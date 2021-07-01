"Дякуємо!" и "Слава Україні!": украинская диаспора встретила национальную сборную по футболу в Риме. ВИДЕО
Сборная Украины по футболу прилетела в Рим, где ей предстоит сыграть в четверть финале Евро-2020 против команды Англии. Игра состоится в Риме на Стадио Олимпико 3 июля в 22.00 по киевскому времени.
У входа в отель футболистов встретила украинская диаспора в Италии, передает Цензор.НЕТ.
Украинцы скандированиями: "Украина!", "Молодцы!", "Спасибо!", "Слава Украине!".
Также они пожелали удачи украиснким футболистам в предстоящем матче.
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а ручком помахать сможет и такой балабол, как ты
т.к. они вышли в 1/8 финала
а ты - мелкий кацапский бот
Крысы позорные....
нажаль.. стомлені хлопці трошки байдужі і заклопотані були...
Це зайвий раз підкреслює, що ця команда грає не для людей, не для України, а заради своїх майбутніх контрактів.
Я не чую на відео, щоб люди обурювалися і щось казали з приводу - =не відповіли=, =не посміхнулися= і т.п.
Так, як наші дякували вболівальникам і постійно зазначали це в інтерв*ю (жодної підстави сумніватися у щирості їхніх слів не було), для мене унеможливлює факт демонстративного ігнорування.
Тому робити висновки не можу. Почекаю додаткової інформації.