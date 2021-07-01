"Четко всех вставим в рамки", - "слуга народа" Тищенко начал рассказывать про закон об олигархах, проигнорировав вопрос о драке с Куницким. ВИДЕО
"Слуга народа" Николай Тищенко проигнорировал вопрос о конфликте с однопартийцем Александром Куницким и вместо этого рассказал о намерении большинства принять закон об олигархах.
Как объяснил Тищенко корреспонденту Цензор.НЕТ, закон предполагает создание реестра олигархов, попадание в который сделает невозможным влияние олигарха на политические процессы в стране.
"Если закон признает их олигархами, то договариваться с властью эти люди будут через адвокатов, сидя на скамье подсудимых", - заявил Тищенко.
Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Коля, ты больной или идиот?"- "слуги народа" Тищенко и Куницкий подрались в столовой Верховной Рады. ВИДЕО
Топ комментарии
+13 Aleks_15
показать весь комментарий01.07.2021 10:20
+11 Vasya Kirpych #484960
показать весь комментарий01.07.2021 10:29
+7 Sergii Ustim
показать весь комментарий01.07.2021 10:21
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А все остальные работают ?
Лапша на уши остальным всем президентам, голосовавших за это недоразумение
1. "https://censor.net/ru/video_news/3273924/rodstvenniki_slugi_naroda_tischenko_prichastny_k_korruptsionnoyi_sheme_pri_stroitelstve_podolskovoskresenskogo"
2. "https://censor.net/ru/news/3273940/elitnaya_nedvijimost_tischenko_oformlena_na_chlenov_semi_sitak_sam_nardep_propisan_v_roditelskoyi_kvartire"
Избрание "зеленых" - самая позорная страница в истории Украины.