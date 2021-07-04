Зеленский принимает участие в торжествах ко Дню ВМС на Одесчине. ВИДЕО
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Одесскую область.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Отмечается, что в Одесской области Президент примет участие в торжественных мероприятиях по случаю Дня Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины.
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Сцить бубочка армію...
Бубочка й парад у Києві проведе без зброї, у паркетному варіанті, тому й дівчат у підбори взув. Бо сцить, чотирижди уклоніст гумовий...
День национальной полиции Украины
День Войск Противовоздушной обороны Украины
День Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины
День судебного эксперта Украины
Как остальных именинников поздравлять будет?
Клёво отметим независимость от здравого смысла и экономической ситуации. А пенсы подождут своих повышений. И медики подождут, они ж за идею *********, а не за бренную бумагу. И шахтёры перетопчатся, они уже привыкли к долгам по зарплате.
Нет, я не против прапоров. Я считаю, что 30-тилетие отметить надо.
Но на мой скромный взгляд прагматика, вполне хватило бы парада в Киеве и марша ветеранов в каждом населенном пункте, где есть хоть один из них.
А у ветеранов флаги уже есть, я точно знаю.
Покоцанные и рваные. Обгорелые и в пятнах крови. С автографами побратимов.
Эти прапоры с историей, бесценные и бесплатные, но вряд ли наш четырежды уклонист ЗЕ это понимает. Он даже не определился, кто все-таки молодец: захватившие танк, или те, кто в этом танке был.
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Чмирька геть. Дострокові. Зеркаль - през, Юля - прем'єр, Україна буде врятована.
Ну выбрали такого. Что теперь делать. Теперь надо чтобы следующим Бойко не выбрали, а то скучать будете по пианисту.
в смысле, а-а-аа зрадазрада.