"Из пафосной комедии под названием "Деолигархизация" планируют сделать большой сериал для поддержания рейтинга", - Сюмар. ВИДЕО
Законопроект о деолигархизации, внесенный на рассмотрение парламента - это фарс и комедия.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила с трибуны Верховной Рады нардеп Виктория Сюмар.
"Сейчас в этом зале разыграют пафосную комедию под названием "Деолигархизация" из которой планируют сделать большой сериал для поддержания рейтинга. Люди, которые сейчас при власти раньше специализировались на съемке комедий. И, мне кажется, продолжают делать это дальше... Закон, который сейчас будет представляться в парламенте, пахнет мегакоррупционной схемой. Принцип которой "вход - рубль, выход - десять"... Самая большая комедия в том, что олигархи радостно проголосуют этот закон. Они прекрасно знают, что это всего-навсего игра. Игра для электората. Олигархи завтра и дальше будут получать сверхприбыли... Это плохая и нечесная комедия... Для того, чтобы бороться с олигархами необходимо принимать антимонопольное законодательство, нужно не брать людей олигархов в списки партий и не назначать этих людей министров", - заявила Сюмар.
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На якій хвилині ?
Но есть нюанс: закон сначала надо принять
А далі почнеться юридична свистопляска на 3 роки.
Все. Цього достатньо.
Интересно, какую завтра выдумают лабуду для народа?
Настоящая деолигархизация должна предусматривать помещение в Гуантанамо 99% украинского парламента и украинской верхушки вообще.
Кстати всключая и саму Сюмар, которая ходит под олигархом Порошенко.
Депутат, который не под каким-то олигархом - это нонсенс в Украине.
Необходимо прямое правление США, всю гнилую верхушку - на корм акулам.
І коли скоро це буде ??