021 21:49 Ответить
Та я і не розчарований. Навпаки, радий, що не кацап і не дебіл.
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01.07.2021 22:39 Ответить
При зелёной власти ?
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30.06.2021 23:07 Ответить
И что, сразу скотовозки перестанут ездить переполненными и врезаться в столбы?
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01.07.2021 07:30 Ответить
Возможно, имеет смысл сформировать технические условия, для подобного транспорта.
А то, слепили из говна и палок, посадили за руль невменяемых дебилов и вперед!
Нужно либо приводить этот хаос в порядок, или вообще, избавится от этого утиля.
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30.06.2021 23:01 Ответить
Страна дураков, в которой хотят вернуть ТО для легковых автомобилей ссылаясь якобы на улучшение безопасности частных водителей, на якобы требование Евросоюза ( только не понятно причем здесь ЕС к Украине) при етом плюют на общественный транспорт.
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30.06.2021 23:19 Ответить
Я ще пам'ятаю ті у ..щні РАФіки, потім газельки, бензи, спроба в автобус- кінчені богдани..Можливо колись буде нормальний громадський транспорт, хочу в це вірити.
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01.07.2021 06:36 Ответить
Газельки и конченные "богданы" никуда не делись, на улицах Киева их полно
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01.07.2021 07:32 Ответить
Маразм сегодняшнего законодательства в том что мусора штрафуют водителей личных авто за непристегнутый ремень и закрывают глаза на переполненные маршрутки и поезда, со стоячими пассажирами. Народ, вы ***нутые все.
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30.06.2021 23:17 Ответить
Примерно с 1997г по крупным городам забегало старьё но новым маршрутам, пришли частники. Конечно помогло. Но чуть тогда столкнулся, хоть и косвенно. Та всё решалось только через ГАИ. Потом дрова стали чуть менять. Бабло плыло дурное налом причём. Кондуктора и водилы свозили мешками. Та все знают это. Мало что изменилось по схеме. Пас-транспорт должен быть почти как подводная лодка---смешно, но живы все будут.
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30.06.2021 23:37 Ответить
лишь бы никто серьезно не пострадал, а отделался ушибами и синяками.
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30.06.2021 23:50 Ответить
Если стоять и считать попугаев в телефоне, можно и голову свернуть. Держаться за поручни нужно. Водилы порой так гонят, аж шуба заворачивается.
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01.07.2021 00:51 Ответить
Там же трамвайні лінії є.
Коли вже виберуть мера не дебіла, щоб запустив нормальний транспорт, тобто ******* трамвайчики замість цих скотовозок?
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01.07.2021 01:43 Ответить
Зато проезд в маршрутках в Киеве подняли до 10 грн.
Ни на одном маршруте пассажиры не застрахованы на случай ДТП. Ни в одном ДТП пострадавшим пассажирам маршруток перевозчик не оплатил лечение от полученных травм.
Только откаты носят в киевскую мэрию.
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01.07.2021 02:04 Ответить
цей кримінальний маршруточний бізнес давно може і має бути прикритий, принаймні в містах-мільйонниках, де є достатьньо коштів для закупівлі й належної експлуатації ********* міського транспорту.
але заважає питання - хто буде заносити кеш?
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01.07.2021 09:24 Ответить
Пасажирів не було, ніхто не постраждав, бо в київських маршрутках квитки не видають
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01.07.2021 16:49 Ответить
 
 