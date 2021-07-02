Проект "Без цензуры": На парад - на каблах. Как Минобороны превращает военный парад в "квартальское" дефиле. ВИДЕО

Как на ровном месте попасть в зашкварный скандал? Простой и действенный рецепт знает наше Минобороны, которое решило обуть женскую "коробку" военных на параде ко Дню независимости в ... каблуки!

Богдан Буткевич подробно разбирает попытку унижения женщин в армии руководством этой же армии и попытку превратить военный парад на какое-то дефиле "Квартала".

Итак, 24 августа на Крещатике состоится военный парад, посвященный 30-летию Независимости Украины. Вместе с другими подразделениями по главной улице столицы будет шагать женская "коробка" военных ВСУ.

На прошлом параде девушки были в повседневной форме одежды и с оружием. В этом году они должны были пройти в парадной форме и без оружия. Кроме того, курсантки должны были идти в туфлях на каблуках, и уже начали тренировки. После публикации соответствующих фотографий разразился скандал. И министр обороны быстренько пообещал сменить обувь, но все равно - не на обычные берцы.

Почему это ужас, стыд и так не должно было быть - подробно анализируем в "Без цензуры" специально для Цензор.НЕТ.

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