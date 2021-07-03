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Новости Видео Агрессия России против Украины
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Вы сделаете все, чтобы защитить честь Украины, - воины 95-й бригады поддержали футболистов сборной. ВИДЕО

Украинские воины записали видео поддержки футбольной сборной, которая вечером 3 июля сыграет со сборной Англии в четвертьфинале Евро-2020.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал офицер ВСУ Анатолий Штефан.

Он отметил: "Армия болеет за сборную Украины. Ваше доверие - наш достижение и воля к победе. Вместе победим! Вперед!"

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Зеленский поговорил с украинской сборной по футболу перед матчем со сборной Англии. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

сборная по футболу (296) 95 отдельная десантно-штурмовая бригада (125) ВСУ (6614)


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Топ комментарии
+12
Никто не будет обвинять наших парней, если они проиграют даже 3:0, но при одном условии, играйте, вать машу, просто достойно играйте, это все, что от вас сейчас требуется!
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03.07.2021 16:22
+11
95 бригаде - можно (нужно и спасибо!)
95-квартал и .... - накаркают грешники-пересмешники...
от как так получается))))
а все от ауры зависит и от правдивости и душевности слов (да и от тембра голоса тоже)))))
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03.07.2021 16:21
+11
Вот это поддержка! Молодцы хлопцы! Перебили дурацкую карму гундосика.
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03.07.2021 16:34
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футболістам дивляться Квартал 95 з клоуном на чолі, навіщо їм якась бригада?
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03.07.2021 16:18 Ответить
-- поддержал!
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03.07.2021 16:18 Ответить
95 бригаде - можно (нужно и спасибо!)
95-квартал и .... - накаркают грешники-пересмешники...
от как так получается))))
а все от ауры зависит и от правдивости и душевности слов (да и от тембра голоса тоже)))))
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03.07.2021 16:21 Ответить
Вот это поддержка! Молодцы хлопцы! Перебили дурацкую карму гундосика.
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03.07.2021 16:34 Ответить
Битий не битого везе.
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03.07.2021 16:22 Ответить
Никто не будет обвинять наших парней, если они проиграют даже 3:0, но при одном условии, играйте, вать машу, просто достойно играйте, это все, что от вас сейчас требуется!
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03.07.2021 16:22 Ответить
Верю, несмотря ни на что. Нашей стране нужен достойный бой. Без всяких одиночных атак в лоб. Командная игра.
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03.07.2021 16:36 Ответить
Клоун сказал снимать видосики - его бойцы снимают.
Вот это дисциплина. Единоначалие как оно должно быть.
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03.07.2021 16:36 Ответить
Тебя откуда сюда взяли, рашист? Ты определись в украинских реалиях для начала.
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03.07.2021 16:38 Ответить
Футбол не має ніякого відношення до честі України - найкорумпованішої і найбіднішої країни Європи. Вона вже навіть не жовто блакитна, а позеленіла як гівно під лопухом - "... в твоїй хаті сидить ворог і сміється з тебе..."
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03.07.2021 16:36 Ответить
Отож.
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03.07.2021 16:39 Ответить
Я офицер, служивший в Крыму, с 1993, попавший туда потому что я украинец при разделе выпускников ДВВАИУ в Даугавпилсе. И в 1993 году за нами, курсантами приехали представители МО Украины. Нам обещало командование училища дать только дипломы украинцам, без погон офицеров без звания лейтенантов. Так вот самое интересное что до выпуска 25 июня, по традиции училища, я был лейтенантом Украинской Армии с 13 апреля.
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03.07.2021 17:30 Ответить
Сатрап *****, кажеш? Співчуваю. Таке поняття як офіцер в ********** повністю позбавлене сенсу.
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03.07.2021 21:09 Ответить
Это тВОЕ обращение с поддержкой к нашей сборной перед игрой, поддержал, да?! Долго высерал этот высер? У...д!!!
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03.07.2021 17:37 Ответить
Іноді треба думати а не язиком дурню молоти. Це ж яким чином честь країни повязана з комерційним футболом? По аналогії якщо перемогла то Україна "мадам", а якщо програла то "*******"? Футбол в Україні помер тоді коли суркісята за кошти свого фонду ім. Дєточкіна з офіційним девізом "Украл - отдай детям" приватизували Динамо. А далі договорні матчі внутрішнього чемпіонату. І навіть ідіот знає що по справжньому сильні команди лише в тих країнах де сильний внутрішній чемпіонат позбавлений корупційного впливу. Це не про нас. Я багато років прожив в Лондоні *(в районі Фінсбурі Парк) де тренується Арсенал. Місцеві вболівальники не пропускають жодного тренування, знімають відео, коментують і аналізують кожний рух гравців і голосно дрючать гравців протягом тренування в нецензурній формі помічаючи лінь і бездарність відразу. Гравці грають насамперед для своїх вболівальників. Для людей які їм не байдужі... Динамо тренується комфортно - за семиметровим парканом щоб ніхто не бачив лінивих і обмежених учасників суркісячого продажного балагану. В них насправді нема амбіцій і вони уникають будь якої критики вболівальників і відверто зневажають їх бо від них не залежить "пайка" чи "КОТЛЄТА" яку для них призначив власник. Вони звикли смоктати лапу на футбольному маргінесі і вважати себе елітою в нічних клубах...
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03.07.2021 21:05 Ответить
4-0 ось тобі "висєр"...
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04.07.2021 00:46 Ответить
Интересная формулировка подачи - как будто честь у Украины отбирают в игре в футбол.
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03.07.2021 16:49 Ответить
Ви зробите все, щоб захистити честь України, - воїни 95-ї бригади підтримали футболістів збірної - Цензор.НЕТ 8119
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03.07.2021 16:53 Ответить
В принципі на це мусить реагувати ваше командування. Головком не може слідкувати за кожним кілометром фронту. Але ці питання звичайно потрібно піднімати і вияснити, що потрібно змінити в "консерваторії".
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03.07.2021 17:59 Ответить
Двух дурачков выше, отправил в эротические путешествие по спаму
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03.07.2021 17:00 Ответить
Вчера был видос как сброд херболистов подьехал к отелю в Риме. Под зданием было куча наших фанов. Эти звездоболы вышли с отмороженными харями из буса и повалили в отель. Никто из них даже не проявил знаки внимания нашим болельщикам. Столько пафоса, а по факту футболисты - галимое самоуверенное чмо. Лучше б они так играли в футбол, как понтуются.
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03.07.2021 17:06 Ответить
Я не прихильник футболу, я прихильник 95 бригади, бо вони не підведуть.
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03.07.2021 17:28 Ответить
Ну Англія на нашу честь не покушається. Це ж не дика Росія все-таки. Просто надіюсь, що хлопці покажуть гарний футбол. Але потрібно бути реалістами- перемогти Англію на цьому етапі нам практично нереально. Але хлопці вже показали цій завше "озабоченной" и "сильно озабоченной" Європі, що Україна це не Росія.
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03.07.2021 17:53 Ответить
бойцы в курсе шо зина был в шаге до мокшанского паспорта?
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03.07.2021 17:55 Ответить
«Реакция украинских болельщиков меня не волнует. Я решил сменить гражданство только по футбольным причинам. Такое решение поможет мне в дальнейшей карьере. Всегда считал себя украинцем, во мне течёт украинская кровь, и я бы не хотел, чтобы кто-то считал мой поступок предательством. Считаю, что Украина и Россия - братские страны. Я приехал в Россию полгода назад и хочу продолжить тут свою футбольную карьеру. Принятие гражданства поможет мне решить все вопросы с «Шахтёром», - заявил Зинченко.
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03.07.2021 18:15 Ответить
так отож...
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03.07.2021 18:21 Ответить
И что, теперь загнобить его?? Зинченко по факту подарил праздник и радость миллионам болельщиков сб Украины.
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03.07.2021 18:52 Ответить
Не, не надо гнобить.
Повалий, Ани Лорак, Кролики и т.д. и т.п. тоже радость и удовольствие своим зрителям приносят. Их тоже гнобить не нужно. Марув там, Лобода кто ещё.
Я ж не призываю их гнобить. Просто они, и эти футболисты - абсолютно одного поля ягоды, и нужно понимать разницу между шоу и ненужным в данной ситуации пафосом.
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03.07.2021 19:04 Ответить
Ну это их выбор. Живём в 21ом веке, каждый человек имеет право сам решать.
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03.07.2021 19:45 Ответить
Народ та Армія - Єдині. Крапка.
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03.07.2021 18:30 Ответить
Много пафоса, плохо кончится
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03.07.2021 18:49 Ответить
Финал будет Дания - Италия
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03.07.2021 19:08 Ответить
95 как бы на что-то намекает...
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03.07.2021 19:59 Ответить
продажный "спорт", как все в этом мирке
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04.07.2021 00:15 Ответить
Даремно Ви, Воїни 95 -ї Бригади, звертаєтеся до цієї продажної бездарної отари баранів... Ви і саме ВИ захищаєте Батьківщину, її Честь і Землю. І платять Вам за це копійки а Ви віддаєте своє життя і здоров"я.. А цій отарі продажних лінивих скотів платять мільйони доларів зарплат і їм глибоко насрати і на Україну, і на Народ, і на Націю, і на Честь. Вони не знають і не бажають знати Української Мови, у них в "загашниках" по кілька паспортів, їхні діти називаються Луїджі (синок Шевченки) і їм, повторяю - насрати і на український футбол, на Державу, і на Народ, і на його Честь і Гідність.
Бережіть Батьківщину і себе, хлопці і не опускайтеся до рівня цих аморалів : учорашній їхній ганебний програш, то так, як би Ви без бою відкрили фронт на
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04.07.2021 11:29 Ответить
... на Маріуполь і Бердянськ і далі, ганебно втекли, а Вам за це щей би подякували. Не смійте за них вболівати(!), - вони того не гідні. У них немає Національної гідності, вони всі лише в тому куди, кому і за скільки бабла би продатися.
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04.07.2021 11:40 Ответить
 
 