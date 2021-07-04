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Подарок олигархам, большой ЗЕ-герб, смешная Тимошенко, обычный расизм и другой трэш | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #16. ВИДЕО

Подарок олигархам, большой ЗЕ-герб, смешная Тимошенко, обычный расизм и другой трэш | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #16. ВИДЕО

Уже поплакали над поражением нашей сборной от англичан?

Пора поднимать настроение, и для этого приглашаем вас на раздачу поросят от "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу" на "Цензор.НЕТ"🔥

Как власть приняла закон ДЛЯ олигархов, зачем Зеленскому срочный герб, кто смеется с Тимошенко и новые эпические приключения "слуг народа" – сегодня в выпуске.

🔴 Закон для олигархов

Как "величайший лидер современности" заставил Коломойского проголосовать против Коломойского, Ахметова - против Ахметова и Пинчука – против Пинчука?

🟢 Зеленский и большой герб

Жили без большого герба 30 лет, однако почему-то именно теперь оказалось, что все! Хватит! Сил нет более господину Зеленскому и дальше терпеть эту печальную жизнь - без льва, короны и казака с самопалом!

🟠 "Дед мопед" Арахамия

Следующий поросенок отправляется к председателю фракции "Слуги народа" в парламенте Давиду Арахамии – за невероятную вежливость и умение узнавать людей со спины (сарказм).

🟡 Шутница Тимошенко

Поросенок Юлии Владимировне сегодня достается за эпический спич в Верховной Раде об олигархах и том, что она никакого отношения к ним не имеет. Это еще смешнее, чем оправдания Арахамия.

🔴 Тищенко и Куницкий

Ну какой же выпуск без поросенка для Николая Тищенко? И сегодня он делит его с коллегой по фракции, другом Александра Дубинского, – Александром Куницким, более известным под ником sanek zp.

🟢 Криптомайнинг Ляшко

Следующий поросенок, поросенок прогресса, так сказать, отправляется к Олегу Ляшко. Соскучились по нему? Любитель коров и села завел ... криптоферму!

🟠ТЕЛЕКАНАЛИЗАЦИЯ

Сегодня в телеканализации снова два победителя: телеканал "Прямой", который переквалифицировал Дениса Бигуса из "агента ФСБ" в высокого профессионала. А также – обвиненный в откровенном расизме действующий министр культуры и экс-генпродюсер холдинга "1 + 1" Александр Ткаченко.

🟡ОБЛТРЕШПОСТАЧ

А в рубрике "Облтрешпостач" у нас единолично побеждает ватный изгнанник из "Слуги народа", нардеп-лукашенколюб Евгений Шевченко. Он единственный на всю Верховную Раду проголосовал против возвращения пгт Новгородское в Донецкой области его исторического названия – Нью-Йорк.

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Программа "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу" подготовлена ​​и размещена каналом "Цензор.нет" в рамках реализации проекта по медиаграмотности и противодействия дезинформации в украинских медиа при поддержке Представительства "Фонда Фридриха Науманна за Свободу" в Украине.

В программе высказаны исключительно взгляды авторов. Они не обязательно отражают позицию Представительства "Фонда Фридриха Науманна за Свободу" в Украине.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Наша сборная, вагнеровцы и госизмена Зеленского, Кива против Вирастюка и селфи-мышцы Тищенко | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #15. ВИДЕО

Автор: 

Соколенко Наталья (50) Буткевич Богдан (433)


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Топ комментарии
+10
Подарунок олігархам, великий ЗЕ-герб, смішна Тимошенко, звичайний расизм та інший треш | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #16 - Цензор.НЕТ 1150
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04.07.2021 16:53
+7
Согласен, мне малый герб тоже нравится. А большой герб в исполнении зебанутых подтверждает давно циркулирующие слухи, эти ребята давно, в 2 ноздри нюхают аргентинскую муку. Какой-же нормальный на гербе нарисует льва - инвалида, с двумя левыми ногами.
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04.07.2021 15:43
+3
Герб Украины всегда мешал антиукраинцам. Сейчас Герб Украины один из самых лаконичных в мире и самый красивый наравне со Швейцарией и Японией. Он есть уже 30 лет зачем его менять? Поменяйте статью конституции.
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04.07.2021 15:35
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Герб Украины всегда мешал антиукраинцам. Сейчас Герб Украины один из самых лаконичных в мире и самый красивый наравне со Швейцарией и Японией. Он есть уже 30 лет зачем его менять? Поменяйте статью конституции.
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04.07.2021 15:35 Ответить
Согласен, мне малый герб тоже нравится. А большой герб в исполнении зебанутых подтверждает давно циркулирующие слухи, эти ребята давно, в 2 ноздри нюхают аргентинскую муку. Какой-же нормальный на гербе нарисует льва - инвалида, с двумя левыми ногами.
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04.07.2021 15:43 Ответить
Поменяйте статью конституции./ Как только мигранты заставят депутатов бундестага принять закон об обязательной продаже германского оружия Украине, так сразу.
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04.07.2021 16:07 Ответить
Подарунок олігархам, великий ЗЕ-герб, смішна Тимошенко, звичайний расизм та інший треш | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #16 - Цензор.НЕТ 3711

Это герб Канады ... у каждой станы есть полный герб и обязательный элемент .... это как раз те три листочка внизу
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04.07.2021 17:57 Ответить
О ! Тут на гербі теж 2 корони. І нічого, ніхто не вмер.
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04.07.2021 18:17 Ответить
а у льва на гербе, и половой признак отображен?
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05.07.2021 12:25 Ответить
Ну это в общем-то британский королевский герб, а канадские листочки появились там намного позже
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05.07.2021 12:38 Ответить
качество изображения герба просматривает половой орган льва...
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05.07.2021 20:33 Ответить
не трогайте газюлю - новое лицо? - новая жизнь, а гас гасом...

етого скальпелем не отрежешь..
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04.07.2021 15:52 Ответить
Подарунок олігархам, великий ЗЕ-герб, смішна Тимошенко, звичайний расизм та інший треш | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #16 - Цензор.НЕТ 1150
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04.07.2021 16:53 Ответить
Сподобалось Як "найвеличніший лідер **********" змусив Коломойського проголосувати проти Коломойського, Ахметова - проти Ахметова й Пінчука - проти Пінчука?
Але думаю краще "Ахметов проти Коломойського, Пінчук проти ..."
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04.07.2021 18:16 Ответить
Подарунок олігархам, великий ЗЕ-герб, смішна Тимошенко, звичайний расизм та інший треш | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #16 - Цензор.НЕТ 1658
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05.07.2021 09:21 Ответить
Подарунок олігархам, великий ЗЕ-герб, смішна Тимошенко, звичайний расизм та інший треш | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #16 - Цензор.НЕТ 2427
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05.07.2021 09:40 Ответить
Подарунок олігархам, великий ЗЕ-герб, смішна Тимошенко, звичайний расизм та інший треш | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #16 - Цензор.НЕТ 1142
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05.07.2021 09:40 Ответить
мудаки... "чужими руками и жар легче загребать"...
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05.07.2021 12:23 Ответить
 
 