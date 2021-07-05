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Семь автомобилей кортежа Зеленского въезжают на территорию одесского морвокзала. ВИДЕО

Во время визита на одесский морской вокзал в кортеж президента Зеленского входило семь автомобилей

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой зафиксировано движения кортежа появилась в соцсетях

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Автор: 

Зеленский Владимир (20493) кортеж (194) Одесса (7898)


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Топ комментарии
+71
Лисапет где?
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05.07.2021 09:50
+55
Вы видели когда нибудь велогонки? Видели какая колона машин едет за велосипедами? Вова на велосипеде заехал 5 минут ранее, просто барыга эту запись украл.
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05.07.2021 09:54
+49
Хто обіцяв відмовитись від кортежів, президентських літаків, дач?
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05.07.2021 09:59
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Страница 2 из 2
От, ****** брехливая!)
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05.07.2021 10:48 Ответить
Это едет сам президент Ермак или опять вместо себя послал своего обдолбанного клоуна Фоффку?
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05.07.2021 10:52 Ответить
опечатка, резидент Ермак
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05.07.2021 10:55 Ответить
Каждому зебилу по кортежу. Тьфу, по налогу.
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05.07.2021 10:55 Ответить
Надо всегда помнить: Незаменимых нет !!!
Гос охрана специально нагнетает и пугает... с целью увеличения штата,зарплат званий и пр. льгот. Так или приблизительно так ездят крупные чиновники и олигархи. Противно это наблюдать!!!
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05.07.2021 10:57 Ответить
ОМГ как же уныло работает зеботоферма...
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05.07.2021 11:03 Ответить
Покажите кортеж времен Пети Ющенка или Кучмы ..Там вы увидите тоже самое
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05.07.2021 10:59 Ответить
Ой ля, так это же парень из народа, "слуга народа" и все такое. Зебилы уже опустились до того что сравнивают с папиредниками... жалкое посмешище.
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05.07.2021 11:01 Ответить
У Кучми та Януковича в Одесі був кортеж з 57 машин!
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05.07.2021 22:44 Ответить
Про Кучму - ложь. У него дер охранников было всего 47 человек (по штату), Ющенко сразу после инаугурации увеличил до 100 человек, а уж Янукович сделал себе 170 человек...
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05.07.2021 23:03 Ответить
Разом з Кучмою їхало ще 100 машин чиновників кортежем, це бачив особисто.
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07.07.2021 19:24 Ответить
Кучма їздив на броньованому мікроавтобусі в якого фактично не було підвіски через величезну вагу і тому для Кучми перестеляли дороги по яким він мав їхати, інколи перестеляли по кілька разів! Коли приїздив Алієв в Одесу і вони разом з Кучмою наносили візити на місцеві об'єкти інфраструктури, то по всій дорозі виставляли дітей з квіточками, щоб з гранатометів неможливо було влучити в кучмівській мікроавтобус, щоб тіла дітей служили живим щитом для президентів!
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07.07.2021 19:27 Ответить
Прицепившиеся, это не кортеж.
Но даже у Брежнева, после гибели Машерова в автокатастрофе, кортеж был меньше, чем у Януковича или Порошенко - своими глазами сравнивал.
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07.07.2021 22:52 Ответить
У Пороха всегда было три машины в кортеже,в В.Ющенко - 4.Вопросы есть у зебилов?Я видел.
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05.07.2021 11:41 Ответить
а вот врать не надо
https://sud.ua/ru/news/obshchestvo/116040-kortezh-poroshenko-znachitelno-uvelichilsya-est-podrobnosti
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05.07.2021 13:46 Ответить
Пшел отсюда ватное животное...
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05.07.2021 14:16 Ответить
т.е. когда неудобные факты про святого петруся - сразу "вата"? какие же вы никчемные шакалы, пороховата
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06.07.2021 03:52 Ответить
Ты ватное животное, "факты" из sranы.ua засунь себе туда куда ты обычно суешь бутылку.
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06.07.2021 09:43 Ответить
https://censor.net/ru/user/218041

а вот врать не надо
https://sud.ua/ru/news/obshchestvo/116040-kortezh-poroshenko-znachitelno-uvelichilsya-est-podrobnosti
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05.07.2021 23:05 Ответить
Не писди-Ющенко пробирався через пробки на двох авто.
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05.07.2021 15:22 Ответить
У Кучмы было всего 47 охранников, Ющенко сразу увеличил до ста.
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05.07.2021 23:05 Ответить
Не надо у Пети меньше и было и он не обещал нах"й кортежи, нах" ..., а это гундосное чмо нам всем обещало. 73% баранов за велосипед голосовали...
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06.07.2021 09:06 Ответить
Некоторые всю жизнь мечтают попасть на эту должность а тут такая шара подвалила пацану... причем человек далек от этой должности от слова далек.
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05.07.2021 11:02 Ответить
Це ФЕЙК!
Справжній кортеж Гідранта!
Сім автомобілів кортежу Зеленського в'їжджають на територію одеського морвокзалу - Цензор.НЕТ 1163
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05.07.2021 11:06 Ответить
Перший маніфест "рашизму по-українськи" - відкритий заклик до політичного ідіотизму - нам виголосив Володимир Зеленський, у тому самому епохальному президентському вітанні з Новим 2020-м. Характерно, що Україна тоді все-таки ще вибухла обуренням (дуже цікаво було бачити, як різнились українська й російська рецепції: росіяни, навіть ліберального-антипутінського стану, щиро не розуміли, що́ з цим вітанням "не так", і навіть вважали його, на контрасті з путінським, "людяним"!). Саме після того скандалу мем "какаяразніца" остаточно закріпився в українському політичному дискурсі на познаку "внутрішньої Росії". Але за минулі звідтоді півтора роки апологія ідіотизму стала в Україні повсякденням.
Звісно, через ЗМІ це відбувалося й раніше, одначе все ж сором'язливо, латентно: одна справа - політика (авжеж, це теж "політика"!) телеканалу, який поступово переводить новинну стрічку на "зарізали-зґвалтували-потопилися", і зовсім інша - офіційно декларована політика влади, де міністри весело заявляють в інтерв'ю, що книжок не читають (так було введено в норму відсутність зв'язку між освітою й соціальним ліфтом, симптом країн третього світу!), - а телеканали тоді вже відкрито хвастають, що транслюють "новини без політики (курсив мій, О.З.) про події, які насамперед хвилюють глядача (курсив мій - тобто "політика" вас, глядачу, хвилювати не повинна, хтось, хто держить камеру, вже визначив за вас коло ваших інтересів, О.З.), - кримінальна хроніка, шахрайство, скандали, нещасні випадки, несправедливість по відношенню до простих людей (курсив мій, О.З.)".
Це весь список, перечитайте його ще раз: такими хоче вас влада, що тримається на московському шоу-бізнесі. Зробити українців такими - це й є їхня політична програма. (А в Гулаг прийдуть вантажити потім - і вже інші: за умови, розуміється, якщо цим вдасться їхня частина.) - https://www.dw.com/uk/oksana-zabuzhko-v-oboroni-odnoho-slova-abo-viechier-v-khatu-ariestanty/a-58094864
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05.07.2021 18:17 Ответить
Чему удивляетесь, там половину кортежа с, не знаю по артистически, реквизит, декорация.
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05.07.2021 11:07 Ответить
косметички?
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05.07.2021 12:59 Ответить
ні, там піяніна)
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05.07.2021 17:42 Ответить
Визажисты, повара, охранники, шуты, доктора (мало ли как себя пациент поведет после дозы), спичмейкеры (видели как они побежали к говорящей голове, может без них ажинею наплести), тренера, ну и представитель Игорьвалерьивича, хотя мне кажется это его охранник.
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06.07.2021 09:11 Ответить
ждзепадлюка
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05.07.2021 11:10 Ответить
Шоб было красиво нада матациклетников с прапорцями. Без оных и кортеж не кортеж. А то получается вроде и не лох, но всех сразу гложуть сомнения шо едит балаган.
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05.07.2021 11:22 Ответить
Ну что, лохи, - покатались на зеленом велике?!

Я приехал из Швейцарии на зеленом велике, велик сломался, а я тут остался!
Сім автомобілів кортежу Зеленського в'їжджають на територію одеського морвокзалу - Цензор.НЕТ 7062Сім автомобілів кортежу Зеленського в'їжджають на територію одеського морвокзалу - Цензор.НЕТ 8166
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05.07.2021 11:24 Ответить
правильный велик для 73% зебилов

Сім автомобілів кортежу Зеленського в'їжджають на територію одеського морвокзалу - Цензор.НЕТ 6142
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05.07.2021 11:25 Ответить
подарок эстоонской премьерки ?
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05.07.2021 12:46 Ответить
ЗЕ нас ніобманіт
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05.07.2021 11:33 Ответить
....нікогда і нізачто
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05.07.2021 12:47 Ответить
Кремлёвская агентура, внутренняя вата, плюс секта порохоботов… Тут и восьмая машина не помешает!)))
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05.07.2021 11:36 Ответить
Кремлёвская агентура боица кремлёвской агентуры, и требует 8ю машину с кремлёвской агентурой
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06.07.2021 01:13 Ответить
педальные машинки
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05.07.2021 11:37 Ответить
машинки норм, а конь таки педальный
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05.07.2021 12:46 Ответить
А журнашлюшки як швиденько стрибають!
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05.07.2021 12:01 Ответить
Зеля выполняет всё обещанное!!! Только в своём ВИРТУАЛЬНОМ МИРЕ...
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05.07.2021 12:30 Ответить
Сім автомобілів кортежу Зеленського в'їжджають на територію одеського морвокзалу - Цензор.НЕТ 345
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05.07.2021 12:34 Ответить
Сім автомобілів кортежу Зеленського в'їжджають на територію одеського морвокзалу - Цензор.НЕТ 8570
На эвакуаторе спокойней.
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06.07.2021 09:13 Ответить
бо зеля - чмо безродне, сцикливе.. але жлоби це **********, коли можна безкоштовно погигикати на дуріка..
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06.07.2021 15:21 Ответить
Бедный, бедный ЗЕля. Вот до чего довели эти порохоботы, что найвелычнишый говноралиссимус не досидел еще целых3 года и рванул на землю обетованную. Он знает, что оттуда не выдают.
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05.07.2021 12:34 Ответить
Беня то же так думал. Но смылся в Украину. Временно.
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05.07.2021 19:33 Ответить
с такой позицией оператору бы еще и снайперский прицел с "навесом".....
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05.07.2021 12:44 Ответить
А Порошенко бы приехал на дэу ланос за рулем и с пакетиком конфет?
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05.07.2021 12:56 Ответить
звичайно ні, але він і не вийожувався перед виборами, шо ніяких кортежів не буде і взагалі пересяде на велостпед. тобто 73% зебілів просто обісцяли божою росою, а вони і раді.
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05.07.2021 13:01 Ответить
А Порошенко обіцяв, що не буде кортежів і держдач?
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05.07.2021 14:14 Ответить
Лично для вас он бы привёз божий леденец.
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05.07.2021 19:34 Ответить
То ЗЕбилы выбрали своего кловуна шоб было как при Порошеноко??
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06.07.2021 01:15 Ответить
а шо то там за мікроавтобус кольору "белой ночи". А ? це випадково не автомобіль реанімації поца "всей земли". Не ранувато, він ше не лох і йому тільки 43, видно на мізері щось не те зробив. А може біотуалет возить, бо в морі ескрементів ...... а там може бути шарий. А шо ? А ?
а може там перебувають чревовещатели та силові гімнасти з балагану ОПУ. А ?
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05.07.2021 13:59 Ответить
від щирого серця мочиться в глаза своему благодарному лохторату - любимое занятие Зели Подзаборной
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05.07.2021 14:02 Ответить
Була у нього така мрія. Своя.

Сім автомобілів кортежу Зеленського в'їжджають на територію одеського морвокзалу - Цензор.НЕТ 8405
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05.07.2021 14:34 Ответить
Для себе і свого шапіто-95 вони Україну "будують"(
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05.07.2021 18:22 Ответить
говно прівєзлі!!!
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05.07.2021 17:05 Ответить
бзжецаряхрани?
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05.07.2021 17:33 Ответить
Нужен просто один единственный автобус для всех. И это Пазик. С надписью Цирк 2021.Цука судом присуждено прожить под куполом дурдомовского Цирка.........
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05.07.2021 17:40 Ответить
быдлу зелеНОму знатно в рты насрали.про велик
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05.07.2021 18:07 Ответить
ии.??.должно же 7великов с прицепом))
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05.07.2021 19:01 Ответить
а где кортеж лисапедов???
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05.07.2021 19:18 Ответить
Що це за руські народні пісні на відео?
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05.07.2021 21:06 Ответить
и чё?
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05.07.2021 22:11 Ответить
особливо сподобалась кортежна маршрутка, але нажаль, чомусь, тільки одненька. було б 5-6 нагуморили б більше коментатори...
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05.07.2021 23:12 Ответить
Сім автомобілів кортежу Зеленського в'їжджають на територію одеського морвокзалу - Цензор.НЕТ 8945
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05.07.2021 23:38 Ответить
Тем временем Султан Эрдоган начал строить Морской корвет для Украины по заказу Зелемойских...,а Британия пошла дальше, строит сразу 7 ракетных катеров для Украины...,видать премьер Джонсон стал президентом Украины....,Путлер сказал правду...Украиной правят забугорные капиталисты Запада...
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06.07.2021 00:06 Ответить
Даже если не строят, важно для нас заявление. Мне кажется зекоманда убивает двух зайцев и для Украины хорошо, и хорошие откаты будут.
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06.07.2021 09:16 Ответить
говорящее видео. президент страны выполз из автомобиля самостоятельно. главе ОП охрана наперегонки кинулась открывать дверь. В задаче спрашивается- кто в стране главный?)))
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06.07.2021 00:15 Ответить
Обратите внимание, клерк побежал открывать двери не зеленскому, а сидящему с другой стороны ермаку. Короче клерк вкурсе кто в стране президент.
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06.07.2021 00:16 Ответить
Как советские членовозы ездят решалы эти...и время есть на дорогу,и гурьбой постоять,и создать вид,как много от них зависит!!! Сколько можно все это лицезреть?!
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06.07.2021 00:53 Ответить
Сім автомобілів кортежу Зеленського в'їжджають на територію одеського морвокзалу - Цензор.НЕТ 810
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06.07.2021 00:57 Ответить
Невже Бубочка?
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06.07.2021 07:40 Ответить
Встречаются вопросы - что привез на фронт Зеленский. Зеленский привез с собой на фронт РЭБ

Тут встречаются в ленте вопросы - что привез на фронт Зеленский. Зеленский привез с собой на фронт РЭБ. Кто в теме, те знают, как тяжело летать в районе ДАПа. И есть не много пилотов которые могут там "исполнить" красиво. Посредине вылета, из-за приезда Зеленского, РЭБ положил все. Вообще все. Была потеряна связь со всем что находилось в воздухе. Коптер по компасу на минимальных оборотах и низкой высоте пытался вернуться домой. Был сбит.
А еще за день до приезда Зеленского был Хомчак. Все блокпосты нацгвардии позавчера начали красить красиво и на два поставили красивых девушек в новой форме и амуниции на постах. В Карловке и Селидово. Зеленский уехал и девушек убрали.
Такая вот помощь фронту, зеленая.
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06.07.2021 00:59 Ответить
..бо Зеля - с.ка безродна, продажна.. наголосували, зебіли, блін..(
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06.07.2021 15:16 Ответить
На самом деле это просто смешно. Несколько машин. Посмотрите на кортеж Байдена в Нью-Йорке. Это даже не кортеж, а парад кортежей по перекрытым улицам. Количество машин, мотоциклов, грузовиков, броневиков,эвакуаторов, лимузинов, скорых даже трудно пересчитать. Опять домкратом делают огромные глаза пересичным, и надувают газом воображение, потому что Зеленский.
https://www.youtube.com/watch?v=KIqoe9IUUds
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06.07.2021 03:41 Ответить
Слабак. Навіть у "гетьмана" було більше.
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06.07.2021 09:11 Ответить
Клоун выходит из авто сам, а Ермаку охрана открывает дверь и сопровождает его.
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06.07.2021 09:41 Ответить
Дурненький хайп із соцмереж,
Фальшстарт красівий глузд морозить.
Хіба важливий той кортеж?!
Важливо , що не те він возить....
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06.07.2021 09:50 Ответить
А шо так мало? Одесса- эта ж бандиццкий город!
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06.07.2021 11:04 Ответить
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