ВМС Украины в ближайшие месяц-два получат средний разведывательный корабль, - главный конструктор "Кузницы на Рыбальском" Белозубенко. ВИДЕО
После оккупации Крыма Украина осталась фактически без флота. Завод "Кузница на Рыбальском" с начала российской агрессии передал в ВСУ уже восемь катеров.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 5 канал.
Председатель правления ПАО "Завод "Кузница на Рыбальском" Валерий Шандра вспоминает события 2014 года.
"Никто из зарубежных производителей, особенно военной продукции, не хотел сотрудничать с Украиной. Нам продавали только радиостанции, батарейки, фонарики, дальномеры, что-то такое нелетальное, что никакого значения для обороноспособности страны не имело. Мы разработали боевые модули на базе существующего на то время в Украине военного вооружения. Это ЗТМ, пулеметы, гранатометы, и таким образом сделали катер на тех комплектующих, к которым имели доступ в любое время и ни от кого не зависели", - вспоминает Шандра.
Он говорит, что 4 июля на параде в Одессе были представлены и катера "Кузница на Рыбальском".
"Наше предприятие строило и строит корабли для ВМС Украины. Мы построили корветы "Луцк" и "Тернополь". Построили по заказу Министерства обороны 8 катеров, и они уже в эксплуатации. Два в Бердянске на Азове. И шесть на Черном море - с 2016 года", - говорит заместитель генерального директора - главный конструктор Сергей Белозубенко.
"Два катера "Кентавр" находятся в Одессе на завершении заводских ходовых испытаний. Еще один средний разведывательный корабль находится на этапе завершения заводских ходовых испытаний, и я думаю, в ближайшие месяц- два мы его передадим в состав ВМС Украины", - отмечает Белозубенко.
Он также сообщил, что предприятие разрабатывало не только проекты судов, но и боевые модули.
"Мы сами спроектировали, построили и испытали боевые модули. Это тяжелые боевые модули, а также облегченные боевые модули, которые стоят на "Кентаврах". Также мы спроектировали систему реактивного залпового огня на базе вертолетных блоков. Количество ракет на одном "Кентавре" составляет 40 единиц", - отмечает главный конструктор "Кузница на Рыбальском".
Он рассказал, что после отказа немецких поставщиков предприятие самостоятельно разработало, к примеру, систему постановки пассивных помех.
"Мы в короткое время спроектировали и сделали такую систему сами. Спроектировали систему постановки дымовой завесы, спроектировали дымовые ракеты. Это все испытали, и сейчас это находится на вооружении ВСУ", - говорит Белозубенко.
"Наши корабли имеют очень высокое качество, их стоимость значительно ниже чем зарубежных аналогов. Хочу заверить наших моряков, что мы строим корабли и будем строить, и ВМС будут регулярно получать нашу продукцию", - отмечает и. о. гендиректора Валентин Каширский.
"Мы - единственное предприятие, которое за время независимости Украины построило более сотни кораблей и судов, в том числе танкеры, сухогрузы, исследовательские суда и другие. Относительно сравнения с аналогичными зарубежным катерами у наших большая вместимость десанта. Наши защищеннее, и оснащены лучшей броней, которая очень хорошо защищает экипаж от различных поражений. Они отвечают всем тем требованиям, которым и должны соответствовать. При этом их стоимость в 2-3 раза ниже зарубежных аналогов", - отмечает Каширский.
"Многие забывают, но этот самый проект "Кентавр", который мы строили, мы спроектировали за собственные средства. И еще многое мы делали за собственные средства, потому что мы понимали ситуацию финансовую, которая была в Украине в то время. И все это делали только ради того, чтобы Украина выстояла в этой борьбе", - резюмирует Сергей Белозубенко.
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готовность чего?
корпуса?
так крейсер не скотовоз, ему еще и вооружение нужно.
а где его взять ?
А проекты там были, практически сплошь из сейнеров.
Эти чудесные сейнера, были в любой точке и выполняли поставленную задачу.
Пускай, этот баран (Кабаненко), изучит историю Фолклендского конфликта.
Ещё точнее, события после потопления крейсера "Адмирал Бельграно".
Кто, трупики аргентинские в море выловил и привёз в виде мороженных тушек к Аргентине.
Сейнеры. Вот только, все они были, разведывательными кораблями.
Рыболовный сейнер ИЗНАЧАЛЬНО ОЧЕНЬ мореходное судно. Живучее. Специально спроектировано и построено, под адскую погоду и состояние моря-океана. Чёрное море, тоже извините, не тазик с "Боржоми".
Теперь в эту коробку впихивают разведывательные комплексы. Разные.
Теперь приходим к Вашим БПЛА.
Сколько то БПЛА, возьмёт аппаратуры на борт?
А сколько, оно в воздухе висеть будет?
А кораблю разведки, не надо висеть и про комплект аппаратуры, особо беспокоиться не нужно. Имеется ввиду и вес и энергопотребляемость и остальные "ништяки".
Кроме этого корабль разведки, СПОКОЙНО стоит в своих терводах и слушает, считывает, передаёт для анализа а при необходимости и работает как инструмент РЭБ.
У него винтовки должны стрелять на 5 км.
БПЛА организовываться в отдельный род войск.
Корабли, с возможностью двигаться в прибортовом слое пара и комплектом вооружения от Death Star.
Камуфляжи с нейробионной нитью.
Танки - отстой.
ПВО, на дальность 1500 (по наклонной).
ПТУР, с дальностью 15 и управляться БПЛА.
Пятое.... десятое...
Я ничего не пропустил? ))))
Некоторым таким, я объяснил, общую суть РК ))))
Катери ВМС не хоче приймати два роки поспіль, бо їх характеристики по факту не відповідають замовленим.