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Британская ведущая Кейт Гарравет сравнила карту Украины на форме сборной с грязным пятном. ВИДЕО

Телеведущая Кейт Гарравет в программе Доброе утро, Британия в присутствии украинского посла в Великобритании Вадима Пристайко сравнила карту Украины на форме сборной для Евро-2020 с грязным пятном.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "НВ", об инциденте сообщило издание Daily Star.

Пристайко пригласили в студию, чтобы обсудить матч 1/4 финала Евро-2020 между Англией и Украиной.

"Не знаю, хорошо ли вы видите, но на передней части вашей футболки есть карта. Ее трудно разглядеть. Это похоже на футболку, которую мой сын поднимает с пола и считает, что она еще не очень грязная. Это немного похоже на грязное пятно. Ну вы понимаете, о чем я, ну похоже же немного", - сказала телеведущая.

#Британская телеведущая сравнила карту Украины на форме сборной с грязным пятном в присутствии украинского посла в #Великобритании Вадима #Пристайко.

"Не знаю, хорошо ли вы видите, но на передней части вашей футболки есть карта. Ее трудно разглядеть. Это похоже на футболку, pic.twitter.com/IixD0u81GB

— Украина Новости (@ukrainenewstop) July 3, 2021

Посол не прокомментировал ее слов о "грязном пятне".

Также Гарравет спросила Пристайко, не является ли политическим решение размещения карты на футболке сборной. Посол в ответ отметил, что это не политический шаг, а желание объединить всю нацию во время масштабного турнира. Дипломат отметил, что национальная сборная впервые поднялась на такую высокую ступень во время Чемпионата Европы.

England will face Ukraine in the #Euro2020 quarter-final in Rome on Saturday.

Ukrainian Ambassador to the UK Vadym Prystaiko, admits to @adilray and @kategarraway that it won't be an easy game.

Follow all the action on @ITV 👉 https://t.co/kydJPsPZSX pic.twitter.com/gmtaJmhRuL

— Good Morning Britain (@GMB) July 2, 2021

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Телезрители начали писать о своем возмущении грубым выражением Кейт Гарравет на ее странице в Twitter: "Что она только что сказала?", "Кейт такая грубая".

Автор: 

Великобритания (4976) сборная по футболу (296) сборная Украины (272) СМИ (3837) Пристайко Вадим (500)


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Топ комментарии
+74
Британская ведущая Кейт Гарравет - грязное пятно в журналистике...
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03.07.2021 14:31
+63
зеленский - грязное пятно на карте и совести Украины. вот это оно.
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03.07.2021 14:31
+61
Плохо то, что посол Украины язык в жопу засунул. Вопрос провокационный и требовал прямого жесткого ответа. Посла отослать к чертям.
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03.07.2021 14:34
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Страница 3 из 3
Боже, так хочеться, щоб британці після сьогоднішнього матчу сміялися на ку́тні! *****.
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03.07.2021 16:08 Ответить
You're just a shameful spot on Putin's pants and spending his bloody money. We, Ukrainians, are proud of our uniforms and have been fighting Putin for 7 years - you are an abomination that humiliated all citizens of Ukraine.
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03.07.2021 16:08 Ответить
Пристайко - идиот ...
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03.07.2021 16:08 Ответить
Значить, у наших буде більше злості, щоб рознести англійців.
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03.07.2021 16:11 Ответить
https://instagram.com/kategarraway?utm_medium=copy_link
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03.07.2021 16:16 Ответить
Если честно, карту с трудом можно разглядеть на фото и видео, а для иностранцев эти очертания действительно будут неотличимы от пятна.
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03.07.2021 16:19 Ответить
а у итальянцев - грязный сапог, а карта англии - расплывшееся пятно на пеленках младенца.
Это же только желание унизить, баксы от Путина получила
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03.07.2021 16:45 Ответить
Бабки Путина? Это шутка такая?
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03.07.2021 17:12 Ответить
Вот бабки х-йла на полном серьёзе:

Британська ведуча Кейт Гарравет порівняла карту України на формі збірної з брудною плямою - Цензор.НЕТ 197
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03.07.2021 22:21 Ответить
Английская Ли пен...
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03.07.2021 21:11 Ответить
Вадима Пристайко - 3еДегенерат
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03.07.2021 16:23 Ответить
англичанская телепраститутка оскорбила всю англию и свою старую каралеву показав что англичане разговаривают как расийские свинособаки.
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03.07.2021 16:24 Ответить
Треба було невагаючись дать по йі...лу раклиці
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03.07.2021 16:25 Ответить
Сидить мавпа...-"ну похоже же"...
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03.07.2021 16:25 Ответить
что то эти кокни забыли Уильяма Уолеса, или ИРА ? своих проблем не хватает ? можно было спеть песню "Come Out, Ye Black and Tans", что примерно также взорвет английский пердак, как у москалей песня Василя Лютого "Комарик" или "Червона калина" )))
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03.07.2021 16:25 Ответить
о чем эта песня?
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03.07.2021 17:03 Ответить
Ублюдок- Англии король😂
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03.07.2021 17:05 Ответить
знатно пердаки у англичан бомбанет, если украинские болельщики начнут кричать на трибуне:
Come Out, Ye Black and Tans
)))))))))) тролинг 80й левел
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03.07.2021 17:30 Ответить
вот с переводом, один из наиболее цензурированых вариантов, сами ирландцы поют много добавочных куплетов, мат-перемат :
https://ru.wikipedia.org/wiki/Come_Out,_Ye_Black_and_Tans
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03.07.2021 17:08 Ответить
думаю сын у нее есть
а муж давно сбежал..
сынок тоже сбежит-ходит в грязном белье
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03.07.2021 16:40 Ответить
уволят телеведущую интересно, или нет?
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03.07.2021 16:43 Ответить
конечно нет
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03.07.2021 17:03 Ответить
Проплачена мокшанами британська *******.
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03.07.2021 16:54 Ответить
эта тварь и есть грязное пятно Британии
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03.07.2021 16:57 Ответить
Гнида знает, что говорить, засунула глубоко язык в жопу *****. Заказ выполнен. Вброс для того, чтобы стереть Украину с лица Земли.
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03.07.2021 16:58 Ответить
дипломатия дипломатией, но есть же и ее границы. Пристайко должен был ответить жестко не оправдываясь.
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03.07.2021 17:00 Ответить
Уявляю, в якій дупі живе її дитина )))
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03.07.2021 17:02 Ответить
Грязное пятно на футболке сборной Украиньі очень напоминает невестку какой-то там королевьі😂
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03.07.2021 17:04 Ответить
Это она сбивает цену на землю, которую собирается скупить кукловод ее королевы Ротшильд.
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03.07.2021 17:13 Ответить
Пристайко надо было в духе Эйс Вентуры ответить на плевок, сравнив эмблему на форме сборной Англии с утопающими обезьянами.
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03.07.2021 17:13 Ответить
Ассоциации они такие. Мне флаг Великобритании , после слов этой кривозубой ведущей напоминает порванную попу гомосексуалиста , после гей-вечеринки в Сохо.
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03.07.2021 17:16 Ответить
Красота в глазах смотрящего!
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03.07.2021 17:20 Ответить
Президенту Белоруссии и руководителям силовых структур запретили въезд в Соединенное Королевство и транзакции через британские банки. Новые меры запрещают им въезд на территорию Великобритании, а также подразумевают заморозку всех имеющихся в стране активов.
Здесь надо прочувствовать разницу дипломатическую гибкость британского головного мозга.

Британська ведуча Кейт Гарравет порівняла карту України на формі збірної з брудною плямою - Цензор.НЕТ 2204
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03.07.2021 17:26 Ответить
Если Ротшильд скажет фас на Лукашенко - она исполнит, прикажет расставить ноги перед коммунистическим диктатором Китая - и это будет исполнено.
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03.07.2021 17:37 Ответить
Г+Г оно и в Англии Г+Г.. а Подставкин не дипломат, а официант..
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03.07.2021 17:54 Ответить
Руперт Мардох владелец этой мозгомойки. Мордехаи они везде продвигают иудоглобализацию, и в Лондоне и в Днепропетровске.
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03.07.2021 18:08 Ответить
Язик у англійської ведучої довгий та гострий, а ось що з язиком Пристайко? Проковтнув чи що?
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03.07.2021 18:03 Ответить
Падлюка чорнорота.
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03.07.2021 18:07 Ответить
НІчого не поробиш, ми толерантні.
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03.07.2021 18:18 Ответить
При осле и послы бараны
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03.07.2021 18:40 Ответить
кацапшин продажн журнашлюхен !
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03.07.2021 18:43 Ответить
Ця ведуча вагіна має відповісти за ображення країни.
І якщо МЗС мовчки проковтне цю блювотину, - то н@хер таке МЗС!!!
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03.07.2021 18:43 Ответить
Эти англосаксы недоразвитые носятся со своей умственно недоразвитой королевой як цыган з торбою
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03.07.2021 19:00 Ответить
Особенно смешно смотреть как старая сгнившая тухлятина каралева англии ездит в карете а англичане хлопают её всед в ладошки
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03.07.2021 19:03 Ответить
" Ви мені огидні!" - достойна відповідь на "тонкий" англійський юмор ведучої. Потім встати і піти зі студії. Чому залишився, незрозуміло?
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03.07.2021 19:15 Ответить
Нет, в этот момент стоило послу заметить - что, если она так отменно разбирается и понимает в грязном белье, то , право, жаль ее семью... И ВСЕ, ЭТО ЕЕ ПОРВАЛО БЫ!!!!!!!
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04.07.2021 04:18 Ответить
Понятно что эта ситуация спланированая провокация. Очевидно что украинский посол Пристайко растерялся и показал чудеса коленно-локтевой позы перед англосаксами.
А нужно было заехать ведущей в рыло .
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03.07.2021 19:24 Ответить
Звичайна говоряча теле-лялька з посереднім IQ
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03.07.2021 20:24 Ответить
Раньше думал что пристайко это что-то порядочное, сейчас очень сомневаюсь. Не смог журналистке ответить по поводу "пятна". Наверное в его могу все сошлось. Очень стыдно
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03.07.2021 20:24 Ответить
В чомусь вона права, ми маєм бути більш рішучими і виразніше окреслити свої кордони.
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03.07.2021 20:26 Ответить
Мдя, посол у нас так себе. Ещё работать и работать
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03.07.2021 20:29 Ответить
Красивая форма ... только у дегенератов пердак от нее горит)))
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03.07.2021 20:42 Ответить
Шмари з брудним ******,всюди бачють бруд.
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03.07.2021 21:11 Ответить
Телеведущая Кейт Гарравет в программе Доброе утро, Британия в присутствии украинского посла в Великобритании Вадима Пристайко сравнила карту Украины на форме сборной для Евро-2020 с грязным пятном. Источник: https://censor.net/ru/v3274921

Мабуть ще одна прокремлядська курва яка ******** переводи на карту з московії
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03.07.2021 21:19 Ответить
а слабо було цю британську курву послати наХ..., поставивши мерзоту на місце?
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03.07.2021 21:32 Ответить
Її начальство поставить на місце. А може ще й раком.
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03.07.2021 22:19 Ответить
Борису Джонсону карта кажется картой, а этой ведущей карта кажется грязным пятном.
Это потому что Борис Джонсон делал карьеру не так эта она,
когда после всего на одежде остаётся грязное светлое пятно.
Как на платье Моники Левински.
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03.07.2021 22:07 Ответить
3:0 вся надежда на 2024 что отыграемся
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03.07.2021 22:09 Ответить
4:0! Это ПОЗОРИЩЕ!!!
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03.07.2021 23:43 Ответить
Как правильно по английски КУРВА?…вот блин Google dictation включено…
How to correctly in English Kate Garraway?
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03.07.2021 22:17 Ответить
bitch
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03.07.2021 22:47 Ответить
У неё интерфейс как у Кати Осадчей местного разлива.
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03.07.2021 22:37 Ответить
Копнул биографию этой тупой дуры ,так оказывается она из питарашки.
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03.07.2021 22:59 Ответить
Увы, но Кейт Гарравет, права. На фото не могу разглядеть карту Украины...
Очень скромно она выглядит, да и "Слава Украине!" и "Героем слава!" занатдо мелким шрифтом, не на всю спину, так что бы у свинособак за километр пердаки взрывались!!! Люди, не осудят...
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03.07.2021 23:14 Ответить
Ещё одна (агентка) кацапская. Из 10 кацапов за границей ,3 агенты. Жаль ,что мой прогноз исполнился 3:0 мы проигрываем.
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03.07.2021 23:22 Ответить
4:0! далі буде....
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03.07.2021 23:44 Ответить
Іноді у відповідь на образи ліпше промовчати, надав можливість глядачам самим вирішувати ступінь дегенерації телеведучої. І, здається, це спрацювало.
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04.07.2021 00:45 Ответить
Анлійська ідіотка.
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04.07.2021 01:50 Ответить
*англійська
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04.07.2021 05:01 Ответить
после такого пристайко должен сам уйти
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04.07.2021 10:50 Ответить
Після такого треба було встати й мовчки вийти зі студії, а не сидіти мов присоромлений школяр. Не посол, а пОсел.
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04.07.2021 10:52 Ответить
а на главной странице Цензора нормальная такая карта на футболке, с Кубанью. Наверное у Бутусова есть time machine и эта фото футболки с ЕВРО-2028
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04.07.2021 12:10 Ответить
Інглізи нас на ТV висміяли, а на футбольному полі, вибачте, виї.али... І там і там ха.ли, підтерлися, облизалися і побрели далі ....відгрібати.
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04.07.2021 12:18 Ответить
ну на подібний закид можна тільки віджартуватися або перевести стрілки - типу МЗС за футбольну форму не відповідає.
А взагалі він відповів нормально хоча і не зовсім англійською ))))
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04.07.2021 20:58 Ответить
,,,высер англицкой затасканой половой тряпки ,телеведущей Кейт Гарравет, в адрес Украины , похож на футболку, которую ее сын поднимает с пола и считает, , что она еще не очень грязная, хоть эта тряпка изрядно воняет англицким дерьмом . Ну вы понимаете, о чем я, ну уж очень она похожа на кучу д,,,ерма
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04.07.2021 13:00 Ответить
ничего оскорбительного ведущая не сказала - сказано "очертания похожи/выглядят как на грязь". контуры Украины надо было чуток поярче сделать.

сильные люди не агрятся на подобные подколы, но у местной шоколадной шоблы бомбануло знатно - одни оскорбления убить, уволить, дать подсрачника.
рано нам в ЕС еще.
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04.07.2021 14:28 Ответить
Мне, допустим, Биг Бен напоминает член, и шо теперь делать?
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04.07.2021 14:58 Ответить
член не член, но английские братья проплыли мимо Крыма на военном корабле, и им было насрать на кацапские потуги им помешать. Ибо кацапы знают, что радары с АФАР британского корабля отслеживают и сопровождают в режиме реального времени около 1000 целей и боевые системы корабля готовы открыть огонь по 32-м из них одновременно, включая низколетящие сверхзвуковые ракеты
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04.07.2021 16:15 Ответить
У кого, что в голове, тот то и видит.
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04.07.2021 20:55 Ответить
Шо ви всі на неї накинулись?
Ну трохи постібалася з дизайну форми - у них же вільна журналистика.
Трохи перегнула з жартом але дизайн насправді вельми спірний
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04.07.2021 21:04 Ответить
Ну так и права она. Карта абсолютно не прсоматривается даже вблизи. Вроде как и пукнули наши про крым но втихаря, так чтобы знали что она там есть но не видели. Это позор, если заявлять то открыто и громко. А так чисто по клоуну, как бы не раздратувать ху.ло.
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04.07.2021 22:10 Ответить
Британська ведуча Кейт Гарравет порівняла карту України на формі збірної з брудною плямою - Цензор.НЕТ 2819
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05.07.2021 00:25 Ответить
Правильно сказала. Вот это стыдливое марево на футболке, что б не дай Бог заметно не было. Чего стесняться? Надо ярко выделить Украину, а крым серым обозначить, как на картах обозначают оккупированные территории.
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05.07.2021 06:13 Ответить
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