"Украина - самая конченая страна", - гламурная блогерша из Одессы возмутилась задержкой авиарейса из Борисполя в Турцию. ВИДЕО
Жительница Одессы, известная в соцсетях под псевдонимом Miss Verona, возмутилась задержкой авиарейса из Борисполя в Турцию, ненадлежащей работой сотрудников аэропорта и назвала Украину самой конченой страной.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Обозреватель, такое мнение гламурная блогерша опубликовала у себя в соцсетях, чем ожидаемо вызвала резкую волну критики и травли. Неудивительно, что уже спустя несколько минут Miss Verona опубликовала новый ролик, где указала, что ее неверно поняли, а вообще, она патриотка Одессы, а не Украины.
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- Плодятся...
А з губами що?
Ссылка (https://www.youtube.com/watch?v=nuvUKfOC8KI&t=33s&ab_channel=%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%91%D0%9B%D0%9E%D0%93)
Хотя, видимо, разница - минимальная.
А причина задержки?Может быть у какой то девахи типа тебя, разорвало силикон в самолёте в воздушной яме.И самолёт встал на незапланированную сан.обработку.Ну возможно же такое?А ты сразу возмущаешься
а у этой ТП - мозги куриные. и свои размышления и выводы оно может протолкнуть себе глубже в мохнатку или в свои рыбьи верхние губы. Аминь.
так шта, ты реально тупая, нельзя любить Одессу и ненавидеть при этом Украину, они идут только в одном флаконе.
руSSкому міру повірити....себе обманути!!
В Одессе - это, как правило, владелец морской/около-морской компании, или 7-й километр.
Такие сильно воруют на налогах.
Задача - определить папика и "полюбить" его с помощью органов (правоохранительных)
Так сделали бы в любой уважающей себя стране.
Но у нас правит Знелил - потому дэвочка может отдыхать спокойно...
дюже захотела
по звязді мешалкой
по губам да в тело
союзов..........
россия -6
москва - 6
кремль 6
666.
.
партия
е.?.иная
россия
-666
А у кисилева спросите о совпадении..
???
???