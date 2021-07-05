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"Слава Украине!" - тысячи болельщиков встретили футболистов украинской сборной в аэропорту "Борисполь". ВИДЕО

Вчера сборная Украины вернулась с Евро-2020 в Киев. В аэропорту "Борисполь" футболистов встречали тысячи болельщиков

Как сообщает Цензор.НЕТ, фаны приветствовали сборную скандированиями и аплодисментами. На территории аэропорта была сооружена сцена, куда поднимались футболисты и тренеры.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Горжусь выступлением моей команды на Евро-2020": Андрей Шевченко поблагодарил игроков сборной и болельщиков

Автор: 

Борисполь (768) сборная по футболу (296) Евро-2020 (105)


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Топ комментарии
+39
Молодці! Оце по-людяному! Слава Україні!
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05.07.2021 10:19
+22
Героям слава !!!
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05.07.2021 10:50
+18
Спасибо украинским болельщикам за их песню, что даже голос комментатора на рос. ТВ не смог заглушить!
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05.07.2021 10:56
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ми зато співаємо краще)) де була англія на Євробаченні?? а де - ми??
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05.07.2021 16:08 Ответить
ты так думаешь потому что никогда не видел как бухают англичане.
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05.07.2021 16:24 Ответить
фанати, а не футболісти
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05.07.2021 17:28 Ответить
https://ukrrain.com/italijskij_komentator_rozchulenij_vidnosinami_mizh_nacionalnoyu_zbirnoyu_ta_ukrainskimi_fanatami.html

Італііський коментатор на завершення сказав:
"Дуже мало збірних можуть похвалитись там, що навіть після програшу можуть прийти до сектора своїх вболівальників і ті їх підтримають…", - потім поправився і додав, - "Можливо українська збірна ЄДИНА, яка може цим похвалитись…"
публіцист Андрій Загданський так написав у своєму https://www.facebook.com/andrei.zagdansky/posts/4130512373651057 facebook.
"Десь 10 років тому на чемпіонаті світу або Європи, в одній восьмій фіналу збірна Ірландії страшно програвала. Залишалося хвилин десять-п'ятнадцять до кінця матчу і рахунок був безнадійний. І тоді все ірландці на стадіоні встали і заспівали гімн Ірландії. Це було прекрасно до сліз. Це було кохання. Любов до своєї команди в найтяжчу хвилину.
Вчора і сьогодні все пишуть про щоглі України з Англією. Прощання українських футболістів і Шеви зі своїми вболівальниками на стадіоні в Римі - любов. І то, як українці зустрічали свою команду в Києві - теж любов.
І це головне, що потрібно пам'ятати про матч з Англією."

не головне звичайно, але важливе
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05.07.2021 16:32 Ответить
Если бы мы проиграли Англии со счетом 2 -1 . Я бы свою сборную просто боготворил. На самом деле футбол в Украины -говно. Говно!Может нашим футболистам песика членососа прикупить.
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05.07.2021 16:43 Ответить
Це гра, спорт, а ти-чмо.
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05.07.2021 21:26 Ответить
Всмысле слава? Разгромили 4-0,а прошли так далеко благодаря звездам,по сути с третьего вылетать должны были.
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05.07.2021 17:03 Ответить
Ну а що тут ще можна сказати? Та ніщо, окрім - Слава Україні!
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05.07.2021 17:25 Ответить
Допоки ми будемо "пишатися" тим, як обсераємося у всьому і на кождому кроці - допоки у нас не буде ні футболу, ні ВМС,.. ні Держави. зеленські-шевченки-тарани-шмигалі- кулеби гроблять всі державні галузі і саму Державність України. І, ЧИМ БІЛЬШЕ ГРОБЛЯТЬ, ТИМ БІЛЬШЕ СКИГЛЯТЬ ПРО "ПЕРЕМОГУ", фоткаються , знімають відосіки, махають прапорами і верещать.
З перемогою вас на ЧЄ (кості Великого Лобановського, мабуть судомить у домовині від такого фуйболу). Пишаймося - сьогодні Сербія і Угорщина з"єднали свої газогони в обхід України. Стрибаймо (хто не скаче - той москаль?)від радості - сьогодні "рідний" Кабмін вчергове підвищив "граничні" ціни на бензин і дизпаливо. Співаймо Славня - йде з молотка Українська Земля! Проженемо віруса жовто-********** прапорами, бо в лікарнях уже нічим платити навіть зарплатню!
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05.07.2021 19:35 Ответить
Сербія і Угорщина це Балканський поток з Туреччини, як його можна було пустити через Україну?
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05.07.2021 20:24 Ответить
Читай уважно і учи матчасть.
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06.07.2021 09:09 Ответить
Футбол для глядачів, футболісти мають дарити людям емоції, і позитивні і негативні, в цьому питаннь до збірної нема, було все.
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05.07.2021 20:20 Ответить
Футболісти грають "для глядачів?". НЕ ЗА БАБЛО, А ДЛЯ ГЛЯДАЧІВ?. Тобі скільки років?
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06.07.2021 09:11 Ответить
А чого чекали? Двох кращих футболістів умисне покалічили, вивели зі строю мінімум на півроку...
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05.07.2021 21:18 Ответить
Политически всё правильно, по человечески не заслуженно.
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06.07.2021 00:21 Ответить
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