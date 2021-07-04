Подарок олигархам, большой ЗЕ-герб, смешная Тимошенко, обычный расизм и другой трэш | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #16. ВИДЕО

Уже поплакали над поражением нашей сборной от англичан?

Пора поднимать настроение, и для этого приглашаем вас на раздачу поросят от "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу" на "Цензор.НЕТ"🔥

Как власть приняла закон ДЛЯ олигархов, зачем Зеленскому срочный герб, кто смеется с Тимошенко и новые эпические приключения "слуг народа" – сегодня в выпуске.

🔴 Закон для олигархов

Как "величайший лидер современности" заставил Коломойского проголосовать против Коломойского, Ахметова - против Ахметова и Пинчука – против Пинчука?

🟢 Зеленский и большой герб

Жили без большого герба 30 лет, однако почему-то именно теперь оказалось, что все! Хватит! Сил нет более господину Зеленскому и дальше терпеть эту печальную жизнь - без льва, короны и казака с самопалом!

🟠 "Дед мопед" Арахамия

Следующий поросенок отправляется к председателю фракции "Слуги народа" в парламенте Давиду Арахамии – за невероятную вежливость и умение узнавать людей со спины (сарказм).

🟡 Шутница Тимошенко

Поросенок Юлии Владимировне сегодня достается за эпический спич в Верховной Раде об олигархах и том, что она никакого отношения к ним не имеет. Это еще смешнее, чем оправдания Арахамия.

🔴 Тищенко и Куницкий

Ну какой же выпуск без поросенка для Николая Тищенко? И сегодня он делит его с коллегой по фракции, другом Александра Дубинского, – Александром Куницким, более известным под ником sanek zp.

🟢 Криптомайнинг Ляшко

Следующий поросенок, поросенок прогресса, так сказать, отправляется к Олегу Ляшко. Соскучились по нему? Любитель коров и села завел ... криптоферму!

🟠ТЕЛЕКАНАЛИЗАЦИЯ

Сегодня в телеканализации снова два победителя: телеканал "Прямой", который переквалифицировал Дениса Бигуса из "агента ФСБ" в высокого профессионала. А также – обвиненный в откровенном расизме действующий министр культуры и экс-генпродюсер холдинга "1 + 1" Александр Ткаченко.

🟡ОБЛТРЕШПОСТАЧ

А в рубрике "Облтрешпостач" у нас единолично побеждает ватный изгнанник из "Слуги народа", нардеп-лукашенколюб Евгений Шевченко. Он единственный на всю Верховную Раду проголосовал против возвращения пгт Новгородское в Донецкой области его исторического названия – Нью-Йорк.

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Программа "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу" подготовлена ​​и размещена каналом "Цензор.нет" в рамках реализации проекта по медиаграмотности и противодействия дезинформации в украинских медиа при поддержке Представительства "Фонда Фридриха Науманна за Свободу" в Украине.

В программе высказаны исключительно взгляды авторов. Они не обязательно отражают позицию Представительства "Фонда Фридриха Науманна за Свободу" в Украине.

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