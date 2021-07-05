В Центральной Европе мы свои. Нет никакого единого народа русских, украинцев и белорусов, - Кулеба. ВИДЕО
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что нет никакого единого народа русских, украинцев и белорусов.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Факты", об этом во время форума "Украина 30. Международная политика" сообщил
"За последние полтора года мы создали квадригу Украины и Турции, ассоциированное трио Украины, Грузии и Молдовы, люблинский треугольник Украины, Польши и Литвы", – отметил глава МИД.
По убеждению Дмитрия Кулебы, треугольник имеет и гораздо более широкий контекст, поскольку является важным элементом усиления роли Украины в Центральной Европе.
"Здесь, в Центральной Европе, мы свои. И нет никакого единого народа русских, украинцев и белорусов. Если и есть миф о трех братских народах в нашей части Европы, то это, скорее, миф о Лехе, Чехе и Русе, который был стерт из истории, – заметил он.
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Вряд ли обрадует убежденных сторонников доктрины величия рюзьге нации и этнический состав населения рассеянской столицы. рюзьге здесь сегодня - лишь каждый третий. А в целом национальный состав масквы выглядит следующим образом:
31% - рюзьге;
14% - азербайджанцы;
10% - татары, чуваши, башкиры;
8% - украинцы;
5% - армяне;
5% - таджики, казахи, узбеки, киргизы;
5% - корейцы, вьетнамцы, китайцы;
4% - чеченцы, ингуши, дагестанцы;
3% - белорусы;
3% - грузины;
3% - молдаване;
3% - цыгане;
2% - евреи;
4% - другие народы.
* информация шестилетней давности... сейчас цифры еще удивительней...
Интересно, что даже если сложить вместе число так называемых русских, беларусов и украинцев (всех их официальная российская идеология считает славянами, хотя у генетиков совершенно иное мнение на сей счет), проживающих на москве, то получится лишь 4,62 миллиона из 11-миллионного населения столицы. Большинство в ней теперь составляют масквичи неславянских национальностей.