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ВМС Украины в ближайшие месяц-два получат средний разведывательный корабль, - главный конструктор "Кузницы на Рыбальском" Белозубенко. ВИДЕО

После оккупации Крыма Украина осталась фактически без флота. Завод "Кузница на Рыбальском" с начала российской агрессии передал в ВСУ уже восемь катеров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 5 канал.

Председатель правления ПАО "Завод "Кузница на Рыбальском" Валерий Шандра вспоминает события 2014 года.

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"Никто из зарубежных производителей, особенно военной продукции, не хотел сотрудничать с Украиной. Нам продавали только радиостанции, батарейки, фонарики, дальномеры, что-то такое нелетальное, что никакого значения для обороноспособности страны не имело. Мы разработали боевые модули на базе существующего на то время в Украине военного вооружения. Это ЗТМ, пулеметы, гранатометы, и таким образом сделали катер на тех комплектующих, к которым имели доступ в любое время и ни от кого не зависели", - вспоминает Шандра.

Он говорит, что 4 июля на параде в Одессе были представлены и катера "Кузница на Рыбальском".

"Наше предприятие строило и строит корабли для ВМС Украины. Мы построили корветы "Луцк" и "Тернополь". Построили по заказу Министерства обороны 8 катеров, и они уже в эксплуатации. Два в Бердянске на Азове. И шесть на Черном море - с 2016 года", - говорит заместитель генерального директора - главный конструктор Сергей Белозубенко.

"Два катера "Кентавр" находятся в Одессе на завершении заводских ходовых испытаний. Еще один средний разведывательный корабль находится на этапе завершения заводских ходовых испытаний, и я думаю, в ближайшие месяц- два мы его передадим в состав ВМС Украины", - отмечает Белозубенко.

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Он также сообщил, что предприятие разрабатывало не только проекты судов, но и боевые модули.

"Мы сами спроектировали, построили и испытали боевые модули. Это тяжелые боевые модули, а также облегченные боевые модули, которые стоят на "Кентаврах". Также мы спроектировали систему реактивного залпового огня на базе вертолетных блоков. Количество ракет на одном "Кентавре" составляет 40 единиц", - отмечает главный конструктор "Кузница на Рыбальском".

Он рассказал, что после отказа немецких поставщиков предприятие самостоятельно разработало, к примеру, систему постановки пассивных помех.

"Мы в короткое время спроектировали и сделали такую систему сами. Спроектировали систему постановки дымовой завесы, спроектировали дымовые ракеты. Это все испытали, и сейчас это находится на вооружении ВСУ", - говорит Белозубенко.

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"Наши корабли имеют очень высокое качество, их стоимость значительно ниже чем зарубежных аналогов. Хочу заверить наших моряков, что мы строим корабли и будем строить, и ВМС будут регулярно получать нашу продукцию", - отмечает и. о. гендиректора Валентин Каширский.

"Мы - единственное предприятие, которое за время независимости Украины построило более сотни кораблей и судов, в том числе танкеры, сухогрузы, исследовательские суда и другие. Относительно сравнения с аналогичными зарубежным катерами у наших большая вместимость десанта. Наши защищеннее, и оснащены лучшей броней, которая очень хорошо защищает экипаж от различных поражений. Они отвечают всем тем требованиям, которым и должны соответствовать. При этом их стоимость в 2-3 раза ниже зарубежных аналогов", - отмечает Каширский.

"Многие забывают, но этот самый проект "Кентавр", который мы строили, мы спроектировали за собственные средства. И еще многое мы делали за собственные средства, потому что мы понимали ситуацию финансовую, которая была в Украине в то время. И все это делали только ради того, чтобы Украина выстояла в этой борьбе", - резюмирует Сергей Белозубенко.

Автор: 

ВМС (1473) корабль (2042)


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Топ комментарии
+16
Не надувной президент которого выбрали в 2019 мудрый народ!
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04.07.2021 18:40
+13
Гнило гнило и не сгнило. Такая писанина выдает в вас тупую заангажированную особу. Выходит, вооружение на базах хранения с 60-70-х годов не сгнило, а корпус из морской стали взял и сгнил. Там разная гниль? Корпуса танков в навалку лежали под открытым небом по 40 лет и не сгнили, а Порошенко взял и насрал вам в ваши щи оренбургские. Гад, однозначно.
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04.07.2021 19:34
+12
Манипулятор из вас как из отходов жизнедеятельности стрелковый снаряд.
1. Что значит, часть нормального кора***? Какого кора***, ***? И что за часть.
2. Ещё не верил, идут испытания.
3. От сейнера там только корпус. А начинка очень интересная. Мало того, что вся отечественная, так ещё и будет освещать надводную ситуацию в интересах наведения высокоточного оружия. Кацапам понравится.
4. А на базе чего строить разведывательный корабль? Крейсера, эсминца? Что там вам советуют адмиралы?
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04.07.2021 19:57
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Крейсер без вооружения зачем он? Он устарел ещё 20 лет назад а съест весь бюджет флота.уж лучше пять ракетных катеров.
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04.07.2021 19:56 Ответить
Так ясное дело что не нужен. Но и ракетных катеров ниодного не заложили даже.
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04.07.2021 20:01 Ответить
Значит на тихаря там украсть не получалось, вот и не заложили.
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04.07.2021 20:16 Ответить
крейсер у которого готовность 95% отправил на лом.

готовность чего?
корпуса?
так крейсер не скотовоз, ему еще и вооружение нужно.
а где его взять ?
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04.07.2021 22:49 Ответить
крейсер украине и нафиг не нужен. а вот то, что свой корвет "владимир великий" уже много лет не могут достроить, вот это печально
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04.07.2021 20:00 Ответить
Так его завод Новинского строил чего вы ждали? Кстати завод банкрот уже.Голосуйте дальше за опзж.
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04.07.2021 20:04 Ответить
этот передаст кацапский специально угробил завод, подорвал нашй обороноспомобность и свободно здравствцует..., продолжает подрывать Украину с помощью гундяевской секты, в которую для прикрытия устроился каким то дячком...
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04.07.2021 21:45 Ответить
И в чем же эта огромная разница?
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04.07.2021 19:49 Ответить
Пускай, идиот Кабаненко, изучит проекты совдеповских разведывательных кораблей.
А проекты там были, практически сплошь из сейнеров.
Эти чудесные сейнера, были в любой точке и выполняли поставленную задачу.
Пускай, этот баран (Кабаненко), изучит историю Фолклендского конфликта.
Ещё точнее, события после потопления крейсера "Адмирал Бельграно".
Кто, трупики аргентинские в море выловил и привёз в виде мороженных тушек к Аргентине.
Сейнеры. Вот только, все они были, разведывательными кораблями.
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04.07.2021 19:57 Ответить
Вот только мы не о Атлантике говорим, а о Черном море. Где разведку БПЛА можно проводить безо всяких сейнеров.
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04.07.2021 20:03 Ответить
Растолковываю или объясняю. Как хотите понимайте.
Рыболовный сейнер ИЗНАЧАЛЬНО ОЧЕНЬ мореходное судно. Живучее. Специально спроектировано и построено, под адскую погоду и состояние моря-океана. Чёрное море, тоже извините, не тазик с "Боржоми".
Теперь в эту коробку впихивают разведывательные комплексы. Разные.
Теперь приходим к Вашим БПЛА.
Сколько то БПЛА, возьмёт аппаратуры на борт?
А сколько, оно в воздухе висеть будет?
А кораблю разведки, не надо висеть и про комплект аппаратуры, особо беспокоиться не нужно. Имеется ввиду и вес и энергопотребляемость и остальные "ништяки".
Кроме этого корабль разведки, СПОКОЙНО стоит в своих терводах и слушает, считывает, передаёт для анализа а при необходимости и работает как инструмент РЭБ.
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04.07.2021 21:01 Ответить
+5
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04.07.2021 21:38 Ответить
Тут все военно-морские эксперты уровня дегенерата Igor L которым подавай разведывательный корабль со скоростью хода 30 узлов, пакетом Томагавк как у Арли Берк и ПВО/ПРО как у британских тип 45.
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04.07.2021 22:24 Ответить
Про Igor L , не упоминайте)))
У него винтовки должны стрелять на 5 км.
БПЛА организовываться в отдельный род войск.
Корабли, с возможностью двигаться в прибортовом слое пара и комплектом вооружения от Death Star.
Камуфляжи с нейробионной нитью.
Танки - отстой.
ПВО, на дальность 1500 (по наклонной).
ПТУР, с дальностью 15 и управляться БПЛА.
Пятое.... десятое...
Я ничего не пропустил? ))))
Некоторым таким, я объяснил, общую суть РК ))))
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04.07.2021 22:59 Ответить
Приятно слушать (читать) людей реально понимающих тему, а не горлопанов-активистов.
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05.07.2021 09:04 Ответить
Помним , помним ... Катера Кентавр , шедевр судостроения ! Название подходит как нельзя лучше , такое же чудо с к копытами из лесных чащ .
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04.07.2021 20:06 Ответить
https://youtu.be/Lj8YqeoS6zs - про пуйла и подпуйловников.
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04.07.2021 21:46 Ответить
помнится, когда гнусавий стал на прокорм, по поводу непригодности этого РК выступал "эксперт" какой то грузин и впаривал и про сейнер и про воровство и призывал применить КК, потом паркетный Кабаненко вторил - это сейнер, что то у мастевых не срослось, принимают в эксплуатацию. А где СБУ и ГПУ, недосмотрели что ли ? Ну как так, у братьев нету, а у них есть. Непорядок. А братья свой единый РС с Сирии зашибли а с другого украли цветмет и разукомплектовали. А они же были на базе гражданского самолета. Жак Ив Кусто не запаривался а переоборудовал миноносец для науки, правда, говорил что он по своим мореходным качествам не подходит для дальних переходов и построил новый, без военных заморочек. Так что не в типе судна спор.
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04.07.2021 22:03 Ответить
Бачив я в Одесі той "розвідувальний корабель", перероблений з малого траулера. От скільки я поряд з ним працював по своїх справах, це більше тижня, а стояв він десь метрів за десять від мого судна, стільки його і переробляли після того, як притягли по Дніпру в Одесу. Переробляли кардинально, не якісь там електронні пристрої міняли, та там по електрониці особливо і міняти не було що, майже пустий корпус, от його і переробляли, щось різали автогеном, зварювали, переробляли кардинально внутрішню будову корабля. Оце таким "боєготовим" цей старий іржавий мотлох прибув в Одесу, а заплатили ж за нього з бюджету Порошенку більше 300 мільйонів доларів!!
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04.07.2021 22:38 Ответить
Кстати Джавелины тоже такая туфта омериканская,что сраная подлодка Курск один к одному...
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05.07.2021 01:53 Ответить
Тут фишка в другом,Порошенко 7 лет назад обосрал РАБссию по по полному ьарифу причем ГОЛЫМИ РУКАМИ...Даля Грибайускайте подтвердит....БАРАНЫ МАВЗОЛЕЙНЫЕ а Наталья Витренко недавно заявила...РАБссия вонючка сама виновата что потеряла Украину...,блог Витренко может прочитать каждый из вас баранов...
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05.07.2021 01:58 Ответить
Чому ця істота не каже правду за "Кентаври"?
Катери ВМС не хоче приймати два роки поспіль, бо їх характеристики по факту не відповідають замовленим.
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05.07.2021 07:12 Ответить
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