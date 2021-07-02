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"Общак" Офиса Президента наполняется олигархами и составляет $60-80 млн каждый месяц", - Лерос. ВИДЕО

Незаконное финансирование партии "Слуга народа" составляет около $60-80 миллионов ежемесячно.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "Прямий" заявил внефракционный нардеп Гео Лерос. По его словам, "общак" Офиса Президента наполняется за счет олигархов.

"На сегодняшний день 236 народных депутатов получают конверт из Офиса Президента, который наполняется олигархами. На сегодняшний день "общак" Офиса Зеленского составляет от 60 до 80 миллионов доларов ежемесячно", - сказал Лерос.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Закон о деолигархизации является фарсом, - Лерос

Автор: 

деньги (932) олигарх (1026) Офис Президента (1797) Лерос Гео (378)


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Топ комментарии
+38
"Общак" Офісу Президента наповнюється олігархами і становить $60-80 млн щомісяця", - Лерос - Цензор.НЕТ 8238
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02.07.2021 12:08
+21
Благодаря президентству этого имбецила-зеленского Украину послали нах.. и европа и америка.
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02.07.2021 12:09
+19
"Общак" Офісу Президента наповнюється олігархами і становить $60-80 млн щомісяця", - Лерос - Цензор.НЕТ 4562
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02.07.2021 13:03
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Страница 2 из 2
Литинанта бакланова туда главным не просто так назначили...
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02.07.2021 12:35 Ответить
Этот Бендер-бей уже в пуле порохоботов.
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02.07.2021 12:38 Ответить
https://oleg-leusenko.livejournal.com/13801002.html Ворог на Банковій, а ми чекаємо миру і добробуту на дивані.

Для Зеленського росіяни, які на 90% радіють кримнашу, які підтримують окупантів на Кримі і Донбасі - адіннарот.
Криворізьке приниження хоче, щоб ми всі розмовляли з ним на адном язикє!
І хтось вірить, що ця вражина робитиме щось на користь українців і України?
Цей виродок до мозку кісток - антиукраїнський.

"Общак" Офісу Президента наповнюється олігархами і становить $60-80 млн щомісяця", - Лерос - Цензор.НЕТ 4112
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02.07.2021 12:47 Ответить
"Общак" Офісу Президента наповнюється олігархами і становить $60-80 млн щомісяця", - Лерос - Цензор.НЕТ 5549
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03.07.2021 02:29 Ответить
Среди прочего выделил "В УКРАИНЕ ДОЛЖНА БЫТЬ СИЛЬНАЯ ВЛАСТЬ".
Два эпизода: 1) граница с Крымом ("Крым это Украина", если что). Украинский таможенник спрашивает, есть ли с собой рубли. Да, отвечаем. "А почему вы везете с собой валюту оккупантов?" - Потому что там надо на что-то жить. "А низзя!" После часового (!) препирательства и просьб показать документы "пачему низзя", и обьяснений, что если Крым это Украина, почему он сам ведет себя , как оккупант (никакого уважения, хамство, беззаконие, вымогательство), пропускает.
2) Меловое. Толпа переселенцев, пробуют вьехать в СВОЮ УКРАИНУ. Погранец с помятой физиономией пропускает по пять человек: "те, кто по протоколу", и "кто без протокола". В переводе на нормальный язык, те, кто пересекал границу из "днр/лнр" в Россию (штраф, установленный Украиной для СВОИХ (!) ГРАЖДАН, не имеющих другой возможности приехать в Украину, 1700 грн и те, кто" как бы не нарушал" (просто не признаются - других-то способов выехать из зоны просто нет (!) ).
Когда у людей в толпе начинает скакать давление за 200, вызывают скорую (потом еще одну), у женщин и детей начинается истерика, эта же сволочь в форме (защитника Украины!), милостиво начинает пропускать побыстрее.
Украина. Другой не бывает. Другой не будет.
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03.07.2021 09:59 Ответить
Чувака мабуть пре,що все повз нього!!!
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02.07.2021 12:52 Ответить
Других вариантов нет?
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02.07.2021 13:32 Ответить
"Общак" Офісу Президента наповнюється олігархами і становить $60-80 млн щомісяця", - Лерос - Цензор.НЕТ 4562
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02.07.2021 13:03 Ответить
ёпт https://censor.net/ru/news/3274599/zakon_o_deoligarhizatsii_yavlyaetsya_farsom_leros Думает Зе что все во круг дураки, а он и его олигархической партия Слуга олигархов - умнее всех, которая на конвертах и побегушках Ахметки и Коломойши.
Зе - клоун, профан, марионетка олигархата Ахметки, коломойского. Все его окружение коррупционеры, ворье. Нары за ними плачут.
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02.07.2021 21:04 Ответить
онЪ всё врётЪ даказательствЪ нетЪ это чорная завистЪ
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02.07.2021 13:30 Ответить
Так этого и хотело 73-х процентное мыло.
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02.07.2021 13:34 Ответить
Очень показательно как порохоботы оскорбляют украинцев.Заскринил.
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02.07.2021 15:14 Ответить
Это ещё милое высказывание, тут можно и не такого прочитать...
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02.07.2021 15:59 Ответить
Деньги есть, но вы держитесь
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02.07.2021 13:43 Ответить
ЭТО НЕ ОБЩАК, А ЧЕРТЯК !!!
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02.07.2021 15:34 Ответить
А тарифи ростуть ... (як 10000 слуг нагнули народ України, але вони слуги олігархів).
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02.07.2021 17:58 Ответить
"Общак" Офісу Президента наповнюється олігархами і становить $60-80 млн щомісяця", - Лерос - Цензор.НЕТ 9697
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02.07.2021 18:41 Ответить
Зелох в выборам готовится опять зебуинов скупит
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02.07.2021 18:43 Ответить
ну конечно в квартале столько не заработаешь
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02.07.2021 19:23 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/26940388.html Зеленський має бути покараним за державну зраду "Общак" Офісу Президента наповнюється олігархами і становить $60-80 млн щомісяця", - Лерос - Цензор.НЕТ 4119Чим відрізняється хороший лідер держави від Володимира Зеленського? Хороший лідер не вчиняє державної зради. А от наш президент вчиняє.

І має бути за це покараним.

Минулого тижня близько 5 тисяч українців вийшли на Банкову, в Києві, бо їм не потрібен президент-зрадник, який відпускає російський найманців. Цього разу ми зробимо перший важливий крок до покарання президента-зрадника.

Президент обіцяв, що зробить всіх разом. Але буде навпаки - ми зробимо його.

6 липня об 11:00 ми збираємось разом у столиці, щоб подати заяву про вчинення президентом злочину за ст. 111 «Державна зрада» до Державного бюро розслідувань.

Зливати спецоперацію із затримання «вагнерівців» було великою помилкою. І цю помилку ми не пробачимо.

6 липня
11:00
вул. Симона Петлюри, 15 (найближчі станції метро Вокзальна та Університет)

Подія: https://www.facebook.com/events/939126483597537/ Заява по 111 статті
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02.07.2021 19:25 Ответить
...забагато "ми", як на одного недоумка. Скидається на відозву глиста.
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02.07.2021 22:18 Ответить
В 2013г. перед Майданом в Украине не была 300000 ветеранов войны (несомненно вооруженных), в Украине не было такого количества оружия, а сейчас в 2021г. все это есть. Если Зеленский и его банда будут продолжать заниматься узурпацией власти, уже не будет Майдана и не будет ни одного выстрела. Эти ветераны просто придут и вынесут эту "власть" за ноги и никто их не остановит, никто даже не будет пытаться это сделать, несмотря ни на какие приказы. Это правда и хотелось бы,чтобы эта власть это понимала, и начинала действительно работать на Украину.
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02.07.2021 20:23 Ответить
Мы не понимаем, о каких проблемах с коррупцией в Украине говорит Байден
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02.07.2021 21:12 Ответить
Яка ж тут корупція? Турбота про нарід. З уточененням, що НЕ про український нарід.
"Великий розпил" без тендерів - зеленський дає зелене світло!"

https://www.youtube.com/watch?v=LW2n7EX5Y4Q
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02.07.2021 21:23 Ответить
статус олигарха будет определять лично Коломойский, посоветовавшись с Ахметовым,
и спускать свои решания вниз - в СНБО и Зеленому поцу.
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02.07.2021 21:56 Ответить
...колись популярним був вираз «******* як Троцький». То саме той випадок.
Дивно, що цього "мєтіса" досі у ЄС не оформили, там таких кожен другий.))
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02.07.2021 22:14 Ответить
Петья Троцкий , перелогинся, и в следующий раз постарайся не срать себе в кальсоны
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03.07.2021 22:40 Ответить
Геть зебильних крис!
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03.07.2021 10:22 Ответить
***, якщо ти так переживаєш за долю України, то можна свої думки викладати її мовою?!
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03.07.2021 15:44 Ответить
брехня.
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04.07.2021 01:45 Ответить
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