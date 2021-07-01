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"Из пафосной комедии под названием "Деолигархизация" планируют сделать большой сериал для поддержания рейтинга", - Сюмар. ВИДЕО

Законопроект о деолигархизации, внесенный на рассмотрение парламента - это фарс и комедия.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила с трибуны Верховной Рады нардеп Виктория Сюмар.

"Сейчас в этом зале разыграют пафосную комедию под названием "Деолигархизация" из которой планируют сделать большой сериал для поддержания рейтинга. Люди, которые сейчас при власти раньше специализировались на съемке комедий. И, мне кажется, продолжают делать это дальше... Закон, который сейчас будет представляться в парламенте, пахнет мегакоррупционной схемой. Принцип которой "вход - рубль, выход - десять"... Самая большая комедия в том, что олигархи радостно проголосуют этот закон. Они прекрасно знают, что это всего-навсего игра. Игра для электората. Олигархи завтра и дальше будут получать сверхприбыли... Это плохая и нечесная комедия... Для того, чтобы бороться с олигархами необходимо принимать антимонопольное законодательство, нужно не брать людей олигархов в списки партий и не назначать этих людей министров", - заявила Сюмар.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "ЕС", "Голос" и "Батькивщина" разработали собственный законопроект о борьбе с олигархами: Влияние олигархов должны ограничивать антикоррупционные органы

Автор: 

законопроект (3222) олигарх (1026) Сюмар Виктория (422)


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Топ комментарии
+14
большого не получится. закон будет отменен и всех делов. Маленькому криворожскому поцу, в силу того, чем он является, не по силам большие вещи. Даже нагадить не может не обгадившись. В этом весь зеленский.
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01.07.2021 18:13
+14
Какая деолигархизация? Кто ее будет делать? Говорящая кукла Коломойского? Надеюсь разведка США понимает что это спектакль, не более.
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01.07.2021 18:19
+13
нет= про недоразумение гнусавое на должности президента
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01.07.2021 18:17
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Сюмар это мелкая аферистка и не более того ,все её бредни связаны только с одним ,её пятак отодвинули от корыта ...
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01.07.2021 18:09 Ответить
у ее зашитник вавы великого борцуна с олирахами ртом особенно на корпартивах и под халатами в банях
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01.07.2021 18:10 Ответить
это ты про путина-***** ?
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01.07.2021 18:16 Ответить
нет= про недоразумение гнусавое на должности президента
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01.07.2021 18:17 Ответить
Представитель 73% ?
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01.07.2021 18:16 Ответить
Сюмар сравнивала эпопею с Чаусом с терактом в Солсберри... Это всё, что надо знать о ней
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01.07.2021 18:21 Ответить
Её бы надо отправить на нары ,пусть форму шьёт ,хоть какая-то будет польза от этого существа ...
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01.07.2021 18:26 Ответить
За що ? Стаття ?
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01.07.2021 18:49 Ответить
Вона порівняла з фактом отруєння ?
На якій хвилині ?
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01.07.2021 18:49 Ответить
ето тебе шарий с ютубчика расказал
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01.07.2021 19:24 Ответить
большого не получится. закон будет отменен и всех делов. Маленькому криворожскому поцу, в силу того, чем он является, не по силам большие вещи. Даже нагадить не может не обгадившись. В этом весь зеленский.
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01.07.2021 18:13 Ответить
Какая деолигархизация? Кто ее будет делать? Говорящая кукла Коломойского? Надеюсь разведка США понимает что это спектакль, не более.
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01.07.2021 18:19 Ответить
конечно понимает. даже больше, чем понимает.
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01.07.2021 18:21 Ответить
Відмінений коли і ким ??
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01.07.2021 18:50 Ответить
Есть Конституционный суд. Есть "ВИСНОВОК на проект Закону України «Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)" від 'Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України'. Там разгром этого закона. Тотальный. Нет статей Конституции, который этот закон не нарушал бы. Потому отменят без вариантов.
Но есть нюанс: закон сначала надо принять
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01.07.2021 19:03 Ответить
Так. І Зе його підпише. І він вступить у дію.
А далі почнеться юридична свистопляска на 3 роки.
Все. Цього достатньо.
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01.07.2021 20:44 Ответить
Для кого достаточно?
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01.07.2021 20:57 Ответить
Сначала была борьба с коррупцией. Теперь борьба с олигархами.

Интересно, какую завтра выдумают лабуду для народа?

Настоящая деолигархизация должна предусматривать помещение в Гуантанамо 99% украинского парламента и украинской верхушки вообще.

Кстати всключая и саму Сюмар, которая ходит под олигархом Порошенко.

Депутат, который не под каким-то олигархом - это нонсенс в Украине.

Необходимо прямое правление США, всю гнилую верхушку - на корм акулам.
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01.07.2021 18:17 Ответить
хто-хто присвоює звання олігарха? На яких підставах?
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01.07.2021 18:52 Ответить
По проекту Закону - РНБО.
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01.07.2021 21:09 Ответить
я то знаю. А от 73/43%зебіл https://censor.net/ua/user/432328 - хоче також брати участь в "коронації"...
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01.07.2021 21:31 Ответить
Якщо усі депутати під олігархами, значить справа не в олігархах, а виборцях.
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01.07.2021 21:08 Ответить
Сюмар даже так не боролась! Критиковать ртом - не мешки ворочать...
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01.07.2021 18:29 Ответить
А хто боровся? Можна приклади цієї боротьби та хто з олігархів постраждав від цієї боротьби?
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01.07.2021 18:33 Ответить
ЇЇ ТРЕБА ПРОСТИТИ , ЇЇ ГОДУЄ ПОРОШЕНКО.
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01.07.2021 18:38 Ответить
Сюмар права. Скоро этот закон отменят.
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01.07.2021 18:56 Ответить
КС не працює.
І коли скоро це буде ??
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01.07.2021 21:07 Ответить
Коли достеменно відомо "ху із ху", можна сміливо робити висновок - соєвому припікає, а отже він кидає на амбразури недорікуватих, але наближених до тіла "санчо пансів", типу Сюмар, Гончаренка, етс. Інтелектуалів в оточенні сивочолого не водилось від початку. Власне, як і серед його адептів, тут на цензорі, прописаних.
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01.07.2021 19:00 Ответить
Все правильно каже
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01.07.2021 19:51 Ответить
Ким Чен Ын отдыхает...
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01.07.2021 20:46 Ответить
 
 