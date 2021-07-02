"Предъявим претензии уже не какому-то Хайко Маасу, а самому канцлеру": Лукашенко рассказал о завершении в Беларуси "антитеррористической операции". ВИДЕО

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко заявил о завершении в стране некой "масштабной антитеррористической операции" и пообещал предъявить претензии руководству Германии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Telegram-канал "Пул Первого".

"Сегодня я задержался (на церемонию вручения государственных наград во Дворце Независимости. - Ред.), потому что заканчивали в стране масштабную антитеррористическую операцию. Нам казалось, что они будут экономически нас душить... Нет. Продолжается более масштабный террор внутри страны - против людей и против объектов...В ближайшее время подробно об этом скажем. После сегодняшнего окончания мероприятий по линии контрразведки мы уже не какому-то Хайко Маасу, министру иностранных дел Германии, предъявим претензии, но самому канцлеру и кое-кому из руководства Германии. Об этом позже", - сказал Лукашенко.

Вместе с тем, Лукашенко так и не объяснил, о какой "антитеррористической операции" идет речь и, кто принимал в ней участие.

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