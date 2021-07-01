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Чиновница ГМС выдала фейковый паспорт Украины вору в законе Ираклию Хуту и прописала его у себя дома, - "Слідство.Інфо". ВИДЕО

Бывшая чиновница Государственной миграционной службы Любовь Загоруй причастна к выдаче более чем десятка поддельных украинских паспортов, в частности, для вора в законе и обвиняемых в уголовных преступлениях. Некоторые из них прописывались дома у чиновницы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в расследовании "Слідство.Інфо".

По данным правоохранителей, экс-чиновница миграционной службы Любовь Загоруй причастна к выдаче фейкового паспорта вору в законе Ираклию Каличаве, известного в криминальном мире как Ираклий Хуту. Украинские медиа называют его одним из самых влиятельных воров в законе на постсоветском пространстве.

Еще в 2006 году Ираклий Каличава получил украинский паспорт, который ему выдали в Харьковской области. Однако затем ГМС признала этот паспорт недействительным. Каличаву минимум дважды задерживали и депортировали из Украины. В частности, из-за преступной деятельности, сообщали в Службе безопасности Украины. Во время одного из задержаний у него нашли и изъяли фейковый паспорт.

Чиновница ГМС выдала фейковый паспорт Украины вору в законе Ираклию Хуту и прописала его у себя дома, - Слідство.Інфо 01
Фото: Слідство.Інфо

Как следует из судебных постановлений, Любовь Загоруй, которая на тот момент работала ведущим специалистом Раздельнянского райотдела ГМС в Одесской области, была причастна к выдаче фейкового паспорта для вора в законе.

"Кроме того установлено, что должностными лицами Раздельнянского РС и ГУ ГМС в Одесской области был выдан паспорт гражданина Украины на установочные данные Вайсман Георгий Михайлович, 20.07.1980 г.р., который был оформлен лицу из криминальной среды, вору в законе, гражданину Грузии Каличаве Ираклию Михайловичу (Ираклию Хуту)", - говорится в судебных документах, имеющихся в распоряжении "Слідства.Інфо".

По данным правоохранителей, Ираклий Каличава прописался в той же квартире, где проживала чиновница ГМС Любовь Загоруй, в г. Раздельная Одесской области. Следовательно, в квартире, где жила Загоруй, были зарегистрированы более десяти человек, которым также могли выдать фейковые паспорта в Раздельнянской ГМС. В том числе и тем, кто совершал преступления за рубежом и даже был объявлен в международный розыск, утверждают следователи.

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После служебной проверки ГМС признала недействительными эти паспорта, а в отношении Любови Загоруй и других чиновников миграционной службы начали уголовное производство. Сейчас дело находится в Государственном бюро расследований. Как выяснили репортеры, следователи ГБР уже дважды пытались его закрыть. Однако потом прокуроры все-таки восстанавливали расследование.

Также Любовь Загоруй в апреле 2021 г.  вручили уведомление о подозрении в другом, но похожем деле. По данным прокуратуры, чиновница была причастна к выдаче фейкового паспорта Сергею Мысливому, который долгое время скрывался от украинских правоохранителей за преступления против участников Евромайдана. Согласно материалам дела, он причастен к похищению активистов Майдана Юрия Вербицкого и Игоря Луценко. Мужчин тогда похитили из больницы и пытали. Луценко удалось сбежать, Вербицкого позже нашли мертвым.

Обвиняемый Сергей Мысливий долгое время скрывался от правоохранителей. По данным следствия, он использовал поддельный паспорт, который был оформлен в том же Раздельнянском райотделе миграционной службы в Одесской области. Как следует из материалов дела, Любовь Загоруй собственноручно заполнила на него документы и даже поставила подпись при выдаче этого документа. А зарегистрировали Сергея Мысливого в той же квартире в г. Раздельной, где проживает Любовь Загоруй.

Правоохранители направили это дело в суд, однако в июле 2021-го Раздельнянский районный суд Одесской области освободил Любовь Загоруй от уголовной ответственности из-за истечения сроков давности.

"Лицо_1 (Любовь Загоруй. - Ред.), обвиняемое в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст. 366 УК Украины, освободить от уголовной ответственности "..." в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности", - говорится в решении суда.

Журналисты "Слідства.Інфо" приехали к дому, где проживает Любовь Загоруй и где были прописаны вор в законе и другие. Однако, женщина отказалась с ними общаться и отвечать на вопросы.

В конце 2019 г. она уволилась из Государственной миграционной службы. Однако, как следует из документов, не из-за служебного расследование, а по соглашению сторон.

вор в законе (314) ГМС (49) Слідство.Інфо (43)


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Топ комментарии
+6
В министерстве миграции творятся чудеса . Потому что безударные депутаты до сих пор не привели украинское законодательство в соответствии с законами о миграции ЕС и превратили Украину в проходной двор ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ СОВКА
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01.07.2021 11:53
+4
картина будет завершенной, если представители полиция морали начнут оказывать секс услуги на окружной
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01.07.2021 12:04
+3
срок давности вроде когда подозреваемый под расследованием, но следуны обосрались и тогда его опускают, тьху, отпускают. ибо мона убить кого-то за деньги - свалить на 10 лет в какое-то село, отсидеться и все - чист.
так шо в статье что-то не так. и да, эту мразь надо бы кинуть в обезьянник к таким ею любимым ворам и законникам. лет на 5.
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01.07.2021 11:52
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Любовь зла, полюбишь и козла.
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01.07.2021 11:48 Ответить
срок давности вроде когда подозреваемый под расследованием, но следуны обосрались и тогда его опускают, тьху, отпускают. ибо мона убить кого-то за деньги - свалить на 10 лет в какое-то село, отсидеться и все - чист.
так шо в статье что-то не так. и да, эту мразь надо бы кинуть в обезьянник к таким ею любимым ворам и законникам. лет на 5.
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01.07.2021 11:52 Ответить
В министерстве миграции творятся чудеса . Потому что безударные депутаты до сих пор не привели украинское законодательство в соответствии с законами о миграции ЕС и превратили Украину в проходной двор ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ СОВКА
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01.07.2021 11:53 Ответить
В министерстве миграции крутятся деньги,сопоставимые с деньгами,крутящимися на таможне.Золотое дно.
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01.07.2021 11:58 Ответить
Сколько по всей стране выдали таких паспортов всякие загоруйки.
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01.07.2021 11:54 Ответить
картина будет завершенной, если представители полиция морали начнут оказывать секс услуги на окружной
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01.07.2021 12:04 Ответить
Мало платят чиновницам ! Не хватало тетке на Бентли....Скорее примите закон монобольшинством ,- каждой тетке по 70 000 гр в месяц + оздоровительные + за интенсивность+ за лояльность к зеленой власти + еще за что -нибудь ! И тогда случится зеленое чудо,- тетка перестанет прописывать воров в своей квартире.
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01.07.2021 12:06 Ответить
Пан Херащенко знову передав флешку з інформацією для службового користування зеленому Фігусу?
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01.07.2021 12:15 Ответить
Іраклій, я вас любіла о... на-на-на-на... ))
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01.07.2021 12:16 Ответить
Во! Крёстная мама сразу нескольких воров в законе! Помню в 90-х гг в Одессе хоронили какого-то вора в законе. Так на похороны пришёл весь партактив Одессой области. Наш директор Черноморского Главморагентства "Инфлот" был там ( он был бывшим секретарём КПСС Одесского СРЗ).
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01.07.2021 12:20 Ответить
так совок=воровство. воровство прав человека, жизней, еды, чужих изобретений, комфорта, будущего.
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01.07.2021 12:40 Ответить
Воры срослись с властью еще при Андропове, или даже раньше...
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01.07.2021 15:42 Ответить
Випишіть їй премію - річну зарплату. За благородство та альтруїзм.
Все для людей ! Навіть .... своє ліжко.
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01.07.2021 12:24 Ответить
Чиновники Зеленского готовы прописывать воров в законе даже у себя на квартире, в их голове они давно уже там прописаны. Уже невозможно там отличить , где вор-злочинец, где чиновник с зеленой плесенью.
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01.07.2021 12:41 Ответить
В подчинении у Пихамовой
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01.07.2021 14:52 Ответить
Она работала при мародере , и да - где расследование получения всякой швалью укр паспорта , при слитой видеосьемке , когда кум сывочелого Луценко на всю страну совершил преступление - рассекретил агента Шевченко ?
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01.07.2021 14:45 Ответить
У тій службі майже усі, як ця сук@.
Там можна 99 відсотків посадити на лаву підсудних .
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01.07.2021 13:06 Ответить
не робіть цій пані "больно". Вона гвинтик. Без розпорядження начальника УМВС хер хто крок ступить. Не неї випало, бо забезпечувала прописку. МВС ніколи не повідомляло і не повідомить при Авакову, що всі затримані ним законники мають паспорти на інші призвіща. Ця практика існує з часів СРСР. Луценко також не повідомляв як законники отримують інші паспорти. А тут з грузина зробили єврея. Ха-ха. Кетайцями ще їх не роблять, а пора б. Система дала невеличкий збій, нічого. ДБР не змогло закрити, закрив суд. Через два три місяці видадуть новий паспорт десь в Причепилівці. Система, Однако.
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01.07.2021 13:27 Ответить
Получение укрпаспорта - это СБУ . Поэтому когда за ж взяли чиновницу из мигр службы - еще при барыге- Луценко как генпрокурор ее отмазывал ...
И да - Зеленский назначил нач СБУ хотя бы лейтенанта , а соевый - простого ВОДИТЕЛЯ )))
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01.07.2021 14:49 Ответить
Для адептов Зели и Пороха: эти чиновники всегда были и будут сутью этого государства
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01.07.2021 14:55 Ответить
Так блін бабла хочеться, що аж у себе дома прописують ссуки...
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01.07.2021 14:57 Ответить
І шо?
А нішо.
Це ж не Семенченко.
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01.07.2021 15:22 Ответить
Где то тихонько заплакала Дина Пимахова..
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01.07.2021 15:41 Ответить
 
 