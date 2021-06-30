Переполненная маршрутка влетела в столб на пешеходном переходе в Киеве: шесть человек госпитализировали. ВИДЕО

На улице Курнатовского в Киеве 30 июня маршрутка с пассажирами врезалась в столб.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", авария произошла в час пик, когда маршрутка была переполнена пассажирами.

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Патрульные рассказали, что водитель маршрутки не смог пропустить машину, которая проезжала мимо, не смог притормозить и на скорости въехал в столб. Шесть человек госпитализировали с травмами разной степени тяжести, остальным пассажирам медики оказывали помощь на месте. Авария произошла прямо на пешеходном переходе, к счастью, в этот момент людей здесь не было.

Водителю повезло - несмотря на то, что удар был именно с его стороны, он совершенно не пострадал. У маршрутки полностью выбито переднее стекло, искорежена кабина водителя и передний бампер.

Официальные причины аварии будут выяснять следователи.