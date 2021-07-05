В Киеве не поставленный на "ручник" микроавтобус "сбежал" от водителя задним ходом, пересек оживленный перекресток и протаранил забор. ВИДЕО камер наблюдения
На улице Васильковской в Киеве микроавтобус Volkswagen без водителя начал движение и, создав несколько аварийных ситуаций, на оживленном перекрестке протаранил забор.
Как сообщает Цензор.НЕТ, сотрудники полиции выяснили, что автомобиль "сбежал" с места парковки из-за не включенного стояночного тормоза.
На записях камер наблюдения видно, что автомобиль, двигаясь задним ходом, едва не зацепил велосипедиста, несколько легковых автомобилей, маршрутку и пешеходов на пешеходном переходе.
Топ комментарии
+37 Вася Шевченко #371210
показать весь комментарий05.07.2021 15:03
+30 Ksenia VB
показать весь комментарий05.07.2021 15:02
+16 Александр Иванов #442761
показать весь комментарий05.07.2021 15:09
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
зинканинка.
Вадила с Нижнего Тагила под кличкой " ПАЛИКХМАХЕР"
))))
Но колеса повернуть под углом это делается на автомате, тем более, что выезжать надо в любом случае.
https://www.youtube.com/watch?v=RSVACgHon5A