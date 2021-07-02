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Разумков о драках в Раде: Хотелось бы верить, что главным "оружием" нардепов являются убеждения, а не физкультура и спорт. ВИДЕО

Спикер Рады Дмитрий Разумков надеется, что в парламенте больше не будет драк между народными депутатами.

Об этом он сказал на брифинге в Верховной Раде, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

Спикер отметил, что в нынешнем созыве была только одна драка.

"Мне бы хотелось верить, что главным "оружием" народных депутатов являются убеждения с помощью своих ораторских способностей, а не физическая культура и спорт", - подчеркнул Разумков.

Отвечая на вопрос, почему бывают драки, он заявил: "Нарастает напряжение, а аргументы заканчиваются. Но когда у тебя заканчиваются аргументы, это, в первую очередь, твоя проблема".

Говоря о том, нужно ли усилить наказание за драки, спикер сказал: "Были разные инициативы, в частности относительно внедрения парламентских приставов. Но объективно в этом парламенте нет такой надобности".

Читайте: Разумков подписал закон о повышении пенсий пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы

Автор: 

ВР (29247) драка (2020) Разумков Дмитрий (1521)


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Топ комментарии
+2
А еще конверты. Это самое мощное оружие служек.
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02.07.2021 12:53
+1
Разумков про бійки в Раді: хотілося б вірити, що головною "зброєю" нардепів є переконання, а не фізкультура і спорт - Цензор.НЕТ 9658
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02.07.2021 13:02
+1
В зеленом стаде все до единого идейные... идея одна...нацярувать столько...что бы и внукам хватило...
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02.07.2021 13:03
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А еще конверты. Это самое мощное оружие служек.
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02.07.2021 12:53 Ответить
Разумков про бійки в Раді: хотілося б вірити, що головною "зброєю" нардепів є переконання, а не фізкультура і спорт - Цензор.НЕТ 9658
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02.07.2021 13:02 Ответить
В зеленом стаде все до единого идейные... идея одна...нацярувать столько...что бы и внукам хватило...
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02.07.2021 13:03 Ответить
Если Зедепутат не берет взятки...значит он умер...народная примета..😀
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02.07.2021 13:06 Ответить
Мне бы хотелось верить, что главным "оружием" народных депутатов являются убеждения с помощью своих ораторских способностей, а не физическая культура и спорт", реальность жестока,для мордобоя нужны кулаки да отборная рашистская матершина .но совсем не ораторские способности.Сие неподобие позорит в первую очередь Украину а уже опосля"зе" власть ибо драки указывают на то,что в ВР собрались люди не выполняющие законы Украины
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02.07.2021 13:18 Ответить
Ой ..головною зброєю нардепів є **** натура... а переконаня то бл дебільна демократія..
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02.07.2021 13:25 Ответить
без всяких словов мочите друг друга твари трускавецкие
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02.07.2021 13:35 Ответить
Ему бы кто то его комсомольско-монгольское ... набил
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02.07.2021 21:34 Ответить
 
 