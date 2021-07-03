На юге Украины промышленное рыболовство на грани коллапса и волны массового браконьерства: чиновники из Киева и Одессы не поделили коррупционные деньги. ВИДЕО
На юге Украины остановлен вылов рыбы в научно-исследовательских целях и контрольный лов рыбы, что может привести к коллапсу на предприятиях, занимающихся промышленным выловом, а также к волне массового браконьерства.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом председатель ОО рыбаков Днестровского лимана, член общественного совета при Госрыбагентстве Александр Крачек рассказал в интервью, опубликованном на странице "Рыбаки Одесчины" в Facebook.
Он пояснил, что научный вылов профильными учреждениями делается для того, чтобы на следующий год можно было спрогнозировать лимиты по видам и количеству выловленной рыбы в определенном водоеме.
По его словам, сейчас на юге Украины научный вылов полностью остановлен вследствие того, что чиновники из Киева и Одессы не смогли договорится относительно коррупционной составляющей. Она формировалась при оформлении разрешительных документов якобы на вылов рыбы в научных целях для определенных предприятий, но объемы этих выловов были далеко не научными. По словам Крачека, это было "научное браконьерство".
А сейчас сложилась ситуация, когда из-за конфликта между чиновниками научный вылов вообще полностью остановлен, что грозит коллапсом для всей галузи в регионе. Крачек пояснил, что научные институты должны подать до 1 августа в Госрыбагентство все свои научные работы и исследования относительно прогнозов на следующий год. После чего Агентство передает это на согласование Минагрополитики. Сегодня в этом плане ничего не делается, поэтому южному региону, где работают около 130 предприятий (в целом 5-7 тысяч работников), и грозит коллапс, ведь люди просто не смогут выйти на работу.
Крачек подчеркивает, что из-за халатности чиновников тысячи людей будут вынуждены либо остаться на берегу, либо работать "в черную", так как для многих это единственный источник доходов. То есть фактически само государство будет вынуждать людей заниматься браконьерством.
Он призывает немедленно назначить в Одесскую область новое руководство, наказать виновных за развал института и возобновить научный вылов рыбы как можно скорее.
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нелоха, сподіваюся?
Все почало пропадати після будівництва дамб на ріках чим перекрили нерестилища, а потім почали скидати воду з рисових чеків, яка і добила все що було. У тій воді були гербіциди, які і отруїли рибу і все інше.
Проблемы с появлением новых технологий, всегда меняли устоявшеюся экосистему. Поэтому и должны быть продуманны правила и ограничения в соответствии с новыми реалиями. Поправкой на ветер, так сказать. Иначе, это бездумная эксплуатация с целью моментальных заработок "здесь и сейчас", и наплевательское отношение к собственным детям. Ведь в будущем, подрастающее поколение уже не сможет зарабатывать за счет рыбы и скорей всего, уедет в поисках лучшей жизни. Так и появляются умирающие сёла и даже города.
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тому - "Зри в корінь", риби нема і не буде!!!
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