"Дякуємо!" и "Слава Україні!": украинская диаспора встретила национальную сборную по футболу в Риме. ВИДЕО

Сборная Украины по футболу прилетела в Рим, где ей предстоит сыграть в четверть финале Евро-2020 против команды Англии. Игра состоится в Риме на Стадио Олимпико 3 июля в 22.00 по киевскому времени.

У входа в отель футболистов встретила украинская диаспора в Италии, передает Цензор.НЕТ.

Украинцы скандированиями: "Украина!", "Молодцы!", "Спасибо!", "Слава Украине!".

Также они пожелали удачи украиснким футболистам в предстоящем матче.

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