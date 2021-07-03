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У водителя микроавтобуса во время движения в Днепре случился приступ эпилепсии: он въехал в два автомобиля, пострадали два человека. ВИДЕО

Автобус IVECO выехал на встречную полосу на улице Грушевского в Днепре и ехал прямо в служебный автомобиль полицейских отдела аэроподдержки.

Патрульные Никита Валяренко, Даниил Кочешвили, Вячеслав Писаренко, Роман Крошников и Илья Штагер возвращались на место дислокации со служебного задания, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции.

Столкновения с автобусом удалось избежать, а правоохранители отправились за ним.

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"Автобус и дальше неуправляемо продолжил движение, совершил столкновение еще с двумя транспортными средствами - маршрутным автобусом "Газель", в котором находились пассажиры, и автомобилем Mitsubishi Lancer, и въехал в здание киоска", - уточняют в сообщении.

Полицейские вызвали врачей и дополнительные экипажи патрульных.

"До приезда коллег и медиков инспекторы освободили пострадавшего из искореженного транспортного средства и предоставили ему домедицинскую помощь. У мужчины был приступ эпилепсии, поэтому полицейские положили его в стабильное боковое положение и контролировали состояние до приезда врачей. Также в результате ДТП травмированы двое пассажиров маршрутного автобуса "Газель". Полицейские также предоставили им домедицинскую помощь. Водителя, у которого случился приступ эпилепсии, госпитализировали в медицинское учреждение. В дальнейшем на месте работали экипажи патрульных и следственно-оперативная группа", - говорится в сообщении.

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Автор: 

Днепр (4426) ДТП (7677) патрульная полиция (1813)


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Топ комментарии
+14
ПОСЛУШАЙТЕ ИДИОТЫ вы вообще понимаете о чем вы пишите если хотите есть эпилепсия у многих у вас например и вы об этом даже и не знаете и не узнаетет эпилепсия статус ставится при факте одного приступа а он может быть и бывает в младенчестве есть такое понятие в педиатрии младенческий криз при котором часто грудные дети и до 4 лет не выживут эпилепсия делится на кучу подразделов ее причины бывают разными и писать АХИНЕЮ **** и т.п. как посмели дать права... пишут только долбодятлы никакой врач не установит эпилепсию если ее не зафиксировали медики или это не показало РЭГ ЭЭГ и МРТ мозга.. и также провокация приступа человеку не дают спать ночью а утром его транквилизатором погружают в фазу быстрого короткого сна.. и на голове куча проводов датчиков ЭЭГ энцефалограмма мозга и если более или белел был приступ когда то даже лет 20 тому назад то выскочит кривая как на кардиограмме инфаркт сердца показывает так есть кривая и пароксизмальный статус с головном мозге или височной9самое растпространенное явление и причина в эпилепсии и да есть статус и есть болезнь и это разница при статусе приступы без нарушения психики и личности а просто болезнь влечет изменения личности и статуса..
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03.07.2021 22:45
+11
Когда придёт в себя, пусть вместе с врачом, которому он заплатил при приёме на работу, скидываются, ремонтируют эти две машины и лечат пострадавших.
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03.07.2021 22:18
+9
Для брызгающих слюной про то как он получил права - у 70% больных эпилепсией не будет ни одного приступа в течении жизни. Так что возможно тот кто пишет комментарий про врача взяточника сам болен эпилепсией.
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03.07.2021 22:26
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Как мог человек страдающий эпилепсией получить работу , от которой зависит жизнь людей?
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04.07.2021 00:25 Ответить
А он и не страдал.Это вещь внезапная, противоречивая такая вся.У водія мікроавтобуса під час руху в Дніпрі стався напад епілепсії: він в'їхав у два автомобілі, постраждало двоє людей - Цензор.НЕТ 678
У водія мікроавтобуса під час руху в Дніпрі стався напад епілепсії: він в'їхав у два автомобілі, постраждало двоє людей - Цензор.НЕТ 754
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04.07.2021 00:35 Ответить
Эпиле́пси́яhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%8F#cite_note-3 [3] (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA лат. epilepsia от https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA др.-греч. https://ru.wiktionary.org/wiki/en:%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BB%CE%B7%CF%88%CE%AF%CE%B1#Greek ἐπιληψία ← ἐπίληπτος «схваченный, пойманный, застигнутый»), также https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%B7%D0%BC арх. паду́чая (от https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA лат. https://ru.wiktionary.org/wiki/en:caduca#Latin caduca ) - https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 хроническое https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F неврологическое https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8C заболевание , проявляющееся в предрасположенности организма к внезапному возникновению судорожных приступовhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%8F#cite_note-PMID8330566-4 [
???? вы считаете что медкомиссия могла ему выдать права определённой категории ?
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04.07.2021 00:39 Ответить
Выше уже писали. Даже сам человек может не знать, что болен эпилепсией. И ни один врач в этом случае этого даже не заподозрит. Кроме того, эпилептические припадки могут случаться у людей, которые не болеют эпилепсией. Так что все сложно.
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04.07.2021 09:27 Ответить
У меня дед был хирургом и мама закончила мединститут
ВЫ СЧИТАЕТЕ , что за 30-40 лет у человека ни разу не было проявления эпилепсии ??!

Да это сказки людей, далеких от медицины
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04.07.2021 10:07 Ответить
Да, я так считаю. Врачи в семье тоже есть. У моего знакомого случаются припадки с периодичностью раз в 5 лет (он не водитель, если что и у него первый приступ был лет в 20). А самое интересное то, что если бы с ним в этот момент никого не было, то он бы никогда об этом не узнал, потому как больные абсолютно не помнят ни момента начала приступа, ни момента прихода в себя. И они искренне удивляются, когда видят вокруг себя перепуганные лица (для них ничего этого как бы не было). И кроме того, повторюсь, эпилептический припадок может возникнуть у человека не больного эпилепсией после приема различных психостимуляторов.
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04.07.2021 11:07 Ответить
"Я сама дочь врача....." Прости, господи! К каждой дырке затычка
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04.07.2021 11:50 Ответить
О, якщо дід і мама, то ви крупний спец у медицині, світове світило.
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04.07.2021 19:45 Ответить
У нас през наркоман.
Згадуються слова проф.Преображенськооо
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05.07.2021 08:22 Ответить
У меня есть знакомый, который знает что у него эпилепсия. И всьо его окружение знает. И все равно из машины не вылазит. Еще и лихачит типа Шумахер.
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04.07.2021 07:50 Ответить
Нужно расследовать этот случай, почему больной человек был за рулём, ведь в Украине много инвалидов ездят и угрожают жизни других людей.
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04.07.2021 12:04 Ответить
Чому людям з таким захворюванням видають водійські права?
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04.07.2021 19:42 Ответить
Не рассказывайте сказки.Водитель не знает, что у него эписиндром в одном случае- если он впервые возникший.Все остальные- банально скрывают,в том числе и от медиков, что у них эписиндром. Инструментально он не выявляется, на диспансерном учете они не состоят. Так что все претензии исключительно к водителю. 100 % будут косить под "впервые возникший".В моей практике было несколько эпилептиков-водителей (при том, что они знали о болезни).И в полиции очень удивлялись тому, что мы сообщали им о факте сокрытия эпилепсии.Типа- вам что, больше всех нужно?Эти водители - преступники, как и пьяные за рулем.
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04.07.2021 20:06 Ответить
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