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"Четко всех вставим в рамки", - "слуга народа" Тищенко начал рассказывать про закон об олигархах, проигнорировав вопрос о драке с Куницким. ВИДЕО

"Слуга народа" Николай Тищенко проигнорировал вопрос о конфликте с однопартийцем Александром Куницким и вместо этого рассказал о намерении большинства принять закон об олигархах.

Как объяснил Тищенко корреспонденту Цензор.НЕТ, закон предполагает создание реестра олигархов, попадание в который сделает невозможным влияние олигарха на политические процессы в стране. 

"Если закон признает их олигархами, то договариваться с властью эти люди будут через адвокатов, сидя на скамье подсудимых", - заявил Тищенко.

 Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Коля, ты больной или идиот?"- "слуги народа" Тищенко и Куницкий подрались в столовой Верховной Рады. ВИДЕО

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Слуги народа" Куницкий и Тищенко поругались на заседании фракции: "Ты думаешь, что самый умный?..Решил выступить? Лыжник, бл#дь...Маску одень? Намордник одень!". ВИДЕО

Автор: 

закон (3177) олигарх (1026) Слуга народа (2632) Куницкий Александр (45) Тищенко Николай (336)


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Топ комментарии
+13
всякая шваль будет пальчиком указывать что всем делать
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01.07.2021 10:20
+11
Котлета - это самое тупое существо, которое когда-либо избирали в Раду. Разве что Царев может поспорить.
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01.07.2021 10:29
+7
Дайте им еще 100 дней, и тогда!!!!
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01.07.2021 10:21
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всякая шваль будет пальчиком указывать что всем делать
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01.07.2021 10:20 Ответить
коля не шваль, він типовий тупорилий зебобік , якого зебіли привели у владу, не путай-ТЕ!
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01.07.2021 11:04 Ответить
Дайте им еще 100 дней, и тогда!!!!
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01.07.2021 10:21 Ответить
Очередной закон который изменит «мир» ?
А все остальные работают ?
Лапша на уши остальным всем президентам, голосовавших за это недоразумение
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01.07.2021 10:23 Ответить
сидеть придется тищенкам и зеленским. Долго. И это не смешно)
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01.07.2021 10:24 Ответить
Питар, начни с себя!!!!!
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01.07.2021 10:24 Ответить
Колю-жопу первым на нары.
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01.07.2021 10:28 Ответить
Котлета - это самое тупое существо, которое когда-либо избирали в Раду. Разве что Царев может поспорить.
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01.07.2021 10:29 Ответить
Ну шо, лохи, коля- каКлета, кажете? "Прості хлопці" з наріду?
1. "https://censor.net/ru/video_news/3273924/rodstvenniki_slugi_naroda_tischenko_prichastny_k_korruptsionnoyi_sheme_pri_stroitelstve_podolskovoskresenskogo"
2. "https://censor.net/ru/news/3273940/elitnaya_nedvijimost_tischenko_oformlena_na_chlenov_semi_sitak_sam_nardep_propisan_v_roditelskoyi_kvartire"
"Четко всех вставим в рамки", - "слуга народа" Тищенко начал рассказывать про закон об олигархах, проигнорировав вопрос о драке с Куницким - Цензор.НЕТ 1745
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01.07.2021 10:33 Ответить
Так для них Колян - это свой человек, идеал так сказать. Быдлан и бандит, который за свою никчемную жизнь не сделал ничего путного, теперь находится во власти и принимает законы для сорокамиллионной страны.
Избрание "зеленых" - самая позорная страница в истории Украины.
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01.07.2021 10:46 Ответить
Надеюсь, он имел в виду в ТРАУРНЫЕ.
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01.07.2021 10:40 Ответить
Ясно все серйозно
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01.07.2021 10:59 Ответить
Кролики - это не только ценный мех, но и 3-4 килограмма диетического, легкоусвояемого мяса.
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01.07.2021 11:44 Ответить
Чувакі! ВсЬО чЬОтко!! Наркомани у ВР, - "слуга народа" Тищенко
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01.07.2021 12:33 Ответить
Список Швондера.
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01.07.2021 13:15 Ответить
 
 