Чиновница ГМС выдала фейковый паспорт Украины вору в законе Ираклию Хуту и прописала его у себя дома, - "Слідство.Інфо". ВИДЕО

Бывшая чиновница Государственной миграционной службы Любовь Загоруй причастна к выдаче более чем десятка поддельных украинских паспортов, в частности, для вора в законе и обвиняемых в уголовных преступлениях. Некоторые из них прописывались дома у чиновницы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в расследовании "Слідство.Інфо".

По данным правоохранителей, экс-чиновница миграционной службы Любовь Загоруй причастна к выдаче фейкового паспорта вору в законе Ираклию Каличаве, известного в криминальном мире как Ираклий Хуту. Украинские медиа называют его одним из самых влиятельных воров в законе на постсоветском пространстве.

Еще в 2006 году Ираклий Каличава получил украинский паспорт, который ему выдали в Харьковской области. Однако затем ГМС признала этот паспорт недействительным. Каличаву минимум дважды задерживали и депортировали из Украины. В частности, из-за преступной деятельности, сообщали в Службе безопасности Украины. Во время одного из задержаний у него нашли и изъяли фейковый паспорт.



Фото: Слідство.Інфо

Как следует из судебных постановлений, Любовь Загоруй, которая на тот момент работала ведущим специалистом Раздельнянского райотдела ГМС в Одесской области, была причастна к выдаче фейкового паспорта для вора в законе.

"Кроме того установлено, что должностными лицами Раздельнянского РС и ГУ ГМС в Одесской области был выдан паспорт гражданина Украины на установочные данные Вайсман Георгий Михайлович, 20.07.1980 г.р., который был оформлен лицу из криминальной среды, вору в законе, гражданину Грузии Каличаве Ираклию Михайловичу (Ираклию Хуту)", - говорится в судебных документах, имеющихся в распоряжении "Слідства.Інфо".

По данным правоохранителей, Ираклий Каличава прописался в той же квартире, где проживала чиновница ГМС Любовь Загоруй, в г. Раздельная Одесской области. Следовательно, в квартире, где жила Загоруй, были зарегистрированы более десяти человек, которым также могли выдать фейковые паспорта в Раздельнянской ГМС. В том числе и тем, кто совершал преступления за рубежом и даже был объявлен в международный розыск, утверждают следователи.

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После служебной проверки ГМС признала недействительными эти паспорта, а в отношении Любови Загоруй и других чиновников миграционной службы начали уголовное производство. Сейчас дело находится в Государственном бюро расследований. Как выяснили репортеры, следователи ГБР уже дважды пытались его закрыть. Однако потом прокуроры все-таки восстанавливали расследование.

Также Любовь Загоруй в апреле 2021 г. вручили уведомление о подозрении в другом, но похожем деле. По данным прокуратуры, чиновница была причастна к выдаче фейкового паспорта Сергею Мысливому, который долгое время скрывался от украинских правоохранителей за преступления против участников Евромайдана. Согласно материалам дела, он причастен к похищению активистов Майдана Юрия Вербицкого и Игоря Луценко. Мужчин тогда похитили из больницы и пытали. Луценко удалось сбежать, Вербицкого позже нашли мертвым.

Обвиняемый Сергей Мысливий долгое время скрывался от правоохранителей. По данным следствия, он использовал поддельный паспорт, который был оформлен в том же Раздельнянском райотделе миграционной службы в Одесской области. Как следует из материалов дела, Любовь Загоруй собственноручно заполнила на него документы и даже поставила подпись при выдаче этого документа. А зарегистрировали Сергея Мысливого в той же квартире в г. Раздельной, где проживает Любовь Загоруй.

Правоохранители направили это дело в суд, однако в июле 2021-го Раздельнянский районный суд Одесской области освободил Любовь Загоруй от уголовной ответственности из-за истечения сроков давности.

"Лицо_1 (Любовь Загоруй. - Ред.), обвиняемое в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст. 366 УК Украины, освободить от уголовной ответственности "..." в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности", - говорится в решении суда.

Журналисты "Слідства.Інфо" приехали к дому, где проживает Любовь Загоруй и где были прописаны вор в законе и другие. Однако, женщина отказалась с ними общаться и отвечать на вопросы.

В конце 2019 г. она уволилась из Государственной миграционной службы. Однако, как следует из документов, не из-за служебного расследование, а по соглашению сторон.