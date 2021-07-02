"Предъявим претензии уже не какому-то Хайко Маасу, а самому канцлеру": Лукашенко рассказал о завершении в Беларуси "антитеррористической операции". ВИДЕО
Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко заявил о завершении в стране некой "масштабной антитеррористической операции" и пообещал предъявить претензии руководству Германии.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Telegram-канал "Пул Первого".
"Сегодня я задержался (на церемонию вручения государственных наград во Дворце Независимости. - Ред.), потому что заканчивали в стране масштабную антитеррористическую операцию. Нам казалось, что они будут экономически нас душить... Нет. Продолжается более масштабный террор внутри страны - против людей и против объектов...В ближайшее время подробно об этом скажем. После сегодняшнего окончания мероприятий по линии контрразведки мы уже не какому-то Хайко Маасу, министру иностранных дел Германии, предъявим претензии, но самому канцлеру и кое-кому из руководства Германии. Об этом позже", - сказал Лукашенко.
Вместе с тем, Лукашенко так и не объяснил, о какой "антитеррористической операции" идет речь и, кто принимал в ней участие.
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беларускихроссийских спецслужб дабы показать свою полезность и пользуясь подозрительностью и общей невменяемостью бульбофюрера придумывают ему все новые и новые раскрытые заговоры
"Предъявим претензии" - желательно из клетки, на суде в Гааге.
Есть вполне обоснованные претензии к руководству Межгалактического Картофельного союза. И список там не маленький! Ой не маленький.
Это и поставки бульбы на межгалактические рынки с Беларуси. А они де факто закрыты! Это знают фсье!!......и молчат.
Навіщо Меркель викликала до себе Зеленського.
Зеленський терміново знадобився Меркель для справи. І вона в тому, що 15 липня у Вашингтоні повинні пройти переговори Меркель з президентом США Джо Байденом. Найбільш гарячі суперечки очікуються по темі «Північного потоку-2». І ось перед цими ключовими переговорами, для посилення своїх позицій, канцлеру Німеччини дуже потрібно схилити на свою сторону президента України.
Якби мова йшла тільки про «Північний потік-2», то це було б для України півбіди. Біда в тому, що, як офіційно визнала Банкова, Меркель викликала Зеленського в Берлін поговорити про Донбас. І це означає, що Меркель хоче схилити Зеленського на свою сторону (читай: на сторону Росії) не тільки з проблеми «Північного потоку-2», а й з проблеми війни на Донбасі теж.
Що криється в плані Мааса.
Зустріч у нормандському форматі на рівні міністрів закордонних справ може відбутися в другій половині липня, після човникових переговорів Меркель із Зеленським і Байденом, але до візиту Зеленського у Вашингтон. Причому Верховна Рада якраз буде на канікулах.
Четвірка підпишеться під документом, в якому, як і анонсував Кулеба, буде чітка послідовність кроків. Причому кроки там будуть стосуватися не тільки Донбасу, але і «Північного потоку-2», і подачі води в Крим.
В інтернеті вже обговорюються пункти нібито з плану Мааса. Зокрема, Україна повинна отримати договірні гарантії обумовленого обсягу прокачування газу в Європу через свою газотранспортну систему. На знак подяки за це Київ повинен перестати виступати проти «Північного потоку-2», і в цьому головний інтерес Німеччини.
Інтерес Росії полягає, крім «Північного потоку-2», ще й у подачі води до Криму. Формулювання придумане таке: ОБСЄ приймає на себе договірні зобов'язання прийняти з боку України обумовлені обсяги води, оплата яких, за обумовленими цінами, гарантована Німеччиною і Францією, і поставити ці обсяги на Кримський півострів по Північно-Кримському каналу.
Але Росії цього мало. Вона хоче ще й радикальних поступок по Донбасу. Україна повинна законодавчо закріпити особливий статус ОРДЛО і їх фіксоване представництво в парламенті України. Особливий статус має включати власні органи правопорядку і власну систему оподаткування. Тобто це буде фактично держава в державі.
18 червня «слуги народу» Микола Стефанчук (брат першого віцеспікера Руслана Стефанчука) та Микола Калаур (глава профільного підкомітету в комітеті з питань правової політики) внесли законопроєкт №5672, яким пропонують дозволити президенту видавати укази «про прийняття політико-правового рішення» для забезпечення обміну полоненими. Ця виняткова процедура дозволить Зеленському терміново і одномоментно, без узгодження з прокуратурою, Нацполіцією, СБУ, звільнити з-під варти всіх осіб, за кого попросять Москва і її маріонетки в Донецьку і Луганську.
Якщо Банкова доб'ється ухвалення цього закону ще до парламентських канікул, значить, зовнішня політика у нас буде робитися в турборежимі. Меркель, Макрон і Зеленський будуть утрьох умиротворяти Путіна, і цей процес може стати незворотним буквально протягом місяця, ще до візиту Зеленського у Вашингтон.
Якщо Зеленський погодиться на план Мааса і Лаврова, то Байден умиє руки і займеться іншими проблемами, в тому числі і у відносинах з Україною.
https://www.dsnews.ua/ukr/politics/plan-maasa-po-donbassu-zachem-merkel-vyzvala-k-sebe-zelenskogo-24062021-429283
Одразу оголосити війну Німеччині!
І тоді:
- Бєларус матка, млєко, курка, яйка єсть?
- Та аткуль, синкі, яни є? Як у 93-ям роци прийшоу той бульбанутий караунік, так усє й прапало.
- На получі - гуманітарен помощь!
Бульбенфюрер надеется на своего клована зеленского,
Тот бензель покупает ...