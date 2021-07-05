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В Киеве не поставленный на "ручник" микроавтобус "сбежал" от водителя задним ходом, пересек оживленный перекресток и протаранил забор. ВИДЕО камер наблюдения

На улице Васильковской в Киеве микроавтобус Volkswagen без водителя начал движение и, создав несколько аварийных ситуаций, на оживленном перекрестке протаранил забор.

Как сообщает Цензор.НЕТ, сотрудники полиции выяснили, что автомобиль "сбежал" с места парковки из-за не включенного стояночного тормоза.

На записях камер наблюдения видно, что автомобиль, двигаясь задним ходом, едва не зацепил велосипедиста, несколько легковых автомобилей, маршрутку и пешеходов на пешеходном переходе.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: У водителя микроавтобуса во время движения в Днепре случился приступ эпилепсии: он въехал в два автомобиля, пострадали два человека. ВИДЕО

Автор: 

ДТП (7679) Киев (25587) парковка (288)


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Топ комментарии
+37
какой молодец микроавтобус...))) как тихонько себе ехал, никого не трогая! т выбрал одно безопасное место для торможения! ))) есть ли душа... у бусика? ))))))
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05.07.2021 15:03
+30
Добре, що без жертв.
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05.07.2021 15:02
+16
И Порох.
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05.07.2021 15:09
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Добре, що без жертв.
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05.07.2021 15:02 Ответить
какой молодец микроавтобус...))) как тихонько себе ехал, никого не трогая! т выбрал одно безопасное место для торможения! ))) есть ли душа... у бусика? ))))))
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05.07.2021 15:03 Ответить
ваще без суеты))
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05.07.2021 15:27 Ответить
Я,я фольксваґн , натюрлісь!
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05.07.2021 15:43 Ответить
Повезло дак повезло
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05.07.2021 15:03 Ответить
но все равно виноваты евробляхеры.
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05.07.2021 15:05 Ответить
И Порох.
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05.07.2021 15:09 Ответить
да. и его подельница зинка нинка.
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05.07.2021 15:17 Ответить
Ну Порох кругом 👍🏼👍🏼😀😂
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05.07.2021 15:39 Ответить
и плохие дороги тоже
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05.07.2021 16:11 Ответить
Водила просто АЛЕНЬ!!
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05.07.2021 15:06 Ответить
Алень он же Олень это благородное животное его даже БАРАНОМ не назовешь так как и от барана тоже есть польза.
Вадила с Нижнего Тагила под кличкой " ПАЛИКХМАХЕР"
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05.07.2021 15:38 Ответить
Даже если и не поставил на передачу( или ручник) должен был догадаться повернуть передние колеса под углом к бордюру!
))))
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05.07.2021 15:06 Ответить
поставить на 1 скорость и этого достаточно.
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05.07.2021 15:09 Ответить
Бывает так, что забывают и про ручник и про передачу.
Но колеса повернуть под углом это делается на автомате, тем более, что выезжать надо в любом случае.
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05.07.2021 15:18 Ответить
Что-бы дизель завелся.
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05.07.2021 15:18 Ответить
Не достатньо якщо стоїть під уклоном
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06.07.2021 03:16 Ответить
Поставить на ручник, включить первую, вывернуть колеса в бордюр, подложить кирпич под колесо, и выставить знак. Я всегда только так паркуюсь.
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05.07.2021 15:23 Ответить
Сколько кирпичей надо возить с собой?
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05.07.2021 15:45 Ответить
Киприч один на 100 тыщ пробега, а знак воруют постоянно
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05.07.2021 18:20 Ответить
С собой можно не возить, когда твоя машина первый раз так сделает, как этот бус, ты сам себя обеспечишь кирпичами.
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05.07.2021 20:35 Ответить
Ааа, так это ты... Задобал своим ламборджини, паркуйся хоть не возле мусорника, а то не проехать утром.
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05.07.2021 17:19 Ответить
метро Васильковская, перекресток с Максимовича
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05.07.2021 15:26 Ответить
оптимус начало воссстание мошин
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05.07.2021 16:03 Ответить
Народ воспринял вроде так и надо - всё нормалёк.
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05.07.2021 16:10 Ответить
камикадзе нету
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05.07.2021 16:12 Ответить
Смішно. Сподіваюся, що мудака позбавлять за це прав.
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05.07.2021 16:15 Ответить
Полиция как всегда - ускорила камеру для пущего ефекта- єто значит нема чем хвастатся мудозвонй. Зачем в три четіре раза видео ускорять- одного не пойму? Чтоб показать что бус летел на сумасшедшей скорости назад?
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05.07.2021 21:02 Ответить
ВОДИТЕЛЯМ БРАВО
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05.07.2021 16:21 Ответить
____техника без человека намного умнее и безопаснее....
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05.07.2021 17:14 Ответить
Какие всётаки водители в Киеве наученные - крути головой на 360, дай дорогу дуроку и не верь никаким дорожным правилам, только это спасёт от аварии.
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05.07.2021 19:05 Ответить
Именно. В Киеве на дорогах иначе нельзя.
https://www.youtube.com/watch?v=RSVACgHon5A
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05.07.2021 20:13 Ответить
Киевские водители настолько суровы, что восприняли "маневры" автобуса как типичную ситуацию на дорогах Киева, даже пешеходы не повели глазом, мастерски уклоняясь от наезжающего на них бусика.
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05.07.2021 20:11 Ответить
потому что камера ускорена в дтри четіре раза- он катился медленно
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05.07.2021 21:03 Ответить
Водятел пошел погулять и машинка решила покататься сама.
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05.07.2021 20:19 Ответить
а велосипедист и пешеходы отмороженные наглухо...пешеходка та вообще глаза в жопу засунула ну или в п-сту...
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05.07.2021 20:41 Ответить
З водієм за кермом фолькс би так не проїхав.
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05.07.2021 20:42 Ответить
ручник хорош, спас людей. Но колодки надо менять
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05.07.2021 22:27 Ответить
И бампер немного подрихтовать придется.
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06.07.2021 04:11 Ответить
 
 