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Проект "Без цензуры": На парад - на каблах. Как Минобороны превращает военный парад в "квартальское" дефиле. ВИДЕО

Как на ровном месте попасть в зашкварный скандал? Простой и действенный рецепт знает наше Минобороны, которое решило обуть женскую "коробку" военных на параде ко Дню независимости в ... каблуки!

Богдан Буткевич подробно разбирает попытку унижения женщин в армии руководством этой же армии и попытку превратить военный парад на какое-то дефиле "Квартала".

Итак, 24 августа на Крещатике состоится военный парад, посвященный 30-летию Независимости Украины. Вместе с другими подразделениями по главной улице столицы будет шагать женская "коробка" военных ВСУ.

На прошлом параде девушки были в повседневной форме одежды и с оружием. В этом году они должны были пройти в парадной форме и без оружия. Кроме того, курсантки должны были идти в туфлях на каблуках, и уже начали тренировки. После публикации соответствующих фотографий разразился скандал. И министр обороны быстренько пообещал сменить обувь, но все равно - не на обычные берцы.

Почему это ужас, стыд и так не должно было быть - подробно анализируем в "Без цензуры" специально для Цензор.НЕТ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Теория лжи. Какие сказки рассказывала ЗЕ-власть о "вагнергейте" - разбор от "Без цензуры". ВИДЕО

Автор: 

женщины (886) Минобороны (9336) Буткевич Богдан (433)


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Топ комментарии
+34
Каков поп ....

Проєкт "Без цензури": На парад - на каблах. Як Міноборони перетворює військовий парад на "квартальське" дефіле - Цензор.НЕТ 9627
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02.07.2021 15:31
+17
По темечку этими каблуками всем 73%
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02.07.2021 15:33
+15
мож пора??? )))))
Проєкт "Без цензури": На парад - на каблах. Як Міноборони перетворює військовий парад на "квартальське" дефіле - Цензор.НЕТ 543

....
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02.07.2021 15:43
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Каков поп ....

Проєкт "Без цензури": На парад - на каблах. Як Міноборони перетворює військовий парад на "квартальське" дефіле - Цензор.НЕТ 9627
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02.07.2021 15:31 Ответить
По темечку этими каблуками всем 73%
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02.07.2021 15:33 Ответить
Я надеюсь мальчики-зайчики в трусиках и Сердючка с цыганским табором в параде участвовать будут?
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02.07.2021 15:34 Ответить
Проєкт "Без цензури": На парад - на каблах. Як Міноборони перетворює військовий парад на "квартальське" дефіле - Цензор.НЕТ 8706
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02.07.2021 16:01 Ответить
а все ж таки образ передано добре.
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02.07.2021 16:32 Ответить
мож пора??? )))))
Проєкт "Без цензури": На парад - на каблах. Як Міноборони перетворює військовий парад на "квартальське" дефіле - Цензор.НЕТ 543

....
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02.07.2021 15:43 Ответить
Так ті , що в туфлях на каблуках крокували і є лохторат зє сцикуна.
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02.07.2021 15:44 Ответить
У Зеленского один совок в голове, хоть и молодой. Зачем эти парады? Несколько бригад в армии каждый год по 3 месяца какой-то херней занимаются.
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02.07.2021 15:46 Ответить
Когда парада не было, Порох пеной исходил со своими приспешниками, что парад нужен.
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02.07.2021 15:52 Ответить
От і вилізло подоляцька чмо) курва, сколька за пасасать?
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02.07.2021 16:28 Ответить
Летом в жару 40-45 женщин в берцы. Пожалейте, пусть идут в туфлях, это нормально.
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02.07.2021 15:48 Ответить
Так а шо, воно ж нам "нічего нє должен!"
Захоче - взує лабутени, захоче - зіграє на роялі! 🎹🎹🎹🙄
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02.07.2021 15:49 Ответить
https://twitter.com/Ilona_Roz

https://twitter.com/Ilona_Roz Гішпанський Сором @Ilona_Roz

https://twitter.com/Ilona_Roz https://twitter.com/Ilona_Roz



Шановне паньство, принесла вам радість радісну! Тепер заживем!
З 30 червня змінились правила оцінки нерухомості. Тепер не потрібно платити оцінщикам 1000 грн за оцінку. На цьому добрі новини закінчуються. Тепер кожна людина може сама зайти в реєстр і витягнути звідти звіт.
І було б все чудово, бо позбулися лишньої прокладки. Але на ділі це виглядає так: Ви продаєте квартиру за умовно 50 тис дол., але реєстр вважає що вона коштує 80, і так як нотаріус не має права поставити ціну у договорі нижче експертної оцінки, то податки ви заплатите, виходячи з оціночної вартості. І добре якщо це буде 2% (по одному від покупця і продавця), якщо нерухомість у власності більше 3х років, якщо меньше то це буде 7,5% з продавця.
Держава зеленої епохи тебе видоіть до останнього, не сумнівайся!
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02.07.2021 15:52 Ответить
А типу раніш було інакше. Завжди до разрахунку береться оціночна вартвість, якщо фактична ціна продажу є меншою.
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02.07.2021 21:48 Ответить
НА ЛАБУТЕНАХ!
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02.07.2021 16:40 Ответить
А как хорошо видосики против Пороха было пилить, да Богдан?
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02.07.2021 20:41 Ответить
я х.з. шо за рабов миллионы - сделали кумира и любой шо скажет напр - че Мертвечук расцвел = раб Путина, агент кремля, "зелень", продался, купили, быдло, лох, враг, бейте его?
ты с сайта Антиколорадоса? секта блин - вы даже не понимаете шо своим озверением вы только вызываете ненависть у ваших противников. тупо кто чет на "Пороха" скажет - густо обсерается вами - и кому это понравиццо то?)
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03.07.2021 09:02 Ответить
Не пиши нетверезим.
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03.07.2021 10:59 Ответить
ага, если правда, то нетрезв, да? правда пиво пил, но че не так сказал то? вы бы почитал шо там на сайте творилось когда 1 и 2 тур был - какие "комплименты" и проклятия, да и щас - как только не обзывают "73%" - ну и думаю шо это выглядит.... слегка странно, не?
та за такое половина - специально проголосует заЗе - обзывают скотом, дебилами и т.д., мня ся чуть ли не буддами - тут любому не понравится
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03.07.2021 22:32 Ответить
А канкан?
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03.07.2021 07:24 Ответить
А стринги им не вменили к каблукам?
Позорище.Зюзя и тут плюнул в лицо украинцам.
Прямо с парада барышням можно иттить в шоу бизнес
Испанский стыд. Превращение всей страны в Квартал
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03.07.2021 11:34 Ответить
а що дівчата не можуть послату наХ... утирка? чи їм подобається ходити на каблуках на параді? слабо заявити хомі та зеленому кондомам щоб ті своїх шаболд вивели на каблуках човгати строєвою ходою на параді зелених дебілів?
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03.07.2021 11:46 Ответить
Проєкт "Без цензури": На парад - на каблах. Як Міноборони перетворює військовий парад на "квартальське" дефіле - Цензор.НЕТ 6991
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03.07.2021 12:16 Ответить
Тот идиот который это придумал пусть Цука сам на парад придет в лосинах и лабутенах ....Ждем.
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03.07.2021 14:18 Ответить
я не пойму в чем проблема? да снимите вы этих телок с парада и на этом весь срач закончится! какому идиоту пришла в голову окуенная мысль, что женщина это украшение армии? да с ними проблем больше чем пользы!!! это уподобление Китаю или КНДР перед трибуной с высокими перцами ноги задирать? что зельц хочешь быть на Ким Чен Ына похожим? какие на йух каблуки? камфляж и берцы ! раз пошли в армию то пусть всё будет как в НАТО - все одинаковы и для всех форма унисекс! моя воля я бы женщин в армию не брал.....наверно гитлер был прав о месте женщины - кухня, дети, кирха!
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03.07.2021 17:33 Ответить
Шоу 73 квартала продолжается!
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04.07.2021 08:55 Ответить
Бубочка каждый день делает или говорит очередную глупость, что бы забыли о предыдущей!
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04.07.2021 09:03 Ответить
 
 