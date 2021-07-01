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"Слуга народа" Тищенко рассказал, что живет с тестем и тещей: "У меня нет домов". ВИДЕО

"Слуга народа" Николай Тищенко отрицает информацию из расследования журналистов о якобы его незадекларированной недвижимости и заявил, что у него нет дома.

Об этом он рассказал журналистам перед началом заседания Верховной Рады, передает Цензор.НЕТ.

"Так можно и этот дом ко мне. Мне очень жаль, до политики эта группа журналистов казалась мне профессиональной. То, что происходит сегодня, - это заказные статьи против меня. У меня нет домов. Это дом моего друга. Фотографии с 2016 года. Родители Аллы (ред. - Алла Барановская - жена Тищенко) приехали из Донецка. Они переселенцы. Мы живем в одном доме. Я горжусь, что родители Аллы приехали с Донбасса в Украину, что они украинцы. Мне гадко комментировать желтую прессу", - заявил Тищенко, комментируя расследование о том, что элитная недвижимость нардепа оформлена на членов семьи Ситак.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Элитная недвижимость Тищенко оформлена на членов семьи Ситак, сам нардеп прописан в родительской квартире на Оболони, в его декларации - 0 кв.м и 0 соток, - СМИ

По данным журналистов, Тищенко имеет незадекларированную недвижимость - дом, который его жена называет жилым, постит в Инстаграмме, а сам нардеп говорит, что он якобы туда "ездит в гости". Сам дом записан на Людмилу Ситак - мать Виталия Ситака, в квартире которого проживает депутат. Брат Виталия Ситака - Александр - является парламентским помощником народного депутата Николая Тищенко, а также совладельцем ресторана "Ришелье", который входит в "группу ресторанов Николая Тищенко". Также у нардепа есть другие объекты: элитная квартира и доли бизнеса, оформленные на членов семьи по фамилии Ситак.

Автор: 

ВР (29260) недвижимость (819) Тищенко Николай (336)


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Топ комментарии
+24
Тогда пусть проверят тестя и тещу, узнают откуда они украли деньги на покупку элитного жилья, в котором живет Тищенко и отправят его вороватую родню на проживание в другое место. Тут все просто.
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01.07.2021 11:11
+16
"Слуга народа" Тищенко рассказал, что живет с тестем и тещей: "У меня нет домов" - Цензор.НЕТ 947
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01.07.2021 11:23
+14
Слуги народа ( все депутаты и чиновники ) в течении 30 лет врут украинцам. И при этом почему то богатеют ТОЛЬКО ОНИ
Необходимо поддерживать журналистов - расследователей, чтобы прекратить это Массовое и наглое враньё .
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01.07.2021 11:17
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Скиньтесь Колі на курінь.
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02.07.2021 09:20 Ответить
Да хренушки этой босоте, не маленький перебьётся.
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12.10.2021 22:37 Ответить
А я ему верю,он не врет,потому что " ЗЕЛЬОНЫЕ" не врут,они 3,14здят и 3,14здят.Ударение в первом случае на И,во втором на Я.
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02.07.2021 20:13 Ответить
Тьфу на вас всех! В 70 лет жизнь только начинается!!!
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07.09.2021 12:38 Ответить
Да что ты чмо, лапшу вешаешь на уши, совсем нищий, да? Ну да, мы так и поверили твоим "правдивым" словам, тварь ты брехливая, точно такая же, как и все остальные поддонки.
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12.10.2021 22:33 Ответить
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