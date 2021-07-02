"Общак" Офиса Президента наполняется олигархами и составляет $60-80 млн каждый месяц", - Лерос. ВИДЕО
Незаконное финансирование партии "Слуга народа" составляет около $60-80 миллионов ежемесячно.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "Прямий" заявил внефракционный нардеп Гео Лерос. По его словам, "общак" Офиса Президента наполняется за счет олигархов.
"На сегодняшний день 236 народных депутатов получают конверт из Офиса Президента, который наполняется олигархами. На сегодняшний день "общак" Офиса Зеленского составляет от 60 до 80 миллионов доларов ежемесячно", - сказал Лерос.
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Для Зеленського росіяни, які на 90% радіють кримнашу, які підтримують окупантів на Кримі і Донбасі - адіннарот.
Криворізьке приниження хоче, щоб ми всі розмовляли з ним на адном язикє!
І хтось вірить, що ця вражина робитиме щось на користь українців і України?
Цей виродок до мозку кісток - антиукраїнський.
Два эпизода: 1) граница с Крымом ("Крым это Украина", если что). Украинский таможенник спрашивает, есть ли с собой рубли. Да, отвечаем. "А почему вы везете с собой валюту оккупантов?" - Потому что там надо на что-то жить. "А низзя!" После часового (!) препирательства и просьб показать документы "пачему низзя", и обьяснений, что если Крым это Украина, почему он сам ведет себя , как оккупант (никакого уважения, хамство, беззаконие, вымогательство), пропускает.
2) Меловое. Толпа переселенцев, пробуют вьехать в СВОЮ УКРАИНУ. Погранец с помятой физиономией пропускает по пять человек: "те, кто по протоколу", и "кто без протокола". В переводе на нормальный язык, те, кто пересекал границу из "днр/лнр" в Россию (штраф, установленный Украиной для СВОИХ (!) ГРАЖДАН, не имеющих другой возможности приехать в Украину, 1700 грн и те, кто" как бы не нарушал" (просто не признаются - других-то способов выехать из зоны просто нет (!) ).
Когда у людей в толпе начинает скакать давление за 200, вызывают скорую (потом еще одну), у женщин и детей начинается истерика, эта же сволочь в форме (защитника Украины!), милостиво начинает пропускать побыстрее.
Украина. Другой не бывает. Другой не будет.
Зе - клоун, профан, марионетка олигархата Ахметки, коломойского. Все его окружение коррупционеры, ворье. Нары за ними плачут.
І має бути за це покараним.
Минулого тижня близько 5 тисяч українців вийшли на Банкову, в Києві, бо їм не потрібен президент-зрадник, який відпускає російський найманців. Цього разу ми зробимо перший важливий крок до покарання президента-зрадника.
Президент обіцяв, що зробить всіх разом. Але буде навпаки - ми зробимо його.
6 липня об 11:00 ми збираємось разом у столиці, щоб подати заяву про вчинення президентом злочину за ст. 111 «Державна зрада» до Державного бюро розслідувань.
Зливати спецоперацію із затримання «вагнерівців» було великою помилкою. І цю помилку ми не пробачимо.
6 липня
11:00
вул. Симона Петлюри, 15 (найближчі станції метро Вокзальна та Університет)
Подія: https://www.facebook.com/events/939126483597537/ Заява по 111 статті
"Великий розпил" без тендерів - зеленський дає зелене світло!"
https://www.youtube.com/watch?v=LW2n7EX5Y4Q
и спускать свои решания вниз - в СНБО и Зеленому поцу.
Дивно, що цього "мєтіса" досі у ЄС не оформили, там таких кожен другий.))