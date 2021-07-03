У водителя микроавтобуса во время движения в Днепре случился приступ эпилепсии: он въехал в два автомобиля, пострадали два человека. ВИДЕО

Автобус IVECO выехал на встречную полосу на улице Грушевского в Днепре и ехал прямо в служебный автомобиль полицейских отдела аэроподдержки.

Патрульные Никита Валяренко, Даниил Кочешвили, Вячеслав Писаренко, Роман Крошников и Илья Штагер возвращались на место дислокации со служебного задания, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции.

Столкновения с автобусом удалось избежать, а правоохранители отправились за ним.

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"Автобус и дальше неуправляемо продолжил движение, совершил столкновение еще с двумя транспортными средствами - маршрутным автобусом "Газель", в котором находились пассажиры, и автомобилем Mitsubishi Lancer, и въехал в здание киоска", - уточняют в сообщении.

Полицейские вызвали врачей и дополнительные экипажи патрульных.

"До приезда коллег и медиков инспекторы освободили пострадавшего из искореженного транспортного средства и предоставили ему домедицинскую помощь. У мужчины был приступ эпилепсии, поэтому полицейские положили его в стабильное боковое положение и контролировали состояние до приезда врачей. Также в результате ДТП травмированы двое пассажиров маршрутного автобуса "Газель". Полицейские также предоставили им домедицинскую помощь. Водителя, у которого случился приступ эпилепсии, госпитализировали в медицинское учреждение. В дальнейшем на месте работали экипажи патрульных и следственно-оперативная группа", - говорится в сообщении.

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