Юные футболисты во дворе на Троещине перед своим матчем исполнили гимн Украины. ВИДЕО

Юные киевские футболисты в одном из дворов Троещины перед тем, как начать гонять в футбол, спели гимн Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, ролик у себя в Facebook опубликовал музыкант Дмитрий Сирченко.

На видео, снятом из окна киевской высотки, видно, как дети стоящие в ряд исполняют гимн Украины, приложив руки к сердцам. Таким образом юные спортсмены подражали своим старшим кумирам, выступающим чемпионате Европы-2020.

"К сожалению на видео плохо слышно, далеко. Эти малыши перед игрой в футбол выстроилась и, положив руки на свои сердечки, спели Гимн Украины! Боже, благослови Украину!" – подписал видео автор.

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В комментариях пользователи восхищаются детьми.

"Боже, храни этих детей и Украину, "Приятно видеть", "Боже, как мило. Еще маленькие а уже чувствуют что украинцы", – пишут юзеры.





