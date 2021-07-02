"Общак" Офиса Президента наполняется олигархами и составляет $60-80 млн каждый месяц", - Лерос. ВИДЕО

Незаконное финансирование партии "Слуга народа" составляет около $60-80 миллионов ежемесячно.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "Прямий" заявил внефракционный нардеп Гео Лерос. По его словам, "общак" Офиса Президента наполняется за счет олигархов.

"На сегодняшний день 236 народных депутатов получают конверт из Офиса Президента, который наполняется олигархами. На сегодняшний день "общак" Офиса Зеленского составляет от 60 до 80 миллионов доларов ежемесячно", - сказал Лерос.

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