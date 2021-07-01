"Это поможет Украине защищать свои территориальные воды", - Квин посетила в Бердянске городок украинских моряков, построенный при содействии США. ВИДЕО
Временная поверенная в делах США Кристина Квин на прошлой неделе посетила Мариуполь и Бердянск, чтобы продемонстрировать непоколебимую поддержку Морской охраны Государственной пограничной службы Украины со стороны США, и всех остальных, кто защищает Украину и ее территориальные воды, а также способствует экономическому росту на востоке и по всей Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу посольства США в Украине.
"Сегодня был замечательный день, для меня он начался в Мариуполе, где я встречалась с представителями местной власти, осмотрела порт, а также пообщалась с местными предпринимателями,которые пытаются строить IT-бизнес в Мариуполе. Затем я посетила Бердянск, где увидела новые помещения, построенные в сотрудничестве с Офисом программы США по региональному управлению морской охраны Украины. Строительство только что завершилось, они помогут Украине защищать свои территориальные воды, свой суверенитет и территориальную целостность", - отметила Квин.
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А теперь пора американским морякам НА СУДАХ ПРОЙТИ керченску протоку и прибыть с ДРУЖЕСТВЕННЫМ ВИЗИТОМ В МАРИУПОЛЬ
Шоб поставить кацапов на место .
(Завтра - это мистическое место, где хранится вся человеческая продуктивность, мотивация и достижения. И оправдывает бездеятельность )