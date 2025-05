Британская ведущая Кейт Гарравет сравнила карту Украины на форме сборной с грязным пятном. ВИДЕО

Телеведущая Кейт Гарравет в программе Доброе утро, Британия в присутствии украинского посла в Великобритании Вадима Пристайко сравнила карту Украины на форме сборной для Евро-2020 с грязным пятном.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "НВ", об инциденте сообщило издание Daily Star.

Пристайко пригласили в студию, чтобы обсудить матч 1/4 финала Евро-2020 между Англией и Украиной.

"Не знаю, хорошо ли вы видите, но на передней части вашей футболки есть карта. Ее трудно разглядеть. Это похоже на футболку, которую мой сын поднимает с пола и считает, что она еще не очень грязная. Это немного похоже на грязное пятно. Ну вы понимаете, о чем я, ну похоже же немного", - сказала телеведущая.

Посол не прокомментировал ее слов о "грязном пятне".

Также Гарравет спросила Пристайко, не является ли политическим решение размещения карты на футболке сборной. Посол в ответ отметил, что это не политический шаг, а желание объединить всю нацию во время масштабного турнира. Дипломат отметил, что национальная сборная впервые поднялась на такую высокую ступень во время Чемпионата Европы.

