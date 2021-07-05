В Центральной Европе мы свои. Нет никакого единого народа русских, украинцев и белорусов, - Кулеба. ВИДЕО

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что нет никакого единого народа русских, украинцев и белорусов.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Факты", об этом во время форума "Украина 30. Международная политика" сообщил

"За последние полтора года мы создали квадригу Украины и Турции, ассоциированное трио Украины, Грузии и Молдовы, люблинский треугольник Украины, Польши и Литвы", – отметил глава МИД.

По убеждению Дмитрия Кулебы, треугольник имеет и гораздо более широкий контекст, поскольку является важным элементом усиления роли Украины в Центральной Европе.

"Здесь, в Центральной Европе, мы свои. И нет никакого единого народа русских, украинцев и белорусов. Если и есть миф о трех братских народах в нашей части Европы, то это, скорее, миф о Лехе, Чехе и Русе, который был стерт из истории, – заметил он.

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