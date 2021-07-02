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"Bravissimo! Слава Україні! - футболисты сборной Украины прогулялись по Риму перед матчем 1/4 финала Евро-2020 против сборной Англии. ВИДЕО

Сборная Украины по футболу готовится к матчу 1/4 финала чемпионата Европы против сборной Англии, который состоится 3 июля в Риме.

Как сообщает Цензор.НЕТ, основной полузащитник украинской команды Тарас Степаненко расказал о своих впечатлениях от игр на чемпионате и об ожидании от поединка с англичанами.

Главный тренер команды Андрей Шевченко устроил для игроков прогулку по итальянской столице. Соблюдая все карантинный нормы футболисты посетили Колизей, побывали на площади Венеции, поднялись к монументу Витторио Эмануэле и осмотрели имперские Форумы. В эти дни доступ в Вечный Город для туристов ограничен, однако немногочисленные прохожие узнавали украинских игроков и приветствовали их.

Видео опубликовано на канале vZbirna.

Смотрите также: "Дякуємо!" и "Слава Україні!": украинская диаспора встретила национальную сборную по футболу в Риме. ВИДЕО

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сборная по футболу (296) сборная Украины (272) футбол (3586) Евро-2020 (105)


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Топ комментарии
+27
Флаг и ушанку до сих пор вытащить не может."Bravissimo! Слава Україні! - футболисты сборной Украины прогулялись по Риму перед матчем 1/4 финала Евро-2020 против сборной Англии - Цензор.НЕТ 9626
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02.07.2021 17:35
+15
Простудится кацап без ушанки. Наденьте ему хоть ведро.
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02.07.2021 17:37
+13
"Bravissimo! Слава Україні!, - футболісти збірної України прогулялися по Риму перед матчем 1/4 фіналу Євро-2020 проти збірної Англії - Цензор.НЕТ 1866
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02.07.2021 17:37
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Флаг и ушанку до сих пор вытащить не может."Bravissimo! Слава Україні! - футболисты сборной Украины прогулялись по Риму перед матчем 1/4 финала Евро-2020 против сборной Англии - Цензор.НЕТ 9626
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02.07.2021 17:35 Ответить
Простудится кацап без ушанки. Наденьте ему хоть ведро.
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02.07.2021 17:37 Ответить
Сами выйдут.
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02.07.2021 17:39 Ответить
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02.07.2021 18:21 Ответить
Ккак то помочь надо Дене. Хорошего проктолога посоветовать.
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02.07.2021 18:22 Ответить
Дайте ему селёдки
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03.07.2021 00:29 Ответить
"Bravissimo! Слава Україні!, - футболісти збірної України прогулялися по Риму перед матчем 1/4 фіналу Євро-2020 проти збірної Англії - Цензор.НЕТ 1866
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02.07.2021 17:37 Ответить
ПРОСТОЙ ВОПРОС ЗНАТОКАМ
"Bravissimo! Слава Україні!, - футболісти збірної України прогулялися по Риму перед матчем 1/4 фіналу Євро-2020 проти збірної Англії - Цензор.НЕТ 5636
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02.07.2021 17:41 Ответить
В нього виникають звукові галюнікі "пу-кін ху-й-ло... ла-ла-ла..."
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02.07.2021 17:54 Ответить
Група смерті і Україна)))"Bravissimo! Слава Україні!, - футболісти збірної України прогулялися по Риму перед матчем 1/4 фіналу Євро-2020 проти збірної Англії - Цензор.НЕТ 6423
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02.07.2021 17:45 Ответить
Дивлячись на гравців Національної збірної України, бачу,що вони не розуміють українську. Може то лише мені вважається?
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02.07.2021 17:51 Ответить
а позавчора здалось що навіть якось...стримано до неуважності сприйняли українську діаспору (з дітьми, пізно ввечері) які їх вітали у віночках і з прапорами України...дуже були стомлені мабуть
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02.07.2021 18:49 Ответить
Ні, вони розуміють і знають українську, але оскільки вони (в більшості) малороси, то і спілкуються мовою агресора (а раптом зеніт чи спартак контракт запропонують).
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02.07.2021 18:51 Ответить
ніхто з тих, в кого були шанси потрапити до лав збірної, окрім ракицького, на кацапські контракти не пішов! нащастя бидлятина ракицький за збірну більше не грає!
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02.07.2021 22:03 Ответить
Так вот как то странно и на донбасе воюющие за Украину,не розумиют украинску,в основном мовою агрессора размовляют.
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02.07.2021 20:27 Ответить
Не більше 15% москвощелепних,але після фронту багато хто кидає ботати па кацапскай фєнє і переходить на рідну українську.
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02.07.2021 20:41 Ответить
...когда садят твоего брата-агрессора на бутылку - то да, на кацапской "размовляют"
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02.07.2021 22:03 Ответить
А ты на какой тут карлякаешь,слезай с бутылки.
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03.07.2021 14:18 Ответить
Макарка, ті що зі зброєю в руках захищають Україну, можуть хоч на китайській говорити. Але ті, що за їхніми спинами мають можливість грати в м'яч, співати ротом, махати кулаками, і це все під українським прапором, мали б мати хоч стільки порядності, щоб на офіційних заходах не розмовляти мовою агресора. Англійською, французькою, німецькою - так, але не мовою кідарасів.
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02.07.2021 22:24 Ответить
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03.07.2021 00:15 Ответить
Українською володію не гірше за тебе, хоча в побуті російськомовний, так склалося, я не є етнічний українець! А що там тобі "вважається", то звернись до психіатра!
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02.07.2021 22:09 Ответить
Но может ей нужна помощь?!
-Ей нужно выжать наша команду Дзюба перед матчем.Идём.У нас в планах монумент Витторио Эмануэле и Коллизей.Облико морале.Ферштейн?
-Ес оф кос тренер
"Bravissimo! Слава Україні!, - футболісти збірної України прогулялися по Риму перед матчем 1/4 фіналу Євро-2020 проти збірної Англії - Цензор.НЕТ 8615
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02.07.2021 18:01 Ответить
Ну отримали "суркісята" свій "день слави", а завтра буде "день ганьби". Ви в чудеса вірите? Я ні.
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02.07.2021 20:42 Ответить
Якщо вони виграють це буде чудо
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02.07.2021 20:44 Ответить
Вся надія як в боксі на "лакі панч".
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02.07.2021 20:48 Ответить
уже и так было одно чудо
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02.07.2021 23:27 Ответить
после дня ганьби сразу заговорят на украинском и станут поприветливее
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03.07.2021 00:17 Ответить
Прямо "дня ганьби" уже не буде, потому что вошли в 8 лучших команд Европы.
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03.07.2021 09:26 Ответить
даже если они 7.0 продуют, никакой ганьби уже быть не может.
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03.07.2021 14:07 Ответить
может (
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03.07.2021 15:09 Ответить
ну что?? 4-0- это еще не ганьба??
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03.07.2021 23:40 Ответить
для меня нет. сам факт этого матча стоит любого его результата.
разгоняй зраду в другом месте
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13.07.2021 13:54 Ответить
4-0!!! ДАУНЫ!!
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03.07.2021 23:41 Ответить
сборная делает для страны больше, чем все правительства вместе взятые
Героям Слава! давайте, парни, подарите всем праздник
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03.07.2021 14:07 Ответить
манкурти в римі які знають чуже а вивчити свое не спромоглись бо малороси
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03.07.2021 18:29 Ответить
Хтось з зіркових тренерів сказав, що в національних збірних є 12-й гравець.
Це - Патріотизм.
12-й - найсильніший і рятує у скруті.
У збірній України тільки 11 гравців...
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03.07.2021 19:08 Ответить
 
 