Семь автомобилей кортежа Зеленского въезжают на территорию одесского морвокзала. ВИДЕО

Во время визита на одесский морской вокзал в кортеж президента Зеленского входило семь автомобилей

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой зафиксировано движения кортежа появилась в соцсетях.

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