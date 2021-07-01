РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11441 посетитель онлайн
Новости Видео Тарифы ЖКХ
9 866 102

"Вы лжете людям!" - "Вопите, как сумасшедший!": "слуга народа" Гетманцев и экс-вице-премьер Розенко в прямом эфире спорят о тарифах и зарплатах. ВИДЕО

Народный депутат от "Слуги народа" Даниил Гетманцев и экс-вице-премьер-министр Павел Розенко в прямом эфире устроили спор из-за тарифов и зарплат в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, конфликт между экс-вице-премьером и нардепом произошел в эфире телеканала "Украина 24".

Отметим, что оппоненты в ходе жесткого разговора перешли на личности и не стеснялись в выражениях. При этом политики обвиняли друг друга во лжи и манипуляциях.

Гетманцев: Меня очень возмущает то, когда представители прошлой власти так дерзко возмущаются повышению тарифов и уменьшению зарплат. Вы знаете, на сколько увеличились тарифы за 5 месяцев 2019 года и 5 месяцев 2021 года? На 13%.

Розенко: Какие 13%? Вам Минэкономики говорит, что 46%. Вы прямо лжете людям. Вы обещали уменьшение тарифов. Где уменьшение тарифов?

Гетманцев: Если вы будете вопить, как сумасшедший, мы с вами ни о чем не договоримся.

Розенко: Скажите людям, где уменьшение тарифов?

Гетманцев: Помолчите, помолчите.

Розенко: Нет, не помолчу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тарифы на отопление и горячую воду в этом году вырастут на треть, - прогноз Минэкономики

тарифы (1884) Розенко Павел (628) Гетманцев Даниил (410)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+43
Про "папередников" давно не канает,гетманцев. Тухлый зелёный подонок.
показать весь комментарий
01.07.2021 10:50
+42
"Вы лжете людям!" - "Вопите, как сумасшедший!": "слуга народа" Гетманцев и экс-вице-премьер Розенко в прямом эфире спорят о тарифах и зарплатах - Цензор.НЕТ 4168
показать весь комментарий
01.07.2021 11:00
+33
"Ви брешете людям!" - "Кричите, як божевільний!": "слуга народу" Гетманцев та ексвіцепрем'єр Розенко в прямому ефірі сперечаються про тарифи і зарплати - Цензор.НЕТ 796
показать весь комментарий
01.07.2021 11:05
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Нынешняя влада проводит Геноцид украинской нации.
Кто может и умеет - подавайте заявление в Международный суд.
показать весь комментарий
01.07.2021 19:03 Ответить
Страница 2 из 2
 
 