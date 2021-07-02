"Украина - самая конченая страна", - гламурная блогерша из Одессы возмутилась задержкой авиарейса из Борисполя в Турцию. ВИДЕО

Жительница Одессы, известная в соцсетях под псевдонимом Miss Verona, возмутилась задержкой авиарейса из Борисполя в Турцию, ненадлежащей работой сотрудников аэропорта и назвала Украину самой конченой страной.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Обозреватель, такое мнение гламурная блогерша опубликовала у себя в соцсетях, чем ожидаемо вызвала резкую волну критики и травли. Неудивительно, что уже спустя несколько минут Miss Verona опубликовала новый ролик, где указала, что ее неверно поняли, а вообще, она патриотка Одессы, а не Украины.

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