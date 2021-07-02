"Bravissimo! Слава Україні! - футболисты сборной Украины прогулялись по Риму перед матчем 1/4 финала Евро-2020 против сборной Англии. ВИДЕО

Сборная Украины по футболу готовится к матчу 1/4 финала чемпионата Европы против сборной Англии, который состоится 3 июля в Риме.

Как сообщает Цензор.НЕТ, основной полузащитник украинской команды Тарас Степаненко расказал о своих впечатлениях от игр на чемпионате и об ожидании от поединка с англичанами.

Главный тренер команды Андрей Шевченко устроил для игроков прогулку по итальянской столице. Соблюдая все карантинный нормы футболисты посетили Колизей, побывали на площади Венеции, поднялись к монументу Витторио Эмануэле и осмотрели имперские Форумы. В эти дни доступ в Вечный Город для туристов ограничен, однако немногочисленные прохожие узнавали украинских игроков и приветствовали их.

Видео опубликовано на канале vZbirna.

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