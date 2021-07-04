ВМС Украины в ближайшие месяц-два получат средний разведывательный корабль, - главный конструктор "Кузницы на Рыбальском" Белозубенко. ВИДЕО

После оккупации Крыма Украина осталась фактически без флота. Завод "Кузница на Рыбальском" с начала российской агрессии передал в ВСУ уже восемь катеров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 5 канал.

Председатель правления ПАО "Завод "Кузница на Рыбальском" Валерий Шандра вспоминает события 2014 года.

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"Никто из зарубежных производителей, особенно военной продукции, не хотел сотрудничать с Украиной. Нам продавали только радиостанции, батарейки, фонарики, дальномеры, что-то такое нелетальное, что никакого значения для обороноспособности страны не имело. Мы разработали боевые модули на базе существующего на то время в Украине военного вооружения. Это ЗТМ, пулеметы, гранатометы, и таким образом сделали катер на тех комплектующих, к которым имели доступ в любое время и ни от кого не зависели", - вспоминает Шандра.

Он говорит, что 4 июля на параде в Одессе были представлены и катера "Кузница на Рыбальском".

"Наше предприятие строило и строит корабли для ВМС Украины. Мы построили корветы "Луцк" и "Тернополь". Построили по заказу Министерства обороны 8 катеров, и они уже в эксплуатации. Два в Бердянске на Азове. И шесть на Черном море - с 2016 года", - говорит заместитель генерального директора - главный конструктор Сергей Белозубенко.

"Два катера "Кентавр" находятся в Одессе на завершении заводских ходовых испытаний. Еще один средний разведывательный корабль находится на этапе завершения заводских ходовых испытаний, и я думаю, в ближайшие месяц- два мы его передадим в состав ВМС Украины", - отмечает Белозубенко.

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Он также сообщил, что предприятие разрабатывало не только проекты судов, но и боевые модули.

"Мы сами спроектировали, построили и испытали боевые модули. Это тяжелые боевые модули, а также облегченные боевые модули, которые стоят на "Кентаврах". Также мы спроектировали систему реактивного залпового огня на базе вертолетных блоков. Количество ракет на одном "Кентавре" составляет 40 единиц", - отмечает главный конструктор "Кузница на Рыбальском".

Он рассказал, что после отказа немецких поставщиков предприятие самостоятельно разработало, к примеру, систему постановки пассивных помех.

"Мы в короткое время спроектировали и сделали такую систему сами. Спроектировали систему постановки дымовой завесы, спроектировали дымовые ракеты. Это все испытали, и сейчас это находится на вооружении ВСУ", - говорит Белозубенко.

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"Наши корабли имеют очень высокое качество, их стоимость значительно ниже чем зарубежных аналогов. Хочу заверить наших моряков, что мы строим корабли и будем строить, и ВМС будут регулярно получать нашу продукцию", - отмечает и. о. гендиректора Валентин Каширский.

"Мы - единственное предприятие, которое за время независимости Украины построило более сотни кораблей и судов, в том числе танкеры, сухогрузы, исследовательские суда и другие. Относительно сравнения с аналогичными зарубежным катерами у наших большая вместимость десанта. Наши защищеннее, и оснащены лучшей броней, которая очень хорошо защищает экипаж от различных поражений. Они отвечают всем тем требованиям, которым и должны соответствовать. При этом их стоимость в 2-3 раза ниже зарубежных аналогов", - отмечает Каширский.

"Многие забывают, но этот самый проект "Кентавр", который мы строили, мы спроектировали за собственные средства. И еще многое мы делали за собственные средства, потому что мы понимали ситуацию финансовую, которая была в Украине в то время. И все это делали только ради того, чтобы Украина выстояла в этой борьбе", - резюмирует Сергей Белозубенко.