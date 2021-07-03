Вы сделаете все, чтобы защитить честь Украины, - воины 95-й бригады поддержали футболистов сборной. ВИДЕО
Украинские воины записали видео поддержки футбольной сборной, которая вечером 3 июля сыграет со сборной Англии в четвертьфинале Евро-2020.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал офицер ВСУ Анатолий Штефан.
Он отметил: "Армия болеет за сборную Украины. Ваше доверие - наш достижение и воля к победе. Вместе победим! Вперед!"
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+12 Хм #474109
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+11 Вася Шевченко #371210
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+11 Сергей Гусаченко #489138
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95-квартал и .... - накаркают грешники-пересмешники...
от как так получается))))
а все от ауры зависит и от правдивости и душевности слов (да и от тембра голоса тоже)))))
Вот это дисциплина. Единоначалие как оно должно быть.
Повалий, Ани Лорак, Кролики и т.д. и т.п. тоже радость и удовольствие своим зрителям приносят. Их тоже гнобить не нужно. Марув там, Лобода кто ещё.
Я ж не призываю их гнобить. Просто они, и эти футболисты - абсолютно одного поля ягоды, и нужно понимать разницу между шоу и ненужным в данной ситуации пафосом.
Бережіть Батьківщину і себе, хлопці і не опускайтеся до рівня цих аморалів : учорашній їхній ганебний програш, то так, як би Ви без бою відкрили фронт на