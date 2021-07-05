"Слава Украине!" - тысячи болельщиков встретили футболистов украинской сборной в аэропорту "Борисполь". ВИДЕО
Вчера сборная Украины вернулась с Евро-2020 в Киев. В аэропорту "Борисполь" футболистов встречали тысячи болельщиков
Как сообщает Цензор.НЕТ, фаны приветствовали сборную скандированиями и аплодисментами. На территории аэропорта была сооружена сцена, куда поднимались футболисты и тренеры.
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Італііський коментатор на завершення сказав:
"Дуже мало збірних можуть похвалитись там, що навіть після програшу можуть прийти до сектора своїх вболівальників і ті їх підтримають…", - потім поправився і додав, - "Можливо українська збірна ЄДИНА, яка може цим похвалитись…"
публіцист Андрій Загданський так написав у своєму https://www.facebook.com/andrei.zagdansky/posts/4130512373651057 facebook.
"Десь 10 років тому на чемпіонаті світу або Європи, в одній восьмій фіналу збірна Ірландії страшно програвала. Залишалося хвилин десять-п'ятнадцять до кінця матчу і рахунок був безнадійний. І тоді все ірландці на стадіоні встали і заспівали гімн Ірландії. Це було прекрасно до сліз. Це було кохання. Любов до своєї команди в найтяжчу хвилину.
Вчора і сьогодні все пишуть про щоглі України з Англією. Прощання українських футболістів і Шеви зі своїми вболівальниками на стадіоні в Римі - любов. І то, як українці зустрічали свою команду в Києві - теж любов.
І це головне, що потрібно пам'ятати про матч з Англією."
не головне звичайно, але важливе
З перемогою вас на ЧЄ (кості Великого Лобановського, мабуть судомить у домовині від такого фуйболу). Пишаймося - сьогодні Сербія і Угорщина з"єднали свої газогони в обхід України. Стрибаймо (хто не скаче - той москаль?)від радості - сьогодні "рідний" Кабмін вчергове підвищив "граничні" ціни на бензин і дизпаливо. Співаймо Славня - йде з молотка Українська Земля! Проженемо віруса жовто-********** прапорами, бо в лікарнях уже нічим платити навіть зарплатню!