"Это поможет Украине защищать свои территориальные воды", - Квин посетила в Бердянске городок украинских моряков, построенный при содействии США. ВИДЕО

Временная поверенная в делах США Кристина Квин на прошлой неделе посетила Мариуполь и Бердянск, чтобы продемонстрировать непоколебимую поддержку Морской охраны Государственной пограничной службы Украины со стороны США, и всех остальных, кто защищает Украину и ее территориальные воды, а также способствует экономическому росту на востоке и по всей Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу посольства США в Украине.

"Сегодня был замечательный день, для меня он начался в Мариуполе, где я встречалась с представителями местной власти, осмотрела порт, а также пообщалась с местными предпринимателями,которые пытаются строить IT-бизнес в Мариуполе. Затем я посетила Бердянск, где увидела новые помещения, построенные в сотрудничестве с Офисом программы США по региональному управлению морской охраны Украины. Строительство только что завершилось, они помогут Украине защищать свои территориальные воды, свой суверенитет и территориальную целостность", - отметила Квин.

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