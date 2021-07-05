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В Центральной Европе мы свои. Нет никакого единого народа русских, украинцев и белорусов, - Кулеба. ВИДЕО

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что нет никакого единого народа русских, украинцев и белорусов.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Факты", об этом во время форума "Украина 30. Международная политика" сообщил 

"За последние полтора года мы создали квадригу Украины и Турции, ассоциированное трио Украины, Грузии и Молдовы, люблинский треугольник Украины, Польши и Литвы", – отметил глава МИД.

По убеждению Дмитрия Кулебы, треугольник имеет и гораздо более широкий контекст, поскольку является важным элементом усиления роли Украины в Центральной Европе.

"Здесь, в Центральной Европе, мы свои. И нет никакого единого народа русских, украинцев и белорусов. Если и есть миф о трех братских народах в нашей части Европы, то это, скорее, миф о Лехе, Чехе и Русе, который был стерт из истории, – заметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Украина будет членом НАТО. Это вопрос времени и цены, которую мы заплатим", - Кулеба

народ (120) НАТО (10002) россия (95687) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+14
Кому то больше повезло, и теперь родственники в США, так что мы с амерами один нарот?
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05.07.2021 12:32
+13
"живуть в Польщі" То що з поляками - один народ?
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05.07.2021 12:44
+13
Россия - враг. Точка.
И это твои персональные проблемы.
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05.07.2021 12:47
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В Центральной Европе мы свои. Нет никакого единого народа русских, украинцев и белорусов, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2206
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05.07.2021 11:59 Ответить
В Центральной Европе мы свои. Нет никакого единого народа русских, украинцев и белорусов, - Кулеба - Цензор.НЕТ 7232
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05.07.2021 12:00 Ответить
Підтримувати представників зе-влади - проти моїх правил , але тут - респект Кулєбі ,, він дійсно правий . . Відмінностей між кацапами і українцями , в рази більше ніж спільного .
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05.07.2021 12:14 Ответить
Як доводить математика - в кожному правилі є виключення. Кулеба - виключення серед зелених блазнів. Як і Зеркаль. Але більшість з зелених блазнів або "какая разница", або відверті колаборанти а-ля Бужанський.
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05.07.2021 12:34 Ответить
сказочки про "братский народ" расчитаны на долбо-в, совкодрочеров и иванов,не помнящих родства.
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05.07.2021 12:15 Ответить
Пуйло так толком і не визначиться чи "братскій" чи "єдіний"
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05.07.2021 12:35 Ответить
тут не про то. сказочки про "адін нарот" - це з рашкиного боку іде. а в Європі українці, білоруси та узкіє ідуть у розуміні як русские, прості смертні європейці не ділять нас на три народи. політики може і ділять, тобто знають про проблему двох народів із узкімі. а потім ще є визнання: проросійські європейці, знаючи про проблему і НЕ визнаючи право за українцями, продовжують називати українців руссскімі.
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05.07.2021 13:57 Ответить
Кому то больше повезло, и теперь родственники в США, так что мы с амерами один нарот?
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05.07.2021 12:32 Ответить
https://censor.net/ru/user/489703,дурковатый, и шо,если твой сын проживает в московской области,-значит можно москальной орде приходить на Украинскую землю-нас убивать?
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05.07.2021 12:41 Ответить
"живуть в Польщі" То що з поляками - один народ?
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05.07.2021 12:44 Ответить
краще с поляками, нiж с москальними скотами!
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05.07.2021 12:45 Ответить
Краще мати логіку і здоровий глузд. І розуміти, що поняття народ визначається громадянством і свідомістю, а не пристосовувати під свою сімейну географію
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05.07.2021 12:57 Ответить
Россия - враг. Точка.
И это твои персональные проблемы.
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05.07.2021 12:47 Ответить
И вообще - свали к своему сыну. Раз вы уже московиты.
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05.07.2021 12:48 Ответить
Так я же и написал, что эти сказочки "расчитаны на долбо-в, совкодрочеров и иванов,не помнящих родства." Ну а ты, своим высером, только подвердил это.
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05.07.2021 13:11 Ответить
Влад ДЕБИЛ!!! У многих родственники и друзья в паРаше, однако это не говорит о том что там не ватники!!! Им мозги ватой заменили в подавляющем большинстве и русские радуются отобранному и отжатому у соседей, вчерашних братских народов. Мы дружили но народы разные...
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05.07.2021 13:22 Ответить
У Центральній Європі ми свої. Немає ніякого єдиного народу росіян, українців і білорусів, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4719
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05.07.2021 12:41 Ответить
У Центральній Європі ми свої. Немає ніякого єдиного народу росіян, українців і білорусів, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9481
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05.07.2021 12:43 Ответить
РФ, Украина. Беларусь это дружественные соседские народы,... но не один народ. Х..йло пытается выдать всех за своих вассалов, но он царек ватников паРаши но не нашего народа!!! Мы дружили пока ****** в Кремле не решили отжать под шумок чужого купив Яныка. Азирова и других чинуш.... Но тут осечка с народом вышла.... и ПТН ПНХ прижилось как никогда!!!
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05.07.2021 13:26 Ответить
Вот только процентов 60 украинцев об єтом так не думают. Судя по опросам, так в НАТО и ЕС хотят не больше 40-45%. А остальные? А остальные не хотят злить своего "старшего брата", потому что надеятся что отношения с ними вернутся. Снова будет "многовекторность" и традиционное украинское хитрож..во. И нашим и вашим. Как это было в истолрии Украины и не один раз. Кто мешал в современной истории в 1991 году идти в Европу, а не подписывать договоров с Беларусью и Рашкой? В итоге что Белурусь, что Рашка через время убрали проевропейских президентов и забыли о Европе. А посмотрите кого выбирали украинцы. Один за Европу, другой за Рашку и т.д. Так и чередовали. Дальше то же самое. Ничего не изменится. Таков уж этот народ и его менталитет.
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05.07.2021 13:28 Ответить
Не понел, шо вы та создали за последние полтора года?
Кому он это чешет?)
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05.07.2021 14:18 Ответить
Во-первых, население рассеянской ********* (его на сегодня осталось лишь 132 миллиона из еще недавних 147) урбанизировано настолько, что кормить его, похоже, скоро станет некому: крестьянство как класс вымирает. 74% рассеян в настоящее время проживают в городах и поселках городского типа. При этом предпочитая, кстати, крупные мегаполисы и их агломерации: более 11 миллионов рассеян живет на москве, 8 миллионов в московской области, 6,9 миллиона в Санкт-петербурге, а 3,3 миллиона - в ленинградской области.

Вряд ли обрадует убежденных сторонников доктрины величия рюзьге нации и этнический состав населения рассеянской столицы. рюзьге здесь сегодня - лишь каждый третий. А в целом национальный состав масквы выглядит следующим образом:

31% - рюзьге;
14% - азербайджанцы;
10% - татары, чуваши, башкиры;
8% - украинцы;
5% - армяне;
5% - таджики, казахи, узбеки, киргизы;
5% - корейцы, вьетнамцы, китайцы;
4% - чеченцы, ингуши, дагестанцы;
3% - белорусы;
3% - грузины;
3% - молдаване;
3% - цыгане;
2% - евреи;
4% - другие народы.
* информация шестилетней давности... сейчас цифры еще удивительней...

Интересно, что даже если сложить вместе число так называемых русских, беларусов и украинцев (всех их официальная российская идеология считает славянами, хотя у генетиков совершенно иное мнение на сей счет), проживающих на москве, то получится лишь 4,62 миллиона из 11-миллионного населения столицы. Большинство в ней теперь составляют масквичи неславянских национальностей.

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03.01.2022 17:32 Ответить
Небольшое уточнение , украинцев не в Мордоре не в Мацкве , нет и быть не может , хохлы там всякие может и есть , но не украинцы .
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03.01.2022 17:37 Ответить
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03.01.2022 17:33 Ответить
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03.01.2022 17:34 Ответить
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03.01.2022 17:34 Ответить
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03.01.2022 17:35 Ответить
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03.01.2022 17:35 Ответить
 
 