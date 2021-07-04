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"Слуга народа" Брагар задержан за вождение в состоянии наркотического опьянения. Депутат написал заявление на патрульных, - СМИ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В 22:00 в Дарницком районе Киева на улице Русовой патрульная полиция остановила автомобиль Toyota Camry, за рулем которого сидел народный депутат от партии "Слуга народа" Евгений Брагар.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают Новини.LIVE.

Остановили народного избранника за не подсвеченный государственный номер автомобиля. Однако во время проверки полиция заподозрила, что Брагар находится в наркотическом опьянении и предложили ему пройти медицинское обследование.

В распоряжение издания попал протокол полиции, в котором утвердили состояние наркотического опьянения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Брагар посоветовал пенсионерке заплатить за коммуналку "продав собаку, если она элитной породы". ВИДЕО

В то же время, по информации полиции, экспертиза даст результат через 3-4 суток. Пока же у Брагара забрали водительское удостоверение.

Кроме того, полицейские рассказали, что от депутата и его помощника поступали угрозы в сторону правоохранителей. Сам помощник разговаривал с патрульными на повышенных тонах - это снял на видео корреспондент LIVE.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Долбо#б": "слуга народа" Лерос о совете своего однопартийца Брагара продать собаку, чтобы оплатить коммуналку

Нардеп также решил написать заявление на патрульных в Дарницком управлении полиции.

Еще во время инцидента всплыла интересная деталь: депутат ездил не на своем автомобиле. Иномарка Toyota Camry зарегистрирована на Лысенко Михаила Борисовича, 1991 года рождения. Кто это такой и какое отношение имеет к депутату - осталось неизвестным.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Второй депутат Рады назвал нардепа от СН Брагара "долбо#бом"

Слуга народа Брагар задержан за вождение в состоянии наркотического опьянения. Депутат написал заявление на патрульных, - СМИ 01
Слуга народа Брагар задержан за вождение в состоянии наркотического опьянения. Депутат написал заявление на патрульных, - СМИ 02
Слуга народа Брагар задержан за вождение в состоянии наркотического опьянения. Депутат написал заявление на патрульных, - СМИ 03
Слуга народа Брагар задержан за вождение в состоянии наркотического опьянения. Депутат написал заявление на патрульных, - СМИ 04
Слуга народа Брагар задержан за вождение в состоянии наркотического опьянения. Депутат написал заявление на патрульных, - СМИ 05

задержание (6679) наркотики (2148) Слуга народа (2632) Евгений Брагар (45)


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Топ комментарии
+65
Який пан, такі і слуги.
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04.07.2021 17:48
+60
Это тот, что предлагал продавать собаку за коммунальные долги? Так он тогда еще был странноватым.
И это - украинская власть (наркоманы, насильники, шлюхи, мародеры, воры, российская агентура) в стране, ведущей борьбу за само свое существование. Ну народ и выбрал своих представителей!
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04.07.2021 17:59
+55
Хочу спитати 73% зебілів-ну що зебіли,навибирали зелених недоумків керувати собою? Погано вам при Порохові жилося? Думали клоун на велосипеді безбідне життя вам влаштує? Жеріть тепер хоч подавіться!
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04.07.2021 18:02
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в платну це там де робили аналіз членограю?
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04.07.2021 18:01 Ответить
У мене питання: а не пішли б вже н@хєр мої слуги?!
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04.07.2021 18:03 Ответить
Упорота зебільна мразоти. І саме їй "мудрий" нарід довірив вести його в прекрасне майбутнє.
Нарід, ти впевнений, що у тебе з пліснявими одне розуміння прекрасного?
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04.07.2021 18:04 Ответить
смешно наблюдать как зебилы извиваются, чтобы не признавать что земафия это не сериал оказалась. как ужи на сковородке... хотя любовь зла, логикой тут не пахнет
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04.07.2021 18:05 Ответить
Написав заяву на патрульних?

Х - хуцпа
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04.07.2021 18:10 Ответить
його викрав Порошенко і накачав наркотою, щоб підставити Володимира нашого Зеленського. Інфа 146%
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04.07.2021 18:11 Ответить
Это точно, Бигус не даст соврать)))
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04.07.2021 18:20 Ответить
Ашо?? АніШо!!
cоБАКСАМИ відкупиться!! Чи котоБаксами...

🤣🤣
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04.07.2021 18:13 Ответить
Ніт. Ця валюта зветься ПЕСо 🐶🐶🐶🐕🐕🐕
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04.07.2021 18:26 Ответить
При всій своїй несимпатіі до "слуг" мушу сказати,що то виглядає як підстава...Організоване і заохочуване Аваковим полювання на "слуг"...І при наявності безлічі серйозних нардепівських порушень знайшли тверезого...короче,обісрались...Готуватись треба,брати в оперативну розробку,слідкувати і потрібний момент ловити...А отак,на арапа,не проходить...
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04.07.2021 18:21 Ответить
Брагар, ти?!😄
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04.07.2021 18:29 Ответить
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05.07.2021 10:34 Ответить
я думаю, партия должна сделать выводы в понедельник же.
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04.07.2021 18:22 Ответить
наградят? или обвинят порошенко
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04.07.2021 18:23 Ответить
смєтуны оказались обыкновенной зесранью, говном. опять простым парням майдан делать по очистке от зе-дерьма...
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04.07.2021 18:22 Ответить
А ящик колумбийских бананов был в багажнике, или у шефа выгрузили?
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04.07.2021 18:27 Ответить
"Слугу народу" Брагара затримали за водіння у стані наркотичного сп'яніння. Депутат написав заяву на патрульних, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9691
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04.07.2021 18:29 Ответить
в вулык його!
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04.07.2021 18:40 Ответить
У всій цій історії є один величезний ПЛЮС. Можливо після цього випадку народні обранці введуть таки для мусорні відповідальність за незаконні дії та вимоги, які вони систематично допускають в , та внесуть нарешті правки КУпАП щоб за оскарження мусорських постанов знов не стягувався судовий збір.
Бо чим далі тим більше ютуб рясніє відеороликами мусорських безчинств щодо водіїв.
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04.07.2021 18:30 Ответить
Вот когда члена твоей семьи унюханое чмо собъет тогда ты будешь про права водил-нариков озабачиватся!
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04.07.2021 18:32 Ответить
И к зайцам не ходи...
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04.07.2021 23:07 Ответить
"Унюханое чмо" - ментам не интересно.
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05.07.2021 17:36 Ответить
Депутат написал заявление на патрульных, -зеленый кайф обломили

волки паганые
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04.07.2021 18:31 Ответить
Просто случайный олег проезжал мимо просто евгена и решил помочь.
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04.07.2021 18:33 Ответить
Який главнаркоша, така і дрібнота.
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04.07.2021 18:34 Ответить
Нужно общественности взять на контроль шобы не надавили на экспертов...
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04.07.2021 18:42 Ответить
Ну нюхнул человек кокса. С кем не бывает
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04.07.2021 18:43 Ответить
А що це за дядя Вася пузатий так палко захищає це чморидло ?
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04.07.2021 18:47 Ответить
С вас 4 овчарки и 8 шпицев
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04.07.2021 18:49 Ответить
когда их уже убивать начнут??????
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04.07.2021 18:50 Ответить
Чого сидимо? Кого чекаємо?
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04.07.2021 19:13 Ответить
чтобы их не убивать, их достаточно не избирать
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04.07.2021 21:55 Ответить
Зе влада це моральне дно України
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04.07.2021 18:51 Ответить
я депутатов конечно не люблю, но менты и правда по беспределу часто клепают эти админки. "показалось" менту что ты с признаками наркотического опьянения (причем они даже эти признаки зачастую не могут назвать), и хоть буем бей, все равно тебя оформят
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04.07.2021 19:03 Ответить
Так сдаш анализы и пройдёшь нарколога и тебя отпустят! Ментам тоже на тебя время тратить не хочется если они 100% не уверены что ты вмазанный!
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04.07.2021 19:54 Ответить
а теперь представь, что ты не вмазанный. тебя останавливают, и начинают втупую тебе утверждать что ты под наркотой. и ты вынужден с нервами, тратить кучу своего времени на поездку к наркологу, лишь из-за "показалось". время ментам пофиг, они зарплату не почасово получают. у меня в этом году было несколько клиентов, которых один и тот же инспектор на ровном месте отправлял к наркологу, сначала тормозя под предлогом "фара не горит". хотя все там нормально горело. судьи уже видя фамилию инспетора в протоколе начинали плеваться
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04.07.2021 20:06 Ответить
Во первых если я не под наркотой и не бухой то гайцы сами не захотят на меня время тратить лишь потому что у них своя работа и если они каждого будут возить на освидетельствование а это минимум 2 часа то за это их начальство ясное дело поругает немножко! Хотя сильно поругает и отрабатывать эти 2 часа они будут в своё личное время! Да могут попробывать тебя развести на бабло но ты стойко стой на своем поехали на экспертизу и они от тебя отстанут! отставали даже при Януковиче! так что ненадо тут нести пургу! Повторяю менты тебя повезут на экспертизу когда точно будут уверенны что ты бухой или вмазанный!
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04.07.2021 22:30 Ответить
могу тебя расстроить. ты живешь в другом мире.
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04.07.2021 22:57 Ответить
СУДИТЬ ЭТОГО НЕГОДЯЯ ПРИЛЮДНО !!!
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04.07.2021 19:10 Ответить
Выгодно продал собаку, раскумарился... Какие проблемы? Самое главное, что бы с ломарями в Раду не ходил, "законотворець"...
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04.07.2021 19:11 Ответить
ну попробував і що тепер повіситись. У нас кожен третій такий пропустив депутат
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04.07.2021 19:42 Ответить
каждый второй наверно
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05.07.2021 09:03 Ответить
кто не нюхает не колется тот к слуге нарота не относитя
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04.07.2021 19:46 Ответить
Надо было наркотой борыжнечат точно в Слугах народа работал бы))
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04.07.2021 19:56 Ответить
а нельзя этим нюхачом за газ заплатить ?
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04.07.2021 20:04 Ответить
Падлюки знову у всьому роблять винними поліцію ? Вся "радість" нашої держави в тому, що при вчиненні правопорушення ніхто з можновладців або чиновників ні за що ніколи не відповідає !!!
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04.07.2021 20:05 Ответить
ублюдок, партия мразей
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04.07.2021 20:15 Ответить
нардеп должен быть образцом законопослушания для Народа!
а етих чмошников (нардепа Брагар и помощника)-гнать пендалями в шею с Верховной Рады!
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04.07.2021 20:19 Ответить
в хлам к вовику ехал решил опробывать
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04.07.2021 20:33 Ответить
чмо подзаборное нами рулит нет общества здорового
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04.07.2021 20:35 Ответить
хреново запретите цензор шоб ..и так несколько паралельных украин витя хоть в репу мог дать а это вооше дно
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04.07.2021 20:38 Ответить
мы конченые вотето законы нам принимает
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04.07.2021 20:41 Ответить
одет как бомж
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04.07.2021 20:52 Ответить
Это указывает на то, что "слуги народа" в большинстве состоят из наркоманов и алкашей. Так вот кто правит страной, кто качает свои права и законы.
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04.07.2021 20:53 Ответить
"Слугу народу" Брагара затримали за водіння у стані наркотичного сп'яніння. Депутат написав заяву на патрульних, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5993
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04.07.2021 20:54 Ответить
https://youtu.be/7n8Z7E9eNVs
КОКОС ЧТО НАДО . ДОМЕСТОС С ХЛОРОМ
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04.07.2021 20:56 Ответить
Видать собаку продал, шоб разкумариться, подстилка кацапская.
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04.07.2021 21:20 Ответить
Еще б зебила обдолбанним поймать.
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04.07.2021 21:24 Ответить
А мудак который вещает, сам разорванный как чёрт! у самого фары шо у филина!
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04.07.2021 21:47 Ответить
Наркоман? Так це ж типовий слуга наріду
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04.07.2021 22:19 Ответить
Шефу можно кушать "зелье", а пастве - нет? Вот и продал собаку и забил косячок. Ничего, Зеленский отмажет верного соратника.
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04.07.2021 22:24 Ответить
Спокійно всі! Чувак тестував медичний канабіс, чи, може колумбійську муку.
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04.07.2021 22:42 Ответить
А таки хоть и медленно но что то меняется в этой стране. Сейчас представил рыговские времена и чтобы вот так какой то даишник нардепа прессовал
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04.07.2021 23:24 Ответить
Висновок такий - вся партія ,, слуги уродів" наркомани і шулєри на чолі із Зеоманським 😀
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05.07.2021 00:18 Ответить
так жить нельзя.
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05.07.2021 01:12 Ответить
Почему ты СКОТИНА не на ПЕРЕДОВОЙ,где гибнут лучшие СЫНЫ УКРАИНЫ,а ВЫ,знаете кто,твари еще и уварачиваетесь от наказания,,,,НЕНАВИЖУ.Прими наказание,уйди и извинись ради тех парней,кто гибнет за УКРАИНУ,а не за твое скотское существование.ТВАРЬ.
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05.07.2021 02:07 Ответить
*****,это же тот мудень,который бабушкам предлагал породистыми собаками(откуда они у бабушек) платить за газ?Я тогда подумал вот это дно,а теперь всё объяснимо ОНО постоянно под кайфом,как и вся эта вонючая партия!!!
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05.07.2021 08:48 Ответить
Неудивительно, что с такими слугами Рада не может проголосовать за судебную реформу.
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05.07.2021 09:14 Ответить
Зато успешно проголосовали за дерибан земли.
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05.07.2021 10:01 Ответить
Кого вы нам ***** понавыбирали.......
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05.07.2021 09:31 Ответить
На Русовой в выходные всегда дежурят копы и правильно делают. Масса уродов, просто масса, едут с отдыха на озерах бухими, пьянющими. Бухают и садятся за руль. И едут бухие.

"Слугу народу" Брагара затримали за водіння у стані наркотичного сп'яніння. Депутат написав заяву на патрульних, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3394

Желтый кружок это копы.
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05.07.2021 10:03 Ответить
10. Образцы биологической среды для лабораторного исследования отбираются в две емкости. Содержание одной емкости используется для первичного исследования, содержимое второй емкости сохраняется в течение 90 дней.
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05.07.2021 10:16 Ответить
Дебилам ботам интернета не понятна главная причина власти мерзавцев у нас. Главное не в избирателях, а в нашей мерзкой, невиданной нигде в мире, системе выборов. Это когда места в бюллетенях кандидатов в президенты скупают мерзкие ставленники алигархата через многомиллионный залог. И избиратели вынуждены из мерзавцев "выбирать".
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05.07.2021 10:19 Ответить
Чё к парню то пристали?Чё с ним не так?
"Слугу народу" Брагара затримали за водіння у стані наркотичного сп'яніння. Депутат написав заяву на патрульних, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1553
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05.07.2021 10:46 Ответить
Наркократия во всей красе
"Слугу народу" Брагара затримали за водіння у стані наркотичного сп'яніння. Депутат написав заяву на патрульних, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2129
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05.07.2021 10:48 Ответить
тот самый момент когда из артиста выскочила истинная сущность и трошки засветилась
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05.07.2021 13:26 Ответить
Нужны открытые списки и система подсчета как сейчас при выборе мэра Нью-Йорка.
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05.07.2021 11:45 Ответить
но лучше сразу волшебный пэндэль
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05.07.2021 13:26 Ответить
ЭТОНЕТООООО!!!
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05.07.2021 13:23 Ответить
ЭТОДРУГОЕЕЕЕЕ!!!!!!
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05.07.2021 13:23 Ответить
https://news.depo.ua/ukr/news/kolishniy-sluga-yurchenko-skoiv-dtp-u-lvovi-video-202107081342972 Народний депутат Олександр Юрченко, якого раніше виключили зі "Слуги народу", знаходячись під екстезі скоїв ДТП у Львові (відео)
Про це повідомляє https://www.depo.ua/ Depo.ua з посиланням на Telegram-канал https://t.me/pavlovskynews/10571 PavlovskyNews .
Зазначається, що Ford Mustang Юрченка, якого немає в декларації нардепа, під час руху заднім ходом вдарив автомобіль Volkswagen Jetta.
Після цього екс-"слуга" вийшов з машини і вибив з рук у водія телефон, на який той знімав відео.
Також зазначається, що потерпілий водій заявив про ознаки наркотичного сп'яніння у Юрченка.
Сам Юрченко ситуацію ще не коментував. Результат його тесту на наркотичні та алкогольні речовини також поки невідомий.
Нагадаємо, 4 липня https://kyiv.depo.ua/ukr/kyiv/buv-pid-kayfom-u-kievi-zatrimali-skandalnogo-slugu-bragara-foto-video-202107041341021 у Києві затримали скандального "слугу" Євгенія Брагара , який також мав ознаки наркотичного сп'яніння.
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08.07.2021 22:28 Ответить
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