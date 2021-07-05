В Киеве не поставленный на "ручник" микроавтобус "сбежал" от водителя задним ходом, пересек оживленный перекресток и протаранил забор. ВИДЕО камер наблюдения

На улице Васильковской в Киеве микроавтобус Volkswagen без водителя начал движение и, создав несколько аварийных ситуаций, на оживленном перекрестке протаранил забор.

Как сообщает Цензор.НЕТ, сотрудники полиции выяснили, что автомобиль "сбежал" с места парковки из-за не включенного стояночного тормоза.

На записях камер наблюдения видно, что автомобиль, двигаясь задним ходом, едва не зацепил велосипедиста, несколько легковых автомобилей, маршрутку и пешеходов на пешеходном переходе.

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