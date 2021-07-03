Британская ведущая Кейт Гарравет сравнила карту Украины на форме сборной с грязным пятном. ВИДЕО
Телеведущая Кейт Гарравет в программе Доброе утро, Британия в присутствии украинского посла в Великобритании Вадима Пристайко сравнила карту Украины на форме сборной для Евро-2020 с грязным пятном.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "НВ", об инциденте сообщило издание Daily Star.
Пристайко пригласили в студию, чтобы обсудить матч 1/4 финала Евро-2020 между Англией и Украиной.
"Не знаю, хорошо ли вы видите, но на передней части вашей футболки есть карта. Ее трудно разглядеть. Это похоже на футболку, которую мой сын поднимает с пола и считает, что она еще не очень грязная. Это немного похоже на грязное пятно. Ну вы понимаете, о чем я, ну похоже же немного", - сказала телеведущая.
#Британская телеведущая сравнила карту Украины на форме сборной с грязным пятном в присутствии украинского посла в #Великобритании Вадима #Пристайко.— Украина Новости (@ukrainenewstop) July 3, 2021
"Не знаю, хорошо ли вы видите, но на передней части вашей футболки есть карта. Ее трудно разглядеть. Это похоже на футболку, pic.twitter.com/IixD0u81GB
Посол не прокомментировал ее слов о "грязном пятне".
Также Гарравет спросила Пристайко, не является ли политическим решение размещения карты на футболке сборной. Посол в ответ отметил, что это не политический шаг, а желание объединить всю нацию во время масштабного турнира. Дипломат отметил, что национальная сборная впервые поднялась на такую высокую ступень во время Чемпионата Европы.
England will face Ukraine in the #Euro2020 quarter-final in Rome on Saturday.— Good Morning Britain (@GMB) July 2, 2021
Ukrainian Ambassador to the UK Vadym Prystaiko, admits to @adilray and @kategarraway that it won't be an easy game.
Follow all the action on @ITV 👉 https://t.co/kydJPsPZSX pic.twitter.com/gmtaJmhRuL
Телезрители начали писать о своем возмущении грубым выражением Кейт Гарравет на ее странице в Twitter: "Что она только что сказала?", "Кейт такая грубая".
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Это же только желание унизить, баксы от Путина получила
Come Out, Ye Black and Tans
)))))))))) тролинг 80й левел
https://ru.wikipedia.org/wiki/Come_Out,_Ye_Black_and_Tans
а муж давно сбежал..
сынок тоже сбежит-ходит в грязном белье
Здесь надо прочувствовать
разницудипломатическую гибкость британского головного мозга.
І якщо МЗС мовчки проковтне цю блювотину, - то н@хер таке МЗС!!!
А нужно было заехать ведущей в рыло .
Мабуть ще одна прокремлядська курва яка ******** переводи на карту з московії
Это потому что Борис Джонсон делал карьеру не так эта она,
когда после всего на одежде остаётся грязное светлое пятно.
Как на платье Моники Левински.
How to correctly in English Kate Garraway?
Очень скромно она выглядит, да и "Слава Украине!" и "Героем слава!" занатдо мелким шрифтом, не на всю спину, так что бы у свинособак за километр пердаки взрывались!!! Люди, не осудят...
А взагалі він відповів нормально хоча і не зовсім англійською ))))
сильные люди не агрятся на подобные подколы, но у местной шоколадной шоблы бомбануло знатно - одни оскорбления убить, уволить, дать подсрачника.
рано нам в ЕС еще.
Ну трохи постібалася з дизайну форми - у них же вільна журналистика.
Трохи перегнула з жартом але дизайн насправді вельми спірний