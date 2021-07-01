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"Это поможет Украине защищать свои территориальные воды", - Квин посетила в Бердянске городок украинских моряков, построенный при содействии США. ВИДЕО

Временная поверенная в делах США Кристина Квин на прошлой неделе посетила Мариуполь и Бердянск, чтобы продемонстрировать непоколебимую поддержку Морской охраны Государственной пограничной службы Украины со стороны США, и всех остальных, кто защищает Украину и ее территориальные воды, а также способствует экономическому росту на востоке и по всей Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу посольства США в Украине.

"Сегодня был замечательный день, для меня он начался в Мариуполе, где я встречалась с представителями местной власти, осмотрела порт, а также пообщалась с местными предпринимателями,которые пытаются строить IT-бизнес в Мариуполе. Затем я посетила Бердянск, где увидела новые помещения, построенные в сотрудничестве с Офисом программы США по региональному управлению морской охраны Украины. Строительство только что завершилось, они помогут Украине защищать свои территориальные воды, свой суверенитет и территориальную целостность", - отметила Квин.

Читайте также: США поддерживают суверенитет и морскую безопасность Украины, - Квин на строительстве военного городка в Бердянске

Автор: 

Бердянск (443) Мариуполь (5718) США (26853) Донбасс (26956) Квин Кристина (100)


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Топ комментарии
+29
И об этом...
"Это поможет Украине защищать свои территориальные воды", - Квин посетила в Бердянске новый военный городок украинских моряков, построенный при содействии посольства США - Цензор.НЕТ 3708 27- 29 червня 1659 козаки гетьмана Івана Виговського під Конотопом розгромили московське військо..
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01.07.2021 11:09
+14
Молодец
А теперь пора американским морякам НА СУДАХ ПРОЙТИ керченску протоку и прибыть с ДРУЖЕСТВЕННЫМ ВИЗИТОМ В МАРИУПОЛЬ
Шоб поставить кацапов на место .
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01.07.2021 11:31
+8
спасибо союзникам!
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01.07.2021 11:20
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TY USA!!!!)
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01.07.2021 11:03 Ответить
Маріуполь та Бердянськ знаходяться в межах зони ураження російських РСЗВ які можуть раптово і масово нанести вогневе ураження по певній території на відстані джо 100км. Тому будувати там бази для катерів це погана ідея.
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01.07.2021 11:46 Ответить
Точно так же как и города па Раши так же стоят в зоне поражения украинских установок РСОВ. Тут главное не ссать, как в 2014, а открывать огонь в ответ по территории па Раши. Хуже уже не будет.
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01.07.2021 12:36 Ответить
Погана ідея сидіти склавши руки і сподіватись на милість путлєра. А готуватись до відбиття наступу агресора завжди потрібно.
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01.07.2021 15:16 Ответить
Є ділянка узбережжя Азовського моря яка знаходиться поза межами зон ураження російських терористичних РСЗВ, на віддаленні більше 90км від російського берегу і від окупованого Криму. Саме там і потрібно було будувати базу ВМСУ! Але для цього потрібно мати мізки!
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01.07.2021 16:34 Ответить
Мабудь керувались міркуваннями використання портових баз, які вже є. Так скоріше і менш коштовно, ніж нове гідротехнічне будівництво.
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01.07.2021 21:43 Ответить
В цих базах немає жодного сенсу вони будуть знищені в першу чергу і тому вже потрібно будувати базу поза зоною ураження терористичних РСЗВ!
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02.07.2021 01:08 Ответить
А чому Вас бентежить тільки РСЗВ? Невже агресор не буде використовувати ракети або авіацію?
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02.07.2021 13:13 Ответить
Тому що РСЗВ дешеві і їх багато на складах і ними можна масово наносити удари протягом тривалого часу, поки не випалять все до стану руїн. А ракети це дороге задоволення. Терористична росія виробляє тільки 116 крилатих ракет Калібр на рік і ними сильно не позакидуєш цілі. Зробив залп в 100 ракет і чекай ще рік поки зроблять нові! Те саме з літаками, авіанальоти на бази обійдуться росії надзвичайно дорого, літаки будуть збиті, льотчики загинуть або потраплять в полон і це буде ще дорожче ніж витрати крилатих ракет!
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02.07.2021 17:38 Ответить
А скільки ракет "повітря-земля"?
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03.07.2021 00:28 Ответить
Пакети повітря земля не мають тої ефективності. Некеровані ракети передбачають візуальний контакт з ціллю, а це загроза 100% знищення літака та гелікоптера. А керованих авіаційних ракет які б мали велику дальність та високу точність наведення у путіна практично немає!
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03.07.2021 10:11 Ответить
И об этом...
"Это поможет Украине защищать свои территориальные воды", - Квин посетила в Бердянске новый военный городок украинских моряков, построенный при содействии посольства США - Цензор.НЕТ 3708 27- 29 червня 1659 козаки гетьмана Івана Виговського під Конотопом розгромили московське військо..
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01.07.2021 11:09 Ответить
у союзі із киримли
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01.07.2021 15:43 Ответить
Когда украл Крым, но стрелять в НАТО боишься: у Путина и Шойгу «дымит» голова из-за учений Альянса

https://www.youtube.com/watch?v=mv5JRUdrhtc
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01.07.2021 11:12 Ответить
спасибо союзникам!
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01.07.2021 11:20 Ответить
Молодец
А теперь пора американским морякам НА СУДАХ ПРОЙТИ керченску протоку и прибыть с ДРУЖЕСТВЕННЫМ ВИЗИТОМ В МАРИУПОЛЬ
Шоб поставить кацапов на место .
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01.07.2021 11:31 Ответить
це все в недалекому майбутньому.
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01.07.2021 11:41 Ответить
Главное , чтобы не по- монгольски « ПОТОМ»
(Завтра - это мистическое место, где хранится вся человеческая продуктивность, мотивация и достижения. И оправдывает бездеятельность )
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01.07.2021 11:49 Ответить
Не можна проходити Керченську протоку, бо Вальдемар Косовороткович дасть команду ДБР порушити справу, щоб не направляли морячків на смерть і не дратували москаликів. Так 73%, На Порошенко за такий прохід справу порушили?
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01.07.2021 12:08 Ответить
Не включай дурачка. Все знают, чего хотел тогда ********...
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01.07.2021 12:38 Ответить
100% договорняк с Путиным,что бы ввести военное положение и отменить выборы.
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01.07.2021 15:31 Ответить
Наши территориальные воды сохранит только прорытый канал двусторонний и военно-морские базы в Измаиле, Николаеве (основная) Херсоне, Одессе, Бердянске и Мариуполе(2 основная)---и всё!
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01.07.2021 11:33 Ответить
правильно, кацапов нужно унижать и макать мордой в дерьмо, показывая всему миру, что они на самом деле из себя ничего не представляют кроме понтов для приезжих.
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01.07.2021 11:38 Ответить
и шо, христя даже шабуню с собой туда не взяла новый обеденный стол опробовать? деза какая то, не иначе
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01.07.2021 11:41 Ответить
Видно, що стоять ті катери, які збудували на "Кузні на Рибальському", за які хто тільки не критикував Порошенко. Як кричали "патріоти", що вони тільки для річок і то ганьба і хтось там наживається. А де ті авіаносці і криголами, які обіцяли Беня і Зеля? Що немає, Виходить що тільки ці катери і захищають порт "Бердянськ", а тупий нарід підпрягся під брехню зелябенів і звичайно кацапів і заставили Порошенко продати той завод. А зараз купуємо старі у своїх друзів, а так би розвивалася економіка, були робочі місця і військова техніка. Але із 73% дебілами своє краще позакривати, а за бюджетні кошти купувати все в москалів в білорусів, як енаприклад машини КРАЗ і автобуси "Богдаг" - купуємо МАЗи, КаМАЗи, ПАЗи і Газелі. Дійсно мудрий нарід.
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01.07.2021 12:05 Ответить
Та цілуй вже петю в лоб, і м... Господь з ним.
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01.07.2021 12:42 Ответить
Тупий Клім, причому тут Петя. Тут мова йде за вас дебілів 73% і Зелю, які знищили будівництво катерів в Україні та завод "Краз", який виготовляв коасні авто для військових. А зараз закуповують цивільні білоруські МАЗи і кацапські КАМАЗИ. Де логіка?
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01.07.2021 14:59 Ответить
США даже посла не назначат, какая-то кошелка старая на экскурсии ходит
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01.07.2021 13:19 Ответить
 
 