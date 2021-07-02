Проект "Без цензуры": На парад - на каблах. Как Минобороны превращает военный парад в "квартальское" дефиле. ВИДЕО
Как на ровном месте попасть в зашкварный скандал? Простой и действенный рецепт знает наше Минобороны, которое решило обуть женскую "коробку" военных на параде ко Дню независимости в ... каблуки!
Богдан Буткевич подробно разбирает попытку унижения женщин в армии руководством этой же армии и попытку превратить военный парад на какое-то дефиле "Квартала".
Итак, 24 августа на Крещатике состоится военный парад, посвященный 30-летию Независимости Украины. Вместе с другими подразделениями по главной улице столицы будет шагать женская "коробка" военных ВСУ.
На прошлом параде девушки были в повседневной форме одежды и с оружием. В этом году они должны были пройти в парадной форме и без оружия. Кроме того, курсантки должны были идти в туфлях на каблуках, и уже начали тренировки. После публикации соответствующих фотографий разразился скандал. И министр обороны быстренько пообещал сменить обувь, но все равно - не на обычные берцы.
Почему это ужас, стыд и так не должно было быть - подробно анализируем в "Без цензуры" специально для Цензор.НЕТ.
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Захоче - взує лабутени, захоче - зіграє на роялі! 🎹🎹🎹🙄
https://twitter.com/Ilona_Roz Гішпанський Сором @Ilona_Roz
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Шановне паньство, принесла вам радість радісну! Тепер заживем!
З 30 червня змінились правила оцінки нерухомості. Тепер не потрібно платити оцінщикам 1000 грн за оцінку. На цьому добрі новини закінчуються. Тепер кожна людина може сама зайти в реєстр і витягнути звідти звіт.
І було б все чудово, бо позбулися лишньої прокладки. Але на ділі це виглядає так: Ви продаєте квартиру за умовно 50 тис дол., але реєстр вважає що вона коштує 80, і так як нотаріус не має права поставити ціну у договорі нижче експертної оцінки, то податки ви заплатите, виходячи з оціночної вартості. І добре якщо це буде 2% (по одному від покупця і продавця), якщо нерухомість у власності більше 3х років, якщо меньше то це буде 7,5% з продавця.
Держава зеленої епохи тебе видоіть до останнього, не сумнівайся!
ты с сайта Антиколорадоса? секта блин - вы даже не понимаете шо своим озверением вы только вызываете ненависть у ваших противников. тупо кто чет на "Пороха" скажет - густо обсерается вами - и кому это понравиццо то?)
та за такое половина - специально проголосует заЗе - обзывают скотом, дебилами и т.д., мня ся чуть ли не буддами - тут любому не понравится
Позорище.Зюзя и тут плюнул в лицо украинцам.
Прямо с парада барышням можно иттить в шоу бизнес
Испанский стыд. Превращение всей страны в Квартал