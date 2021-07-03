Вы сделаете все, чтобы защитить честь Украины, - воины 95-й бригады поддержали футболистов сборной. ВИДЕО

Украинские воины записали видео поддержки футбольной сборной, которая вечером 3 июля сыграет со сборной Англии в четвертьфинале Евро-2020.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал офицер ВСУ Анатолий Штефан.

Он отметил: "Армия болеет за сборную Украины. Ваше доверие - наш достижение и воля к победе. Вместе победим! Вперед!"

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