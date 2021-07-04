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Юные футболисты во дворе на Троещине перед своим матчем исполнили гимн Украины. ВИДЕО

Юные киевские футболисты в одном из дворов Троещины перед тем, как начать гонять в футбол, спели гимн Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, ролик у себя в Facebook опубликовал музыкант Дмитрий Сирченко.

На видео, снятом из окна киевской высотки, видно, как дети стоящие в ряд исполняют гимн Украины, приложив руки к сердцам. Таким образом юные спортсмены подражали своим старшим кумирам, выступающим чемпионате Европы-2020.

"К сожалению на видео плохо слышно, далеко. Эти малыши перед игрой в футбол выстроилась и, положив руки на свои сердечки, спели Гимн Украины! Боже, благослови Украину!" – подписал видео автор.

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В комментариях пользователи восхищаются детьми.

"Боже, храни этих детей и Украину, "Приятно видеть", "Боже, как мило. Еще маленькие а уже чувствуют что украинцы", – пишут юзеры.

Юные футболисты во дворе на Троещине перед своим матчем исполнили гимн Украины 01
Юные футболисты во дворе на Троещине перед своим матчем исполнили гимн Украины 02
Юные футболисты во дворе на Троещине перед своим матчем исполнили гимн Украины 03

Автор: 

гимн (236) дети (6514) Киев (25572) футбол (3586)


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Топ комментарии
+99
Сонецка. Патріоти. Бережи вас Господь, Українці !
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04.07.2021 10:41
+84
Юные футболисты во дворе на Троещине перед своим матчем исполнили гимн Украины - Цензор.НЕТ 2243
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04.07.2021 10:46
+79
CЛАВА - НАЦІЇ !!!
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04.07.2021 10:42
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Страница 2 из 2
да , а в это же время где-то в Харькове их ватные сверстники, насмотревшись тиктока, бегают по району и скручивают колпачки у автомобилей ...
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04.07.2021 16:52 Ответить
Зворушливо...
Респект!
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04.07.2021 17:03 Ответить
Ой какие молодцы!!! Украине есть кем гордиться!
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04.07.2021 17:03 Ответить
Усім у світі керує любов, любімо свій дім, свою Україну і у нас все буде добре.
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04.07.2021 17:13 Ответить
Щастя полонило душу! Це те, за що ми боримось! Племінне Українське насіння дає сходи! І це найпотужніша зброя в битві за самоідентичність Української нації !!! Слава Україні!
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04.07.2021 17:19 Ответить
Нове покоління українців не буде знати російську і їм не буде хотітися до росії.
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04.07.2021 17:41 Ответить
ай, молодцы!!!!!!
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04.07.2021 17:59 Ответить
Подростает замена совковому електорату
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04.07.2021 19:05 Ответить
Бальзам не душу.
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04.07.2021 19:14 Ответить
Юні футболісти у дворі на Троєщині перед своїм матчем виконали гімн України - Цензор.НЕТ 7919
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04.07.2021 19:21 Ответить
Ось вони, наші маленьки козачата, ось вони, наши майбутні величні КОЗАКИ !!!
Ой начувайтеся, коцапи, ох і начувайтеся...
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04.07.2021 19:54 Ответить
пройдёт ещё немного и все забудут про ОДИННАРОД
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04.07.2021 21:10 Ответить
З такими дітьми в України є майбутнє!
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04.07.2021 21:47 Ответить
..ну.. і який дебіл сказав "какая разніца"?
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04.07.2021 22:45 Ответить
На Троєщині діти за власним бажанням співають гімн.
А от "слуга" Сивохо, учасник Антимайдану і давній друг ЗЕзюдента, призначений ним радником секретаря РНБО, демонстративно плює на гімн і пишається цим...

Юні футболісти у дворі на Троєщині перед своїм матчем виконали гімн України - Цензор.НЕТ 3839
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04.07.2021 23:45 Ответить
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05.07.2021 07:47 Ответить
І це Троєщина - 100 разів висміяна Лисим і його корєшом з кварталу!))
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05.07.2021 09:19 Ответить
а у сивохо что... яйцо оставшееся держит в руках?
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05.07.2021 12:37 Ответить
Вони виростуть і в них держава відібье охоту до патріотизму
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05.07.2021 13:40 Ответить
Не в усіх.
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05.07.2021 16:41 Ответить
Хвалить Бога, дожив.

Перша ластівка була, коли років зо два тому в офісі довго вирішували як звали члєніна і так і не згадали.
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05.07.2021 16:43 Ответить
2 из 5 мои братья, горжусь ими максимально
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05.07.2021 23:51 Ответить
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