"Четко всех вставим в рамки", - "слуга народа" Тищенко начал рассказывать про закон об олигархах, проигнорировав вопрос о драке с Куницким. ВИДЕО

"Слуга народа" Николай Тищенко проигнорировал вопрос о конфликте с однопартийцем Александром Куницким и вместо этого рассказал о намерении большинства принять закон об олигархах.

Как объяснил Тищенко корреспонденту Цензор.НЕТ, закон предполагает создание реестра олигархов, попадание в который сделает невозможным влияние олигарха на политические процессы в стране.

"Если закон признает их олигархами, то договариваться с властью эти люди будут через адвокатов, сидя на скамье подсудимых", - заявил Тищенко.

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