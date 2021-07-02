"Bravissimo! Слава Україні! - футболисты сборной Украины прогулялись по Риму перед матчем 1/4 финала Евро-2020 против сборной Англии. ВИДЕО
Сборная Украины по футболу готовится к матчу 1/4 финала чемпионата Европы против сборной Англии, который состоится 3 июля в Риме.
Как сообщает Цензор.НЕТ, основной полузащитник украинской команды Тарас Степаненко расказал о своих впечатлениях от игр на чемпионате и об ожидании от поединка с англичанами.
Главный тренер команды Андрей Шевченко устроил для игроков прогулку по итальянской столице. Соблюдая все карантинный нормы футболисты посетили Колизей, побывали на площади Венеции, поднялись к монументу Витторио Эмануэле и осмотрели имперские Форумы. В эти дни доступ в Вечный Город для туристов ограничен, однако немногочисленные прохожие узнавали украинских игроков и приветствовали их.
Видео опубликовано на канале vZbirna.
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-Ей нужно выжать наша команду Дзюба перед матчем.Идём.У нас в планах монумент Витторио Эмануэле и Коллизей.Облико морале.Ферштейн?
-Ес оф кос тренер
разгоняй зраду в другом месте
Героям Слава! давайте, парни, подарите всем праздник
Це - Патріотизм.
12-й - найсильніший і рятує у скруті.
У збірній України тільки 11 гравців...