"Вы лжете людям!" - "Вопите, как сумасшедший!": "слуга народа" Гетманцев и экс-вице-премьер Розенко в прямом эфире спорят о тарифах и зарплатах. ВИДЕО
Народный депутат от "Слуги народа" Даниил Гетманцев и экс-вице-премьер-министр Павел Розенко в прямом эфире устроили спор из-за тарифов и зарплат в Украине.
Как информирует Цензор.НЕТ, конфликт между экс-вице-премьером и нардепом произошел в эфире телеканала "Украина 24".
Отметим, что оппоненты в ходе жесткого разговора перешли на личности и не стеснялись в выражениях. При этом политики обвиняли друг друга во лжи и манипуляциях.
Гетманцев: Меня очень возмущает то, когда представители прошлой власти так дерзко возмущаются повышению тарифов и уменьшению зарплат. Вы знаете, на сколько увеличились тарифы за 5 месяцев 2019 года и 5 месяцев 2021 года? На 13%.
Розенко: Какие 13%? Вам Минэкономики говорит, что 46%. Вы прямо лжете людям. Вы обещали уменьшение тарифов. Где уменьшение тарифов?
Гетманцев: Если вы будете вопить, как сумасшедший, мы с вами ни о чем не договоримся.
Розенко: Скажите людям, где уменьшение тарифов?
Гетманцев: Помолчите, помолчите.
Розенко: Нет, не помолчу.
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