Семь автомобилей кортежа Зеленского въезжают на территорию одесского морвокзала. ВИДЕО
Во время визита на одесский морской вокзал в кортеж президента Зеленского входило семь автомобилей
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой зафиксировано движения кортежа появилась в соцсетях.
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+71 Юрий Власов #475259
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+55 Дід Панас #485622
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+49 Алла Новосад #194524
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Гос охрана специально нагнетает и пугает... с целью увеличения штата,зарплат званий и пр. льгот. Так или приблизительно так ездят крупные чиновники и олигархи. Противно это наблюдать!!!
Но даже у Брежнева, после гибели Машерова в автокатастрофе, кортеж был меньше, чем у Януковича или Порошенко - своими глазами сравнивал.
https://sud.ua/ru/news/obshchestvo/116040-kortezh-poroshenko-znachitelno-uvelichilsya-est-podrobnosti
а вот врать не надо
https://sud.ua/ru/news/obshchestvo/116040-kortezh-poroshenko-znachitelno-uvelichilsya-est-podrobnosti
Справжній кортеж Гідранта!
Звісно, через ЗМІ це відбувалося й раніше, одначе все ж сором'язливо, латентно: одна справа - політика (авжеж, це теж "політика"!) телеканалу, який поступово переводить новинну стрічку на "зарізали-зґвалтували-потопилися", і зовсім інша - офіційно декларована політика влади, де міністри весело заявляють в інтерв'ю, що книжок не читають (так було введено в норму відсутність зв'язку між освітою й соціальним ліфтом, симптом країн третього світу!), - а телеканали тоді вже відкрито хвастають, що транслюють "новини без політики (курсив мій, О.З.) про події, які насамперед хвилюють глядача (курсив мій - тобто "політика" вас, глядачу, хвилювати не повинна, хтось, хто держить камеру, вже визначив за вас коло ваших інтересів, О.З.), - кримінальна хроніка, шахрайство, скандали, нещасні випадки, несправедливість по відношенню до простих людей (курсив мій, О.З.)".
Це весь список, перечитайте його ще раз: такими хоче вас влада, що тримається на московському шоу-бізнесі. Зробити українців такими - це й є їхня політична програма. (А в Гулаг прийдуть вантажити потім - і вже інші: за умови, розуміється, якщо цим вдасться їхня частина.) - https://www.dw.com/uk/oksana-zabuzhko-v-oboroni-odnoho-slova-abo-viechier-v-khatu-ariestanty/a-58094864
Я приехал из Швейцарии на зеленом велике, велик сломался, а я тут остался!
На эвакуаторе спокойней.
а може там перебувають чревовещатели та силові гімнасти з балагану ОПУ. А ?
Тут встречаются в ленте вопросы - что привез на фронт Зеленский. Зеленский привез с собой на фронт РЭБ. Кто в теме, те знают, как тяжело летать в районе ДАПа. И есть не много пилотов которые могут там "исполнить" красиво. Посредине вылета, из-за приезда Зеленского, РЭБ положил все. Вообще все. Была потеряна связь со всем что находилось в воздухе. Коптер по компасу на минимальных оборотах и низкой высоте пытался вернуться домой. Был сбит.
А еще за день до приезда Зеленского был Хомчак. Все блокпосты нацгвардии позавчера начали красить красиво и на два поставили красивых девушек в новой форме и амуниции на постах. В Карловке и Селидово. Зеленский уехал и девушек убрали.
Такая вот помощь фронту, зеленая.
https://www.youtube.com/watch?v=KIqoe9IUUds
Фальшстарт красівий глузд морозить.
Хіба важливий той кортеж?!
Важливо , що не те він возить....