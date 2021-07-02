Разумков о драках в Раде: Хотелось бы верить, что главным "оружием" нардепов являются убеждения, а не физкультура и спорт. ВИДЕО

Спикер Рады Дмитрий Разумков надеется, что в парламенте больше не будет драк между народными депутатами.

Об этом он сказал на брифинге в Верховной Раде, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

Спикер отметил, что в нынешнем созыве была только одна драка.

"Мне бы хотелось верить, что главным "оружием" народных депутатов являются убеждения с помощью своих ораторских способностей, а не физическая культура и спорт", - подчеркнул Разумков.

Отвечая на вопрос, почему бывают драки, он заявил: "Нарастает напряжение, а аргументы заканчиваются. Но когда у тебя заканчиваются аргументы, это, в первую очередь, твоя проблема".

Говоря о том, нужно ли усилить наказание за драки, спикер сказал: "Были разные инициативы, в частности относительно внедрения парламентских приставов. Но объективно в этом парламенте нет такой надобности".

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