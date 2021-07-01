"Слуга народа" Тищенко рассказал, что живет с тестем и тещей: "У меня нет домов". ВИДЕО
"Слуга народа" Николай Тищенко отрицает информацию из расследования журналистов о якобы его незадекларированной недвижимости и заявил, что у него нет дома.
Об этом он рассказал журналистам перед началом заседания Верховной Рады, передает Цензор.НЕТ.
"Так можно и этот дом ко мне. Мне очень жаль, до политики эта группа журналистов казалась мне профессиональной. То, что происходит сегодня, - это заказные статьи против меня. У меня нет домов. Это дом моего друга. Фотографии с 2016 года. Родители Аллы (ред. - Алла Барановская - жена Тищенко) приехали из Донецка. Они переселенцы. Мы живем в одном доме. Я горжусь, что родители Аллы приехали с Донбасса в Украину, что они украинцы. Мне гадко комментировать желтую прессу", - заявил Тищенко, комментируя расследование о том, что элитная недвижимость нардепа оформлена на членов семьи Ситак.
По данным журналистов, Тищенко имеет незадекларированную недвижимость - дом, который его жена называет жилым, постит в Инстаграмме, а сам нардеп говорит, что он якобы туда "ездит в гости". Сам дом записан на Людмилу Ситак - мать Виталия Ситака, в квартире которого проживает депутат. Брат Виталия Ситака - Александр - является парламентским помощником народного депутата Николая Тищенко, а также совладельцем ресторана "Ришелье", который входит в "группу ресторанов Николая Тищенко". Также у нардепа есть другие объекты: элитная квартира и доли бизнеса, оформленные на членов семьи по фамилии Ситак.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Необходимо поддерживать журналистов - расследователей, чтобы прекратить это Массовое и наглое враньё .