Зеленский принимает участие в торжествах ко Дню ВМС на Одесчине. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Одесскую область.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Отмечается, что в Одесской области Президент примет участие в торжественных мероприятиях по случаю Дня Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины.