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На юге Украины промышленное рыболовство на грани коллапса и волны массового браконьерства: чиновники из Киева и Одессы не поделили коррупционные деньги. ВИДЕО

На юге Украины остановлен вылов рыбы в научно-исследовательских целях и контрольный лов рыбы, что может привести к коллапсу на предприятиях, занимающихся промышленным выловом, а также к волне массового браконьерства.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом председатель ОО рыбаков Днестровского лимана, член общественного совета при Госрыбагентстве Александр Крачек рассказал в интервью, опубликованном на странице "Рыбаки Одесчины" в Facebook.

Он пояснил, что научный вылов профильными учреждениями делается для того, чтобы на следующий год можно было спрогнозировать лимиты по видам и количеству выловленной рыбы в определенном водоеме.

По его словам, сейчас на юге Украины научный вылов полностью остановлен вследствие того, что чиновники из Киева и Одессы не смогли договорится относительно коррупционной составляющей. Она формировалась при оформлении разрешительных документов якобы на вылов рыбы в научных целях для определенных предприятий, но объемы этих выловов были далеко не научными. По словам Крачека, это было "научное браконьерство". 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Правоохранители задержали на Буковине двух браконьеров, которые нанесли ущерб на 1,7 млн грн, выловив 166 краснокнижных вырезубов. ВИДЕО

А сейчас сложилась ситуация, когда из-за конфликта между чиновниками научный вылов вообще полностью остановлен, что грозит коллапсом для всей галузи в регионе. Крачек пояснил, что научные институты должны подать до 1 августа в Госрыбагентство все свои научные работы и исследования относительно прогнозов на следующий год. После чего Агентство передает это на согласование Минагрополитики. Сегодня в этом плане ничего не делается, поэтому южному региону, где работают около 130 предприятий (в целом 5-7 тысяч работников), и грозит коллапс, ведь люди просто не смогут выйти на работу.

Крачек подчеркивает, что из-за халатности чиновников тысячи людей будут вынуждены либо остаться на берегу, либо работать "в черную", так как для многих это единственный источник доходов. То есть фактически само государство будет вынуждать людей заниматься браконьерством. 

Он призывает немедленно назначить в Одесскую область новое руководство, наказать виновных за развал института и возобновить научный вылов рыбы как можно скорее. 

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Автор: 

браконьерство (147) Одесская область (3585) рыба (196)


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Топ комментарии
+15
Зеленая плесень разъела коррупцией всю страну и рыболовство в том числе.
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03.07.2021 15:56
+13
На юге Украины промышленное рыболовство на грани коллапса и волны массового браконьерства: чиновники из Киева и Одессы не поделили коррупционные деньги - Цензор.НЕТ 1843
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03.07.2021 16:03
+10
Почему мы не в NATO? Потому что зебилы выбрали борцунов с коррупцией из кина.
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03.07.2021 15:59
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Зеленая плесень разъела коррупцией всю страну и рыболовство в том числе.
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03.07.2021 15:56 Ответить
Шо, хоч поржьом, да дебіле?
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03.07.2021 17:49 Ответить
сходи - ментам цветочки подари... терпила
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03.07.2021 18:37 Ответить
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03.07.2021 18:45 Ответить
Вам с 8-го поверху звісно що видніше про "вылов рыбы в научно-исследовательских целях и контрольный лов рыбы". Що воно таке, та навыщо. А ось те що під час нересту під таким приводом виловлюється сотні тон риби, звісно вам не відомо. Як і про те що самими злістними браконьєрами є рибінспектори.
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03.07.2021 18:18 Ответить
Почему мы не в NATO? Потому что зебилы выбрали борцунов с коррупцией из кина.
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03.07.2021 15:59 Ответить
Тому що серед населення більшість дебілів.
Ви ж не голосували за нелоха, сподіваюся?
На півдні України промислове рибальство на межі колапсу та хвилі масового браконьєрства: чиновники з Києва та Одеси не поділили корупційні гроші - Цензор.НЕТ 6071
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03.07.2021 17:03 Ответить
На юге Украины промышленное рыболовство на грани коллапса и волны массового браконьерства: чиновники из Киева и Одессы не поделили коррупционные деньги - Цензор.НЕТ 1843
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03.07.2021 16:03 Ответить
Давно в этой теме нужно наводить порядок. Просто мафия и нищие рыболовы- больше в этой сфере ничего не плавает. Причем порядок нужно наводить не только у рыбаков промышленных масштабов, но и в любительской рыбалке. Не советую как в Германии(т.к. это просто геморрой за ваши же немаленькие деньги, а не рыбалка), но с браконьерами, с их сетями, электроудачками, пауками и прочими прибамбасами нужно что-то неотвратимо строгое и жёсткое предпринимать.
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03.07.2021 16:12 Ответить
Колись мій батько називав більше ДЕСЯТИ видів оселедців, які виловлювали в Чорному і Азовському морях. Я запам'ятав лише дунайська, дністровська, дніпровська, керчинська і ще були якісь чорноморські і азовські. А хамса і тюлька то там був атас - маринована, солена, копчена.... . Бички продавали, як сЄмЄчкі. А мідії, казав батько - я ту гидоту не їм.

Все почало пропадати після будівництва дамб на ріках чим перекрили нерестилища, а потім почали скидати воду з рисових чеків, яка і добила все що було. У тій воді були гербіциди, які і отруїли рибу і все інше.
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03.07.2021 16:35 Ответить
Батько правильно сказал. Мидии когда-то были едой для самых бедных и являлись вынужденной едой. Это сейчас деликатес)).
Проблемы с появлением новых технологий, всегда меняли устоявшеюся экосистему. Поэтому и должны быть продуманны правила и ограничения в соответствии с новыми реалиями. Поправкой на ветер, так сказать. Иначе, это бездумная эксплуатация с целью моментальных заработок "здесь и сейчас", и наплевательское отношение к собственным детям. Ведь в будущем, подрастающее поколение уже не сможет зарабатывать за счет рыбы и скорей всего, уедет в поисках лучшей жизни. Так и появляются умирающие сёла и даже города.
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03.07.2021 16:57 Ответить
Благими намірами вистелена дорога в пекло.
***
тому - "Зри в корінь", риби нема і не буде!!!
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03.07.2021 16:18 Ответить
Может сперва правительство озвучит сколько в Украине рыборазводящих ферм корорые занимаютя зарыблением водоемов и акваторий?За то рыбных предприятий по переработке рыбы развелось как мух на говне а те кто из поколения в поколение занимальсь ловлей рыбы оказались браконьерами.
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03.07.2021 16:22 Ответить
Да эти ,,исследователи,. и есть самые первые браконьеры.С Азовского моря уже всего бычка выдрали. Судака давно нет. Нерест, а камбалой были завалены базары. В продаже бычок с мизинец и уже ,,поротый,, Икру выпотрошили. Сейчас обьявили о промышленном лове креветки. Надеюсь вы видели этих креветок, три штуки -один грамм.Видел в магазинах Мариуполя ,,Бычок Балтийский,, Вот это уже что то. Люди с умом ловят.
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03.07.2021 17:29 Ответить
Рыбы нет, зато одни спекуляции, какой "научный" вылов? все наглое браконьерство.
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03.07.2021 16:23 Ответить
Наука в Україні - ти що.......?
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03.07.2021 16:44 Ответить
твоя ирония вполне в тему. в рыбном случае еще лучше сарказм.
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03.07.2021 16:48 Ответить
Взагалі пустеля в районі Каховки то унікальне природне явище, але те, що там намагались створити лісові насадження це було прогресивне рішення. Шкода, але ментальне мислення - "На мій вік хватить!", ні до чого доброго не привело і не приведе.
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03.07.2021 16:42 Ответить
Привязывать к старым бедам 25 летней давности сегодняшнюю власть смешно. Это не решит темы-проблемы. Та вычерпали всё и давно. Всегда были отличные не дорогие консервы кильки или бычки в томате. При совках большую банку за 60 коп ещё называли *братская могила*. Но соус томатный был не плох---в командировках к картошке шла на улёт по быстрому. Как то купил в АТБ---с год назад. Кильки в томате---240гр. Кажись 10гр банка. Обомлел---соус просто жижа коричневая, даже без муки для густоты, вывалил всё на подтарельник и попытался пересчитать головы рыбок, ну пусть 11 штук и 3 см примерно длиной---малёк. Бычки---те чуть лучше, но в 2 раза дороже конечно. Просто пора остановить лов строго. На два года хотя бы---иначе капец навеки. Так кстати делают везде.
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03.07.2021 17:28 Ответить
Промышленный вылов рыбы в принципе должен быть запрещён по всей стране, это не рабочие а обычные дармоеды которые только забирают. Рыбы в водных бассейнах стало меньше, на удочку словить тяжело
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03.07.2021 19:10 Ответить
З того моменту як відео виклали в мережу, порушена таємниця журналістського розслідування, право на інтелектуальну власність та згідно з положенням статті 308 ЦК України фотографії та інші твори, на яких зображено фізичну особу, можуть бути публічно показані, відтворені, розповсюджені лише за згодою цієї особи! Згоди я не надавав!
Мене ніхто не питав і не попереджав, що матеріали ГО "Річковий Дозор" та компанії Mia Production будуть розповсюджені та використані третіми особами.
Вимагаю негайно видалити запис з усіх ресурсів. Інакше я буду змушений звернутись до суду.
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04.07.2021 16:46 Ответить
ЗАБРАТЬ У ОЛИГАРХОВ МИЛЛИАРДЫ И ЗАПУСТИТЬ МИЛЛИАРДЫ РЫБ !)
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04.07.2021 17:21 Ответить
 
 